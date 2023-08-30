Sürükle ve Bırak Özellikli En İyi Kodsuz Geliştirme Platformları

No-code geliştirme platformları son yıllarda önemli bir popülerlik kazanmıştır. Bu platformlar, programlama bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların, sezgisel görsel arayüzleri ve sürükle ve bırak araçlarını kullanarak web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Teknik engelleri ortadan kaldırır ve işletmelerin fikirlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde hayata geçirmesine olanak tanır.

Sürükle ve bırak işlevi birçok kodsuz platformun kritik bir özelliğidir. Kullanım kolaylığına katkıda bulunarak geliştirici olmayanların herhangi bir kodlama deneyimi olmadan uygulama tasarlamasını ve oluşturmasını kolaylaştırır. Bu platformlara entegre edilen drag-and-drop özelliği, kullanıcıların yalnızca bileşenleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak arayüzler, düzen öğeleri ve veri modelleri oluşturmasına olanak tanır. Uygulama geliştirmeye yönelik bu görsel yaklaşım, süreci hızlandırır, hata payını azaltır ve üretkenliği büyük ölçüde artırır.

No-Code Platformların Sınıflandırılması

Piyasada, bazıları belirli işlevler sunan ve belirli nişlere odaklanan, bazıları ise daha kapsamlı çözümler sunan çok sayıda no-code platform bulunmaktadır. No-code geliştirme platformları genel olarak aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Web ve Mobil Uygulama Oluşturucuları

Bu platformlar öncelikle web ve mobil uygulama geliştirmeye odaklanır ve tamamen işlevsel ve duyarlı web siteleri, mobil uygulamalar ve hatta Progresif Web Uygulamaları (PWA'lar) oluşturmak için idealdir. Tasarım sürecini kolaylaştırmak ve herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan hızlı uygulama oluşturmaya olanak sağlamak için önceden oluşturulmuş şablonlar, temalar ve bileşenler gibi özellikler sunarlar.

Arka Uç ve Veritabanları

Bu kategori, arka uç uygulamaları oluşturan ve veritabanlarını no-code bir yaklaşımla yöneten platformları içerir. Sunucu tarafı işlemlerini ve veritabanı etkileşimlerini yöneterek kullanıcıların veri modellerini kolayca yönetmesine, REST API'leri ve web hizmetleri oluşturmasına ve iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

İş Akışı ve İş Süreci Otomasyonu

Bu platformlar, günlük iş görevlerini, süreçlerini ve iş akışlarını otomatikleştirmek için görsel ve no-code bir yaklaşım kullanır. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek ve iş süreçlerini düzene sokarak verimliliği artırmak, insan hatalarını azaltmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek isteyen kuruluşlar için son derece faydalıdırlar.

Entegrasyonlar ve API Platformları

Bu no-code platformlar, API'lerin gücünden yararlanarak çeşitli uygulamalar ve hizmetler arasında kusursuz entegrasyon sağlamaya odaklanır. API'leri bağlamak, yönetmek ve düzenlemek için görsel bir arayüz sağlayarak herhangi bir kodlama uzmanlığı gerektirmeden karmaşık entegrasyonlar oluşturmayı kolaylaştırırlar.

Sürükle ve Bırak Özelliğine Sahip En İyi No-Code Geliştirme Platformları

Piyasada, çeşitli ihtiyaçlara cevap veren ve çeşitli uygulamaları kapsayan drag-and-drop işlevine sahip birçok no-code geliştirme platformu mevcuttur. İşte en popüler ve saygın platformlardan bazılarının listesi:

Wix

Wix, güçlü bir drag-and-drop web sitesi oluşturucusu sunan, kullanıcıların görsel olarak çekici ve hızlı yanıt veren web siteleri oluşturmasını kolaylaştıran lider bir no-code web geliştirme platformudur. Web sitesi oluşturma sürecini kolaylaştıran önceden oluşturulmuş şablonlar, widget'lar ve tasarım öğelerinden oluşan kapsamlı bir kitaplıkla birlikte gelir. Wix, basit bloglardan portföylere, e-ticaret ve küçük işletme web sitelerine kadar çeşitli web siteleri oluşturmak için uygundur.

Bubble

Bubble kullanıcıların kolayca web uygulamaları ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, hepsi bir arada no-code bir platformdur. Bubble sezgisel drag-and-drop arayüzü, kullanıcıların herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden son derece özel web uygulamaları tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Aynı zamanda yerleşik bir veritabanı ve API entegrasyon yetenekleri ile çeşitli eklentiler ve uzantılar sunarak kullanışlılığını artırır.

Çıkış Sistemleri

OutSystems, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için drag-and-drop işlevi sunan popüler bir low-code geliştirme platformudur. OutSystems, önceden oluşturulmuş kapsamlı bileşenler, şablonlar ve ekranlar seti ile duyarlı, modern ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır. Görsel geliştirme ortamı, daha hızlı prototip oluşturmaya ve devreye almaya olanak tanır ve bu da onu hızlı ve verimli uygulama geliştirme arayışında olan kuruluşlar için en iyi seçim haline getirir.

Uygulamacı

Appgyver drag-and-drop düzenleyiciyi kullanarak mobil ve web uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış no-code bir geliştirme platformudur. Özel uygulama mantığı oluşturmak için birçok önceden oluşturulmuş bileşen, görsel veri modelleme ve güçlü bir ifade düzenleyici sunar. Appgyver, minimum geliştirme süresi ve düşük maliyetle karmaşık uygulamalar oluşturmak isteyen kullanıcılar için idealdir.

AppMaster

AppMaster.io , kullanıcıların görsel bir drag-and-drop arayüzü aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı no-code bir platformdur. Uygulama oluşturmaya yönelik çok çeşitli özellikler ve yetenekler sunan bu ürün, kullanıcıların programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan güçlü ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri geliştirmelerine yardımcı olur. AppMaster.io, kullanıcıların veri modelleri , iş mantığı ve REST API endpoints oluşturmasına olanak tanır ve bu da onu no-code geliştirme alanında güçlü bir rakip haline getirir.

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Önemli Platformların Karşılaştırması

Piyasada her biri benzersiz özelliklere, güçlü ve zayıf yönlere sahip çok sayıda no-code geliştirme platformu bulunmaktadır. Bu platformları daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için mevcut en önemli platformlardan bazılarını karşılaştırdık:

platformu Sürükle ve Bırak Arayüzü Platform Desteği Görsel Veritabanı Yönetimi API Entegrasyonu Fiyatlandırma AppMaster Evet Web, Arka Uç, Android, iOS Evet Evet Ücretsiz plan ve çeşitli ücretli planlar dahil olmak üzere birden fazla plan Bubble .io Evet ağ Evet Evet Ücretsiz plan ve çeşitli ücretli planlar dahil olmak üzere birden fazla plan Wix.com Evet ağ HAYIR Evet (sınırlı) Ücretsiz plan ve çeşitli ücretli planlar dahil olmak üzere birden fazla plan Kare alanı Evet ağ HAYIR HAYIR Çoklu ücretli planlar, ücretsiz plan yok Uygulamalı Pasta Evet Web, Android, iOS Evet Evet Çoklu ücretli planlar, ücretsiz deneme mevcut

Bu karşılaştırmanın kapsamlı olmadığını ve daha fazla platformun dikkate alınmaya değer farklı özelliklere sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Kritik nokta gereksinimlerinizi anlamak ve bu kriterlere göre bir platform seçmektir.

İhtiyaçlarınıza Göre Doğru No-Code Geliştirme Platformunu Seçme

Sayısız seçenek göz önüne alındığında ihtiyaçlarınıza uygun no-code geliştirme platformunu seçmek zor olabilir. no-code bir platform seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler:

Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi: Platformun, uygulama oluşturma sürecini basitleştiren sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve drag-and-drop işlevi sunduğundan emin olun. Platform desteği: Web, Android veya iOS gibi hedef cihazlarınızı destekleyen no-code bir platform seçin. Bazı platformlar platformlar arası uyumluluk sunabilir; uygulamanızı birden fazla platformda dağıtmak istiyorsanız bu çok önemli olabilir. Görsel veritabanı yönetimi: Elektronik tablolardan veya diğer veri kaynaklarından yeni uygulamanıza sorunsuz geçiş için görsel veritabanı yönetimi sağlayan platformları arayın. API entegrasyonu: Sorunsuz API entegrasyonu, uygulamanızı harici hizmetlere bağlamanıza olanak tanıdığı ve veri aktarımını otomatikleştirdiği için önemlidir. Fiyatlandırma: Çeşitli platformlardaki fiyatlandırma planlarını değerlendirin ve karşılaştırın. Bazı platformlar sınırlı özelliklere sahip ücretsiz planlar sunarken, diğerleri çeşitli gereksinimlere uyacak şekilde çeşitli ücretli planlar sunar. Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme: Uygulamanızın işletmenizle birlikte büyümesine olanak tanıyan ve belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek düzeyde özelleştirme sunan bir platform seçin. Destek ve topluluk: Başvurunuzu oluştururken, sorularınıza yanıtlar sağlayarak ve en iyi uygulamalara ilişkin öngörüler sunarak güçlü bir destek sistemi ve ilgili bir topluluk çok değerli olabilir.

Doğru no-code platformun öznel olduğunu ve bir kişi için işe yarayan şeyin başka biri için işe yaramayabileceğini unutmayın. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için proje gereksinimlerinizi göz önünde bulundurmanız ve çeşitli platformları keşfetmeniz önemlidir.

No-Code Platformlar Kullanarak İyi Tasarlanmış Bir Uygulama Oluşturma

no-code platformlar kullanarak iyi tasarlanmış bir uygulama oluşturmak, etkileyici bir kullanıcı deneyimine ve başarılı bir ürüne yol açan faktörlerin bir kombinasyonunu içerir. Uygulama geliştirme için no-code platformları kullanırken izlenecek bazı adımlar şunlardır:

Hedeflerinizi belirleyin: Başvurunuzun hedeflerini ve amacını tanımlayarak başlayın. Bu, hedef kitlenizi ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ve uygulamanızı buna göre tasarlamanıza olanak tanıyacaktır. Bir plan oluşturun: Kullanıcı yolculuğunu ve uygulama içindeki etkileşimleri göz önünde bulundurarak uygulamanızın ekranlarının ve akışının kaba bir taslağını veya taslağını hazırlayın. Bu plan, geliştirme süreci boyunca bir rehber görevi görecektir. Doğru platformu seçin: Hedeflerinize, gereksinimlerinize ve kaynaklarınıza en iyi şekilde uyan drag-and-drop işlevine sahip no-code bir geliştirme platformunu araştırın ve seçin. Doğru platform, ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun bir uygulama oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Kullanıcı arayüzünü tasarlayın: Uygulamanızı tasarlamak için seçilen platformun drag-and-drop arayüzünü kullanın. Hedef kitlenizi aklınızda tutun ve kullanılabilirlik, estetik ve kullanıcı deneyimine öncelik verin. Uygulama işlevselliğini yapılandırın: no-code platformunuzun araçlarını ve yapı taşlarını kullanarak veritabanı entegrasyonu ve API entegrasyonları gibi istenen işlevsellik ve özellikleri uygulayın. Test edin ve yineleyin: Uygulamanızın bir prototipini veya minimum uygulanabilir ürününü (MVP) başlatın ve daha fazla optimizasyon veya ayarlamadan yararlanabilecek alanları belirlemek için kullanıcı geri bildirimi toplayın. Uygulamanızı yayınlayın ve pazarlayın: Geliştirildikten ve optimize edildikten sonra platformun web, Android veya iOS araçlarını kullanarak dağıtın ve hedef kitlenize tanıtın.

no-code platformlar kullanarak iyi tasarlanmış bir uygulama oluşturmak, zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf sağlarken kullanıcıların hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün sunmaya odaklanmasına olanak tanır. AppMaster.io ve diğer güçlü özellikler sunan platformlar sayesinde, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile profesyonel düzeyde uygulamalar geliştirebilir ve fikirlerini gerçeğe dönüştürebilir.

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AppMaster.io: No-Code Alanda Güçlü Bir Rakip

Bugün mevcut olan çok çeşitli no-code geliştirme platformları arasında AppMaster.io, en iyi rakiplerden biri olarak öne çıkıyor. 2020 yılında kurulan ve uygulama geliştirmeye yenilikçi bir yaklaşımla desteklenen AppMaster, G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD), API Yönetimi, Drag gibi çeşitli kategorilerde güçlü bir no-code platform olarak hızla tanındı. -ve-Uygulama Oluşturucuları, API Tasarımını ve Uygulama Geliştirme Platformlarını Bırakın.

AppMaster.io, görsel bir sürükle drag-and-drop arayüzü kullanarak kullanıcıların kodlama becerileri olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Platform, tek sayfalı uygulamalar, aşamalı web uygulamaları ve iOS ve Android cihazlar için yerel mobil uygulamalar dahil olmak üzere birçok uygulama türünü destekler. Ayrıca AppMaster.io uygulamaları, PostgreSQL uyumlu herhangi bir birincil veritabanıyla çalışabilir ve veri depolama ve yönetimi konusunda kapsamlı uyumluluk ve esneklik sağlar.

Platformun uygulama tasarlamaya ve oluşturmaya yönelik görsel araçları şunları içerir:

Veri modeli tasarımı: Platformun görsel düzenleyicisini kullanarak veritabanı şemalarını kolayca oluşturun ve yönetin.

Platformun görsel düzenleyicisini kullanarak veritabanı şemalarını kolayca oluşturun ve yönetin. İş Süreci (BP) tasarımcısı: Görsel akış şeması tabanlı bir arayüz kullanarak web, mobil ve arka uç uygulamaları için iş mantığını tanımlayın ve uygulayın.

Görsel akış şeması tabanlı bir arayüz kullanarak web, mobil ve arka uç uygulamaları için iş mantığını tanımlayın ve uygulayın. API ve WSS Uç Noktaları: Arka uç hizmetleri için REST API ve WSS endpoints tanımlayın ve kolayca yönetin.

Arka uç hizmetleri için REST API ve WSS tanımlayın ve kolayca yönetin. UI/UX bileşenleri: Uygulamanızın gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen, önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan bir kitaplığı kullanarak görsel olarak çekici ve sezgisel kullanıcı arayüzleri tasarlayın.

AppMaster.io kullanmanın en önemli faydalarından biri, geleneksel yazılım geliştirmede yaygın bir sorun olan teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Bir uygulamanın gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında, AppMaster tüm uygulamayı otomatik olarak sıfırdan yeniden oluşturarak her zaman en iyi performansı ve sürdürülebilirliği sağlar.

AppMaster platformu ücretsiz olarak denemek isteyen yeni başlayanlardan (Öğren ve Keşfet) özel çözümler gerektiren daha büyük şirketlere ve kuruluşlara (Kurumsal plan) kadar farklı kullanıcılara hitap eden bir dizi abonelik planı sunar. Nisan 2023'te 60.000'i aşkın kullanıcı tabanına sahip olan AppMaster.io, tekliflerini sürekli olarak genişletiyor ve platform özelliklerini müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlıyor.

Platformun tüm potansiyelini deneyimlemek için ücretsiz bir hesap oluşturabilir ve çeşitli özelliklerini ve yeteneklerini ilk elden keşfedebilirsiniz.

No-Code Geliştirme Platformlarının Trendleri ve Geleceği

No-code geliştirme platformları son birkaç yılda önemli ölçüde gelişti ve bu teknolojiye yapılan artan yatırımlar gelecekte de önemli bir büyümenin devam edeceğini gösteriyor. no-code platformlar olgunlaşmaya ve güçlenmeye devam ettikçe, çeşitli trendlerin bu platformların gelişimini şekillendirmesi bekleniyor:

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Entegrasyonu: AI ve ML teknolojilerini no-code platformlara dahil etmek, uygulama geliştirme sürecini daha akıllı ve daha verimli hale getirebilir. Bu, tasarım kararlarının otomasyonunun, veri işleme ve analizin ve hatta kod oluşturmanın geliştirilmesini içerebilir. Daha Fazla Özelleştirme: Daha fazla işletme, uygulama geliştirme ihtiyaçları için no-code platformları benimsedikçe, artan özelleştirme seçeneklerine olan talep artacaktır. Platformların daha geniş bir kullanım senaryosuna uyum sağlaması ve uygulamaları kullanıcılarının özel gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlamak için araçlar sağlaması gerekecektir. Gelişmiş Güvenlik Özellikleri: no-code araçların yaygın şekilde benimsenmesiyle güvenlik, hem platform sağlayıcıları hem de kullanıcılar için en önemli öncelik olmaya devam edecek. Rol tabanlı erişim kontrolü ve güvenli veri depolama gibi gelişmiş güvenlik özellikleri standart hale gelecek ve no-code platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamaların gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini güvence altına alacak. Geliştirilmiş İşbirliği Araçları: Uzak ve dağıtılmış ekipler daha yaygın hale geldikçe, no-code platformlarda etkili işbirliği araçlarına olan ihtiyaç artacaktır. Birden fazla ekip üyesi arasında karmaşık uygulamalar üzerinde aynı anda çalışma ve bunları yönetme yeteneği, kolaylaştırılmış geliştirme süreçleri ve proje başarısı için daha önemli hale gelecektir. Platformlar Arası Uyumluluk: No-code geliştirme araçları, birden fazla platformu hedeflemek isteyen kullanıcılara hitap etmek için sorunsuz platformlar arası uyumluluğa odaklanacaktır. Bu, geliştiricilerin uygulamaları bir kez oluşturmasına ve bunları minimum ayarlamalarla farklı cihazlara ve işletim sistemlerine dağıtmasına olanak tanıyacak.

no-code geliştirme gelişmeye devam ettikçe, bu trendler muhtemelen uygulamaları oluşturma ve yönetme şeklimizin geleceğini şekillendirecek. AppMaster.io gibi platformlar, uygulama geliştirmeye yönelik ileriyi düşünen, güçlü ve kullanıcı dostu çözümler sunmak için halihazırda bu trendlerden yararlanıyor. Artık no-code geliştirme platformlarına yatırım yapmak, rekabetçi pazarda hızlı, uygun maliyetli ve uyarlanabilir uygulama oluşturmayı mümkün kılarak uzun vadeli önemli faydalar sağlayabilir.