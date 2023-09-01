Быстрая low-code разработка с помощью перетаскивания

Что такое low-code платформы с возможностью перетаскивания

Платформы low-code с возможностью перетаскивания — это среды разработки программного обеспечения , которые упрощают процесс создания приложений, позволяя пользователям визуально создавать приложения с помощью интерфейса drag-and-drop. Пользователи могут выбирать предварительно созданные компоненты, размещать их на экране и подключать для создания бизнес-логики без необходимости глубоких знаний в области кодирования.

Платформы Low-code предназначены для того, чтобы дать возможность гражданским разработчикам , у которых может не быть опыта программирования, участвовать в процессе разработки приложений. Абстрагируя сложные задачи и сосредотачиваясь на визуальном интерфейсе, платформы low-code drag-and-drop снижают входные барьеры для разработки программного обеспечения и позволяют большему количеству людей внутри компании внести свой вклад в создание ценных цифровых решений.

Ключевые особенности и преимущества low-code платформ с функцией перетаскивания

Платформы low-code с возможностью перетаскивания предлагают ряд функций и преимуществ, которые делают их привлекательными для компаний, стремящихся ускорить процессы разработки приложений и снизить затраты .

Визуальная разработка: платформы Low-code предлагают визуальный интерфейс, в котором пользователи могут легко drag and drop компоненты для создания пользовательского интерфейса и функциональности приложения. Такой подход сводит к минимуму требования к традиционным навыкам кодирования, позволяя разработчикам-гражданам участвовать в процессе разработки .

платформы предлагают визуальный интерфейс, в котором пользователи могут легко компоненты для создания пользовательского интерфейса и функциональности приложения. Такой подход сводит к минимуму требования к традиционным навыкам кодирования, позволяя разработчикам-гражданам участвовать в процессе разработки . Многоразовые компоненты: библиотека готовых компонентов, таких как формы, кнопки и диаграммы, позволяет пользователям ускорить разработку приложений за счет использования готовых к использованию элементов. Эти компоненты можно настроить в соответствии с конкретными требованиями, что дополнительно оптимизирует процесс разработки.

библиотека готовых компонентов, таких как формы, кнопки и диаграммы, позволяет пользователям ускорить разработку приложений за счет использования готовых к использованию элементов. Эти компоненты можно настроить в соответствии с конкретными требованиями, что дополнительно оптимизирует процесс разработки. Встроенные функции безопасности. Платформы Low-code часто оснащены встроенными функциями безопасности, такими как управление доступом на основе ролей и шифрование данных, которые гарантируют, что приложения, разработанные с использованием этих инструментов, поддерживают высокий уровень безопасности.

Платформы часто оснащены встроенными функциями безопасности, такими как управление доступом на основе ролей и шифрование данных, которые гарантируют, что приложения, разработанные с использованием этих инструментов, поддерживают высокий уровень безопасности. Инструменты для совместной работы. Платформы low-code с возможностью перетаскивания часто включают в себя инструменты для совместной работы, которые позволяют членам команды эффективно сотрудничать над проектами. Функции взаимодействия внутри приложения, контроля версий и управления проектами помогают сделать процесс разработки более прозрачным и эффективным.

Платформы с возможностью перетаскивания часто включают в себя инструменты для совместной работы, которые позволяют членам команды эффективно сотрудничать над проектами. Функции взаимодействия внутри приложения, контроля версий и управления проектами помогают сделать процесс разработки более прозрачным и эффективным. Возможности интеграции. Платформы Low-code обычно поддерживают интеграцию с различными сторонними сервисами, включая базы данных, API и системы аутентификации. Это позволяет пользователям легко подключать свои новые приложения к существующим системам и сокращать время разработки.

Платформы обычно поддерживают интеграцию с различными сторонними сервисами, включая базы данных, API и системы аутентификации. Это позволяет пользователям легко подключать свои новые приложения к существующим системам и сокращать время разработки. Сокращение времени разработки. Предлагая инструменты визуальной разработки и повторно используемые компоненты, платформы low-code ускоряют разработку приложений, позволяя предприятиям создавать приложения за долю времени, которое потребовалось бы при использовании традиционных методов программирования.

Предлагая инструменты визуальной разработки и повторно используемые компоненты, платформы ускоряют разработку приложений, позволяя предприятиям создавать приложения за долю времени, которое потребовалось бы при использовании традиционных методов программирования. Снижение затрат и технического долга. Благодаря принципу drag-and-drop платформ low-code снижается потребность в дорогостоящих ресурсах для разработки программного обеспечения, что позволяет предприятиям достигать большего с меньшими ресурсами. Более того, поскольку платформы low-code генерируют приложения с нуля на основе чертежей, они помогают устранить техническую задолженность, гарантируя, что конечный продукт останется масштабируемым и поддерживаемым.

Благодаря принципу платформ снижается потребность в дорогостоящих ресурсах для разработки программного обеспечения, что позволяет предприятиям достигать большего с меньшими ресурсами. Более того, поскольку платформы генерируют приложения с нуля на основе чертежей, они помогают устранить техническую задолженность, гарантируя, что конечный продукт останется масштабируемым и поддерживаемым. Улучшенная масштабируемость. Благодаря стандартизации и использованию передовых технологий приложения, созданные на платформах low-code , часто легче масштабируются по сравнению с приложениями, созданными с использованием традиционных методов программирования.

Примеры вариантов использования low-code платформы с функцией перетаскивания

Платформы low-code с функцией перетаскивания можно использовать для создания различных приложений в различных отраслях промышленности. Ниже приведены несколько примеров того, как предприятия могут использовать эти платформы для создания решений, отвечающих их потребностям:

Веб-приложения. Быстрая разработка приложений возможна с помощью платформ low-code при создании веб-приложений, поскольку разработчики могут легко drag and drop компоненты для создания пользовательского интерфейса и визуального проектирования бизнес-логики.

Быстрая разработка приложений возможна с помощью платформ при создании веб-приложений, поскольку разработчики могут легко компоненты для создания пользовательского интерфейса и визуального проектирования бизнес-логики. Мобильные приложения. Платформы Low-code упрощают разработку мобильных приложений, предлагая компоненты и шаблоны, специально предназначенные для мобильных устройств, которые можно легко настроить с помощью визуального редактора. Это ускоряет разработку и снижает потребность в специализированных специалистах по разработке мобильных приложений.

Платформы упрощают разработку мобильных приложений, предлагая компоненты и шаблоны, специально предназначенные для мобильных устройств, которые можно легко настроить с помощью визуального редактора. Это ускоряет разработку и снижает потребность в специализированных специалистах по разработке мобильных приложений. Внутренние приложения. Разработка серверных приложений также упрощается благодаря платформам low-code , поскольку они позволяют пользователям визуально проектировать модели данных, создавать API и определять бизнес-логику, при этом автоматически генерируя необходимый исходный код.

Разработка серверных приложений также упрощается благодаря платформам , поскольку они позволяют пользователям визуально проектировать модели данных, создавать API и определять бизнес-логику, при этом автоматически генерируя необходимый исходный код. Внутренние бизнес-инструменты. Компании могут использовать платформы low-code для создания внутренних инструментов, таких как собственные CRM-системы, инструменты управления проектами или системы управления запасами. Благодаря функции drag-and-drop становится проще настраивать решения, специально адаптированные к уникальным потребностям организации.

Компании могут использовать платформы для создания внутренних инструментов, таких как собственные CRM-системы, инструменты управления проектами или системы управления запасами. Благодаря функции становится проще настраивать решения, специально адаптированные к уникальным потребностям организации. Клиентские порталы. Платформы Low-code можно использовать для разработки клиентских порталов, которые позволяют клиентам управлять своими учетными записями, просматривать историю покупок и получать доступ к службам поддержки. Среда визуальной разработки обеспечивает быструю итерацию и настройку, гарантируя клиентам удобство взаимодействия с пользователем .

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Платформы Low-code — это универсальные инструменты, которые позволяют предприятиям создавать широкий спектр приложений, отвечающих уникальным требованиям и задачам, с которыми сталкиваются организации в различных отраслях.

Как AppMaster.io совершает революцию в разработке Low-Code/ No-Code

AppMaster.io — это мощный no-code инструмент для создания серверных, веб- и мобильных приложений с использованием методов визуальной разработки, таких как drag-and-drop. В отличие от других инструментов, AppMaster позволяет пользователям визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (называемую бизнес-процессами) с помощью визуального конструктора BP, REST API и endpoints WSS. Для веб-приложений и мобильных приложений пользователи могут создавать пользовательский интерфейс с помощью drag-and-drop, разрабатывать бизнес-логику компонентов в веб- и мобильных конструкторах BP и делать приложения полностью интерактивными.

Всякий раз, когда пользователь нажимает кнопку «Опубликовать», AppMaster берет все чертежи и генерирует исходный код для приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает их как контейнеры Docker (только серверная часть) и развертывает в облаке. Серверные приложения создаются с помощью Go (golang), веб-приложения создаются с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

Клиенты могут получить исполняемые двоичные файлы (подписки Business и Business+) или исходный код (подписка Enterprise) и размещать приложения локально. AppMaster совместим с любой базой данных, совместимой с Postgresql , в качестве основной базы данных. Более того, приложения AppMaster демонстрируют замечательную масштабируемость благодаря использованию скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go.

Являясь комплексной интегрированной средой разработки (IDE), предназначенной для оптимизации процесса создания веб-, мобильных и серверных приложений, AppMaster повышает скорость разработки приложений в десять раз и сокращает затраты в три раза. Этот подход устраняет технический долг за счет восстановления приложений с нуля при каждом изменении требований. Это означает, что даже разработчик-одиночка может создать комплексное масштабируемое программное решение, включающее серверные части, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения.

Имея более 60 000 пользователей, AppMaster заслужил признание G2 как высокопроизводительный продукт в различных категориях, включая платформы разработки No-Code, быструю разработку приложений (RAD), управление API, сборщики приложений с помощью перетаскивания, дизайн API и платформы разработки приложений.

Интеграция low-code платформ с возможностью перетаскивания в ваш рабочий процесс

Интеграция платформ с low-code drag-and-drop в существующий рабочий процесс может быть относительно простой. Многие платформы, включая AppMaster, предлагают ряд возможностей интеграции, инструментов и функций, которые упрощают подключение к существующим системам и процессам. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить при интеграции платформы low-code в ваш рабочий процесс:

Поймите свой текущий рабочий процесс: оцените текущий процесс разработки, используемые инструменты и платформы. Определите узкие места и области, где платформа low-code может дополнить или оптимизировать существующий подход. Выберите подходящую платформу low-code . Выберите такую ​​платформу, как AppMaster .io, которая предлагает функции и возможности, соответствующие потребностям, техническим требованиям и бюджету вашей организации. Убедитесь, что платформа поддерживает приложения, которые вам нужно создать, и может интегрироваться с существующими системами. Расширьте возможности своей команды: обучите свою команду разработчиков и обычных разработчиков тому, как эффективно использовать платформу low-code . Держите персонал в курсе любых изменений или разработок на платформе и предоставляйте такие ресурсы, как документация и поддержка. Установите лучшие практики и рекомендации. Чтобы обеспечить согласованность и качество, создайте лучшие практики и рекомендации для проектов разработки low-code в вашей организации. Это может включать стандарты проектирования UI/UX, соглашения об именах, контроль версий и тестирование. Совместная работа. Поощряйте сотрудничество между опытными разработчиками и гражданскими разработчиками, используя встроенные функции совместной работы платформы low-code . Содействуйте командной работе, обмену знаниями и эффективной коммуникации между отделами.

Выполнив эти шаги и выбрав платформу разработки low-code такую ​​​​как AppMaster, вы сможете улучшить свой процесс разработки и дать своей команде возможность создавать приложения более эффективно и совместно.

Оценка и выбор правильной Low-Code платформы

Когда дело доходит до выбора лучшей платформы low-code для вашей организации, необходимо учитывать различные факторы. Идеальная платформа удовлетворит ваши уникальные потребности в разработке, повысит производительность и упростит весь процесс разработки приложений. Вот некоторые ключевые аспекты, которые следует учитывать при оценке и выборе правильной платформы low-code:

Возможности платформы. Изучите возможности платформы low-code , включая возможность создания различных типов приложений, вариантов интеграции, встроенных функций и поддержки различных языков программирования и платформ. Простота использования: удобная платформа расширит возможности гражданских разработчиков и позволит квалифицированным разработчикам работать более эффективно. Оцените с помощью демонстраций или пробных версий, насколько интуитивно понятна и проста в навигации платформа. Ценообразование и масштабируемость. Выберите платформу, которая предлагает структуру ценообразования, соответствующую бюджету вашей организации, при этом поддерживая необходимый рост и масштабируемость по мере расширения вашей организации. Поддержка и ресурсы: проверьте, предлагает ли платформа специальную поддержку, комплексную документацию и активное сообщество пользователей, которые помогут в адаптации, устранении неполадок и непрерывном обучении. Возможности интеграции: убедитесь, что платформа поддерживает интеграцию с существующими системами, базами данных и приложениями, чтобы облегчить плавный переход к текущему рабочему процессу. Функции безопасности: оцените встроенные функции безопасности платформы и определите, насколько они адекватно защищают ваши приложения и данные от потенциальных угроз и уязвимостей.

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Учет этих факторов при оценке платформ low-code поможет вам принять обоснованное решение. Выбор правильной платформы, такой как AppMaster.io, ускорит разработку приложений и предоставит гражданским разработчикам возможность создавать масштабируемые и безопасные приложения с ограниченными техническими знаниями. Эти ценные инвестиции будут способствовать инновациям и успеху бизнеса в долгосрочной перспективе.

Подготовка вашей организации к внедрению Low-Code

Использование технологии low-code может принести вашей организации множество преимуществ, включая ускорение разработки, снижение затрат и повышение гибкости. Очень важно подготовить вашу команду и организацию к плавному и эффективному переходу. В этом разделе мы обсудим несколько важных шагов, которые вам следует предпринять, чтобы подготовить вашу организацию к внедрению платформы drag-and-drop low-code или no-code такой как AppMaster.io.

Определите цели и задачи

Прежде чем приступить к делу, крайне важно определить цели и задачи внедрения платформы low-code. Определите, для каких типов приложений или проектов вы хотите упростить процесс разработки, и поймите ожидаемые результаты, такие как повышение эффективности, экономия средств, улучшение пользовательского опыта или сокращение технического долга.

Разработайте стратегию Low-Code

Разработайте четко определенную стратегию, которая поможет вашей организации внедрить технологию low-code. Эта стратегия должна включать определение потенциальных вариантов использования, выбор правильной платформы low-code, распределение ресурсов и определение четких ролей и обязанностей.

Оцените и повысьте квалификацию своей команды

Поскольку ваша организация внедряет технологию low-code, оценка навыков вашей текущей команды и выявление потенциальных пробелов в навыках имеет решающее значение. Убедитесь, что как технические, так и нетехнические члены команды прошли соответствующее обучение по использованию платформы low-code drag-and-drop. Инвестиции в повышение квалификации вашей команды повышают вероятность успешного внедрения low-code и дают вашим сотрудникам возможность более эффективно участвовать в проектах разработки приложений.

Установить управление и руководящие принципы

Установление управления, рекомендаций и лучших практик использования платформ low-code в вашей организации поможет обеспечить эффективные и последовательные процессы разработки. Эти рекомендации должны включать критерии выбора проекта, стандартизированные соглашения об именах, повторное использование компонентов, методы документирования и политики безопасности.

Интегрируйте платформу Low-Code с существующими системами

Чтобы полностью реализовать преимущества платформы low-code, важно интегрировать ее с существующими системами, такими как базы данных, API и другие сторонние сервисы. Эта интеграция упростит ваши существующие рабочие процессы и процессы, обеспечивая лучшее сотрудничество в команде и более плавный процесс разработки. Например, AppMaster.io предлагает многочисленные возможности интеграции, позволяющие легко подключить платформу к существующим инструментам и системам вашей организации.

Продвигайте культуру сотрудничества

Успешное внедрение low-code требует развития культуры сотрудничества между техническими и нетехническими членами команды. Поощряйте межфункциональные команды работать вместе, обмениваться идеями и использовать возможности low-code платформ для инноваций и решения сложных проблем.

Мониторинг и измерение прогресса

Крайне важно отслеживать и измерять прогресс внедрения low-code. Установите показатели для мониторинга эффективности проекта, использования, экономии затрат и других соответствующих факторов. Используйте эту информацию для принятия решений на основе данных и совершенствования своей стратегии low-code, гарантируя, что ваша организация получит максимальную выгоду от этой технологии.

Празднуйте успехи и учитесь на неудачах

Как и любое существенное организационное изменение, внедрение технологии low-code может повлечь за собой ряд проблем и неудач. Отмечайте успешные проекты и вехи, а также учитесь на любых ошибках и недостатках. Этот подход поможет вашей организации улучшить процесс разработки low-code и способствовать постоянному росту и совершенствованию.

Внедрение Low-code может значительно ускорить процесс разработки приложений в вашей организации, одновременно сокращая затраты и расширяя возможности гражданских разработчиков. Выполнив описанные выше шаги, вы можете подготовить свою организацию к успешному переходу на платформу low-code или no-code такую ​​​​как AppMaster.io, с возможностью перетаскивания и раскрытия ее полного потенциала.