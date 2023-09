Développement Low-Code rapide par glisser-déposer

Que sont les plateformes Low-Code par glisser-déposer

Les plates-formes low-code par glisser-déposer sont des environnements de développement logiciel qui simplifient le processus de création d'applications en permettant aux utilisateurs de créer visuellement des applications à l'aide d'une interface drag-and-drop. Les utilisateurs peuvent sélectionner des composants prédéfinis, les disposer sur l'écran et les connecter pour créer une logique métier sans avoir besoin d'une expertise approfondie en codage.

Les plates-formes Low-code sont conçues pour permettre aux développeurs citoyens qui n'ont peut-être pas d'expérience en programmation de participer au processus de développement d'applications. En faisant abstraction des tâches complexes et en se concentrant sur une interface visuelle, les plates-formes low-code drag-and-drop réduisent les barrières à l'entrée pour le développement de logiciels et permettent à davantage de personnes au sein d'une entreprise de contribuer à la création de solutions numériques précieuses.

Principales fonctionnalités et avantages des plates-formes Low-Code par glisser-déposer

Les plates-formes low-code par glisser-déposer offrent plusieurs fonctionnalités et avantages qui les rendent attrayantes pour les entreprises cherchant à accélérer leurs processus de développement d'applications et à réduire leurs coûts .

Développement visuel : les plates-formes Low-code offrent une interface visuelle dans laquelle les utilisateurs peuvent facilement drag and drop des composants pour créer l'interface utilisateur et les fonctionnalités d'une application. Cette approche minimise les besoins en compétences traditionnelles en matière de codage, permettant ainsi aux développeurs citoyens de participer au processus de développement .

les plates-formes offrent une interface visuelle dans laquelle les utilisateurs peuvent facilement des composants pour créer l'interface utilisateur et les fonctionnalités d'une application. Cette approche minimise les besoins en compétences traditionnelles en matière de codage, permettant ainsi aux développeurs citoyens de participer au processus de développement . Composants réutilisables : une bibliothèque de composants prédéfinis, tels que des formulaires, des boutons et des graphiques, permet aux utilisateurs d'accélérer le développement d'applications en exploitant des éléments prêts à l'emploi. Ces composants peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques, optimisant ainsi davantage le processus de développement.

une bibliothèque de composants prédéfinis, tels que des formulaires, des boutons et des graphiques, permet aux utilisateurs d'accélérer le développement d'applications en exploitant des éléments prêts à l'emploi. Ces composants peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques, optimisant ainsi davantage le processus de développement. Fonctionnalités de sécurité intégrées : les plates-formes Low-code sont souvent dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées, telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et le cryptage des données, qui garantissent que les applications développées à l'aide de ces outils maintiennent un niveau élevé de sécurité.

les plates-formes sont souvent dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées, telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et le cryptage des données, qui garantissent que les applications développées à l'aide de ces outils maintiennent un niveau élevé de sécurité. Outils de collaboration : les plates-formes low-code par glisser-déposer incluent souvent des outils de collaboration qui permettent aux membres de l'équipe de collaborer efficacement sur des projets. Les fonctionnalités de communication dans l'application, de contrôle de version et de gestion de projet contribuent à rendre le processus de développement plus transparent et efficace.

les plates-formes par glisser-déposer incluent souvent des outils de collaboration qui permettent aux membres de l'équipe de collaborer efficacement sur des projets. Les fonctionnalités de communication dans l'application, de contrôle de version et de gestion de projet contribuent à rendre le processus de développement plus transparent et efficace. Capacités d'intégration : les plates-formes Low-code prennent généralement en charge l'intégration avec divers services tiers, notamment des bases de données, des API et des systèmes d'authentification. Cela permet aux utilisateurs de connecter facilement leurs nouvelles applications aux systèmes existants et de réduire le temps de développement.

les plates-formes prennent généralement en charge l'intégration avec divers services tiers, notamment des bases de données, des API et des systèmes d'authentification. Cela permet aux utilisateurs de connecter facilement leurs nouvelles applications aux systèmes existants et de réduire le temps de développement. Temps de développement réduit : en proposant des outils de développement visuels et des composants réutilisables, les plates-formes low-code accélèrent le développement d'applications, permettant aux entreprises de créer des applications en une fraction du temps qu'il faudrait avec des techniques de programmation traditionnelles.

en proposant des outils de développement visuels et des composants réutilisables, les plates-formes accélèrent le développement d'applications, permettant aux entreprises de créer des applications en une fraction du temps qu'il faudrait avec des techniques de programmation traditionnelles. Coûts réduits et dette technique : la nature drag-and-drop des plates-formes low-code réduit le besoin de ressources de développement de logiciels coûteuses, permettant aux entreprises d'accomplir plus avec moins de ressources. De plus, étant donné que les plateformes low-code génèrent des applications à partir de zéro sur la base de plans, elles contribuent à éliminer la dette technique, garantissant ainsi que le produit final reste évolutif et maintenable.

la nature des plates-formes réduit le besoin de ressources de développement de logiciels coûteuses, permettant aux entreprises d'accomplir plus avec moins de ressources. De plus, étant donné que les plateformes génèrent des applications à partir de zéro sur la base de plans, elles contribuent à éliminer la dette technique, garantissant ainsi que le produit final reste évolutif et maintenable. Évolutivité améliorée : en raison de leur standardisation et de l'utilisation de technologies de pointe, les applications construites sur des plates-formes low-code peuvent souvent évoluer plus facilement que celles créées à l'aide de techniques de programmation traditionnelles.

Exemples de cas d'utilisation de plates-formes Low-Code par glisser-déposer

Les plates-formes low-code par glisser-déposer peuvent être utilisées pour créer diverses applications dans divers secteurs industriels. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la manière dont les entreprises peuvent tirer parti de ces plateformes pour créer des solutions qui répondent à leurs besoins :

Applications Web : le développement rapide d'applications est réalisable avec des plates-formes low-code lors de la création d'applications Web, car les développeurs peuvent facilement drag and drop des composants pour créer l'interface utilisateur et concevoir visuellement la logique métier.

le développement rapide d'applications est réalisable avec des plates-formes lors de la création d'applications Web, car les développeurs peuvent facilement des composants pour créer l'interface utilisateur et concevoir visuellement la logique métier. Applications mobiles : les plates-formes Low-code rationalisent le développement d'applications mobiles en proposant des composants et des modèles spécifiques aux mobiles qui peuvent être facilement personnalisés à l'aide de l'éditeur visuel. Cela accélère le développement et réduit le besoin d’une expertise spécialisée en développement mobile.

les plates-formes rationalisent le développement d'applications mobiles en proposant des composants et des modèles spécifiques aux mobiles qui peuvent être facilement personnalisés à l'aide de l'éditeur visuel. Cela accélère le développement et réduit le besoin d’une expertise spécialisée en développement mobile. Applications backend : le développement d'applications côté serveur est également simplifié par les plates-formes low-code , car elles permettent aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données, de créer des API et de définir une logique métier, tout en générant automatiquement le code source requis.

le développement d'applications côté serveur est également simplifié par les plates-formes , car elles permettent aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données, de créer des API et de définir une logique métier, tout en générant automatiquement le code source requis. Outils commerciaux internes : les entreprises peuvent utiliser des plates-formes low-code pour créer des outils internes, tels que des systèmes CRM personnalisés, des outils de gestion de projet ou des systèmes de gestion des stocks. Grâce à la fonctionnalité drag-and-drop , il devient plus facile de personnaliser des solutions spécifiquement adaptées aux besoins uniques d'une organisation.

les entreprises peuvent utiliser des plates-formes pour créer des outils internes, tels que des systèmes CRM personnalisés, des outils de gestion de projet ou des systèmes de gestion des stocks. Grâce à la fonctionnalité , il devient plus facile de personnaliser des solutions spécifiquement adaptées aux besoins uniques d'une organisation. Portails clients : les plates-formes Low-code peuvent être utilisées pour développer des portails clients qui permettent aux clients de gérer leurs comptes, de consulter leur historique d'achat et d'accéder aux services d'assistance. L'environnement de développement visuel permet une itération et une personnalisation rapides, garantissant ainsi aux clients une expérience utilisateur transparente.

Les plates-formes Low-code sont des outils polyvalents qui permettent aux entreprises de créer un large éventail d'applications, répondant aux exigences et aux défis uniques auxquels sont confrontées les organisations de divers secteurs.

AppMaster.io est un outil puissant et sans code permettant de créer des applications backend, Web et mobiles à l'aide de méthodes de développement visuel telles que drag-and-drop. Contrairement à d'autres outils, AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (appelée processus métiers) via Visual BP Designer, l'API REST et endpoints WSS. Pour les applications Web et mobiles, les utilisateurs peuvent créer l'interface utilisateur par drag-and-drop, concevoir la logique métier des composants dans les concepteurs Web et mobiles BP et rendre les applications entièrement interactives.

Chaque fois qu'un utilisateur appuie sur le bouton « Publier », AppMaster prend tous les plans et génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les conditionne sous forme de conteneurs Docker (backend uniquement) et les déploie dans le cloud. Les applications backend sont générées avec Go (golang), les applications Web sont générées avec le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles utilisent le framework piloté par serveur d' AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

Les clients peuvent obtenir des fichiers binaires exécutables (abonnements Business et Business+) ou du code source (abonnement Enterprise) et héberger des applications sur site. AppMaster est compatible avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que base de données principale. De plus, les applications AppMaster font preuve d'une évolutivité remarquable grâce à l'utilisation d'applications backend compilées et sans état générées avec Go.

En tant qu'environnement de développement intégré (IDE) complet conçu pour rationaliser le processus de création d'applications Web, mobiles et back-end, AppMaster multiplie par dix la vitesse de développement des applications et réduit les coûts par trois. Cette approche élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cela signifie que même un simple développeur citoyen peut créer une solution logicielle complète et évolutive comprenant des serveurs backends, des sites Web, des portails clients et des applications mobiles natives.

Avec plus de 60 000 utilisateurs, AppMaster a été reconnu comme un acteur hautement performant dans diverses catégories par G2, notamment les plateformes de développement No-Code, le développement rapide d'applications (RAD), la gestion des API, les générateurs d'applications par glisser-déposer, la conception d'API et les plateformes de développement d'applications.

Intégration de plates-formes Low-Code par glisser-déposer dans votre flux de travail

L'intégration drag-and-drop formes low-code par glisser-déposer dans votre flux de travail existant peut être relativement simple. De nombreuses plates-formes, y compris AppMaster, offrent une gamme de capacités d'intégration, d'outils et de fonctionnalités qui simplifient la connexion à vos systèmes et processus existants. Voici quelques étapes à suivre lors de l’intégration d’une plateforme low-code dans votre flux de travail :

Comprenez votre flux de travail actuel : évaluez votre processus de développement actuel, les outils et les cadres que vous utilisez. Identifiez les goulots d'étranglement et les domaines dans lesquels une plateforme low-code pourrait compléter ou optimiser votre approche existante. Sélectionnez une plate-forme low-code adaptée : choisissez une plate-forme comme AppMaster .io qui offre les fonctionnalités et les capacités qui correspondent aux besoins, aux exigences techniques et au budget de votre organisation. Assurez-vous que la plate-forme prend en charge les applications que vous devez créer et peut s'intégrer à vos systèmes existants. Donnez du pouvoir à votre équipe : formez votre équipe de développement et vos développeurs citoyens à l'utilisation efficace de la plateforme low-code . Tenir le personnel au courant de tout changement ou développement au sein de la plateforme et fournir des ressources telles que de la documentation et du support. Établir les meilleures pratiques et lignes directrices : pour garantir la cohérence et la qualité, créez les meilleures pratiques et lignes directrices pour les projets de développement low-code au sein de votre organisation. Cela peut inclure les normes de conception UI/UX, les conventions de dénomination, le contrôle de version et les tests. Collaborer : encouragez la collaboration entre les développeurs qualifiés et les développeurs citoyens en tirant parti des fonctionnalités de collaboration intégrées de la plateforme low-code . Favorisez le travail d’équipe, le partage des connaissances et une communication efficace entre les départements.

En suivant ces étapes et en choisissant une plateforme de développement low-code comme AppMaster, vous pouvez améliorer votre processus de développement et permettre à votre équipe de créer des applications de manière plus efficace et collaborative.

Évaluer et choisir la bonne plateforme Low-Code

Lorsqu'il s'agit de sélectionner la meilleure plateforme low-code pour votre organisation, divers facteurs doivent être pris en compte. La plate-forme idéale répondra à vos besoins de développement uniques, augmentera la productivité et rationalisera l'ensemble du processus de développement d'applications. Voici quelques aspects clés à prendre en compte lors de l’évaluation et du choix de la bonne plateforme low-code :

Capacités de la plate-forme : étudiez les capacités de la plate-forme low-code , y compris la capacité de créer divers types d'applications, les options d'intégration, les fonctionnalités intégrées et la prise en charge de différents langages et frameworks de programmation. Facilité d'utilisation : une plate-forme conviviale responsabilisera les développeurs citoyens et permettra aux développeurs qualifiés de travailler plus efficacement. Évaluez, à travers des démos ou des essais, à quel point la navigation sur la plateforme est intuitive et facile. Tarification et évolutivité : choisissez une plateforme qui offre une structure tarifaire adaptée au budget de votre organisation tout en prenant en charge la croissance et l'évolutivité requises à mesure que votre organisation se développe. Assistance et ressources : vérifiez si la plate-forme propose une assistance dédiée, une documentation complète et une communauté d'utilisateurs active, qui faciliteront l'intégration, le dépannage et l'apprentissage continu. Capacités d'intégration : assurez-vous que la plate-forme prend en charge l'intégration avec vos systèmes, bases de données et applications existants pour faciliter une transition transparente vers votre flux de travail actuel. Fonctionnalités de sécurité : évaluez les fonctionnalités de sécurité intégrées de la plate-forme et déterminez si elles protègent adéquatement vos applications et vos données contre les menaces et vulnérabilités potentielles.

La prise en compte de ces facteurs lors de l’évaluation des plateformes low-code vous aidera à prendre une décision éclairée. Choisir la bonne plateforme, telle AppMaster.io, accélérera le développement d'applications et permettra aux développeurs citoyens de créer des applications évolutives et sécurisées avec une expertise technique limitée. Cet investissement précieux favorisera l’innovation et favorisera la réussite des entreprises à long terme.

Préparer votre organisation à l'adoption du Low-Code

L'adoption de la technologie low-code peut apporter de nombreux avantages à votre organisation, notamment un développement plus rapide, des coûts réduits et une agilité accrue. Préparer votre équipe et votre organisation à une transition fluide et efficace est essentiel. Dans cette section, nous aborderons quelques étapes essentielles que vous devez suivre pour préparer votre organisation à l'adoption d'une plateforme drag-and-drop low-code ou no-code comme AppMaster.io.

Identifiez les buts et les objectifs

Avant de se lancer, il est crucial de définir les buts et les objectifs de l’adoption d’une plateforme low-code. Déterminez les types d'applications ou de projets pour lesquels vous souhaitez simplifier le processus de développement et comprenez les résultats attendus, tels qu'une efficacité accrue, des économies de coûts, une expérience utilisateur améliorée ou une réduction de la dette technique.

Développer une stratégie Low-Code

Développez une stratégie bien définie pour guider votre organisation dans l’adoption de la technologie low-code. Cette stratégie doit inclure l'identification des cas d'utilisation potentiels, la sélection de la bonne plateforme low-code, l'allocation des ressources et la définition de rôles et de responsabilités clairs.

Évaluez et perfectionnez votre équipe

À mesure que votre organisation adopte une technologie low-code, il est crucial d’évaluer les compétences de votre équipe actuelle et d’identifier les éventuelles lacunes en matière de compétences. Assurez-vous que les membres de l’équipe technique et non technique reçoivent une formation appropriée sur l’utilisation de la plateforme low-code drag-and-drop. Investir dans le perfectionnement des compétences de votre équipe augmente les chances d’adoption réussie low-code et permet à vos employés de contribuer plus efficacement aux projets de développement d’applications.

Établir une gouvernance et des lignes directrices

L'établissement d'une gouvernance, de lignes directrices et de bonnes pratiques pour l'utilisation de plateformes low-code dans votre organisation contribuera à garantir des processus de développement efficaces et cohérents. Ces lignes directrices doivent inclure des critères de sélection des projets, des conventions de dénomination standardisées, la réutilisation des composants, des pratiques de documentation et des politiques de sécurité.

Intégrer la plateforme Low-Code aux systèmes existants

Pour profiter pleinement des avantages d'une plateforme low-code, il est essentiel de l'intégrer à vos systèmes existants, tels que des bases de données, des API et d'autres services tiers. Cette intégration rationalisera vos flux de travail et processus existants, permettant une meilleure collaboration en équipe et une expérience de développement plus fluide. Par exemple, AppMaster.io offre de nombreuses capacités d'intégration, vous permettant de connecter la plateforme aux outils et systèmes existants de votre organisation de manière transparente.

Promouvoir une culture de collaboration

Une adoption réussie low-code nécessite de favoriser une culture de collaboration entre les membres techniques et non techniques de l’équipe. Encouragez les équipes interfonctionnelles à travailler ensemble, à partager des idées et à exploiter les capacités des plateformes low-code pour innover et résoudre des problèmes complexes.

Surveiller et mesurer les progrès

Il est essentiel de suivre et de mesurer les progrès de votre adoption low-code. Établissez des mesures pour surveiller les performances du projet, son utilisation, les économies de coûts et d’autres facteurs pertinents. Utilisez ces informations pour prendre des décisions basées sur les données et affiner votre stratégie low-code, garantissant ainsi que votre organisation tire le maximum d'avantages de la technologie.

Célébrez les réussites et apprenez des échecs

Comme tout changement organisationnel important, l’adoption d’une technologie low-code peut s’accompagner de son lot de défis et d’échecs. Célébrez les projets et les étapes réussies, tout en apprenant de toutes les erreurs ou lacunes. Cette approche aidera votre organisation à améliorer son processus de développement low-code et à favoriser une croissance et une amélioration continues.

L'adoption Low-code peut accélérer considérablement le processus de développement d'applications de votre organisation tout en réduisant les coûts et en responsabilisant les développeurs citoyens. En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez préparer votre organisation à une transition réussie vers une plateforme drag-and-drop low-code/ no-code comme AppMaster.io et libérer tout son potentiel.