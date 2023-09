Le transfert d'état représentatif (REST) ​​est devenu le style architectural incontournable pour la création de services Web et d'API . Cette popularité vient de sa simplicité, de son évolutivité et de sa facilité d’utilisation. Les API RESTful permettent aux développeurs d'interagir avec les serveurs à l'aide de méthodes HTTP et de modèles d'URL standard, ce qui les rend facilement compréhensibles et adoptables sur diverses plates-formes et langages de programmation.

Les principes de conception REST aident à créer des API efficaces et évolutives. En adhérant à ces principes, vous pouvez créer des API faciles à maintenir, à intégrer et à mettre à niveau, offrant ainsi une expérience transparente aux développeurs et aux utilisateurs. Certains des principes fondamentaux de REST incluent :

Apatridie Dénomination et structuration appropriées des ressources Utiliser les méthodes HTTP de manière appropriée Réponses aux erreurs standardisées Implémentation du versionnement Sécuriser les API

Les sections suivantes approfondiront la compréhension et la mise en œuvre de ces principes.

Accepter l’apatridie

L'apatridie est un principe fondamental de la conception REST. Il précise que chaque requête d'un client vers un serveur doit contenir toutes les informations nécessaires au traitement de la requête. En d’autres termes, le serveur ne doit stocker aucune information sur le client entre les requêtes. Ceci est important pour plusieurs raisons :

Évolutivité : l'architecture sans état simplifie la mise à l'échelle horizontale en permettant aux serveurs de gérer les demandes entrantes de manière indépendante. Cela évite le recours à des mécanismes complexes de synchronisation et de gestion de l'état entre les instances de serveur, améliorant ainsi la solidité du système. Fiabilité : comme les serveurs ne s'appuient pas sur les informations des requêtes précédentes, ils sont plus résilients aux pannes et peuvent continuer à traiter les requêtes même si l'une des instances du serveur rencontre un problème. Maintenabilité : la conception sans état simplifie la mise en œuvre du serveur en supprimant le besoin de gérer et de stocker les données spécifiques au client. Cela réduit également le risque de bogues côté serveur liés à la gestion de l'état du client.

Pour appliquer l'apatridie dans vos API REST , assurez-vous que toutes les données requises pour le traitement d'une demande sont envoyées dans la demande, que ce soit dans l'URL, les en-têtes de demande ou la charge utile. Évitez d'utiliser des sessions côté serveur ou d'autres mécanismes côté serveur pour stocker des informations sur les clients. Les jetons d'authentification, tels que JWT (JSON Web Tokens), peuvent être utilisés pour transporter les données spécifiques au client nécessaires à des fins d'authentification et d'autorisation sans violer l'apatridie.

Dénomination et structuration appropriées des ressources

La dénomination et la structuration des ressources sont cruciales pour créer des API REST intuitives et faciles à utiliser. Les directives suivantes peuvent vous aider à concevoir une dénomination et une structuration efficaces des ressources :

Utilisez des noms, pas des verbes : dans la conception de l'API REST, les ressources doivent être représentées par des noms et non par des verbes. Par exemple, utilisez « /orders » au lieu de « /getOrders » ou « /createOrder ». Cela souligne le fait que les ressources sont manipulées et non les actions elles-mêmes. Restez simple et descriptif : utilisez des noms faciles à comprendre et qui transmettent avec précision la signification d’une ressource. Par exemple, utilisez "/products" au lieu de "/prdcts" ou "/inventory_items". Cela aide à créer une API intuitive que les développeurs peuvent adopter rapidement. Utilisez le pluriel pour les ressources de collection : lorsque vous traitez une collection de ressources, utilisez des noms au pluriel (par exemple, /orders, /customers). Cela indique que la ressource fait référence à un ensemble d'éléments, ce qui rend l'API plus compréhensible pour les développeurs. Imbriquer les ressources pour représenter les relations : lorsqu'il existe une hiérarchie ou une relation claire entre les ressources, utilisez des URL imbriquées pour l'exprimer. Par exemple, "/orders/123/items" peut être utilisé pour représenter des éléments appartenant à la commande 123. Cela vous permet également de représenter des relations complexes entre les ressources à l'aide d'une structure URL simple et intuitive.

Le respect de ces directives peut créer une API REST bien structurée et facile à comprendre qui favorise une meilleure expérience utilisateur et une meilleure intégration avec d'autres applications et services.

Sécuriser les API REST

La sécurité est un aspect essentiel de la conception de l'API REST. La protection de vos API et des données qu'elles traitent est essentielle pour maintenir la confiance de vos clients et vous défendre contre les menaces potentielles. Cette section abordera certaines bonnes pratiques pour sécuriser les API REST, notamment l'utilisation de HTTPS, la mise en œuvre de mécanismes d'authentification et d'autorisation et l'application de politiques de contrôle d'accès et de limitation de débit.

Utilisez HTTPS pour les communications cryptées

L'application du HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) pour toutes les communications entre les clients et votre API constitue la première ligne de défense pour un échange de données sécurisé. HTTPS utilise le cryptage SSL/TLS pour établir des connexions sécurisées entre le client et le serveur, empêchant ainsi des tiers d'intercepter ou de falsifier les données en transit.

L'obtention d'un certificat SSL auprès d'une autorité de certification (CA) de confiance et sa mise en œuvre sur votre serveur garantissent que les clients peuvent faire confiance et communiquer en toute sécurité avec votre API. Dans la plupart des cas, les clients et navigateurs modernes affichent un avertissement lorsqu'une connexion non HTTPS est tentée, invitant l'utilisateur à reconsidérer sa décision avant de continuer.

Mettre en œuvre des mécanismes d’authentification et d’autorisation

Une solution d'authentification et d'autorisation puissante doit être mise en place pour contrôler l'accès à votre API et à ses ressources. La mise en œuvre de mécanismes bien établis tels que OAuth 2.0, les jetons Web JSON (JWT) ou les clés API peuvent aider à atteindre cet objectif.

OAuth 2.0 est un cadre d'autorisation largement adopté qui permet aux utilisateurs d'accorder à des applications tierces l'accès à leurs ressources sans partager leurs informations d'identification. JWT, quant à lui, est un format de jeton compact et autonome qui permet un échange de données sécurisé entre les parties et peut être utilisé à des fins d'authentification et d'autorisation. Les clés API sont des identifiants uniques délivrés aux clients, vous permettant de suivre et de gérer leur utilisation de l'API. La combinaison de ces mécanismes selon les besoins peut fournir une solution de contrôle d'accès flexible, sécurisée et conviviale pour votre API.

Appliquer des politiques de contrôle d’accès et de limitation de débit

Le contrôle d'accès est le processus consistant à définir différents niveaux d'autorisation pour les ressources de votre API et à garantir que les clients ne peuvent accéder qu'aux fonctionnalités et aux données pour lesquelles ils ont obtenu l'autorisation. La mise en œuvre d'un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) ou d'un contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) peut aider à établir une structure d'autorisation claire et flexible pour votre API, vous permettant d'accorder ou de restreindre l'accès de manière précise.

La limitation de débit est une technique utilisée pour réguler le nombre de requêtes qu'un client peut adresser à votre API dans un délai spécifié. L'application de politiques de limitation de débit permet d'éviter les abus, la fraude et l'épuisement involontaire des ressources tout en garantissant une utilisation équitable pour tous les clients. En limitant le nombre de requêtes, vous pouvez protéger votre API contre d'éventuelles attaques par déni de service (DoS) et maintenir un service sain et réactif.

Intégration de la conception d'API REST avec AppMaster

Bien que la conception et la mise en œuvre manuelles d'API REST puissent être une tâche complexe et fastidieuse, les plates-formes sans code comme AppMaster peuvent simplifier ce processus en vous permettant de créer des API visuellement à l'aide d'applications back-end et de concepteurs de processus métier. L'intégration de la conception d'API REST avec AppMaster vous permet de développer des API efficaces et sécurisées qui suivent les meilleures pratiques du secteur sans nécessiter une expertise approfondie en codage. Cette section abordera les avantages de l'utilisation AppMaster pour la conception et la mise en œuvre de l'API REST.

Conception visuelle des applications backend et des processus métiers

L'interface visuelle intuitive d' AppMaster vous permet de créer des modèles de données , de concevoir une logique métier et de configurer endpoints de l'API REST et WebSocket sans écrire de code. En tirant parti des puissants outils de conception d'applications backend et de processus métier de la plateforme, vous pouvez rapidement créer et déployer des API évolutives de qualité professionnelle qui respectent les principes de conception REST.

Génération automatique du code source et de la documentation

Une fois que vous avez conçu votre API à l'aide des outils visuels d' AppMaster, la plateforme génère automatiquement le code source (en Go) pour vos applications backend, TypeScript et Vue3 pour les applications web, et Kotlin / Jetpack Compose pour les applications Android. De plus, AppMaster crée une documentation complète Swagger (OpenAPI), permettant aux clients de comprendre et d'intégrer facilement votre API. La documentation générée automatiquement garantit la cohérence dans la conception de votre API et simplifie la maintenance et les mises à jour à mesure que votre projet évolue.

Pas de dette technique et évolutivité

AppMaster rationalise le processus de développement et élimine la dette technique en régénérant vos applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. En conséquence, vous pouvez garantir que votre API REST reste efficace, maintenable et évolutive sans accumuler la dette de code qui peut entraîner des problèmes de performances et une augmentation des coûts de développement au fil du temps. Cette approche est particulièrement adaptée aux projets nécessitant une évolutivité et des performances élevées, ce qui en fait un excellent choix pour les petites entreprises et les grandes entreprises.

Plans d'abonnement et options de déploiement flexibles

AppMaster propose plusieurs plans d'abonnement pour répondre aux besoins de différents clients, des startups aux grandes entreprises. En fonction de votre niveau d'abonnement, vous pouvez bénéficier de nombreuses fonctionnalités, notamment l'exportation de fichiers binaires pour un hébergement sur site ou l'accès au code source de vos applications. De plus, vous pouvez choisir de déployer votre API sur l'infrastructure cloud d' AppMaster ou sur vos propres serveurs pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de performances et de sécurité.

L'intégration de la conception d'API REST avec AppMaster peut réduire considérablement le temps, les efforts et la complexité liés au développement d'API REST de qualité professionnelle. En tirant parti des outils de conception visuelle d' AppMaster et des capacités de génération automatisée de code, vous pouvez vous concentrer sur la conception et la mise en œuvre d'API REST efficaces, évolutives et sécurisées qui répondent aux besoins de vos clients et aident votre entreprise à se développer.