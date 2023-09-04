具象状态传输 (REST) 已成为构建 Web 服务和API的首选架构风格。这种流行源于其简单性、可扩展性和易用性。 RESTful API 允许开发人员使用标准 HTTP 方法和 URL 模式与服务器交互，从而使它们易于理解并跨各种平台和编程语言采用。

REST 设计原则有助于创建高效且可扩展的 API。通过遵循这些原则，您可以构建易于维护、集成和升级的 API，为开发人员和用户提供无缝体验。 REST 的一些核心原则包括：

无国籍状态 正确的资源命名和结构 适当使用 HTTP 方法 标准化错误响应 实施版本控制 保护 API 安全

以下各节将更深入地理解和实施这些原则。

拥抱无国籍状态

无状态性是 REST 设计的核心原则。它规定从客户端到服务器的每个请求都必须包含处理该请求所需的所有信息。换句话说，服务器不应在请求之间存储有关客户端的任何信息。这很重要，原因如下：

可扩展性：无状态架构允许服务器独立处理传入请求，从而简化了水平扩展。它避免了跨服务器实例复杂的同步和状态管理机制的需要，从而增强了系统强度。 可靠性：由于服务器不依赖于先前请求的信息，因此它们对故障的恢复能力更强，并且即使其中一个服务器实例遇到问题也可以继续处理请求。 可维护性：无状态设计无需管理和存储客户端特定数据，从而简化了服务器的实现。这也降低了与管理客户端状态相关的服务器端错误的风险。

要在REST API中实施无状态性，请确保处理请求所需的所有数据都在请求内发送，无论是在 URL、请求标头还是负载中。避免使用服务器端会话或其他服务器端机制来存储有关客户端的信息。身份验证令牌，例如 JWT（JSON Web 令牌），可用于携带身份验证和授权所需的客户端特定数据，而不会违反无状态性。

正确的资源命名和结构

资源命名和结构对于构建直观且易于使用的 REST API 至关重要。以下准则可以帮助您设计有效的资源命名和结构：

使用名词，而不是动词：在 REST API 设计中，资源应该用名词而不是动词来表示。例如，使用“/orders”而不是“/getOrders”或“/createOrder”。这强调了这样一个事实：资源正在被操纵，而不是行为本身。 保持简单和描述性：使用易于理解并准确传达资源含义的名称。例如，使用“/products”而不是“/prdcts”或“/inventory_items”。这有助于构建开发人员可以快速采用的直观 API。 对集合资源使用复数：处理资源集合时，使用复数名称（例如/orders、/customers）。这表明资源是指项目的集合，使 API 更易于开发人员理解。 嵌套资源来表示关系：当资源之间存在明确的层次结构或关系时，可以使用嵌套 URL 来表达。例如，“/orders/123/items”可用于表示属于订单 123 的商品。这还使您能够使用简单直观的 URL 结构来表示资源之间的复杂关系。

遵守这些准则可以创建结构良好且易于理解的 REST API，从而促进更好的用户体验以及与其他应用程序和服务的集成。

保护 REST API 的安全

安全性是 REST API 设计的一个重要方面。保护您的 API 及其处理的数据对于维持与客户的信任和防御潜在威胁至关重要。本节将讨论保护 REST API 的一些最佳实践，包括使用 HTTPS、实施身份验证和授权机制以及应用访问控制和速率限制策略。

使用 HTTPS 进行加密通信

对客户端和 API 之间的所有通信强制执行 HTTPS（安全超文本传输​​协议）是安全数据交换的第一道防线。 HTTPS 使用 SSL/TLS 加密在客户端和服务器之间建立安全连接，防止第三方拦截或篡改传输中的数据。

从受信任的证书颁发机构 (CA) 获取 SSL 证书并在您的服务器上实施该证书可确保客户端可以信任您的 API 并与您安全地通信。在大多数情况下，现代客户端和浏览器在尝试非 HTTPS 连接时会显示警告，提示用户在继续之前重新考虑。

实施身份验证和授权机制

应采用强大的身份验证和授权解决方案来控制对 API 及其资源的访问。实施 OAuth 2.0、JSON Web 令牌 (JWT) 或 API 密钥等完善的机制可以帮助实现这一目标。

OAuth 2.0 是一种广泛采用的授权框架，使用户能够授予第三方应用程序访问其资源的权限，而无需共享其凭据。另一方面，JWT 是一种紧凑、独立的令牌格式，允许各方之间安全地交换数据，并可用于身份验证和授权目的。 API 密钥是向客户端颁发的唯一标识符，使您能够跟踪和管理他们的 API 使用情况。根据需要组合这些机制可以为您的 API 提供灵活、安全且用户友好的访问控制解决方案。

应用访问控制和速率限制策略

访问控制是为 API 资源定义各种权限级别并确保客户端只能访问已被授予权限的功能和数据的过程。实施基于角色的访问控制 (RBAC) 或基于属性的访问控制 (ABAC) 可以帮助您为 API 建立清晰且灵活的权限结构，从而允许您细粒度地授予或限制访问权限。

速率限制是一种用于调节客户端在指定时间范围内可以向 API 发出的请求数量的技术。应用速率限制策略有助于防止滥用、欺诈和无意的资源耗尽，同时确保所有客户端的公平使用。通过限制请求数量，您可以保护您的 API 免受潜在的拒绝服务 (DoS) 攻击，并维持健康、响应迅速的服务。

将 REST API 设计与AppMaster集成

虽然手动设计和实现 REST API 可能是一项复杂且耗时的任务，但像AppMaster这样的无代码平台可以让您使用后端应用程序和业务流程设计器以可视方式创建 API，从而简化此过程。将 REST API 设计与AppMaster集成，您可以开发高效、安全的 API，遵循行业最佳实践，而无需丰富的编码专业知识。本节将讨论使用AppMaster进行 REST API 设计和实现的好处。

后端应用程序和业务流程的可视化设计

AppMaster直观的可视化界面使您无需编写代码即可创建数据模型、设计业务逻辑以及配置REST API和WebSocket endpoints 。通过利用该平台强大的后端应用程序和业务流程设计器工具，您可以快速构建和部署遵循 REST 设计原则的可扩展、专业品质的 API。

自动生成源代码和文档

一旦您使用AppMaster的可视化工具设计了 API，该平台就会自动为您的后端应用程序生成源代码（Go 语言），为 Web 应用程序生成 TypeScript 和Vue3 ，为 Android 应用程序生成Kotlin / Jetpack Compose 。此外， AppMaster创建了全面的 Swagger (OpenAPI) 文档，使客户可以轻松理解并与您的 API 集成。自动生成的文档可确保 API 设计的一致性，并随着项目的发展简化维护和更新。

无技术债务和可扩展性

AppMaster通过在需求发生修改时从头开始重新生成应用程序来简化开发流程并消除技术债务。因此，您可以确保 REST API 保持高效、可维护和可扩展，而不会积累可能导致性能问题和随着时间的推移增加开发成本的代码债务。这种方法特别适合需要高可扩展性和性能的项目，使其成为小型企业和大型企业的绝佳选择。

灵活的订阅计划和部署选项

AppMaster提供多种订阅计划，以满足从初创企业到大型企业的不同客户的需求。根据您的订阅级别，您可以从许多功能中受益，包括导出二进制文件以进行本地托管或访问应用程序的源代码。此外，您可以选择将您的API部署在AppMaster的云基础设施或您自己的服务器上，以满足您特定的性能和安全要求。

将 REST API 设计与AppMaster集成可以显着减少开发专业品质 REST API 的时间、精力和复杂性。通过利用AppMaster的可视化设计工具和自动代码生成功能，您可以专注于设计和实施高效、可扩展且安全的 REST API，以满足客户的需求并帮助您的业务增长。