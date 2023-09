REST-ontwerpprincipes

Representational State Transfer (REST) ​​is de architecturale stijl geworden voor het bouwen van webservices en API's . Deze populariteit komt voort uit de eenvoud, schaalbaarheid en gebruiksgemak. Met RESTful API's kunnen ontwikkelaars communiceren met servers met behulp van standaard HTTP-methoden en URL-patronen, waardoor ze gemakkelijk te begrijpen en toepasbaar zijn op verschillende platforms en programmeertalen.

De principes van REST-ontwerp helpen bij het creëren van efficiënte en schaalbare API's. Door deze principes na te leven, kunt u API's bouwen die eenvoudig te onderhouden, te integreren en te upgraden zijn, waardoor een naadloze ervaring wordt geboden voor zowel ontwikkelaars als gebruikers. Enkele van de kernprincipes van REST zijn onder meer:

Staatloosheid Correcte naamgeving en structurering van resources Op de juiste wijze gebruik maken van HTTP-methoden Gestandaardiseerde foutreacties Versiebeheer implementeren API's beveiligen

In de volgende secties wordt dieper ingegaan op het begrijpen en implementeren van deze principes.

Het omarmen van staatloosheid

Staatloosheid is een kernprincipe in REST-ontwerp. Hierin staat dat elk verzoek van een client aan een server alle informatie moet bevatten die nodig is om het verzoek te verwerken. Met andere woorden: de server mag tussen de verzoeken geen informatie over de client opslaan. Dit is om verschillende redenen belangrijk:

Schaalbaarheid: Stateless architectuur vereenvoudigt horizontaal schalen doordat servers inkomende verzoeken onafhankelijk kunnen afhandelen. Het vermijdt de noodzaak van complexe synchronisatie- en statusbeheermechanismen tussen serverinstances, waardoor de systeemsterkte wordt vergroot. Betrouwbaarheid: Omdat servers niet afhankelijk zijn van informatie uit eerdere verzoeken, zijn ze beter bestand tegen fouten en kunnen ze doorgaan met het verwerken van verzoeken, zelfs als een van de serverinstanties een probleem ondervindt. Onderhoudbaarheid: Stateless design vereenvoudigt de implementatie van de server door de noodzaak weg te nemen om klantspecifieke gegevens te beheren en op te slaan. Dit vermindert ook het risico op fouten aan de serverzijde die verband houden met het beheren van de clientstatus.

Om staatloosheid in uw REST API's af te dwingen, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste gegevens voor het verwerken van een aanvraag binnen de aanvraag worden verzonden, hetzij in de URL, in de aanvraagheaders of in de payload. Vermijd het gebruik van sessies op de server of andere mechanismen op de server om informatie over de clients op te slaan. Authenticatietokens, zoals JWT (JSON Web Tokens), kunnen worden gebruikt om klantspecifieke gegevens over te dragen die nodig zijn voor authenticatie- en autorisatiedoeleinden zonder staatloosheid te schenden.

Correcte naamgeving en structurering van hulpbronnen

Het benoemen en structureren van resources is van cruciaal belang bij het bouwen van intuïtieve en gebruiksvriendelijke REST API's. De volgende richtlijnen kunnen u helpen bij het ontwerpen van effectieve naamgeving en structurering van bronnen:

Gebruik zelfstandige naamwoorden, geen werkwoorden: In het REST API-ontwerp moeten bronnen worden weergegeven door zelfstandige naamwoorden, niet door werkwoorden. Gebruik bijvoorbeeld "/orders" in plaats van "/getOrders" of "/createOrder". Dit benadrukt het feit dat de middelen worden gemanipuleerd en niet de acties zelf. Houd het simpel en beschrijvend: gebruik namen die gemakkelijk te begrijpen zijn en de betekenis van een bron nauwkeurig overbrengen. Gebruik bijvoorbeeld "/products" in plaats van "/prdcts" of "/inventory_items". Dit helpt bij het bouwen van een intuïtieve API die ontwikkelaars snel kunnen gebruiken. Gebruik meervoudsvormen voor verzamelbronnen: Wanneer u met een verzameling bronnen te maken heeft, gebruik dan meervoudsnamen (bijvoorbeeld /orders, /customers). Dit geeft aan dat de bron verwijst naar een verzameling items, waardoor de API begrijpelijker wordt voor ontwikkelaars. Nest-bronnen om relaties weer te geven: Als er een duidelijke hiërarchie of relatie tussen bronnen bestaat, gebruik dan geneste URL's om deze tot uitdrukking te brengen. "/orders/123/items" kan bijvoorbeeld worden gebruikt om items weer te geven die bij order 123 horen. Hierdoor kunt u ook complexe relaties tussen bronnen weergeven met behulp van een eenvoudige en intuïtieve URL-structuur.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Het naleven van deze richtlijnen kan een goed gestructureerde en gemakkelijk te begrijpen REST API creëren die een betere gebruikerservaring en integratie met andere applicaties en services bevordert.

Beveiligen van REST API's

Beveiliging is een cruciaal aspect van het REST API-ontwerp. Het beschermen van uw API's en de gegevens die zij verwerken is essentieel voor het behouden van vertrouwen bij uw klanten en voor de verdediging tegen potentiële bedreigingen. In dit gedeelte worden enkele best practices voor het beveiligen van REST API's besproken, waaronder het gebruik van HTTPS, het implementeren van authenticatie- en autorisatiemechanismen en het toepassen van beleid voor toegangscontrole en snelheidsbeperking.

Gebruik HTTPS voor gecodeerde communicatie

Het afdwingen van HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) voor alle communicatie tussen clients en uw API is de eerste verdedigingslinie voor veilige gegevensuitwisseling. HTTPS maakt gebruik van SSL/TLS-codering om veilige verbindingen tot stand te brengen tussen de client en de server, waardoor wordt voorkomen dat derden de gegevens tijdens de overdracht onderscheppen of ermee knoeien.

Door een SSL-certificaat te verkrijgen van een vertrouwde certificeringsinstantie (CA) en dit op uw server te implementeren, zorgt u ervoor dat de clients uw API kunnen vertrouwen en veilig kunnen communiceren. In de meeste gevallen geven moderne clients en browsers een waarschuwing weer wanneer wordt geprobeerd een niet-HTTPS-verbinding tot stand te brengen, waardoor de gebruiker wordt gevraagd dit nog eens te overwegen voordat hij doorgaat.

Implementeer authenticatie- en autorisatiemechanismen

Er moet een krachtige authenticatie- en autorisatieoplossing aanwezig zijn om de toegang tot uw API en de bijbehorende bronnen te controleren. Het implementeren van gevestigde mechanismen zoals OAuth 2.0, JSON Web Tokens (JWT) of API-sleutels kan dit doel helpen bereiken.

OAuth 2.0 is een algemeen aanvaard autorisatieframework waarmee gebruikers applicaties van derden toegang tot hun bronnen kunnen verlenen zonder hun inloggegevens te delen. JWT daarentegen is een compact, op zichzelf staand tokenformaat dat veilige gegevensuitwisseling tussen partijen mogelijk maakt en kan worden gebruikt voor authenticatie- en autorisatiedoeleinden. API-sleutels zijn unieke identificatiegegevens die aan klanten worden verstrekt, waardoor u hun API-gebruik kunt volgen en beheren. Door deze mechanismen indien nodig te combineren, kunt u een flexibele, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing voor toegangscontrole voor uw API bieden.

Pas toegangscontrole en snelheidsbeperkingsbeleid toe

Toegangsbeheer is het proces waarbij verschillende machtigingsniveaus voor de bronnen van uw API worden gedefinieerd en ervoor wordt gezorgd dat klanten alleen toegang hebben tot functionaliteit en gegevens waarvoor zij toestemming hebben gekregen. Het implementeren van op rollen gebaseerd toegangscontrole (RBAC) of op attributen gebaseerd toegangscontrole (ABAC) kan helpen bij het opzetten van een duidelijke en flexibele toestemmingsstructuur voor uw API, waardoor u toegang op een gedetailleerde manier kunt verlenen of beperken.

Snelheidsbeperking is een techniek die wordt gebruikt om het aantal verzoeken dat een klant binnen een bepaald tijdsbestek aan uw API kan doen, te reguleren. Het toepassen van tariefbeperkend beleid helpt misbruik, fraude en onbedoelde uitputting van bronnen te voorkomen en tegelijkertijd een eerlijk gebruik voor alle klanten te garanderen. Door het aantal verzoeken te beperken, kunt u uw API beschermen tegen mogelijke Denial-of-Service (DoS)-aanvallen en een gezonde, responsieve service behouden.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Integratie van REST API Design met AppMaster

Hoewel het handmatig ontwerpen en implementeren van REST API's een complexe en tijdrovende taak kan zijn, kunnen no-code platforms zoals AppMaster dit proces vereenvoudigen door u in staat te stellen visueel API's te maken met behulp van backend-applicaties en ontwerpers van bedrijfsprocessen. Door het REST API-ontwerp te integreren met AppMaster kunt u efficiënte en veilige API's ontwikkelen die de beste praktijken uit de branche volgen zonder dat u uitgebreide kennis van coderen nodig heeft. In deze sectie worden de voordelen besproken van het gebruik van AppMaster voor het ontwerpen en implementeren van REST API's.

Visueel ontwerp van backend-applicaties en bedrijfsprocessen

Met de intuïtieve visuele interface van AppMaster kunt u datamodellen maken, bedrijfslogica ontwerpen en REST API- en WebSocket- endpoints configureren zonder code te schrijven. Door gebruik te maken van de krachtige tools voor het ontwerpen van back-endapplicaties en bedrijfsprocessen van het platform, kunt u snel schaalbare API's van professionele kwaliteit bouwen en implementeren die voldoen aan de REST-ontwerpprincipes.

Automatische generatie van broncode en documentatie

Zodra u uw API heeft ontworpen met behulp van de visuele tools van AppMaster, genereert het platform automatisch broncode (in Go) voor uw backend-applicaties, TypeScript en Vue3 voor webapplicaties, en Kotlin / Jetpack Compose voor Android-applicaties. Bovendien creëert AppMaster uitgebreide Swagger (OpenAPI)-documentatie, waardoor het voor klanten gemakkelijk wordt om uw API te begrijpen en ermee te integreren. De automatisch gegenereerde documentatie zorgt voor consistentie in het ontwerp van uw API en vereenvoudigt onderhoud en updates naarmate uw project zich ontwikkelt.

Geen technische schulden en schaalbaarheid

AppMaster stroomlijnt het ontwikkelingsproces en elimineert technische schulden door uw applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd. Het resultaat is dat u ervoor kunt zorgen dat uw REST API efficiënt, onderhoudbaar en schaalbaar blijft, zonder dat u codeschuld oploopt die in de loop van de tijd tot prestatieproblemen en hogere ontwikkelingskosten kan leiden. Deze aanpak is met name geschikt voor projecten die hoge schaalbaarheid en prestaties vereisen, waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel kleine bedrijven als ondernemingen.

Flexibele abonnementen en implementatieopties

AppMaster biedt meerdere abonnementsplannen om aan de behoeften van verschillende klanten te voldoen, van startups tot grote ondernemingen. Afhankelijk van uw abonnementsniveau kunt u profiteren van vele functies, waaronder het exporteren van binaire bestanden voor lokale hosting of toegang tot de broncode voor uw toepassingen. Bovendien kunt u ervoor kiezen om uw API op de cloudinfrastructuur van AppMaster of op uw eigen servers te implementeren om aan uw specifieke prestatie- en beveiligingsvereisten te voldoen.

Het integreren van REST API-ontwerp met AppMaster kan de tijd, moeite en complexiteit van het ontwikkelen van REST API's van professionele kwaliteit aanzienlijk verminderen. Door gebruik te maken van de visuele ontwerptools en geautomatiseerde codegeneratiemogelijkheden van AppMaster kunt u zich concentreren op het ontwerpen en implementeren van efficiënte, schaalbare en veilige REST API's die tegemoetkomen aan de behoeften van uw klanten en uw bedrijf helpen groeien.