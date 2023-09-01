拖放式快速低代码开发

什么是拖放式低代码平台

拖放low-code平台是软件开发环境，它使用户能够使用drag-and-drop界面直观地构建应用程序，从而简化创建应用程序的过程。用户可以选择预先构建的组件，将它们排列在屏幕上，并将它们连接起来以创建业务逻辑，而无需广泛的编码专业知识。

Low-code平台旨在使可能没有编程经验的公民开发人员能够参与应用程序开发过程。通过抽象复杂的任务并专注于可视化界面， drag-and-drop low-code平台降低了软件开发的进入门槛，并使公司内更多的人能够为创建有价值的数字解决方案做出贡献。

拖放式低代码平台的主要特性和优点

拖放式low-code平台提供了多种功能和优点，对寻求加快应用程序开发流程和降低成本的企业具有吸引力。

可视化开发： Low-code 平台提供可视化界面，用户可以轻松 drag and drop 组件来创建应用程序的用户界面和功能。这种方法最大限度地减少了对传统编码技能的要求，允许公民开发人员参与开发过程。

平台提供可视化界面，用户可以轻松 组件来创建应用程序的用户界面和功能。这种方法最大限度地减少了对传统编码技能的要求，允许公民开发人员参与开发过程。 可重用组件： 预构建组件库（例如表单、按钮和图表）允许用户通过利用即用型元素来加快应用程序开发速度。这些组件可以定制以满足特定要求，进一步优化开发过程。

预构建组件库（例如表单、按钮和图表）允许用户通过利用即用型元素来加快应用程序开发速度。这些组件可以定制以满足特定要求，进一步优化开发过程。 内置安全功能： Low-code 平台通常具有内置安全功能，例如基于角色的访问控制和数据加密，可确保使用这些工具开发的应用程序保持高水平的安全性。

平台通常具有内置安全功能，例如基于角色的访问控制和数据加密，可确保使用这些工具开发的应用程序保持高水平的安全性。 协作工具： 拖放式 low-code 平台通常包含协作工具，使团队成员能够有效地进行项目协作。应用内通信、版本控制和项目管理功能有助于使开发过程更加透明和高效。

拖放式 平台通常包含协作工具，使团队成员能够有效地进行项目协作。应用内通信、版本控制和项目管理功能有助于使开发过程更加透明和高效。 集成功能： Low-code 平台通常支持与各种第三方服务集成，包括数据库、 API和身份验证系统。这使用户能够轻松地将新应用程序与现有系统连接并减少开发时间。

平台通常支持与各种第三方服务集成，包括数据库、 API和身份验证系统。这使用户能够轻松地将新应用程序与现有系统连接并减少开发时间。 缩短开发时间： 通过提供可视化开发工具和可重用组件， low-code 平台可加速应用程序开发，使企业能够用传统编程技术所需时间的一小部分来创建应用程序。

通过提供可视化开发工具和可重用组件， 平台可加速应用程序开发，使企业能够用传统编程技术所需时间的一小部分来创建应用程序。 降低成本和技术债务： low-code 平台的 drag-and-drop 特性减少了对昂贵的软件开发资源的需求，使企业能够用更少的资源实现更多目标。此外，由于 low-code 平台根据蓝图从头开始生成应用程序，因此它们有助于消除技术债务，确保最终产品保持可扩展性和可维护性。

平台的 特性减少了对昂贵的软件开发资源的需求，使企业能够用更少的资源实现更多目标。此外，由于 平台根据蓝图从头开始生成应用程序，因此它们有助于消除技术债务，确保最终产品保持可扩展性和可维护性。 提高可扩展性：由于其标准化和尖端技术的使用，与使用传统编程技术构建的应用程序相比，在 low-code 平台上构建的应用程序通常可以更轻松地扩展。

拖放低代码平台用例示例

拖放式low-code平台可用于构建跨各个行业领域的各种应用程序。以下是企业如何利用这些平台来创建满足其需求的解决方案的一些示例：

Web 应用程序： 在构建 Web 应用程序时，可以使用 low-code 平台实现快速应用程序开发，因为开发人员可以轻松 drag and drop 组件来创建用户界面并直观地设计业务逻辑。

在构建 Web 应用程序时，可以使用 平台实现快速应用程序开发，因为开发人员可以轻松 组件来创建用户界面并直观地设计业务逻辑。 移动应用程序： Low-code 平台通过提供可使用可视化编辑器轻松自定义的移动特定组件和模板，简化了移动应用程序的开发。这加速了开发并减少了对专门移动开发专业知识的需求。

平台通过提供可使用可视化编辑器轻松自定义的移动特定组件和模板，简化了移动应用程序的开发。这加速了开发并减少了对专门移动开发专业知识的需求。 后端应用程序： low-code 平台还简化了服务器端应用程序的开发，因为它们允许用户直观地设计数据模型、创建 API 和定义业务逻辑，同时自动生成所需的源代码。

平台还简化了服务器端应用程序的开发，因为它们允许用户直观地设计数据模型、创建 API 和定义业务逻辑，同时自动生成所需的源代码。 内部业务工具： 企业可以使用 low-code 平台来构建内部工具，例如自定义 CRM 系统、项目管理工具或库存管理系统。借助 drag-and-drop 功能，可以更轻松地定制专门针对组织的独特需求的解决方案。

企业可以使用 平台来构建内部工具，例如自定义 CRM 系统、项目管理工具或库存管理系统。借助 功能，可以更轻松地定制专门针对组织的独特需求的解决方案。 客户门户： Low-code 平台可用于开发客户门户，允许客户管理其帐户、查看其购买历史记录并访问支持服务。可视化开发环境支持快速迭代和定制，确保客户获得无缝的用户体验。

Low-code平台是多功能工具，使企业能够构建广泛的应用程序，满足各行业组织面临的独特要求和挑战。

AppMaster.io 如何彻底改变低代码/ No-Code开发

AppMaster.io是一款功能强大的无代码工具，用于使用drag-and-drop可视化开发方法创建后端、Web 和移动应用程序。与其他工具不同， AppMaster允许用户通过可视化 BP Designer、 REST API和 WSS endpoints可视化地创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑（称为业务流程）。对于Web和移动应用程序，用户可以使用drag-and-drop创建UI，在Web和移动BP设计器中设计组件业务逻辑，并使应用程序完全交互。

每当用户按下“发布”按钮时， AppMaster都会获取所有蓝图并为应用程序生成源代码，编译它们，运行测试，将它们打包为Docker 容器（仅限后端），然后将它们部署到云中。后端应用程序使用 Go（golang）生成，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成，移动应用程序使用AppMaster基于 Kotlin 和Jetpack Compose （Android）和SwiftUI （iOS）的服务器驱动框架。

客户可以获得可执行二进制文件（Business 和 Business+ 订阅）或源代码（企业订阅）并在本地托管应用程序。 AppMaster与任何Postgresql兼容的数据库作为其主数据库兼容。此外，由于使用 Go 生成的已编译、无状态后端应用程序， AppMaster应用程序表现出了卓越的可扩展性。

作为一款旨在简化 Web、移动和后端应用程序构建过程的综合集成开发环境 (IDE)， AppMaster将应用程序开发速度提高了十倍，并将成本降低了三倍。这种方法通过在需求发生修改时从头开始重新生成应用程序来消除技术债务。这意味着即使是单个公民开发人员也可以创建一个全面的、可扩展的软件解决方案，包括服务器后端、网站、客户门户和本机移动应用程序。

AppMaster拥有超过 60,000 名用户，被 G2 评为各个类别的高性能者，包括No-Code开发平台、快速应用程序开发 (RAD)、API 管理、拖放应用程序构建器、API 设计和应用程序开发平台。

将拖放式低代码平台集成到您的工作流程中

将drag-and-drop low-code平台集成到现有工作流程中可能相对简单。许多平台（包括AppMaster ）提供一系列集成功能、工具和功能，使与现有系统和流程的连接变得简单。将low-code平台集成到您的工作流程中时应遵循以下步骤：

了解您当前的工作流程：评估您当前使用的开发流程、工具和框架。确定 low-code 平台可以补充或优化您现有方法的瓶颈和领域。 选择合适的 low-code 平台：选择像 AppMaster .io 这样的平台，它提供的特性和功能符合您组织的需求、技术要求和预算。确保平台支持您需要构建的应用程序并可以与您现有的系统集成。 为您的团队提供支持：培训您的开发团队和公民开发人员如何有效地使用 low-code 平台。让人员及时了解平台内的任何变化或发展，并提供文档和支持等资源。 建立最佳实践和指南：为了确保一致性和质量，为组织内的 low-code 开发项目创建最佳实践和指南。这可以包括 UI/UX 设计标准、命名约定、版本控制和测试。 协作：利用 low-code 平台的内置协作功能，鼓励熟练开发人员和公民开发人员之间的协作。促进跨部门的团队合作、知识共享和有效沟通。

通过遵循这些步骤并选择AppMaster等low-code开发平台，您可以增强您的开发流程，并使您的团队能够更高效、更协作地构建应用程序。

评估和选择合适的低代码平台

在为您的组织选择最佳的low-code平台时，需要考虑各种因素。理想的平台将满足您独特的开发需求、提高生产力并简化整个应用程序开发流程。以下是评估和选择正确的low-code平台时需要考虑的一些关键方面：

平台功能：研究 low-code 平台的功能，包括创建各种应用程序类型的能力、集成选项、内置功能以及对不同编程语言和框架的支持。 易于使用：用户友好的平台将增强公民开发人员的能力，并使熟练的开发人员能够更高效地工作。通过演示或试验来评估该平台的直观性和易用性。 定价和可扩展性：选择一个定价结构符合您组织预算的平台，同时支持组织扩展时所需的增长和可扩展性。 支持和资源：检查平台是否提供专门的支持、全面的文档和活跃的用户社区，这将有助于入门、故障排除和持续学习。 集成功能：确保平台支持与您现有的系统、数据库和应用程序集成，以促进无缝过渡到您当前的工作流程。 安全功能：评估平台的内置安全功能，并确定它们是否足以保护您的应用程序和数据免受潜在威胁和漏洞的影响。

在评估low-code平台时考虑这些因素将帮助您做出明智的决定。选择正确的平台（例如AppMaster.io）将加快应用程序开发速度，并使公民开发人员能够利用有限的技术专业知识创建可扩展且安全的应用程序。从长远来看，这项宝贵的投资将促进创新并推动业务成功。

让您的组织为低代码采用做好准备

采用low-code技术可以为您的组织带来众多好处，包括更快的开发、降低成本和提高敏捷性。让您的团队和组织做好顺利、有效过渡的准备至关重要。在本节中，我们将讨论您应采取的几个基本步骤，以帮助您的组织做好采用drag-and-drop low-code或no-code平台（如AppMaster.io）的准备。

确定目的和目标

在深入研究之前，定义采用low-code平台的目的和目标至关重要。确定您想要简化开发流程的应用程序或项目类型，并了解预期成果，例如提高效率、节省成本、改善用户体验或减少技术债务。

制定低代码策略

制定明确的策略来指导您的组织采用low-code技术。该策略应包括识别潜在的用例、选择正确的low-code平台、分配资源以及定义明确的角色和职责。

评估并提升您的团队技能

当您的组织采用low-code技术时，评估当前团队的技能并识别潜在的技能差距至关重要。确保技术和非技术团队成员接受有关使用drag-and-drop low-code平台的适当培训。投资于提高团队技能可以增加成功采用low-code的可能性，并使您的员工能够更有效地为应用程序开发项目做出贡献。

建立治理和指导方针

建立在组织中使用low-code平台的治理、指南和最佳实践将有助于确保高效且一致的开发流程。这些指南应包括项目选择标准、标准化命名约定、组件重用、文档实践和安全策略。

将低代码平台与现有系统集成

要充分发挥low-code平台的优势，必须将其与现有系统集成，例如数据库、API 和其他第三方服务。这种集成将简化您现有的工作流程和流程，从而实现更好的团队协作和更流畅的开发体验。例如， AppMaster.io 提供众多集成功能，使您可以将该平台与组织的现有工具和系统无缝连接。

促进合作文化

成功的low-code采用需要培养技术和非技术团队成员之间的协作文化。鼓励跨职能团队共同工作、分享想法并利用low-code平台的功能来创新和解决复杂问题。

监控和衡量进展

跟踪和衡量low-code采用的进度至关重要。建立指标来监控项目绩效、利用率、成本节约和其他相关因素。使用这些见解来制定数据驱动的决策并完善您的low-code策略，确保您的组织从该技术中获得最大利益。

庆祝成功并从失败中学习

与任何重大的组织变革一样，采用low-code技术可能会带来挑战和挫折。庆祝成功的项目和里程碑，同时从错误或缺点中吸取教训。这种方法将帮助您的组织改进其low-code开发流程并促进持续增长和改进。

采用Low-code可以显着加快组织的应用程序开发流程，同时降低成本并增强公民开发人员的能力。通过遵循上述步骤，您可以为您的组织成功过渡到AppMaster等drag-and-drop低代码/ no-code平台做好准备，并释放其全部潜力。