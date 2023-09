Sviluppo rapido low-code con trascinamento

Cosa sono le piattaforme drag-and-drop low-code

Le piattaforme drag-and-drop low-code sono ambienti di sviluppo software che semplificano il processo di creazione di applicazioni consentendo agli utenti di creare visivamente applicazioni utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. Gli utenti possono selezionare componenti predefiniti, disporli sullo schermo e collegarli per creare una logica aziendale senza la necessità di competenze approfondite in materia di codifica.

Le piattaforme Low-code sono progettate per consentire agli sviluppatori cittadini che potrebbero non avere esperienza di programmazione di partecipare al processo di sviluppo dell'applicazione. Astraendo compiti complessi e concentrandosi su un'interfaccia visiva, le piattaforme drag-and-drop low-code riducono le barriere all'ingresso per lo sviluppo di software e consentono a più persone all'interno di un'azienda di contribuire alla creazione di preziose soluzioni digitali.

Principali caratteristiche e vantaggi delle piattaforme drag-and-drop low-code

Le piattaforme drag-and-drop low-code offrono numerose funzionalità e vantaggi che le rendono attraenti per le aziende che desiderano accelerare i processi di sviluppo delle applicazioni e ridurre i costi .

Sviluppo visivo: le piattaforme Low-code offrono un'interfaccia visiva in cui gli utenti possono facilmente drag and drop i componenti per creare l'interfaccia utente e la funzionalità di un'applicazione. Questo approccio riduce al minimo la necessità di competenze di codifica tradizionali, consentendo agli sviluppatori cittadini di partecipare al processo di sviluppo .

Componenti riutilizzabili: una libreria di componenti predefiniti, come moduli, pulsanti e grafici, consente agli utenti di accelerare lo sviluppo delle applicazioni sfruttando elementi pronti all'uso. Questi componenti possono essere personalizzati per soddisfare requisiti specifici, ottimizzando ulteriormente il processo di sviluppo.

Funzionalità di sicurezza integrate: le piattaforme Low-code sono spesso dotate di funzionalità di sicurezza integrate, come il controllo degli accessi basato sui ruoli e la crittografia dei dati, che garantiscono che le applicazioni sviluppate utilizzando questi strumenti mantengano un elevato livello di sicurezza.

Strumenti di collaborazione: le piattaforme drag-and-drop low-code spesso includono strumenti di collaborazione che consentono ai membri del team di collaborare in modo efficace sui progetti. Le funzionalità di comunicazione in-app, controllo della versione e gestione dei progetti contribuiscono a rendere il processo di sviluppo più trasparente ed efficiente.

Funzionalità di integrazione: le piattaforme Low-code in genere supportano l'integrazione con vari servizi di terze parti, inclusi database, API e sistemi di autenticazione. Ciò consente agli utenti di connettere facilmente le loro nuove applicazioni ai sistemi esistenti e ridurre i tempi di sviluppo.

Tempi di sviluppo ridotti: offrendo strumenti di sviluppo visivi e componenti riutilizzabili, le piattaforme low-code accelerano lo sviluppo delle applicazioni, consentendo alle aziende di creare applicazioni in una frazione del tempo necessario utilizzando le tecniche di programmazione tradizionali.

Costi inferiori e debito tecnico: la natura drag-and-drop delle piattaforme low-code riduce la necessità di costose risorse di sviluppo software, consentendo alle aziende di ottenere di più con meno risorse. Inoltre, poiché le piattaforme low-code generano applicazioni da zero sulla base di progetti, aiutano a eliminare il debito tecnico, garantendo che il prodotto finale rimanga scalabile e manutenibile.

Scalabilità migliorata: grazie alla standardizzazione e all'uso di tecnologie all'avanguardia, le applicazioni realizzate su piattaforme low-code possono spesso scalare più facilmente rispetto a quelle realizzate utilizzando tecniche di programmazione tradizionali.

Esempi di casi d'uso della piattaforma drag-and-drop a basso codice

Le piattaforme drag-and-drop low-code possono essere utilizzate per creare varie applicazioni in vari settori industriali. Di seguito sono riportati alcuni esempi di come le aziende possono sfruttare queste piattaforme per creare soluzioni che soddisfino le loro esigenze:

Applicazioni Web: lo sviluppo rapido di applicazioni è ottenibile con piattaforme low-code durante la creazione di applicazioni Web, poiché gli sviluppatori possono facilmente drag and drop i componenti per creare l'interfaccia utente e progettare visivamente la logica aziendale.

Applicazioni mobili: le piattaforme Low-code semplificano lo sviluppo di applicazioni mobili offrendo componenti e modelli specifici per dispositivi mobili che possono essere facilmente personalizzati utilizzando l'editor visivo. Ciò accelera lo sviluppo e riduce la necessità di competenze specializzate nello sviluppo mobile.

Applicazioni backend: lo sviluppo di applicazioni lato server è inoltre semplificato dalle piattaforme low-code, poiché consentono agli utenti di progettare visivamente modelli di dati, creare API e definire la logica aziendale, il tutto generando automaticamente il codice sorgente richiesto.

Strumenti aziendali interni: le aziende possono utilizzare piattaforme low-code per creare strumenti interni, come sistemi CRM personalizzati, strumenti di gestione dei progetti o sistemi di gestione dell'inventario. Grazie alla funzionalità drag-and-drop, diventa più semplice personalizzare soluzioni pensate appositamente per le esigenze specifiche di un'organizzazione.

le aziende possono utilizzare piattaforme per creare strumenti interni, come sistemi CRM personalizzati, strumenti di gestione dei progetti o sistemi di gestione dell'inventario. Grazie alla funzionalità , diventa più semplice personalizzare soluzioni pensate appositamente per le esigenze specifiche di un'organizzazione. Portali clienti: è possibile utilizzare piattaforme Low-code per sviluppare portali clienti che consentano ai clienti di gestire i propri account, visualizzare la cronologia degli acquisti e accedere ai servizi di supporto. L'ambiente di sviluppo visivo consente una rapida iterazione e personalizzazione, garantendo ai clienti un'esperienza utente fluida.

Le piattaforme Low-code sono strumenti versatili che consentono alle aziende di creare un'ampia gamma di applicazioni, soddisfacendo i requisiti e le sfide unici affrontati dalle organizzazioni di vari settori.

In che modo AppMaster.io rivoluziona lo sviluppo low-code/ No-Code

AppMaster.io è un potente strumento senza codice per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili utilizzando metodi di sviluppo visivo come drag-and-drop. A differenza di altri strumenti, AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business (chiamati processi aziendali) tramite BP Designer visivo, API REST ed endpoints WSS. Per le applicazioni Web e mobili, gli utenti possono creare l'interfaccia utente utilizzando drag-and-drop, progettare la logica aziendale dei componenti nei progettisti BP Web e Mobile e rendere le applicazioni completamente interattive.

Ogni volta che un utente preme il pulsante "Pubblica", AppMaster prende tutti i progetti e genera il codice sorgente per le applicazioni, li compila, esegue test, li impacchetta come contenitori Docker (solo backend) e li distribuisce nel cloud. Le applicazioni backend vengono generate con Go (golang), le applicazioni web vengono generate con il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili utilizzano il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

I clienti possono ottenere file binari eseguibili (abbonamenti Business e Business+) o codice sorgente (abbonamento Enterprise) e ospitare applicazioni in locale. AppMaster è compatibile con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario. Inoltre, le applicazioni AppMaster dimostrano una notevole scalabilità grazie all'uso di applicazioni backend compilate e stateless generate con Go.

Essendo un ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo progettato per semplificare il processo di creazione di applicazioni web, mobili e backend, AppMaster migliora la velocità di sviluppo delle applicazioni di dieci volte e riduce i costi di tre volte. Questo approccio elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Ciò significa che anche un singolo sviluppatore può creare una soluzione software completa e scalabile completa di backend server, siti Web, portali clienti e applicazioni mobili native.

Con oltre 60.000 utenti, AppMaster ha ottenuto il riconoscimento come High Performer per varie categorie da G2, tra cui piattaforme di sviluppo No-Code, sviluppo rapido di applicazioni (RAD), gestione API, costruttori di app drag&drop, progettazione API e piattaforme di sviluppo di applicazioni.

Integrazione di piattaforme drag-and-drop low-code nel tuo flusso di lavoro

Integrare piattaforme drag-and-drop low-code nel flusso di lavoro esistente può essere relativamente semplice. Molte piattaforme, incluso AppMaster, offrono una gamma di funzionalità di integrazione, strumenti e funzionalità che semplificano la connessione ai sistemi e ai processi esistenti. Ecco alcuni passaggi da seguire quando si integra una piattaforma low-code nel flusso di lavoro:

Comprendi il tuo flusso di lavoro attuale: valuta il processo di sviluppo, gli strumenti e i framework attuali in uso. Identifica i colli di bottiglia e le aree in cui una piattaforma low-code potrebbe integrare o ottimizzare il tuo approccio esistente. Seleziona una piattaforma low-code adatta: scegli una piattaforma come AppMaster .io che offra le caratteristiche e le capacità in linea con le esigenze, i requisiti tecnici e il budget della tua organizzazione. Assicurati che la piattaforma supporti le applicazioni che devi creare e che possa integrarsi con i tuoi sistemi esistenti. Dai potere al tuo team: forma il tuo team di sviluppo e gli sviluppatori cittadini su come utilizzare la piattaforma low-code in modo efficace. Mantieni aggiornato il personale su eventuali modifiche o sviluppi all'interno della piattaforma e fornisci risorse come documentazione e supporto. Stabilisci best practice e linee guida: per garantire coerenza e qualità, crea best practice e linee guida per progetti di sviluppo low-code all'interno della tua organizzazione. Ciò può includere standard di progettazione UI/UX, convenzioni di denominazione, controllo della versione e test. Collabora: incoraggia la collaborazione tra sviluppatori esperti e sviluppatori cittadini sfruttando le funzionalità di collaborazione integrate della piattaforma low-code . Promuovere il lavoro di squadra, la condivisione delle conoscenze e la comunicazione efficace tra i reparti.

Seguendo questi passaggi e scegliendo una piattaforma di sviluppo low-code come AppMaster, puoi migliorare il tuo processo di sviluppo e consentire al tuo team di creare applicazioni in modo più efficiente e collaborativo.

Valutazione e scelta della giusta piattaforma low-code

Quando si tratta di selezionare la migliore piattaforma low-code per la tua organizzazione, è necessario considerare vari fattori. La piattaforma ideale soddisferà le tue esigenze di sviluppo specifiche, aumenterà la produttività e semplificherà l'intero processo di sviluppo delle applicazioni. Ecco alcuni aspetti chiave da considerare durante la valutazione e la scelta della giusta piattaforma low-code:

Funzionalità della piattaforma: esamina le funzionalità della piattaforma low-code , inclusa la possibilità di creare vari tipi di applicazioni, opzioni di integrazione, funzionalità integrate e supporto per diversi linguaggi e framework di programmazione. Facilità d’uso: una piattaforma user-friendly darà più potere agli sviluppatori cittadini e consentirà agli sviluppatori qualificati di lavorare in modo più efficiente. Valuta, attraverso demo o prove, quanto sia intuitiva e facile la navigazione sulla piattaforma. Prezzi e scalabilità: scegli una piattaforma che offra una struttura di prezzi che corrisponda al budget della tua organizzazione, supportando al tempo stesso la crescita e la scalabilità richieste man mano che la tua organizzazione si espande. Supporto e risorse: controlla se la piattaforma offre supporto dedicato, documentazione completa e una comunità di utenti attiva, che aiuterà con l'onboarding, la risoluzione dei problemi e l'apprendimento continuo. Funzionalità di integrazione: assicurati che la piattaforma supporti l'integrazione con i sistemi, i database e le applicazioni esistenti per facilitare una transizione senza interruzioni al flusso di lavoro attuale. Funzionalità di sicurezza: valuta le funzionalità di sicurezza integrate della piattaforma e determina se proteggono adeguatamente le tue applicazioni e i tuoi dati da potenziali minacce e vulnerabilità.

Considerare questi fattori durante la valutazione delle piattaforme low-code ti aiuterà a prendere una decisione informata. La scelta della piattaforma giusta, come AppMaster.io, accelererà lo sviluppo delle applicazioni e consentirà agli sviluppatori cittadini di creare applicazioni scalabili e sicure con competenze tecniche limitate. Questo prezioso investimento promuoverà l’innovazione e favorirà il successo aziendale nel lungo termine.

Preparare la tua organizzazione per l'adozione low-code

L'adozione della tecnologia low-code può apportare numerosi vantaggi alla tua organizzazione, tra cui uno sviluppo più rapido, costi ridotti e maggiore agilità. Preparare il team e l’organizzazione per una transizione fluida ed efficace è essenziale. In questa sezione, discuteremo alcuni passaggi essenziali da eseguire per preparare la tua organizzazione all'adozione di una piattaforma drag-and-drop low-code o no-code come AppMaster.io.

Identificare gli scopi e gli obiettivi

Prima di immergersi, è fondamentale definire gli scopi e gli obiettivi dell’adozione di una piattaforma low-code. Determina per quali tipi di applicazioni o progetti desideri semplificare il processo di sviluppo e comprendi i risultati attesi, come maggiore efficienza, risparmio sui costi, migliore esperienza utente o riduzione del debito tecnico.

Sviluppare una strategia low-code

Sviluppa una strategia ben definita per guidare la tua organizzazione nell'adozione della tecnologia low-code. Questa strategia dovrebbe includere l'identificazione di potenziali casi d'uso, la selezione della giusta piattaforma low-code, l'allocazione delle risorse e la definizione di ruoli e responsabilità chiari.

Valuta e migliora le competenze del tuo team

Poiché la tua organizzazione adotta una tecnologia low-code, valutare le competenze del tuo team attuale e identificare potenziali lacune nelle competenze è fondamentale. Garantire che i membri del team, sia tecnici che non tecnici, ricevano una formazione adeguata sull'utilizzo della piattaforma drag-and-drop low-code. Investire nel miglioramento delle competenze del tuo team aumenta le probabilità di successo dell'adozione low-code e consente ai tuoi dipendenti di contribuire in modo più efficace ai progetti di sviluppo delle applicazioni.

Stabilire governance e linee guida

Stabilire governance, linee guida e best practice per l'utilizzo di piattaforme low-code nella tua organizzazione contribuirà a garantire processi di sviluppo efficienti e coerenti. Queste linee guida dovrebbero includere criteri per la selezione dei progetti, convenzioni di denominazione standardizzate, riutilizzo dei componenti, pratiche di documentazione e politiche di sicurezza.

Integra la piattaforma low-code con i sistemi esistenti

Per sfruttare appieno i vantaggi di una piattaforma low-code, è essenziale integrarla con i sistemi esistenti, come database, API e altri servizi di terze parti. Questa integrazione semplificherà i flussi di lavoro e i processi esistenti, consentendo una migliore collaborazione del team e un'esperienza di sviluppo più fluida. Ad esempio, AppMaster.io offre numerose funzionalità di integrazione, consentendoti di connettere perfettamente la piattaforma con gli strumenti e i sistemi esistenti della tua organizzazione.

Promuovere una cultura della collaborazione

Un'adozione low-code di successo richiede la promozione di una cultura di collaborazione tra i membri del team tecnici e non tecnici. Incoraggia i team interfunzionali a lavorare insieme, condividere idee e sfruttare le capacità delle piattaforme low-code per innovare e risolvere problemi complessi.

Monitorare e misurare i progressi

È fondamentale tenere traccia e misurare i progressi dell'adozione del low-code. Stabilisci metriche per monitorare le prestazioni del progetto, l'utilizzo, il risparmio sui costi e altri fattori rilevanti. Utilizza queste informazioni per prendere decisioni basate sui dati e perfezionare la tua strategia low-code, assicurando che la tua organizzazione ottenga i massimi vantaggi dalla tecnologia.

Festeggia i successi e impara dai fallimenti

Come ogni cambiamento organizzativo significativo, l’adozione di tecnologie low-code può comportare una serie di sfide e battute d’arresto. Festeggia i progetti e le pietre miliari di successo, imparando anche da eventuali errori o carenze. Questo approccio aiuterà la tua organizzazione a migliorare il processo di sviluppo low-code e a favorire la crescita e il miglioramento continui.

L'adozione Low-code può accelerare in modo significativo il processo di sviluppo delle applicazioni della tua organizzazione riducendo i costi e dando maggiore potere agli sviluppatori cittadini. Seguendo i passaggi sopra descritti, puoi preparare la tua organizzazione per una transizione di successo verso una piattaforma drag-and-drop low-code/ no-code come AppMaster.io e sbloccare il suo pieno potenziale.