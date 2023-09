Reprezentacyjny transfer stanu (REST) ​​stał się popularnym stylem architektonicznym przy tworzeniu usług internetowych i interfejsów API . Popularność wynika z prostoty, skalowalności i łatwości użytkowania. Interfejsy API RESTful umożliwiają programistom interakcję z serwerami przy użyciu standardowych metod HTTP i wzorców adresów URL, dzięki czemu są one łatwo zrozumiałe i możliwe do zastosowania na różnych platformach i językach programowania.

Zasady projektowania REST pomagają w tworzeniu wydajnych i skalowalnych API. Przestrzegając tych zasad, można tworzyć interfejsy API, które są łatwe w utrzymaniu, integracji i aktualizacji, zapewniając płynną obsługę zarówno programistom, jak i użytkownikom. Niektóre z podstawowych zasad REST obejmują:

Bezpaństwowość Prawidłowe nazewnictwo i struktura zasobów Odpowiednie użycie metod HTTP Standaryzowane reakcje na błędy Implementacja wersjonowania Zabezpieczanie interfejsów API

W poniższych sekcjach szczegółowo omówione zostanie zrozumienie i wdrożenie tych zasad.

Obejmując bezpaństwowość

Bezpaństwowość jest podstawową zasadą w projektowaniu REST. Stanowi, że każde żądanie od klienta do serwera musi zawierać wszystkie informacje wymagane do przetworzenia żądania. Innymi słowy, serwer nie powinien przechowywać żadnych informacji o kliencie pomiędzy żądaniami. Jest to ważne z kilku powodów:

Skalowalność: architektura bezstanowa upraszcza skalowanie poziome, umożliwiając serwerom niezależną obsługę przychodzących żądań. Eliminuje potrzebę stosowania skomplikowanych mechanizmów synchronizacji i zarządzania stanem pomiędzy instancjami serwerów, zwiększając wydajność systemu. Niezawodność: ponieważ serwery nie polegają na informacjach z poprzednich żądań, są bardziej odporne na awarie i mogą kontynuować przetwarzanie żądań, nawet jeśli jedna z instancji serwera doświadczy problemu. Łatwość konserwacji: Konstrukcja bezstanowa upraszcza implementację serwera, eliminując potrzebę zarządzania i przechowywania danych specyficznych dla klienta. Zmniejsza to również ryzyko błędów po stronie serwera związanych z zarządzaniem stanem klienta.

Aby wymusić bezstanowość w interfejsach API REST , upewnij się, że w żądaniu przesłane są wszystkie dane wymagane do przetworzenia żądania – w postaci adresu URL, nagłówków żądania lub ładunku. Unikaj używania sesji po stronie serwera lub innych mechanizmów po stronie serwera do przechowywania informacji o klientach. Tokeny uwierzytelniające, takie jak JWT (JSON Web Tokens), mogą być używane do przenoszenia danych specyficznych dla klienta potrzebnych do celów uwierzytelniania i autoryzacji bez naruszania bezpaństwowości.

Właściwe nazewnictwo i struktura zasobów

Nazewnictwo i struktura zasobów mają kluczowe znaczenie w budowaniu intuicyjnych i łatwych w obsłudze interfejsów API REST. Poniższe wskazówki mogą pomóc w zaprojektowaniu skutecznego nazewnictwa i struktury zasobów:

Używaj rzeczowników, a nie czasowników: w projekcie API REST zasoby powinny być reprezentowane przez rzeczowniki, a nie czasowniki. Na przykład użyj „/orders” zamiast „/getOrders” lub „/createOrder”. Podkreśla to fakt, że manipuluje się zasobami, a nie samymi działaniami. Zachowaj prostotę i opisowość: używaj nazw, które są łatwe do zrozumienia i dokładnie oddają znaczenie zasobu. Na przykład użyj „/products” zamiast „/prdcts” lub „/inventory_items”. Pomaga to w budowaniu intuicyjnego interfejsu API, który programiści mogą szybko wdrożyć. Używaj liczby mnogiej dla zasobów kolekcji: Kiedy masz do czynienia z kolekcją zasobów, używaj nazw w liczbie mnogiej (np. /zamówienia, /klienci). Oznacza to, że zasób odnosi się do zbioru elementów, dzięki czemu interfejs API jest bardziej zrozumiały dla programistów. Zagnieżdżaj zasoby, aby reprezentować relacje: Jeśli istnieje jasna hierarchia lub relacja między zasobami, użyj zagnieżdżonych adresów URL, aby to wyrazić. Na przykład „/orders/123/items” może służyć do reprezentowania pozycji należących do rzędu 123. Umożliwia to również reprezentowanie złożonych relacji między zasobami przy użyciu prostej i intuicyjnej struktury adresu URL.

Przestrzeganie tych wytycznych umożliwia utworzenie dobrze zorganizowanego i łatwego do zrozumienia interfejsu API REST, który zapewnia lepsze doświadczenia użytkownika oraz integrację z innymi aplikacjami i usługami.

Zabezpieczanie interfejsów API REST

Bezpieczeństwo jest krytycznym aspektem projektowania API REST. Ochrona interfejsów API i przetwarzanych przez nie danych jest niezbędna do utrzymania zaufania klientów i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. W tej sekcji omówiono niektóre najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania interfejsów API REST, w tym korzystanie z protokołu HTTPS, wdrażanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji oraz stosowanie zasad kontroli dostępu i ograniczania szybkości.

Do szyfrowanej komunikacji używaj protokołu HTTPS

Egzekwowanie protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) dla całej komunikacji między klientami a interfejsem API jest pierwszą linią obrony bezpiecznej wymiany danych. HTTPS wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS w celu ustanowienia bezpiecznych połączeń między klientem a serwerem, zapobiegając przechwytywaniu lub modyfikowaniu przesyłanych danych przez osoby trzecie.

Uzyskanie certyfikatu SSL od zaufanego urzędu certyfikacji (CA) i wdrożenie go na swoim serwerze gwarantuje, że klienci będą mogli ufać Twojemu API i bezpiecznie komunikować się z nim. W większości przypadków nowocześni klienci i przeglądarki wyświetlają ostrzeżenie w przypadku próby nawiązania połączenia innego niż HTTPS, zachęcając użytkownika do ponownego rozważenia przed kontynuowaniem.

Wdrażaj mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji

Należy wdrożyć wydajne rozwiązanie do uwierzytelniania i autoryzacji, aby kontrolować dostęp do interfejsu API i jego zasobów. W osiągnięciu tego celu może pomóc wdrożenie dobrze ugruntowanych mechanizmów, takich jak OAuth 2.0, JSON Web Tokens (JWT) czy klucze API.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

OAuth 2.0 to powszechnie przyjęta platforma autoryzacji, która umożliwia użytkownikom udzielanie aplikacjom innych firm dostępu do swoich zasobów bez udostępniania swoich danych uwierzytelniających. Z drugiej strony JWT to kompaktowy, samodzielny format tokena, który umożliwia bezpieczną wymianę danych między stronami i może być używany do celów uwierzytelniania i autoryzacji. Klucze API to unikalne identyfikatory wydawane klientom, umożliwiające śledzenie i zarządzanie wykorzystaniem przez nich API. Połączenie tych mechanizmów w razie potrzeby może zapewnić elastyczne, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie kontroli dostępu do interfejsu API.

Stosuj zasady kontroli dostępu i ograniczania szybkości

Kontrola dostępu to proces definiowania różnych poziomów uprawnień do zasobów interfejsu API i zapewniania, że ​​klienci mają dostęp tylko do funkcjonalności i danych, na które otrzymali uprawnienia. Wdrożenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) lub kontroli dostępu opartej na atrybutach (ABAC) może pomóc w ustaleniu jasnej i elastycznej struktury uprawnień dla interfejsu API, umożliwiając szczegółowe przyznawanie lub ograniczanie dostępu.

Ograniczanie szybkości to technika używana do regulowania liczby żądań, jakie klient może skierować do Twojego interfejsu API w określonym przedziale czasu. Stosowanie zasad ograniczania szybkości pomaga zapobiegać nadużyciom, oszustwom i niezamierzonemu wyczerpaniu zasobów, zapewniając jednocześnie uczciwe wykorzystanie dla wszystkich klientów. Ograniczając liczbę żądań, możesz chronić swój interfejs API przed potencjalnymi atakami typu „odmowa usługi” (DoS) i utrzymywać sprawną, responsywną usługę.

Integracja projektowania API REST z AppMaster

Ręczne projektowanie i wdrażanie interfejsów API REST może być złożonym i czasochłonnym zadaniem, ale platformy niewymagające kodu, takie jak AppMaster , mogą uprościć ten proces, umożliwiając wizualne tworzenie interfejsów API przy użyciu aplikacji zaplecza i projektantów procesów biznesowych. Integracja projektowania interfejsu API REST z AppMaster umożliwia tworzenie wydajnych i bezpiecznych interfejsów API zgodnych z najlepszymi praktykami branżowymi bez konieczności posiadania rozległej wiedzy z zakresu kodowania. W tej sekcji omówione zostaną korzyści wynikające z używania AppMaster do projektowania i wdrażania API REST.

Wizualne projektowanie aplikacji backendowych i procesów biznesowych

Intuicyjny interfejs wizualny AppMaster umożliwia tworzenie modeli danych , projektowanie logiki biznesowej i konfigurowanie endpoints REST API i WebSocket bez pisania kodu. Wykorzystując zaawansowane narzędzia do projektowania aplikacji backendowych i procesów biznesowych platformy, można szybko tworzyć i wdrażać skalowalne interfejsy API o profesjonalnej jakości, które są zgodne z zasadami projektowania REST.

Automatyczne generowanie kodu źródłowego i dokumentacji

Po zaprojektowaniu interfejsu API przy użyciu narzędzi wizualnych AppMaster platforma automatycznie generuje kod źródłowy (w Go) dla aplikacji backendowych, TypeScript i Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin / Jetpack Compose dla aplikacji na Androida. Ponadto AppMaster tworzy obszerną dokumentację Swagger (OpenAPI), ułatwiając klientom zrozumienie i integrację z Twoim API. Automatycznie generowana dokumentacja zapewnia spójność projektu interfejsu API oraz upraszcza konserwację i aktualizacje w miarę rozwoju projektu.

Brak długu technicznego i skalowalność

AppMaster usprawnia proces programowania i eliminuje dług techniczny, odtwarzając aplikacje od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane. W rezultacie możesz mieć pewność, że interfejs API REST pozostanie wydajny, łatwy w utrzymaniu i skalowalny, bez gromadzenia długu w kodzie, który z czasem może prowadzić do problemów z wydajnością i zwiększonych kosztów rozwoju. Takie podejście szczególnie sprawdza się w przypadku projektów wymagających dużej skalowalności i wydajności, co czyni je doskonałym wyborem zarówno dla małych firm, jak i przedsiębiorstw.

Elastyczne plany subskrypcji i opcje wdrażania

AppMaster oferuje wiele planów subskrypcji, aby zaspokoić potrzeby różnych klientów, od startupów po duże przedsiębiorstwa. W zależności od poziomu subskrypcji możesz korzystać z wielu funkcji, w tym eksportowania plików binarnych na potrzeby hostingu lokalnego lub uzyskiwania dostępu do kodu źródłowego aplikacji. Ponadto możesz wdrożyć swoje API w infrastrukturze chmurowej AppMaster lub na własnych serwerach, aby spełnić Twoje specyficzne wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa.

Integracja projektowania interfejsu API REST z AppMaster może znacznie skrócić czas, wysiłek i złożoność tworzenia profesjonalnych interfejsów API REST. Wykorzystując narzędzia do projektowania wizualnego AppMaster i możliwości automatycznego generowania kodu, możesz skupić się na projektowaniu i wdrażaniu wydajnych, skalowalnych i bezpiecznych interfejsów API REST, które zaspokajają potrzeby Twoich klientów i pomagają w rozwoju Twojej firmy.