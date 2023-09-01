التطوير السريع للرموز المنخفضة بالسحب والإفلات

ما هي منصات السحب والإفلات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة؟

الأنظمة low-code للسحب والإفلات هي بيئات تطوير برمجيات تعمل على تبسيط عملية إنشاء التطبيقات من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء التطبيقات بشكل مرئي باستخدام واجهة drag-and-drop. يمكن للمستخدمين تحديد المكونات المعدة مسبقًا وترتيبها على الشاشة وتوصيلها لإنشاء منطق الأعمال دون الحاجة إلى خبرة مكثفة في البرمجة.

تم تصميم الأنظمة Low-code لتمكين المطورين المواطنين الذين قد لا يكون لديهم خبرة في البرمجة من المشاركة في عملية تطوير التطبيقات. من خلال تجريد المهام المعقدة والتركيز على الواجهة المرئية، تعمل منصات drag-and-drop low-code تقليل حواجز الدخول أمام تطوير البرامج وتمكين المزيد من الأفراد داخل الشركة من المساهمة في إنشاء حلول رقمية قيمة.

الميزات والفوائد الرئيسية لمنصات السحب والإفلات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

توفر منصات السحب والإفلات low-code العديد من الميزات والفوائد التي تجعلها جذابة للشركات التي تسعى إلى تسريع عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها وخفض التكاليف .

التطوير المرئي: توفر الأنظمة الأساسية Low-code واجهة مرئية حيث يمكن للمستخدمين drag and drop بسهولة لإنشاء واجهة مستخدم التطبيق ووظائفه. يقلل هذا النهج من متطلبات مهارات البرمجة التقليدية، مما يسمح للمطورين المواطنين بالمشاركة في عملية التطوير .

توفر الأنظمة الأساسية واجهة مرئية حيث يمكن للمستخدمين بسهولة لإنشاء واجهة مستخدم التطبيق ووظائفه. يقلل هذا النهج من متطلبات مهارات البرمجة التقليدية، مما يسمح للمطورين المواطنين بالمشاركة في عملية التطوير . المكونات القابلة لإعادة الاستخدام: تتيح مكتبة المكونات المعدة مسبقًا، مثل النماذج والأزرار والمخططات، للمستخدمين تسريع عملية تطوير التطبيقات من خلال الاستفادة من العناصر الجاهزة للاستخدام. يمكن تخصيص هذه المكونات لتناسب متطلبات محددة، مما يزيد من تحسين عملية التطوير.

تتيح مكتبة المكونات المعدة مسبقًا، مثل النماذج والأزرار والمخططات، للمستخدمين تسريع عملية تطوير التطبيقات من خلال الاستفادة من العناصر الجاهزة للاستخدام. يمكن تخصيص هذه المكونات لتناسب متطلبات محددة، مما يزيد من تحسين عملية التطوير. ميزات الأمان المضمنة: غالبًا ما تأتي الأنظمة Low-code مع ميزات أمان مضمنة، مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور وتشفير البيانات، مما يضمن أن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام هذه الأدوات تحافظ على مستوى عالٍ من الأمان.

غالبًا ما تأتي الأنظمة مع ميزات أمان مضمنة، مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور وتشفير البيانات، مما يضمن أن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام هذه الأدوات تحافظ على مستوى عالٍ من الأمان. أدوات التعاون: غالبًا ما تتضمن منصات السحب والإفلات low-code أدوات تعاون تمكن أعضاء الفريق من التعاون بفعالية في المشاريع. تساعد ميزات الاتصال داخل التطبيق والتحكم في الإصدار وإدارة المشروع في جعل عملية التطوير أكثر شفافية وكفاءة.

غالبًا ما تتضمن منصات السحب والإفلات أدوات تعاون تمكن أعضاء الفريق من التعاون بفعالية في المشاريع. تساعد ميزات الاتصال داخل التطبيق والتحكم في الإصدار وإدارة المشروع في جعل عملية التطوير أكثر شفافية وكفاءة. قدرات التكامل: تدعم الأنظمة الأساسية Low-code عادةً التكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية، بما في ذلك قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المصادقة. يتيح ذلك للمستخدمين ربط تطبيقاتهم الجديدة بسهولة بالأنظمة الحالية وتقليل وقت التطوير.

تدعم الأنظمة الأساسية عادةً التكامل مع العديد من خدمات الجهات الخارجية، بما في ذلك قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة المصادقة. يتيح ذلك للمستخدمين ربط تطبيقاتهم الجديدة بسهولة بالأنظمة الحالية وتقليل وقت التطوير. تقليل وقت التطوير: من خلال تقديم أدوات تطوير مرئية ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تسريع عملية تطوير التطبيقات، مما يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات في جزء صغير من الوقت الذي قد يستغرقه استخدام تقنيات البرمجة التقليدية.

من خلال تقديم أدوات تطوير مرئية ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام، تعمل الأنظمة الأساسية على تسريع عملية تطوير التطبيقات، مما يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات في جزء صغير من الوقت الذي قد يستغرقه استخدام تقنيات البرمجة التقليدية. انخفاض التكاليف والديون الفنية: تعمل طبيعة drag-and-drop للمنصات low-code على تقليل الحاجة إلى موارد تطوير البرمجيات المكلفة، مما يسمح للشركات بتحقيق المزيد بموارد أقل. علاوة على ذلك، نظرًا لأن المنصات low-code تولد تطبيقات من الصفر استنادًا إلى المخططات، فإنها تساعد في التخلص من الديون التقنية، مما يضمن بقاء المنتج النهائي قابلاً للتطوير وقابلاً للصيانة.

تعمل طبيعة للمنصات على تقليل الحاجة إلى موارد تطوير البرمجيات المكلفة، مما يسمح للشركات بتحقيق المزيد بموارد أقل. علاوة على ذلك، نظرًا لأن المنصات تولد تطبيقات من الصفر استنادًا إلى المخططات، فإنها تساعد في التخلص من الديون التقنية، مما يضمن بقاء المنتج النهائي قابلاً للتطوير وقابلاً للصيانة. قابلية التوسع المحسنة: نظرًا لتوحيدها واستخدام التكنولوجيا المتطورة، يمكن للتطبيقات المبنية على منصات low-code في كثير من الأحيان التوسع بسهولة أكبر مقارنة بتلك المبنية باستخدام تقنيات البرمجة التقليدية.

أمثلة على حالات استخدام النظام الأساسي للسحب والإفلات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

يمكن استخدام منصات السحب والإفلات low-code لإنشاء تطبيقات متنوعة عبر مختلف قطاعات الصناعة. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استفادة الشركات من هذه المنصات لإنشاء حلول تلبي احتياجاتها:

تطبيقات الويب: يمكن تحقيق التطوير السريع للتطبيقات باستخدام الأنظمة الأساسية low-code عند إنشاء تطبيقات الويب، حيث يمكن للمطورين drag and drop بسهولة لإنشاء واجهة المستخدم وتصميم منطق الأعمال بشكل مرئي.

يمكن تحقيق التطوير السريع للتطبيقات باستخدام الأنظمة الأساسية عند إنشاء تطبيقات الويب، حيث يمكن للمطورين بسهولة لإنشاء واجهة المستخدم وتصميم منطق الأعمال بشكل مرئي. تطبيقات الهاتف المحمول: تعمل الأنظمة Low-code على تبسيط عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من خلال تقديم مكونات وقوالب خاصة بالهاتف المحمول والتي يمكن تخصيصها بسهولة باستخدام المحرر المرئي. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التطوير وتقليل الحاجة إلى خبرات متخصصة في تطوير الأجهزة المحمولة.

تعمل الأنظمة على تبسيط عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من خلال تقديم مكونات وقوالب خاصة بالهاتف المحمول والتي يمكن تخصيصها بسهولة باستخدام المحرر المرئي. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التطوير وتقليل الحاجة إلى خبرات متخصصة في تطوير الأجهزة المحمولة. التطبيقات الخلفية: تم أيضًا تبسيط تطوير التطبيقات من جانب الخادم من خلال الأنظمة الأساسية low-code ، حيث تتيح للمستخدمين تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتحديد منطق الأعمال، كل ذلك أثناء إنشاء كود المصدر المطلوب تلقائيًا.

تم أيضًا تبسيط تطوير التطبيقات من جانب الخادم من خلال الأنظمة الأساسية ، حيث تتيح للمستخدمين تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتحديد منطق الأعمال، كل ذلك أثناء إنشاء كود المصدر المطلوب تلقائيًا. أدوات الأعمال الداخلية: يمكن للشركات استخدام منصات low-code لإنشاء أدوات داخلية، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المخصصة أو أدوات إدارة المشاريع أو أنظمة إدارة المخزون. بفضل وظيفة drag-and-drop ، يصبح من الأسهل تخصيص الحلول المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة.

يمكن للشركات استخدام منصات لإنشاء أدوات داخلية، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المخصصة أو أدوات إدارة المشاريع أو أنظمة إدارة المخزون. بفضل وظيفة ، يصبح من الأسهل تخصيص الحلول المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسة. بوابات العملاء: يمكن استخدام الأنظمة Low-code لتطوير بوابات العملاء التي تسمح للعملاء بإدارة حساباتهم وعرض سجل الشراء الخاص بهم والوصول إلى خدمات الدعم. تتيح بيئة التطوير المرئي إمكانية التكرار والتخصيص السريع، مما يضمن حصول العملاء على تجربة مستخدم سلسة.

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تعد الأنظمة الأساسية Low-code أدوات متعددة الاستخدامات تمكن الشركات من إنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات، وتلبية المتطلبات والتحديات الفريدة التي تواجهها المؤسسات في مختلف الصناعات.

كيف يُحدث AppMaster.io ثورة في تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة/ No-Code

AppMaster.io هي أداة قوية بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام أساليب التطوير المرئي مثل drag-and-drop. على عكس الأدوات الأخرى، يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (يسمى عمليات الأعمال) بشكل مرئي عبر BP Designer و REST API endpoints WSS. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة المستخدم باستخدام drag-and-drop ومنطق أعمال مكونات التصميم في مصممي Web and Mobile BP، وجعل التطبيقات تفاعلية بالكامل.

عندما يضغط المستخدم على زر "نشر"، يأخذ AppMaster جميع المخططات وينشئ كود المصدر للتطبيقات، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويحزمها كحاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، وينشرها على السحابة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، ويتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

يمكن للعملاء الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ (اشتراكات Business وBusiness+) أو التعليمات البرمجية المصدر (اشتراك Enterprise) واستضافة التطبيقات محليًا. AppMaster متوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية. علاوة على ذلك، تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية توسع ملحوظة بسبب استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go.

باعتبارها بيئة تطوير متكاملة شاملة (IDE) مصممة لتبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، يعمل AppMaster على تحسين سرعة تطوير التطبيقات بمقدار عشر مرات وخفض التكاليف بمقدار ثلاث مرات. يعمل هذا الأسلوب على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. وهذا يعني أنه حتى المطور المواطن الوحيد يمكنه إنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير ومتكامل مع الواجهات الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

مع أكثر من 60.000 مستخدم، حصل AppMaster على التقدير باعتباره صاحب أداء عالٍ في فئات مختلفة من G2، بما في ذلك منصات التطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومنصات تطوير التطبيقات.

دمج منصات السحب والإفلات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة في سير العمل الخاص بك

يمكن أن يكون دمج منصات drag-and-drop low-code في سير العمل الحالي أمرًا بسيطًا نسبيًا. توفر العديد من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك AppMaster ، مجموعة من إمكانيات التكامل والأدوات والميزات التي تجعل الاتصال بالأنظمة والعمليات الحالية أمرًا بسيطًا. فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند دمج نظام أساسي low-code في سير العمل الخاص بك:

فهم سير عملك الحالي: قم بتقييم عملية التطوير الحالية والأدوات والأطر المستخدمة. حدد الاختناقات والمجالات التي يمكن أن يكمل فيها النظام الأساسي ذو low-code نهجك الحالي أو يحسنه. حدد نظامًا أساسيًا مناسبًا low-code : اختر نظامًا أساسيًا مثل AppMaster .io الذي يوفر الميزات والإمكانيات التي تتوافق مع احتياجات مؤسستك والمتطلبات الفنية والميزانية. تأكد من أن النظام الأساسي يدعم التطبيقات التي تحتاج إلى إنشائها ويمكن دمجها مع أنظمتك الحالية. تمكين فريقك: قم بتدريب فريق التطوير والمطورين المواطنين على كيفية استخدام النظام الأساسي low-code بشكل فعال. إبقاء الموظفين على اطلاع دائم بأي تغييرات أو تطورات داخل النظام الأساسي وتوفير الموارد مثل الوثائق والدعم. إنشاء أفضل الممارسات والإرشادات: لضمان الاتساق والجودة، قم بإنشاء أفضل الممارسات والإرشادات لمشاريع التطوير low-code داخل مؤسستك. يمكن أن يشمل ذلك معايير تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم، واصطلاحات التسمية، والتحكم في الإصدار، والاختبار. التعاون: تشجيع التعاون بين المطورين المهرة والمطورين المواطنين من خلال الاستفادة من ميزات التعاون المضمنة في النظام الأساسي low-code . تعزيز العمل الجماعي وتبادل المعرفة والتواصل الفعال عبر الإدارات.

باتباع هذه الخطوات واختيار نظام أساسي للتطوير low-code مثل AppMaster ، يمكنك تحسين عملية التطوير لديك وتمكين فريقك من إنشاء التطبيقات بشكل أكثر كفاءة وتعاونًا.

تقييم واختيار النظام الأساسي المناسب للبرمجة المنخفضة

عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل منصة low-code لمؤسستك، يجب مراعاة عوامل مختلفة. سوف تلبي المنصة المثالية احتياجات التطوير الفريدة الخاصة بك، وتعزز الإنتاجية، وتبسط عملية تطوير التطبيق بأكملها. فيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء تقييم واختيار النظام الأساسي المناسب low-code:

قدرات النظام الأساسي: التحقق من قدرات النظام الأساسي low-code ، بما في ذلك القدرة على إنشاء أنواع مختلفة من التطبيقات وخيارات التكامل والوظائف المضمنة ودعم لغات وأطر البرمجة المختلفة. سهولة الاستخدام: ستعمل المنصة سهلة الاستخدام على تمكين المطورين المواطنين وتمكين المطورين المهرة من العمل بكفاءة أكبر. قم بتقييم، من خلال العروض التوضيحية أو التجارب، مدى بديهية وسهولة التنقل في النظام الأساسي. التسعير وقابلية التوسع: اختر نظامًا أساسيًا يوفر هيكل تسعير يتوافق مع ميزانية مؤسستك مع دعم النمو المطلوب وقابلية التوسع مع توسع مؤسستك. الدعم والموارد: تحقق مما إذا كان النظام الأساسي يقدم دعمًا مخصصًا ووثائق شاملة ومجتمع مستخدمين نشطًا، مما سيساعد في الإعداد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعلم المستمر. قدرات التكامل: تأكد من أن النظام الأساسي يدعم التكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات والتطبيقات الموجودة لديك لتسهيل الانتقال السلس إلى سير عملك الحالي. ميزات الأمان: قم بتقييم ميزات الأمان المضمنة في النظام الأساسي وتحديد ما إذا كانت توفر الحماية الكافية لتطبيقاتك وبياناتك من التهديدات ونقاط الضعف المحتملة.

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سيساعدك أخذ هذه العوامل في الاعتبار أثناء تقييم الأنظمة الأساسية low-code على اتخاذ قرار مستنير. سيؤدي اختيار النظام الأساسي المناسب، مثل AppMaster.io، إلى تسريع عملية تطوير التطبيقات وتمكين المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة بخبرة فنية محدودة. سيعمل هذا الاستثمار القيم على تعزيز الابتكار ودفع نجاح الأعمال على المدى الطويل.

إعداد مؤسستك لاعتماد التعليمات البرمجية المنخفضة

يمكن أن يؤدي تبني التكنولوجيا ذات low-code إلى تحقيق فوائد عديدة لمؤسستك، بما في ذلك التطوير الأسرع وخفض التكاليف وزيادة المرونة. يعد إعداد فريقك ومؤسستك للانتقال السلس والفعال أمرًا ضروريًا. في هذا القسم، سنناقش بعض الخطوات الأساسية التي يجب عليك اتخاذها لإعداد مؤسستك لاعتماد منصة drag-and-drop low-code أو no-code مثل AppMaster.io.

تحديد الأهداف والغايات

قبل الغوص في الأمر، يعد تحديد أهداف وغايات اعتماد منصة low-code أمرًا بالغ الأهمية. حدد أنواع التطبيقات أو المشاريع التي ترغب في تبسيط عملية التطوير لها وفهم النتائج المتوقعة، مثل زيادة الكفاءة أو توفير التكاليف أو تحسين تجربة المستخدم أو تقليل الديون الفنية.

تطوير استراتيجية منخفضة التعليمات البرمجية

قم بتطوير إستراتيجية محددة جيدًا لتوجيه مؤسستك في اعتماد تقنية low-code. يجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد حالات الاستخدام المحتملة، واختيار النظام الأساسي المناسب ذي low-code ، وتخصيص الموارد، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الواضحة.

قم بتقييم فريقك وتطوير مهاراته

نظرًا لأن مؤسستك تتبنى تقنية low-code ، فإن تقييم مهارات فريقك الحالي وتحديد الفجوات المحتملة في المهارات أمر بالغ الأهمية. تأكد من أن أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين يتلقون التدريب المناسب على استخدام منصة drag-and-drop low-code. يؤدي الاستثمار في تحسين مهارات فريقك إلى زيادة احتمالية نجاح اعتماد التعليمات low-code وتمكين موظفيك من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مشاريع تطوير التطبيقات.

إنشاء الحوكمة والمبادئ التوجيهية

سيساعد إنشاء الحوكمة والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات لاستخدام الأنظمة الأساسية low-code في مؤسستك على ضمان عمليات التطوير الفعالة والمتسقة. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات معايير اختيار المشروع، واصطلاحات التسمية الموحدة، وإعادة استخدام المكونات، وممارسات التوثيق، وسياسات الأمان.

دمج النظام الأساسي منخفض التعليمات البرمجية مع الأنظمة الحالية

لتحقيق مزايا النظام الأساسي low-code بشكل كامل، من الضروري دمجها مع أنظمتك الحالية، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الطرف الثالث الأخرى. سيؤدي هذا التكامل إلى تبسيط سير العمل والعمليات الحالية لديك، مما يسمح بتعاون أفضل بين الفريق وتجربة تطوير أكثر سلاسة. على سبيل المثال، يوفر AppMaster.io العديد من إمكانيات التكامل، مما يسمح لك بربط النظام الأساسي بالأدوات والأنظمة الموجودة في مؤسستك بسلاسة.

تعزيز ثقافة التعاون

يتطلب الاعتماد الناجح للتعليمات low-code تعزيز ثقافة التعاون بين أعضاء الفريق الفني وغير الفني. شجع الفرق متعددة الوظائف على العمل معًا ومشاركة الأفكار والاستفادة من إمكانات الأنظمة الأساسية low-code البرمجية لابتكار المشكلات المعقدة وحلها.

مراقبة وقياس التقدم

من الضروري متابعة وقياس التقدم المحرز في اعتماد التعليمات low-code. إنشاء مقاييس لمراقبة أداء المشروع واستخدامه وتوفير التكاليف والعوامل الأخرى ذات الصلة. استخدم هذه الرؤى لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحسين إستراتيجية low-code لديك، مما يضمن حصول مؤسستك على أقصى قدر من الفوائد من التكنولوجيا.

احتفل بالنجاحات وتعلم من الإخفاقات

كما هو الحال مع أي تغيير تنظيمي كبير، فإن اعتماد التكنولوجيا low-code يمكن أن يأتي بنصيبه من التحديات والنكسات. احتفل بالمشاريع والإنجازات الناجحة، مع التعلم أيضًا من أي أخطاء أو عيوب. سيساعد هذا النهج مؤسستك على تحسين عملية تطوير low-code وتعزيز النمو والتحسين المستمر.

يمكن أن يؤدي اعتماد التعليمات Low-code إلى تسريع عملية تطوير التطبيقات في مؤسستك بشكل كبير مع تقليل التكاليف وتمكين المطورين المواطنين. باتباع الخطوات الموضحة أعلاه، يمكنك إعداد مؤسستك للانتقال الناجح إلى منصة drag-and-drop ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/ no-code مثل AppMaster.io وإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة.