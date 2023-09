Desenvolvimento rápido de baixo código com recurso de arrastar e soltar

O que são plataformas de baixo código de arrastar e soltar

Plataformas low-code de arrastar e soltar são ambientes de desenvolvimento de software que simplificam o processo de criação de aplicativos, permitindo que os usuários criem aplicativos visualmente usando uma interface drag-and-drop. Os usuários podem selecionar componentes pré-construídos, organizá-los na tela e conectá-los para criar lógica de negócios sem a necessidade de amplo conhecimento em codificação.

As plataformas Low-code são projetadas para capacitar desenvolvedores cidadãos que podem não ter experiência em programação para participar do processo de desenvolvimento de aplicativos. Ao abstrair tarefas complexas e focar em uma interface visual, as plataformas low-code drag-and-drop reduzem as barreiras de entrada para o desenvolvimento de software e permitem que mais indivíduos dentro de uma empresa contribuam para a criação de soluções digitais valiosas.

Principais recursos e benefícios das plataformas de baixo código de arrastar e soltar

As plataformas low-code arrastar e soltar oferecem vários recursos e benefícios que as tornam atraentes para empresas que buscam acelerar seus processos de desenvolvimento de aplicativos e reduzir custos .

Desenvolvimento visual: plataformas Low-code oferecem uma interface visual onde os usuários podem facilmente drag and drop componentes para criar a interface de usuário e a funcionalidade de um aplicativo. Esta abordagem minimiza a necessidade de habilidades de codificação tradicionais, permitindo que os desenvolvedores cidadãos participem do processo de desenvolvimento .

Componentes reutilizáveis: uma biblioteca de componentes pré-construídos, como formulários, botões e gráficos, permite aos usuários acelerar o desenvolvimento de aplicativos aproveitando elementos prontos para uso. Esses componentes podem ser customizados para atender requisitos específicos, otimizando ainda mais o processo de desenvolvimento.

Recursos de segurança integrados: As plataformas Low-code geralmente vêm com recursos de segurança integrados, como controle de acesso baseado em função e criptografia de dados, que garantem que os aplicativos desenvolvidos com essas ferramentas mantenham um alto nível de segurança.

Ferramentas de colaboração: plataformas low-code de arrastar e soltar geralmente incluem ferramentas de colaboração que permitem que os membros da equipe colaborem de forma eficaz em projetos. Recursos de comunicação no aplicativo, controle de versão e gerenciamento de projetos ajudam a tornar o processo de desenvolvimento mais transparente e eficiente.

Capacidades de integração: plataformas Low-code normalmente suportam integração com vários serviços de terceiros, incluindo bancos de dados, APIs e sistemas de autenticação. Isso permite que os usuários conectem facilmente seus novos aplicativos aos sistemas existentes e reduzam o tempo de desenvolvimento.

Tempo de desenvolvimento reduzido: Ao oferecer ferramentas de desenvolvimento visual e componentes reutilizáveis, as plataformas low-code aceleram o desenvolvimento de aplicativos, permitindo que as empresas criem aplicativos em uma fração do tempo que levaria usando técnicas de programação tradicionais.

Custos mais baixos e dívida técnica: A natureza drag-and-drop das plataformas low-code reduz a necessidade de recursos dispendiosos de desenvolvimento de software, permitindo que as empresas obtenham mais com menos recursos. Além disso, como as plataformas low-code geram aplicações do zero com base em projetos, elas ajudam a eliminar dívidas técnicas, garantindo que o produto final permaneça escalonável e sustentável.

Escalabilidade aprimorada: Devido à sua padronização e ao uso de tecnologia de ponta, os aplicativos construídos em plataformas low-code podem muitas vezes ser escalonados com mais facilidade em comparação com aqueles construídos usando técnicas de programação tradicionais.

Exemplos de casos de uso de plataforma de baixo código de arrastar e soltar

Plataformas low-code de arrastar e soltar podem ser usadas para construir vários aplicativos em vários setores da indústria. Abaixo estão alguns exemplos de como as empresas podem aproveitar essas plataformas para criar soluções que atendam às suas necessidades:

Aplicativos da Web: O desenvolvimento rápido de aplicativos é possível com plataformas low-code ao criar aplicativos da Web, pois os desenvolvedores podem facilmente drag and drop componentes para criar a interface do usuário e projetar visualmente a lógica de negócios.

Aplicativos móveis: plataformas Low-code agilizam o desenvolvimento de aplicativos móveis, oferecendo componentes e modelos específicos para dispositivos móveis que podem ser facilmente personalizados usando o editor visual. Isso acelera o desenvolvimento e reduz a necessidade de conhecimento especializado em desenvolvimento móvel.

Aplicativos de back-end: O desenvolvimento de aplicativos do lado do servidor também é simplificado por plataformas low-code , pois permitem aos usuários projetar modelos de dados visualmente, criar APIs e definir a lógica de negócios, tudo isso enquanto geram automaticamente o código-fonte necessário.

Ferramentas internas de negócios: as empresas podem usar plataformas low-code para construir ferramentas internas, como sistemas de CRM personalizados, ferramentas de gerenciamento de projetos ou sistemas de gerenciamento de estoque. Com a funcionalidade drag-and-drop , fica mais fácil personalizar soluções especificamente adaptadas às necessidades exclusivas de uma organização.

Portais de clientes: plataformas Low-code podem ser usadas para desenvolver portais de clientes que permitem aos clientes gerenciar suas contas, visualizar seu histórico de compras e acessar serviços de suporte. O ambiente de desenvolvimento visual permite iteração e personalização rápidas, garantindo que os clientes recebam uma experiência de usuário perfeita.

As plataformas Low-code são ferramentas versáteis que capacitam as empresas a construir uma ampla gama de aplicações, atendendo aos requisitos e desafios exclusivos enfrentados por organizações em diversos setores.

Como AppMaster.io revoluciona o desenvolvimento de baixo código/ No-Code

AppMaster.io é uma ferramenta poderosa e sem código para criar aplicativos back-end, web e móveis usando métodos de desenvolvimento visual como drag-and-drop. Ao contrário de outras ferramentas, AppMaster permite que os usuários criem visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (chamados de processos de negócios) por meio de BP Designer visual, API REST e endpoints WSS. Para aplicativos da Web e móveis, os usuários podem criar a UI usando drag-and-drop, projetar lógica de negócios de componentes em designers de BP móveis e da Web e tornar os aplicativos totalmente interativos.

Sempre que um usuário pressiona o botão ‘Publicar’, AppMaster pega todos os projetos e gera o código-fonte dos aplicativos, compila-os, executa testes, empacota-os como contêineres Docker (apenas back-end) e os implanta na nuvem. Os aplicativos de back-end são gerados com Go (golang), os aplicativos da web são gerados com a estrutura Vue3 e JS/TS, e os aplicativos móveis usam a estrutura orientada a servidor do AppMaster baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Os clientes podem obter arquivos binários executáveis ​​(assinaturas Business e Business+) ou código-fonte (assinatura Enterprise) e hospedar aplicativos no local. AppMaster é compatível com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como seu banco de dados primário. Além disso, os aplicativos AppMaster demonstram escalabilidade notável devido ao uso de aplicativos back-end compilados e sem estado gerados com Go.

Como um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente projetado para agilizar o processo de construção de aplicativos web, móveis e back-end, AppMaster melhora a velocidade de desenvolvimento de aplicativos em dez vezes e reduz os custos em três vezes. Essa abordagem elimina dívidas técnicas ao regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados. Isso significa que até mesmo um único desenvolvedor cidadão pode criar uma solução de software abrangente e escalável, completa com back-ends de servidor, sites, portais de clientes e aplicativos móveis nativos.

Com mais de 60.000 usuários, AppMaster ganhou reconhecimento como de alto desempenho em diversas categorias da G2, incluindo plataformas de desenvolvimento No-Code, desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), gerenciamento de API, construtores de aplicativos de arrastar e soltar, design de API e plataformas de desenvolvimento de aplicativos.

Integrando plataformas de baixo código de arrastar e soltar em seu fluxo de trabalho

Integrar plataformas low-code drag-and-drop em seu fluxo de trabalho existente pode ser relativamente simples. Muitas plataformas, incluindo AppMaster, oferecem uma variedade de recursos, ferramentas e recursos de integração que simplificam a conexão com seus sistemas e processos existentes. Aqui estão algumas etapas a seguir ao integrar uma plataforma low-code ao seu fluxo de trabalho:

Entenda seu fluxo de trabalho atual: avalie seu processo de desenvolvimento atual, ferramentas e estruturas em uso. Identifique gargalos e áreas onde uma plataforma low-code pode complementar ou otimizar sua abordagem existente. Selecione uma plataforma low-code adequada: Escolha uma plataforma como AppMaster .io que oferece recursos e capacidades que se alinham às necessidades, requisitos técnicos e orçamento da sua organização. Certifique-se de que a plataforma oferece suporte aos aplicativos que você precisa construir e pode ser integrada aos sistemas existentes. Capacite sua equipe: treine sua equipe de desenvolvimento e desenvolvedores cidadãos sobre como usar a plataforma low-code de maneira eficaz. Mantenha o pessoal atualizado sobre quaisquer alterações ou desenvolvimentos na plataforma e forneça recursos como documentação e suporte. Estabeleça melhores práticas e diretrizes: Para garantir consistência e qualidade, crie melhores práticas e diretrizes para projetos de desenvolvimento low-code em sua organização. Isso pode incluir padrões de design UI/UX, convenções de nomenclatura, controle de versão e testes. Colabore: incentive a colaboração entre desenvolvedores qualificados e desenvolvedores cidadãos, aproveitando os recursos de colaboração integrados da plataforma low-code . Promova o trabalho em equipe, o compartilhamento de conhecimento e a comunicação eficaz entre os departamentos.

Seguindo essas etapas e escolhendo uma plataforma de desenvolvimento low-code como AppMaster, você pode aprimorar seu processo de desenvolvimento e capacitar sua equipe para construir aplicativos de forma mais eficiente e colaborativa.

Avaliando e escolhendo a plataforma de baixo código certa

Quando se trata de selecionar a melhor plataforma low-code para sua organização, vários fatores precisam ser considerados. A plataforma ideal atenderá às suas necessidades exclusivas de desenvolvimento, aumentará a produtividade e agilizará todo o processo de desenvolvimento de aplicativos. Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados ao avaliar e escolher a plataforma low-code certa:

Capacidades da plataforma: investigue as capacidades da plataforma low-code , incluindo a capacidade de criar vários tipos de aplicativos, opções de integração, funcionalidades integradas e suporte para diferentes linguagens e estruturas de programação. Facilidade de uso: uma plataforma fácil de usar capacitará os desenvolvedores cidadãos e permitirá que desenvolvedores qualificados trabalhem com mais eficiência. Avalie, através de demonstrações ou testes, o quão intuitiva e fácil de navegar na plataforma. Preços e escalabilidade: Escolha uma plataforma que ofereça uma estrutura de preços que corresponda ao orçamento da sua organização, ao mesmo tempo que apoia o crescimento e a escalabilidade necessários à medida que a sua organização se expande. Suporte e recursos: verifique se a plataforma oferece suporte dedicado, documentação abrangente e uma comunidade de usuários ativa, que ajudará na integração, solução de problemas e aprendizado contínuo. Recursos de integração: garanta que a plataforma ofereça suporte à integração com seus sistemas, bancos de dados e aplicativos existentes para facilitar uma transição perfeita para seu fluxo de trabalho atual. Recursos de segurança: Avalie os recursos de segurança integrados da plataforma e determine se eles protegem adequadamente seus aplicativos e dados contra possíveis ameaças e vulnerabilidades.

Considerar esses fatores ao avaliar plataformas low-code ajudará você a tomar uma decisão informada. A escolha da plataforma certa, como AppMaster.io, agilizará o desenvolvimento de aplicativos e capacitará os desenvolvedores cidadãos a criar aplicativos escalonáveis ​​e seguros com conhecimento técnico limitado. Este valioso investimento promoverá a inovação e impulsionará o sucesso empresarial a longo prazo.

Preparando sua organização para adoção de low-code

Adotar a tecnologia low-code pode trazer inúmeros benefícios para sua organização, incluindo desenvolvimento mais rápido, custos reduzidos e maior agilidade. Preparar sua equipe e organização para uma transição tranquila e eficaz é essencial. Nesta seção, discutiremos algumas etapas essenciais que você deve seguir para preparar sua organização para a adoção de uma plataforma drag-and-drop low-code pouco ou no-code, como AppMaster.io.

Identifique as metas e objetivos

Antes de mergulhar, é crucial definir as metas e objetivos da adoção de uma plataforma low-code. Determine para quais tipos de aplicativos ou projetos você deseja simplificar o processo de desenvolvimento e entenda os resultados esperados, como maior eficiência, economia de custos, melhor experiência do usuário ou redução do débito técnico.

Desenvolva uma estratégia de baixo código

Desenvolva uma estratégia bem definida para orientar sua organização na adoção da tecnologia low-code. Esta estratégia deve incluir a identificação de potenciais casos de utilização, a seleção da plataforma low-code certa, a atribuição de recursos e a definição de funções e responsabilidades claras.

Avalie e aprimore sua equipe

À medida que sua organização adota tecnologia low-code, é crucial avaliar as habilidades atuais de sua equipe e identificar possíveis lacunas de habilidades. Certifique-se de que os membros da equipe técnica e não técnica recebam treinamento adequado sobre o uso da plataforma low-code drag-and-drop. Investir na qualificação de sua equipe aumenta a probabilidade de adoção bem-sucedida low-code e capacita seus funcionários a contribuir de forma mais eficaz para projetos de desenvolvimento de aplicativos.

Estabeleça Governança e Diretrizes

Estabelecer governança, diretrizes e práticas recomendadas para o uso de plataformas low-code em sua organização ajudará a garantir processos de desenvolvimento eficientes e consistentes. Estas diretrizes devem incluir critérios para seleção de projetos, convenções de nomenclatura padronizadas, reutilização de componentes, práticas de documentação e políticas de segurança.

Integre a plataforma Low-Code com sistemas existentes

Para aproveitar plenamente as vantagens de uma plataforma low-code, é essencial integrá-la aos sistemas existentes, como bancos de dados, APIs e outros serviços de terceiros. Essa integração agilizará seus fluxos de trabalho e processos existentes, permitindo uma melhor colaboração em equipe e uma experiência de desenvolvimento mais tranquila. Por exemplo, AppMaster.io oferece vários recursos de integração, permitindo que você conecte a plataforma perfeitamente às ferramentas e sistemas existentes da sua organização.

Promova uma cultura de colaboração

Uma adoção bem-sucedida low-code requer a promoção de uma cultura de colaboração entre membros técnicos e não técnicos da equipe. Incentive equipes multifuncionais a trabalharem juntas, compartilharem ideias e aproveitarem os recursos das plataformas low-code para inovar e resolver problemas complexos.

Monitore e avalie o progresso

É vital acompanhar e medir o progresso da sua adoção low-code. Estabeleça métricas para monitorar o desempenho do projeto, utilização, economia de custos e outros fatores relevantes. Use esses insights para tomar decisões baseadas em dados e refinar sua estratégia low-code, garantindo que sua organização obtenha o máximo de benefícios da tecnologia.

Comemore os sucessos e aprenda com os fracassos

Como qualquer mudança organizacional significativa, a adoção da tecnologia low-code pode trazer consigo a sua quota-parte de desafios e contratempos. Comemore os projetos e marcos bem-sucedidos, ao mesmo tempo que aprende com quaisquer erros ou deficiências. Essa abordagem ajudará sua organização a melhorar seu processo de desenvolvimento low-code e promoverá crescimento e melhoria contínuos.

A adoção Low-code pode acelerar significativamente o processo de desenvolvimento de aplicativos da sua organização, reduzindo custos e capacitando desenvolvedores cidadãos. Seguindo as etapas descritas acima, você pode preparar sua organização para uma transição bem-sucedida para uma plataforma drag-and-drop com baixo código/ no-code como AppMaster.io, e desbloquear todo o seu potencial.