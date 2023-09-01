Sürükle ve Bırak Hızlı Düşük Kod Geliştirme

Sürükle ve Bırak Düşük Kodlu Platformlar Nelerdir?

Sürükle ve bırak low-code platformlar, kullanıcıların drag-and-drop arayüzünü kullanarak görsel olarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak uygulama oluşturma sürecini basitleştiren yazılım geliştirme ortamlarıdır. Kullanıcılar önceden oluşturulmuş bileşenleri seçebilir, bunları ekranda düzenleyebilir ve kapsamlı kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan iş mantığı oluşturmak için bunları bağlayabilir.

Low-code platformlar, programlama deneyimi olmayan vatandaş geliştiricilerin uygulama geliştirme sürecine katılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Karmaşık görevleri soyutlayarak ve görsel bir arayüze odaklanarak, drag-and-drop low-code platformlar, yazılım geliştirme için giriş engellerini azaltır ve şirket içindeki daha fazla kişinin değerli dijital çözümler oluşturmaya katkıda bulunmasına olanak tanır.

Sürükle ve Bırak Düşük Kodlu Platformların Temel Özellikleri ve Faydaları

Sürükle ve bırak low-code platformlar, uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek isteyen işletmeler için onları cazip kılan çeşitli özellikler ve avantajlar sunar.

Görsel Geliştirme: Low-code platformlar, kullanıcıların bir uygulamanın kullanıcı arayüzünü ve işlevselliğini oluşturmak için bileşenleri kolayca drag and drop görsel bir arayüz sunar. Bu yaklaşım, geleneksel kodlama becerilerine olan gereksinimi en aza indirerek vatandaş geliştiricilerin geliştirme sürecine katılmasına olanak tanır.

platformlar, kullanıcıların bir uygulamanın kullanıcı arayüzünü ve işlevselliğini oluşturmak için bileşenleri kolayca görsel bir arayüz sunar. Bu yaklaşım, geleneksel kodlama becerilerine olan gereksinimi en aza indirerek vatandaş geliştiricilerin geliştirme sürecine katılmasına olanak tanır. Yeniden Kullanılabilir Bileşenler: Formlar, düğmeler ve grafikler gibi önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan bir kitaplık, kullanıcıların kullanıma hazır öğelerden yararlanarak uygulama geliştirmeyi hızlandırmasına olanak tanır. Bu bileşenler belirli gereksinimlere uyacak şekilde özelleştirilebilir ve böylece geliştirme süreci daha da optimize edilebilir.

Formlar, düğmeler ve grafikler gibi önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan bir kitaplık, kullanıcıların kullanıma hazır öğelerden yararlanarak uygulama geliştirmeyi hızlandırmasına olanak tanır. Bu bileşenler belirli gereksinimlere uyacak şekilde özelleştirilebilir ve böylece geliştirme süreci daha da optimize edilebilir. Yerleşik Güvenlik Özellikleri: Low-code platformlar genellikle rol tabanlı erişim kontrolü ve veri şifreleme gibi yerleşik güvenlik özellikleriyle birlikte gelir ve bu araçlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların yüksek düzeyde güvenlik sağlamasını sağlar.

platformlar genellikle rol tabanlı erişim kontrolü ve veri şifreleme gibi yerleşik güvenlik özellikleriyle birlikte gelir ve bu araçlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların yüksek düzeyde güvenlik sağlamasını sağlar. İşbirliği Araçları: Sürükle ve bırak low-code platformlar genellikle ekip üyelerinin projeler üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan işbirliği araçlarını içerir. Uygulama içi iletişim, sürüm kontrolü ve proje yönetimi özellikleri, geliştirme sürecinin daha şeffaf ve verimli olmasına yardımcı olur.

Sürükle ve bırak platformlar genellikle ekip üyelerinin projeler üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan işbirliği araçlarını içerir. Uygulama içi iletişim, sürüm kontrolü ve proje yönetimi özellikleri, geliştirme sürecinin daha şeffaf ve verimli olmasına yardımcı olur. Entegrasyon Yetenekleri: Low-code platformlar genellikle veritabanları, API'ler ve kimlik doğrulama sistemleri dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonu destekler. Bu, kullanıcıların yeni uygulamalarını mevcut sistemlere kolayca bağlamasına ve geliştirme süresini kısaltmasına olanak tanır.

platformlar genellikle veritabanları, API'ler ve kimlik doğrulama sistemleri dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonu destekler. Bu, kullanıcıların yeni uygulamalarını mevcut sistemlere kolayca bağlamasına ve geliştirme süresini kısaltmasına olanak tanır. Azaltılmış Geliştirme Süresi: low-code platformlar, görsel geliştirme araçları ve yeniden kullanılabilir bileşenler sunarak uygulama geliştirmeyi hızlandırır ve işletmelerin geleneksel programlama tekniklerini kullanarak harcayacakları zamanın çok daha kısa sürede uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

platformlar, görsel geliştirme araçları ve yeniden kullanılabilir bileşenler sunarak uygulama geliştirmeyi hızlandırır ve işletmelerin geleneksel programlama tekniklerini kullanarak harcayacakları zamanın çok daha kısa sürede uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Daha Düşük Maliyetler ve Teknik Borç: low-code platformların drag-and-drop özelliği, maliyetli yazılım geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı azaltarak işletmelerin daha az kaynakla daha fazlasını başarmasına olanak tanır. Ayrıca, low-code platformlar, planları temel alarak sıfırdan uygulamalar ürettiğinden, teknik borcun ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak nihai ürünün ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir kalmasını sağlar.

platformların özelliği, maliyetli yazılım geliştirme kaynaklarına olan ihtiyacı azaltarak işletmelerin daha az kaynakla daha fazlasını başarmasına olanak tanır. Ayrıca, platformlar, planları temel alarak sıfırdan uygulamalar ürettiğinden, teknik borcun ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak nihai ürünün ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir kalmasını sağlar. Geliştirilmiş Ölçeklenebilirlik: Standardizasyonları ve en son teknolojilerin kullanılması nedeniyle, low-code platformlar üzerinde oluşturulan uygulamalar, geleneksel programlama teknikleri kullanılarak oluşturulanlara kıyasla genellikle daha kolay ölçeklenebilir.

Sürükle ve Bırak Düşük Kodlu Platform Kullanım Durumlarına Örnekler

Sürükle ve bırak low-code platformlar, çeşitli endüstri sektörlerinde çeşitli uygulamalar oluşturmak için kullanılabilir. Aşağıda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler oluşturmak için bu platformlardan nasıl yararlanabileceğine dair bazı örnekler verilmiştir:

Web Uygulamaları: Geliştiriciler, kullanıcı arayüzünü oluşturmak ve iş mantığını görsel olarak tasarlamak için bileşenleri kolayca drag and drop , web uygulamaları oluştururken low-code platformlarla hızlı uygulama geliştirme elde edilebilir.

Geliştiriciler, kullanıcı arayüzünü oluşturmak ve iş mantığını görsel olarak tasarlamak için bileşenleri kolayca , web uygulamaları oluştururken platformlarla hızlı uygulama geliştirme elde edilebilir. Mobil Uygulamalar: Low-code platformlar, görsel düzenleyici kullanılarak kolayca özelleştirilebilen mobil cihazlara özel bileşenler ve şablonlar sunarak mobil uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu, geliştirmeyi hızlandırır ve uzmanlaşmış mobil geliştirme uzmanlığına olan ihtiyacı azaltır.

platformlar, görsel düzenleyici kullanılarak kolayca özelleştirilebilen mobil cihazlara özel bileşenler ve şablonlar sunarak mobil uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu, geliştirmeyi hızlandırır ve uzmanlaşmış mobil geliştirme uzmanlığına olan ihtiyacı azaltır. Arka Uç Uygulamaları: Sunucu tarafı uygulamaları geliştirmek, low-code platformlar tarafından da basitleştirilmiştir; çünkü bu platformlar, kullanıcıların veri modellerini görsel olarak tasarlamasına, API'ler oluşturmasına ve iş mantığını tanımlamasına ve tüm bunları yaparken gerekli kaynak kodunu otomatik olarak oluşturmasına olanak tanır.

Sunucu tarafı uygulamaları geliştirmek, platformlar tarafından da basitleştirilmiştir; çünkü bu platformlar, kullanıcıların veri modellerini görsel olarak tasarlamasına, API'ler oluşturmasına ve iş mantığını tanımlamasına ve tüm bunları yaparken gerekli kaynak kodunu otomatik olarak oluşturmasına olanak tanır. Dahili İş Araçları: İşletmeler, özel CRM sistemleri, proje yönetimi araçları veya envanter yönetimi sistemleri gibi dahili araçlar oluşturmak için low-code platformlar kullanabilir. drag-and-drop işleviyle, bir kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarına göre özel olarak uyarlanmış çözümleri özelleştirmek daha kolay hale gelir.

İşletmeler, özel CRM sistemleri, proje yönetimi araçları veya envanter yönetimi sistemleri gibi dahili araçlar oluşturmak için platformlar kullanabilir. işleviyle, bir kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarına göre özel olarak uyarlanmış çözümleri özelleştirmek daha kolay hale gelir. Müşteri Portalları: Low-code platformlar, müşterilerin hesaplarını yönetmelerine, satın alma geçmişlerini görüntülemelerine ve destek hizmetlerine erişmelerine olanak tanıyan müşteri portalları geliştirmek için kullanılabilir. Görsel geliştirme ortamı, hızlı yineleme ve özelleştirmeye olanak tanıyarak müşterilerin kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlar.

Low-code platformlar, işletmelerin çeşitli sektörlerdeki kuruluşların karşılaştığı benzersiz gereksinimleri ve zorlukları karşılayarak geniş bir uygulama yelpazesi oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü araçlardır.

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AppMaster.io, Az Kodlu/ No-Code Geliştirmede Nasıl Devrim Yaratıyor?

AppMaster.io drag-and-drop gibi görsel geliştirme yöntemlerini kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü, kod gerektirmeyen bir araçtır. Diğer araçlardan farklı olarak AppMaster, kullanıcıların görsel BP Designer, REST API ve WSS endpoints aracılığıyla veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını (İş Süreçleri olarak adlandırılır) görsel olarak oluşturmasına olanak tanır. Web ve mobil uygulamalar için kullanıcılar, drag-and-drop yöntemini kullanarak kullanıcı arayüzünü oluşturabilir, Web ve Mobil BP tasarımcılarında bileşen iş mantığını tasarlayabilir ve uygulamaları tamamen etkileşimli hale getirebilir.

Bir kullanıcı 'Yayınla' düğmesine her bastığında, AppMaster tüm planları alır ve uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler çalıştırır, bunları Docker konteynerleri (yalnızca arka uç) olarak paketler ve bunları buluta dağıtır. Arka uç uygulamaları Go (golang) ile oluşturulur, web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulur ve mobil uygulamalar, AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesini kullanır.

Müşteriler yürütülebilir ikili dosyalar (İşletme ve İş+ abonelikleri) veya kaynak kodunu (Kurumsal abonelik) edinebilir ve uygulamaları şirket içinde barındırabilir. AppMaster birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur. Üstelik AppMaster uygulamaları, Go ile oluşturulan derlenmiş, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanımı nedeniyle olağanüstü ölçeklenebilirlik sergiliyor.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) olan AppMaster, uygulama geliştirme hızını on kat artırır ve maliyetleri üç kat azaltır. Bu yaklaşım, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, tek bir vatandaş geliştiricinin bile sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve yerel mobil uygulamalarla tamamlanan kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturabileceği anlamına gelir.

60.000'den fazla kullanıcısıyla AppMaster, G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD), API Yönetimi, Sürükle ve Bırak Uygulama Oluşturucuları, API Tasarımı ve Uygulama Geliştirme Platformları dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde Yüksek Performanslı olarak tanındı.

Sürükle ve Bırak Düşük Kodlu Platformları İş Akışınıza Entegre Etme

drag-and-drop low-code platformları mevcut iş akışınıza entegre etmek nispeten basit olabilir. AppMaster dahil birçok platform, mevcut sistemlerinize ve süreçlerinize bağlanmayı basitleştiren bir dizi entegrasyon yeteneği, araç ve özellik sunar. low-code bir platformu iş akışınıza entegre ederken izlemeniz gereken bazı adımlar:

Mevcut iş akışınızı anlayın: Mevcut geliştirme sürecinizi, araçlarınızı ve kullanımdaki çerçevelerinizi değerlendirin. low-code bir platformun mevcut yaklaşımınızı tamamlayabileceği veya optimize edebileceği darboğazları ve alanları belirleyin. Uygun bir low-code platform seçin: Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına, teknik gereksinimlerine ve bütçesine uygun özellikleri ve yetenekleri sunan AppMaster .io gibi bir platform seçin. Platformun, oluşturmanız gereken uygulamaları desteklediğinden ve mevcut sistemlerinizle entegre olabildiğinden emin olun. Ekibinizi güçlendirin: Geliştirme ekibinizi ve vatandaş geliştiricilerinizi low-code platformun etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda eğitin. Personeli platformdaki herhangi bir değişiklik veya gelişme konusunda güncel tutun ve dokümantasyon ve destek gibi kaynakları sağlayın. En iyi uygulamaları ve yönergeleri oluşturun: Tutarlılığı ve kaliteyi sağlamak için kuruluşunuz içindeki low-code geliştirme projeleri için en iyi uygulamaları ve yönergeleri oluşturun. Bu, UI/UX tasarım standartlarını, adlandırma kurallarını, sürüm kontrolünü ve testleri içerebilir. İşbirliği Yapın: low-code platformun yerleşik işbirliği özelliklerinden yararlanarak yetenekli geliştiriciler ve vatandaş geliştiriciler arasındaki işbirliğini teşvik edin. Departmanlar arasında ekip çalışmasını, bilgi paylaşımını ve etkili iletişimi teşvik edin.

Bu adımları izleyerek ve AppMaster gibi low-code bir geliştirme platformu seçerek, geliştirme sürecinizi geliştirebilir ve ekibinizin uygulamaları daha verimli ve işbirliğine dayalı olarak oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Doğru Düşük Kod Platformunu Değerlendirme ve Seçme

Kuruluşunuz için en iyi low-code platformun seçilmesi söz konusu olduğunda çeşitli faktörlerin dikkate alınması gerekir. İdeal platform, benzersiz geliştirme ihtiyaçlarınızı karşılayacak, üretkenliği artıracak ve tüm uygulama geliştirme sürecini kolaylaştıracaktır. Doğru low-code platformu değerlendirirken ve seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

Platform yetenekleri: Çeşitli uygulama türleri, entegrasyon seçenekleri, yerleşik işlevler ve farklı programlama dilleri ve çerçeveleri desteği oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere low-code platformun yeteneklerini araştırın. Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir platform, vatandaş geliştiricilere güç verecek ve yetenekli geliştiricilerin daha verimli çalışmasına olanak sağlayacaktır. Demolar veya denemeler aracılığıyla platformda gezinmenin ne kadar sezgisel ve kolay olduğunu değerlendirin. Fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuzun bütçesine uygun bir fiyatlandırma yapısı sunan ve kuruluşunuz genişledikçe gerekli büyümeyi ve ölçeklenebilirliği destekleyen bir platform seçin. Destek ve kaynaklar: Platformun, katılım, sorun giderme ve sürekli öğrenmeye yardımcı olacak özel destek, kapsamlı belgeler ve aktif bir kullanıcı topluluğu sunup sunmadığını kontrol edin. Entegrasyon yetenekleri: Mevcut iş akışınıza sorunsuz geçişi kolaylaştırmak için platformun mevcut sistemleriniz, veritabanlarınız ve uygulamalarınızla entegrasyonu desteklediğinden emin olun. Güvenlik özellikleri: Platformun yerleşik güvenlik özelliklerini değerlendirin ve uygulamalarınızı ve verilerinizi potansiyel tehditlere ve güvenlik açıklarına karşı yeterince koruyup korumadıklarını belirleyin.

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low-code platformları değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmak bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır. AppMaster.io gibi doğru platformun seçilmesi, uygulama geliştirmeyi hızlandıracak ve vatandaş geliştiricilerin sınırlı teknik uzmanlığa sahip ölçeklenebilir ve güvenli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyacaktır. Bu değerli yatırım uzun vadede yeniliği teşvik edecek ve iş başarısını artıracaktır.

Kuruluşunuzu Düşük Kod Kabulüne Hazırlamak

low-code teknolojisini benimsemek, kuruluşunuza daha hızlı geliştirme, daha düşük maliyetler ve artan çeviklik dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlayabilir. Ekibinizi ve kuruluşunuzu sorunsuz ve etkili bir geçiş için hazırlamak çok önemlidir. Bu bölümde, kuruluşunuzu AppMaster.io gibi drag-and-drop low-code veya no-code bir platformu benimsemeye hazırlamak için atmanız gereken birkaç önemli adımı tartışacağız.

Amaç ve Hedefleri Belirleyin

Dalmadan önce, low-code bir platformu benimsemenin amaçlarını ve hedeflerini tanımlamak çok önemlidir. Geliştirme sürecini basitleştirmek istediğiniz uygulama veya proje türlerini belirleyin ve artan verimlilik, maliyet tasarrufları, iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi veya azaltılmış teknik borç gibi beklenen sonuçları anlayın.

Düşük Kod Stratejisi Geliştirin

low-code teknolojiyi benimseme konusunda kuruluşunuza rehberlik edecek iyi tanımlanmış bir strateji geliştirin. Bu strateji, potansiyel kullanım durumlarının belirlenmesini, doğru low-code platformun seçilmesini, kaynakların tahsis edilmesini ve net roller ve sorumlulukların tanımlanmasını içermelidir.

Ekibinizi Değerlendirin ve Becerilerini Geliştirin

Kuruluşunuz low-code teknolojiyi benimserken, mevcut ekibinizin becerilerini değerlendirmek ve potansiyel beceri boşluklarını belirlemek çok önemlidir. Hem teknik hem de teknik olmayan ekip üyelerinin drag-and-drop low-code platformu kullanma konusunda uygun eğitim aldığından emin olun. Ekibinizin becerilerini geliştirmeye yatırım yapmak low-code başarıyla benimsenme olasılığını artırır ve çalışanlarınızın uygulama geliştirme projelerine daha etkili bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlar.

Yönetişimi ve Yönergeleri Oluşturun

Kuruluşunuzda low-code platformların kullanılmasına yönelik yönetim, yönergeler ve en iyi uygulamaların oluşturulması, verimli ve tutarlı geliştirme süreçlerinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu yönergeler proje seçimi kriterlerini, standartlaştırılmış adlandırma kurallarını, bileşenlerin yeniden kullanımını, belgeleme uygulamalarını ve güvenlik politikalarını içermelidir.

Düşük Kodlu Platformu Mevcut Sistemlerle Entegre Edin

low-code bir platformun avantajlarından tam olarak yararlanmak için onu veritabanları, API'ler ve diğer üçüncü taraf hizmetleri gibi mevcut sistemlerinizle entegre etmeniz önemlidir. Bu entegrasyon, mevcut iş akışlarınızı ve süreçlerinizi kolaylaştırarak daha iyi ekip işbirliğine ve daha sorunsuz bir geliştirme deneyimine olanak tanır. Örneğin, AppMaster.io, platformu kuruluşunuzun mevcut araçlarına ve sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlamanıza olanak tanıyan çok sayıda entegrasyon yeteneği sunar.

İşbirliği Kültürünü Teşvik Edin

Başarılı bir low-code benimsemesi, teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasında bir işbirliği kültürünün geliştirilmesini gerektirir. Farklı işlevlerden oluşan ekipleri birlikte çalışmaya, fikirleri paylaşmaya ve yenilik yapmak ve karmaşık sorunları çözmek için low-code platformların yeteneklerinden yararlanmaya teşvik edin.

İlerlemeyi İzleyin ve Ölçün

low-code benimseme sürecinizin ilerlemesini takip etmek ve ölçmek hayati önem taşımaktadır. Proje performansını, kullanımı, maliyet tasarruflarını ve diğer ilgili faktörleri izlemek için ölçümler oluşturun. Veriye dayalı kararlar almak ve low-code stratejinizi geliştirmek için bu öngörüleri kullanın, böylece kuruluşunuzun teknolojiden maksimum faydayı elde etmesini sağlayın.

Başarıları Kutlayın ve Başarısızlıklardan Ders Alın

Herhangi bir önemli organizasyonel değişiklik gibi, low-code teknolojiyi benimsemek de kendi payına düşen zorlukları ve aksaklıkları beraberinde getirebilir. Başarılı projeleri ve kilometre taşlarını kutlarken aynı zamanda herhangi bir hata veya eksiklikten de ders çıkarın. Bu yaklaşım, kuruluşunuzun low-code geliştirme sürecini iyileştirmesine ve sürekli büyüme ve iyileştirmeyi teşvik etmesine yardımcı olacaktır.

Low-code benimseme, kuruluşunuzun uygulama geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir, aynı zamanda maliyetleri azaltabilir ve vatandaş geliştiricileri güçlendirebilir. Yukarıda özetlenen adımları izleyerek kuruluşunuzu, AppMaster.io gibi drag-and-drop düşük kodlu/ no-code bir platforma başarılı bir geçiş için hazırlayabilir ve bu platformun tüm potansiyelini açığa çıkarabilirsiniz.