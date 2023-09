Princípios de Design REST

A Transferência de Estado Representacional (REST) ​​tornou-se o estilo arquitetônico preferido para a construção de serviços da Web e APIs . Essa popularidade decorre de sua simplicidade, escalabilidade e facilidade de uso. APIs RESTful permitem que os desenvolvedores interajam com servidores usando métodos HTTP padrão e padrões de URL, tornando-os facilmente compreensíveis e adotáveis ​​em diversas plataformas e linguagens de programação.

Os princípios do design REST ajudam na criação de APIs eficientes e escalonáveis. Ao aderir a esses princípios, você pode criar APIs fáceis de manter, integrar e atualizar, proporcionando uma experiência perfeita para desenvolvedores e usuários. Alguns dos princípios básicos do REST incluem:

Apatridia Nomenclatura e estruturação adequada de recursos Usando métodos HTTP apropriadamente Respostas de erro padronizadas Implementando versionamento Protegendo APIs

As seções a seguir se aprofundarão na compreensão e implementação desses princípios.

Abraçando a apatridia

A apatridia é um princípio fundamental no design REST. Afirma que cada solicitação de um cliente a um servidor deve conter todas as informações necessárias para processar a solicitação. Em outras palavras, o servidor não deve armazenar nenhuma informação sobre o cliente entre as solicitações. Isto é importante por várias razões:

Escalabilidade: a arquitetura sem estado simplifica o escalonamento horizontal, permitindo que os servidores lidem com as solicitações recebidas de forma independente. Ele evita a necessidade de mecanismos complexos de sincronização e gerenciamento de estado entre instâncias de servidor, aumentando a resistência do sistema. Confiabilidade: Como os servidores não dependem de informações de solicitações anteriores, eles são mais resilientes a falhas e podem continuar processando solicitações mesmo se uma das instâncias do servidor apresentar algum problema. Capacidade de manutenção: o design sem estado simplifica a implementação do servidor, eliminando a necessidade de gerenciar e armazenar dados específicos do cliente. Isso também reduz o risco de bugs no servidor relacionados ao gerenciamento do estado do cliente.

Para impor a ausência de estado em suas APIs REST , certifique-se de que todos os dados necessários para processar uma solicitação sejam enviados dentro da solicitação, seja na URL, nos cabeçalhos da solicitação ou na carga útil. Evite usar sessões do lado do servidor ou outros mecanismos do lado do servidor para armazenar informações sobre os clientes. Tokens de autenticação, como JWT (JSON Web Tokens), podem ser usados ​​para transportar dados específicos do cliente necessários para fins de autenticação e autorização sem violar a apatridia.

Nomenclatura e estruturação adequada de recursos

A nomenclatura e estruturação de recursos são cruciais na construção de APIs REST intuitivas e fáceis de usar. As diretrizes a seguir podem ajudá-lo a projetar uma nomenclatura e estruturação de recursos eficazes:

Use substantivos, não verbos: no design da API REST, os recursos devem ser representados por substantivos, não por verbos. Por exemplo, use "/orders" em vez de "/getOrders" ou "/createOrder". Isto enfatiza o facto de que os recursos estão a ser manipulados e não as ações em si. Mantenha-o simples e descritivo: use nomes fáceis de entender e que transmitam com precisão o significado de um recurso. Por exemplo, use "/produtos" em vez de "/prdcts" ou "/inventory_items". Isso ajuda na construção de uma API intuitiva que os desenvolvedores podem adotar rapidamente. Use plurais para recursos de coleção: Ao lidar com uma coleção de recursos, use nomes no plural (por exemplo, /pedidos, /clientes). Isso indica que o recurso se refere a uma coleção de itens, tornando a API mais compreensível para os desenvolvedores. Aninhar recursos para representar relacionamentos: quando houver uma hierarquia ou relacionamento claro entre recursos, use URLs aninhados para expressá-la. Por exemplo, "/orders/123/items" pode ser usado para representar itens pertencentes ao pedido 123. Isso também permite representar relacionamentos complexos entre recursos usando uma estrutura de URL simples e intuitiva.

Aderir a essas diretrizes pode criar uma API REST bem estruturada e fácil de entender que promove melhor experiência do usuário e integração com outros aplicativos e serviços.

Protegendo APIs REST

A segurança é um aspecto crítico do design da API REST. Proteger suas APIs e os dados que elas processam é vital para manter a confiança de seus clientes e se defender contra possíveis ameaças. Esta seção discutirá algumas práticas recomendadas para proteger APIs REST, incluindo o uso de HTTPS, implementação de mecanismos de autenticação e autorização e aplicação de políticas de controle de acesso e limitação de taxa.

Use HTTPS para comunicação criptografada

Aplicar HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) para todas as comunicações entre clientes e sua API é a primeira linha de defesa para troca segura de dados. HTTPS usa criptografia SSL/TLS para estabelecer conexões seguras entre o cliente e o servidor, evitando que terceiros interceptem ou adulterem os dados em trânsito.

Obter um certificado SSL de uma autoridade de certificação (CA) confiável e implementá-lo em seu servidor garante que os clientes possam se comunicar com confiança e segurança com sua API. Na maioria dos casos, os clientes e navegadores modernos exibirão um aviso quando for tentada uma conexão não HTTPS, solicitando que o usuário reconsidere antes de continuar.

Implementar mecanismos de autenticação e autorização

Uma solução poderosa de autenticação e autorização deve estar implementada para controlar o acesso à sua API e seus recursos. A implementação de mecanismos bem estabelecidos, como OAuth 2.0, JSON Web Tokens (JWT) ou chaves de API, pode ajudar a atingir esse objetivo.

OAuth 2.0 é uma estrutura de autorização amplamente adotada que permite aos usuários conceder acesso a aplicativos de terceiros aos seus recursos sem compartilhar suas credenciais. O JWT, por outro lado, é um formato de token compacto e independente que permite a troca segura de dados entre as partes e pode ser usado para fins de autenticação e autorização. As chaves de API são identificadores exclusivos emitidos para clientes, permitindo rastrear e gerenciar o uso da API. Combinar esses mecanismos conforme necessário pode fornecer uma solução de controle de acesso flexível, segura e fácil de usar para sua API.

Aplique políticas de controle de acesso e limitação de taxas

O controle de acesso é o processo de definir vários níveis de permissão para os recursos da sua API e garantir que os clientes só possam acessar funcionalidades e dados para os quais receberam permissão. A implementação do controle de acesso baseado em função (RBAC) ou controle de acesso baseado em atributos (ABAC) pode ajudar a estabelecer uma estrutura de permissão clara e flexível para sua API, permitindo conceder ou restringir acesso detalhado.

A limitação de taxa é uma técnica usada para regular o número de solicitações que um cliente pode fazer à sua API dentro de um período de tempo especificado. A aplicação de políticas de limitação de taxas ajuda a prevenir abusos, fraudes e esgotamento não intencional de recursos, ao mesmo tempo que garante o uso justo para todos os clientes. Ao restringir o número de solicitações, você pode proteger sua API contra possíveis ataques de negação de serviço (DoS) e manter um serviço íntegro e responsivo.

