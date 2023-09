Le migliori piattaforme di sviluppo senza codice con trascinamento della selezione

Le piattaforme di sviluppo No-code hanno guadagnato una notevole popolarità negli ultimi anni. Queste piattaforme consentono agli utenti con poca o nessuna conoscenza di programmazione di creare applicazioni web, mobili e backend utilizzando interfacce visive intuitive e strumenti di trascinamento della selezione . Eliminano le barriere tecniche e consentono alle aziende di dare vita alle proprie idee in modo più rapido ed economico.

La funzionalità di trascinamento della selezione è un aspetto critico di molte piattaforme senza codice . Si aggiunge alla facilità d'uso, rendendo semplice per i non sviluppatori progettare e creare applicazioni senza alcuna esperienza di codifica. La funzionalità drag-and-drop integrata in queste piattaforme consente agli utenti di creare interfacce, elementi di layout e modelli di dati semplicemente trascinando e rilasciando i componenti su un'area di disegno. Questo approccio visivo allo sviluppo delle applicazioni accelera il processo, riduce il margine di errore e migliora enormemente la produttività.

Categorizzazione delle piattaforme No-Code

Sul mercato sono disponibili numerose piattaforme no-code, alcune delle quali offrono funzionalità specifiche e si concentrano su nicchie particolari, mentre altre offrono soluzioni più complete. Le piattaforme di sviluppo No-code possono essere ampiamente classificate nei seguenti gruppi:

Costruttori di app Web e mobili

Queste piattaforme si concentrano principalmente sullo sviluppo di applicazioni Web e mobili e sono ideali per creare siti Web, app mobili o persino app Web progressive (PWA) completamente funzionali e reattivi. Offrono funzionalità come modelli, temi e componenti predefiniti per semplificare il processo di progettazione e consentire la creazione rapida di applicazioni senza la necessità di scrivere codice.

Backend e database

Questa categoria include piattaforme che creano applicazioni backend e gestiscono database con un approccio no-code. Gestiscono le operazioni lato server e le interazioni del database, consentendo agli utenti di gestire facilmente modelli di dati, creare API REST e servizi Web e creare flussi di lavoro.

Flusso di lavoro e automazione dei processi aziendali

Queste piattaforme utilizzano un approccio visivo e no-code per automatizzare le attività, i processi e i flussi di lavoro aziendali quotidiani. Sono estremamente vantaggiosi per le organizzazioni che cercano di migliorare la produttività, ridurre gli errori umani e abbassare i costi operativi automatizzando le attività ripetitive e semplificando i processi aziendali.

Integrazioni e piattaforme API

Queste piattaforme no-code mirano a consentire un'integrazione perfetta tra varie applicazioni e servizi sfruttando la potenza delle API . Forniscono un'interfaccia visiva per la connessione, la gestione e l'orchestrazione delle API, semplificando la creazione di integrazioni complesse senza alcuna esperienza di codifica.

Le migliori piattaforme di sviluppo No-Code con funzionalità drag-and-drop

Sul mercato sono disponibili molte piattaforme di sviluppo no-code con funzionalità drag-and-drop, che soddisfano varie esigenze e coprono una vasta gamma di applicazioni. Ecco un elenco di alcune delle piattaforme più popolari e apprezzate:

Wix

Wix è una piattaforma leader di sviluppo web no-code che offre un potente costruttore di siti web drag-and-drop, consentendo agli utenti di creare facilmente siti web visivamente accattivanti e reattivi in ​​pochissimo tempo. Viene fornito con una vasta libreria di modelli, widget ed elementi di design predefiniti che semplificano il processo di creazione del sito Web. Wix è adatto per creare vari siti Web, da semplici blog e portfolio a siti di e-commerce e piccole imprese.

Bubble

Bubble è una piattaforma all-in-one no-code che consente agli utenti di creare facilmente applicazioni Web e flussi di lavoro. L'intuitiva interfaccia drag-and-drop di Bubble consente agli utenti di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni web altamente personalizzate senza richiedere alcuna competenza tecnica. Offre inoltre un database integrato e funzionalità di integrazione API e vari plugin ed estensioni, migliorandone l'utilità.

OutSystems

OutSystems è una popolare piattaforma di sviluppo low-code che offre funzionalità drag-and-drop per la creazione di applicazioni web e mobili. Con un ampio set di componenti, modelli e schermate predefiniti, OutSystems semplifica la creazione di applicazioni reattive, moderne e scalabili. Il suo ambiente di sviluppo visivo consente una prototipazione e un'implementazione più rapide, rendendolo la scelta migliore per le organizzazioni che cercano uno sviluppo applicativo rapido ed efficiente.

Appgyver

Appgyver è una piattaforma di sviluppo no-code progettata per creare applicazioni mobili e web utilizzando un editor drag-and-drop. Offre molti componenti predefiniti, modellazione visiva dei dati e un potente editor di espressioni per creare logica di app personalizzata. Appgyver è l'ideale per gli utenti che desiderano creare applicazioni complesse con tempi di sviluppo minimi e costi contenuti.

AppMaster

AppMaster.io è una piattaforma completa no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili tramite un'interfaccia visiva drag-and-drop. Offrendo un'ampia gamma di funzionalità e capacità per la creazione di applicazioni, aiuta gli utenti a sviluppare soluzioni software potenti e scalabili senza la necessità di competenze di programmazione. AppMaster.io consente agli utenti di creare modelli di dati , logica di business ed endpoints API REST, rendendolo un forte concorrente nello spazio di sviluppo no-code.

Confronto di piattaforme notevoli

Sul mercato sono disponibili numerose piattaforme di sviluppo no-code, ciascuna con il proprio set unico di funzionalità, punti di forza e di debolezza. Per aiutarti a comprendere meglio queste piattaforme, abbiamo confrontato alcune delle piattaforme più importanti disponibili:

piattaforma Interfaccia drag-and-drop Supporto della piattaforma Gestione del database visivo Integrazione API Prezzi AppMaster SÌ Web, back-end, Android, iOS SÌ SÌ Piani multipli, incluso il piano gratuito e vari piani a pagamento Bubble SÌ ragnatela SÌ SÌ Piani multipli, incluso il piano gratuito e vari piani a pagamento Wix.com SÌ ragnatela NO Sì (limitato) Piani multipli, incluso il piano gratuito e vari piani a pagamento Spazio quadrato SÌ ragnatela NO NO Più piani a pagamento, nessun piano gratuito Appy Pie SÌ Web, Android, iOS SÌ SÌ Diversi piani a pagamento, prova gratuita disponibile

È importante ricordare che questo confronto non è esaustivo e che più piattaforme hanno caratteristiche diverse che vale la pena considerare. L'aspetto critico è comprendere le tue esigenze e scegliere una piattaforma basata su tali criteri.

Scegliere la piattaforma di sviluppo No-Code più adatta alle tue esigenze

Selezionare la piattaforma di sviluppo no-code giusta per le tue esigenze può essere difficile, data la miriade di opzioni disponibili. Ecco alcuni fattori da considerare quando si sceglie una piattaforma no-code:

Usabilità ed esperienza utente: assicurati che la piattaforma offra un'interfaccia utente intuitiva e una funzionalità drag-and-drop che semplifichi il processo di creazione di applicazioni. Supporto della piattaforma: scegli una piattaforma no-code che supporti i tuoi dispositivi di destinazione come Web, Android o iOS. Alcune piattaforme possono offrire compatibilità multipiattaforma, che può essere fondamentale se desideri distribuire la tua applicazione su più piattaforme. Gestione visiva del database: cerca piattaforme che forniscano la gestione visiva del database per una transizione fluida dai fogli di calcolo o altre origini dati alla tua nuova applicazione. Integrazione API: l'integrazione API perfetta è essenziale poiché ti consente di connettere la tua applicazione a servizi esterni e automatizzare il trasferimento dei dati. Prezzi: valuta e confronta i piani tariffari su varie piattaforme. Alcune piattaforme offrono piani gratuiti con funzionalità limitate, mentre altre offrono una gamma di piani a pagamento per soddisfare le varie esigenze. Scalabilità e personalizzazione: seleziona una piattaforma che consenta alla tua applicazione di crescere insieme alla tua azienda e offra un elevato livello di personalizzazione per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Supporto e comunità: un forte sistema di supporto e una comunità coinvolta possono essere preziosi durante la creazione della tua applicazione, fornendo risposte alle tue domande e offrendo approfondimenti sulle migliori pratiche.

Ricorda che la giusta piattaforma no-code è soggettiva e ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. È essenziale considerare i requisiti del tuo progetto ed esplorare varie piattaforme per trovare quella che meglio si allinea alle tue esigenze.

Creazione di un'applicazione ben progettata utilizzando piattaforme No-Code

Costruire un'applicazione ben progettata utilizzando piattaforme no-code implica una combinazione di fattori che portano a un'esperienza utente straordinaria e a un prodotto di successo. Ecco alcuni passaggi da seguire quando si utilizzano piattaforme no-code per lo sviluppo di applicazioni:

Stabilisci i tuoi obiettivi: inizia definendo gli obiettivi e lo scopo della tua applicazione. Ciò ti aiuterà a comprendere meglio il tuo pubblico target e le sue esigenze, consentendoti di progettare la tua app di conseguenza. Crea un progetto: crea una bozza o uno schizzo delle schermate e del flusso della tua applicazione, considerando il percorso dell'utente e le interazioni all'interno dell'app. Questo progetto servirà da guida durante tutto il processo di sviluppo. Seleziona la piattaforma giusta: ricerca e scegli una piattaforma di sviluppo no-code con funzionalità drag-and-drop che meglio si adatta ai tuoi obiettivi, requisiti e risorse. La piattaforma giusta dovrebbe consentirti di creare un'applicazione in linea con le tue esigenze e obiettivi. Progetta l'interfaccia utente: utilizza l'interfaccia drag-and-drop della piattaforma selezionata per progettare la tua applicazione. Tieni a mente il tuo pubblico target e dai priorità all'usabilità, all'estetica e all'esperienza dell'utente. Configura la funzionalità dell'app: implementa le funzionalità e le caratteristiche desiderate, come l'integrazione del database e le integrazioni API, utilizzando gli strumenti e gli elementi costitutivi della tua piattaforma no-code . Testa e itera: lancia un prototipo o un prodotto minimo vitale (MVP) della tua applicazione e raccogli il feedback degli utenti per identificare le aree che possono trarre vantaggio da ulteriori ottimizzazioni o aggiustamenti. Pubblica e commercializza la tua applicazione: una volta rifinita e ottimizzata, distribuiscila utilizzando gli strumenti della piattaforma per Web, Android o iOS e promuovila presso il tuo pubblico di destinazione.

La creazione di un'applicazione ben progettata utilizzando piattaforme no-code può far risparmiare tempo, denaro e risorse, consentendo allo stesso tempo agli utenti di concentrarsi sulla fornitura di un prodotto che soddisfi le esigenze del pubblico di destinazione. Con piattaforme come AppMaster.io e altre che offrono funzionalità potenti, anche gli utenti non tecnici possono sviluppare applicazioni di livello professionale e trasformare le loro idee in realtà.

AppMaster.io: un potente contendente nello spazio No-Code

Tra la vasta gamma di piattaforme di sviluppo no-code oggi disponibili, AppMaster.io si distingue come uno dei principali contendenti. Fondata nel 2020 e alimentata da un approccio innovativo allo sviluppo di applicazioni, AppMaster ha rapidamente ottenuto il riconoscimento come potente piattaforma no-code in varie categorie da G2, come piattaforme di sviluppo No-Code, sviluppo rapido di applicazioni (RAD), gestione API, drag Costruttori di app -and-Drop, progettazione API e piattaforme di sviluppo di applicazioni.

AppMaster.io consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza competenze di codifica, utilizzando un'interfaccia visiva drag-and-drop. La piattaforma supporta molti tipi di applicazioni, comprese applicazioni a pagina singola, app Web progressive e app mobili native per dispositivi iOS e Android. Inoltre, le applicazioni AppMaster.io possono funzionare con qualsiasi database primario compatibile con PostgreSQL , garantendo ampia compatibilità e flessibilità per quanto riguarda l'archiviazione e la gestione dei dati.

Gli strumenti visivi della piattaforma per la progettazione e la creazione di applicazioni includono:

Progettazione di modelli di dati: crea e gestisci facilmente schemi di database utilizzando l'editor visivo della piattaforma.

crea e gestisci facilmente schemi di database utilizzando l'editor visivo della piattaforma. Progettista di processi aziendali (BP): definisci e implementa la logica aziendale per applicazioni Web, mobili e backend utilizzando un'interfaccia visiva basata su diagramma di flusso.

definisci e implementa la logica aziendale per applicazioni Web, mobili e backend utilizzando un'interfaccia visiva basata su diagramma di flusso. Endpoint API e WSS: definisci e gestisci facilmente API REST ed endpoints WSS per i servizi backend.

definisci e gestisci facilmente API REST ed WSS per i servizi backend. Componenti UI/UX: progetta interfacce utente intuitive e accattivanti utilizzando una libreria di componenti predefiniti che possono essere facilmente personalizzati per soddisfare i requisiti della tua applicazione.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo AppMaster.io è la sua capacità di eliminare il debito tecnico, un problema comune nello sviluppo di software tradizionale. Ogni volta che vengono apportate modifiche ai requisiti di un'applicazione, AppMaster rigenera automaticamente l'intera applicazione da zero, garantendo prestazioni e manutenibilità ottimali in ogni momento.

AppMaster offre una gamma di piani di abbonamento adatti a diversi utenti, dai principianti che desiderano provare la piattaforma gratuitamente (Learn & Explore) alle aziende più grandi e alle imprese che richiedono soluzioni personalizzate (piano Enterprise). Con una base utenti di oltre 60.000 nell'aprile 2023, AppMaster.io espande costantemente le sue offerte e personalizza le funzionalità della sua piattaforma per soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi clienti.

Per sperimentare tutto il potenziale della piattaforma, puoi creare un account gratuito ed esplorare in prima persona le sue varie caratteristiche e capacità.

Tendenze e futuro delle piattaforme di sviluppo No-Code

Le piattaforme di sviluppo No-code si sono evolute notevolmente negli ultimi anni e i crescenti investimenti in questa tecnologia suggeriscono una crescita continua e significativa in futuro. Man mano che le piattaforme no-code continuano a maturare e a diventare più potenti, si prevede che diverse tendenze ne determineranno l’evoluzione:

Integrazione di intelligenza artificiale e apprendimento automatico: l'integrazione delle tecnologie AI e ML in piattaforme no-code può rendere il processo di sviluppo delle applicazioni più intelligente ed efficiente. Ciò può includere il miglioramento dell’automazione delle decisioni di progettazione, dell’elaborazione e dell’analisi dei dati e persino della generazione di codice. Maggiore personalizzazione: man mano che sempre più aziende adottano piattaforme no-code per le proprie esigenze di sviluppo di applicazioni, aumenterà la richiesta di maggiori opzioni di personalizzazione. Le piattaforme dovranno soddisfare una gamma più ampia di casi d'uso e fornire strumenti per personalizzare le applicazioni per soddisfare le esigenze specifiche dei loro utenti. Funzionalità di sicurezza avanzate: con l’adozione diffusa di strumenti no-code , la sicurezza rimarrà una priorità assoluta sia per i fornitori di piattaforme che per gli utenti. Funzionalità di sicurezza avanzate, come il controllo degli accessi basato sui ruoli e l’archiviazione sicura dei dati, diventeranno standard, garantendo la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle applicazioni realizzate utilizzando piattaforme no-code . Strumenti di collaborazione migliorati: man mano che i team remoti e distribuiti diventano più comuni, aumenterà la necessità di strumenti di collaborazione efficaci all’interno di piattaforme no-code . La capacità di lavorare e gestire simultaneamente applicazioni complesse tra più membri del team diventerà sempre più cruciale per semplificare i processi di sviluppo e il successo dei progetti. Compatibilità multipiattaforma: gli strumenti di sviluppo No-code si concentreranno sulla perfetta compatibilità multipiattaforma per soddisfare gli utenti che desiderano scegliere come target più piattaforme. Ciò consentirà agli sviluppatori di creare applicazioni una volta e di distribuirle su diversi dispositivi e sistemi operativi con modifiche minime.

Poiché lo sviluppo no-code continua ad evolversi, queste tendenze probabilmente daranno forma al futuro del modo in cui creiamo e gestiamo le applicazioni. Piattaforme come AppMaster.io stanno già sfruttando queste tendenze per fornire soluzioni lungimiranti, potenti e facili da usare per lo sviluppo di applicazioni. Investire ora in piattaforme di sviluppo no-code può produrre vantaggi significativi a lungo termine consentendo la creazione di applicazioni rapida, conveniente e adattabile nel mercato competitivo.