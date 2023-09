Beste No-Code-Entwicklungsplattformen mit Drag-and-Drop

No-code Entwicklungsplattformen haben in den letzten Jahren erheblich an Popularität gewonnen. Diese Plattformen ermöglichen Benutzern mit geringen oder keinen Programmierkenntnissen die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mithilfe intuitiver visueller Schnittstellen und Drag-and-Drop- Tools. Sie beseitigen technische Hürden und ermöglichen es Unternehmen, ihre Ideen schneller und kostengünstiger umzusetzen.

Die Drag-and-Drop-Funktionalität ist ein entscheidender Aspekt vieler No-Code- Plattformen. Es trägt zur Benutzerfreundlichkeit bei und macht es auch Nicht-Entwicklern einfacher, Anwendungen ohne Programmiererfahrung zu entwerfen und zu erstellen. Die in diese Plattformen integrierte drag-and-drop Funktion ermöglicht es Benutzern, Schnittstellen, Layoutelemente und Datenmodelle zu erstellen, indem sie Komponenten einfach per Drag & Drop auf eine Leinwand ziehen. Dieser visuelle Ansatz bei der Anwendungsentwicklung beschleunigt den Prozess, verringert das Fehlerpotenzial und steigert die Produktivität enorm.

Kategorisierung von No-Code -Plattformen

Es gibt eine Fülle von no-code Plattformen auf dem Markt, von denen einige spezifische Funktionalitäten bieten und sich auf bestimmte Nischen konzentrieren, während andere umfassendere Lösungen anbieten. No-code Entwicklungsplattformen können grob in die folgenden Gruppen eingeteilt werden:

Entwickler von Web- und mobilen Apps

Diese Plattformen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen und eignen sich ideal für die Erstellung voll funktionsfähiger und reaktionsfähiger Websites, mobiler Apps oder sogar Progressive Web Apps (PWAs) . Sie bieten Funktionen wie vorgefertigte Vorlagen, Themen und Komponenten, um den Designprozess zu optimieren und eine schnelle Anwendungserstellung zu ermöglichen, ohne dass Code geschrieben werden muss.

Zu dieser Kategorie gehören Plattformen, die Backend-Anwendungen erstellen und Datenbanken mit einem no-code Ansatz verwalten. Sie übernehmen serverseitige Vorgänge und Datenbankinteraktionen und ermöglichen Benutzern die einfache Verwaltung von Datenmodellen, die Erstellung von REST-APIs und Webdiensten sowie die Erstellung von Workflows.

Workflow- und Geschäftsprozessautomatisierung

Diese Plattformen nutzen einen visuellen und no-code Ansatz, um alltägliche Geschäftsaufgaben, Prozesse und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Sie sind äußerst vorteilhaft für Unternehmen, die ihre Produktivität verbessern, menschliche Fehler reduzieren und die Betriebskosten senken möchten, indem sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Geschäftsprozesse rationalisieren.

Integrationen und API-Plattformen

Diese no-code Plattformen konzentrieren sich darauf, eine nahtlose Integration zwischen verschiedenen Anwendungen und Diensten zu ermöglichen, indem sie die Leistungsfähigkeit von APIs nutzen. Sie bieten eine visuelle Schnittstelle zum Verbinden, Verwalten und Orchestrieren von APIs und erleichtern so die Erstellung komplexer Integrationen ohne Programmierkenntnisse.

Top No-Code Entwicklungsplattformen mit Drag-and-Drop

Auf dem Markt sind viele no-code Entwicklungsplattformen mit drag-and-drop Funktionalität erhältlich, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen und eine Reihe von Anwendungen abdecken. Hier ist eine Liste einiger der beliebtesten und angesehensten Plattformen:

Wix

Wix ist eine führende no-code Webentwicklungsplattform, die einen leistungsstarken drag-and-drop Website-Builder bietet, mit dem Benutzer im Handumdrehen optisch ansprechende und reaktionsfähige Websites erstellen können. Es verfügt über eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Vorlagen, Widgets und Designelemente, die den Website-Erstellungsprozess optimieren. Wix eignet sich zum Erstellen verschiedener Websites, von einfachen Blogs und Portfolios bis hin zu E-Commerce- und Kleinunternehmens-Websites.

Bubble

Bubble ist eine All-in-One no-code, mit der Benutzer problemlos Webanwendungen und Workflows erstellen können. Mit der intuitiven drag-and-drop Oberfläche von Bubble können Benutzer hochgradig benutzerdefinierte Webanwendungen entwerfen, entwickeln und bereitstellen, ohne dass dafür technisches Fachwissen erforderlich ist. Es bietet außerdem eine integrierte Datenbank und API-Integrationsfunktionen sowie verschiedene Plugins und Erweiterungen, wodurch der Nutzen erhöht wird.

OutSystems

OutSystems ist eine beliebte low-code Entwicklungsplattform, die drag-and-drop Funktionalität zum Erstellen von Web- und Mobilanwendungen bietet. Mit einem umfangreichen Satz vorgefertigter Komponenten, Vorlagen und Bildschirme erleichtert OutSystems die Erstellung reaktionsfähiger, moderner und skalierbarer Anwendungen. Seine visuelle Entwicklungsumgebung ermöglicht eine schnellere Prototypenerstellung und Bereitstellung und macht es zur ersten Wahl für Unternehmen, die eine schnelle und effiziente Anwendungsentwicklung anstreben.

Appgyver

Appgyver ist eine no-code Entwicklungsplattform zum Erstellen mobiler und Webanwendungen mithilfe eines drag-and-drop Editors. Es bietet viele vorgefertigte Komponenten, visuelle Datenmodellierung und einen leistungsstarken Ausdruckseditor zum Erstellen benutzerdefinierter App-Logik. Appgyver ist ideal für Benutzer, die komplexe Anwendungen mit minimaler Entwicklungszeit und geringen Kosten erstellen möchten.

AppMaster.io

AppMaster.io ist eine umfassende no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen über eine visuelle drag-and-drop Oberfläche zu erstellen. Es bietet eine breite Palette an Funktionen und Möglichkeiten zum Erstellen von Anwendungen und unterstützt Benutzer bei der Entwicklung leistungsstarker und skalierbarer Softwarelösungen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. AppMaster.io können Benutzer Datenmodelle , Geschäftslogik und REST-API- endpoints erstellen, was es zu einem starken Konkurrenten im Bereich der no-code Entwicklung macht.

Vergleich namhafter Plattformen

Es gibt zahlreiche no-code Entwicklungsplattformen auf dem Markt, jede mit ihren einzigartigen Funktionen, Stärken und Schwächen. Um Ihnen zu helfen, diese Plattformen besser zu verstehen, haben wir einige der bemerkenswertesten verfügbaren Plattformen verglichen:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Plattform Drag-and-Drop-Schnittstelle Plattformunterstützung Visuelles Datenbankmanagement API-Integration Preisgestaltung AppMaster .io Ja Web, Backend, Android, iOS Ja Ja Mehrere Pläne, darunter ein kostenloser Plan und verschiedene kostenpflichtige Pläne Bubble .io Ja Netz Ja Ja Mehrere Pläne, darunter ein kostenloser Plan und verschiedene kostenpflichtige Pläne Wix.com Ja Netz NEIN Ja (begrenzt) Mehrere Pläne, darunter ein kostenloser Plan und verschiedene kostenpflichtige Pläne Squarespace Ja Netz NEIN NEIN Mehrere kostenpflichtige Pläne, kein kostenloser Plan Appy Pie Ja Web, Android, iOS Ja Ja Mehrere kostenpflichtige Pläne, kostenlose Testversion verfügbar

Es ist wichtig zu bedenken, dass dieser Vergleich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und dass mehr Plattformen über unterschiedliche Funktionen verfügen, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden. Der entscheidende Aspekt besteht darin, Ihre Anforderungen zu verstehen und eine Plattform basierend auf diesen Kriterien auszuwählen.

Wählen Sie die richtige No-Code Entwicklungsplattform für Ihre Anforderungen

Angesichts der Vielzahl verfügbarer Optionen kann die Auswahl der richtigen no-code Entwicklungsplattform für Ihre Anforderungen eine Herausforderung sein. Hier sind einige Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer no-code Plattform berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung: Stellen Sie sicher, dass die Plattform eine intuitive Benutzeroberfläche und eine drag-and-drop Funktionalität bietet, die den Prozess der Anwendungserstellung vereinfacht. Plattformunterstützung: Wählen Sie eine no-code -Plattform, die Ihre Zielgeräte wie Web, Android oder iOS unterstützt. Einige Plattformen bieten möglicherweise plattformübergreifende Kompatibilität, was entscheidend sein kann, wenn Sie Ihre Anwendung auf mehreren Plattformen bereitstellen möchten. Visuelle Datenbankverwaltung: Suchen Sie nach Plattformen, die eine visuelle Datenbankverwaltung für einen nahtlosen Übergang von Tabellenkalkulationen oder anderen Datenquellen in Ihre neue Anwendung bieten. API-Integration: Eine nahtlose API-Integration ist unerlässlich, da Sie damit Ihre Anwendung mit externen Diensten verbinden und die Datenübertragung automatisieren können. Preisgestaltung: Bewerten und vergleichen Sie Preispläne auf verschiedenen Plattformen. Einige Plattformen bieten kostenlose Pläne mit eingeschränkten Funktionen an, während andere eine Reihe kostenpflichtiger Pläne für unterschiedliche Anforderungen anbieten. Skalierbarkeit und Anpassung: Wählen Sie eine Plattform, die es Ihrer Anwendung ermöglicht, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen und ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten für die Erfüllung spezifischer Geschäftsanforderungen bietet. Support und Community: Ein starkes Supportsystem und eine engagierte Community können bei der Erstellung Ihrer Anwendung von unschätzbarem Wert sein, da sie Antworten auf Ihre Fragen liefern und Einblicke in Best Practices bieten.

Denken Sie daran, dass die richtige no-code Plattform subjektiv ist und was für eine Person funktioniert, möglicherweise nicht für eine andere Person. Es ist wichtig, die Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und verschiedene Plattformen zu erkunden, um diejenige zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Erstellen einer gut gestalteten Anwendung mithilfe von No-Code Plattformen

Der Aufbau einer gut gestalteten Anwendung mithilfe von no-code Plattformen erfordert eine Kombination von Faktoren, die zu einer beeindruckenden Benutzererfahrung und einem erfolgreichen Produkt führen. Hier sind einige Schritte, die Sie befolgen sollten, wenn Sie no-code Plattformen für die Anwendungsentwicklung verwenden:

Legen Sie Ihre Ziele fest: Definieren Sie zunächst die Ziele und den Zweck Ihrer Bewerbung. Dadurch können Sie Ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse besser verstehen und Ihre App entsprechend gestalten. Erstellen Sie einen Entwurf: Entwerfen Sie einen groben Umriss oder eine Skizze der Bildschirme und des Ablaufs Ihrer Anwendung und berücksichtigen Sie dabei die Benutzerreise und die Interaktionen innerhalb der App. Dieser Entwurf dient als Leitfaden während des gesamten Entwicklungsprozesses. Wählen Sie die richtige Plattform: Recherchieren Sie und wählen Sie eine no-code Entwicklungsplattform mit drag-and-drop Funktionalität aus, die Ihren Zielen, Anforderungen und Ressourcen am besten entspricht. Die richtige Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, eine Anwendung zu erstellen, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entspricht. Entwerfen Sie die Benutzeroberfläche: Verwenden Sie die drag-and-drop -Oberfläche der ausgewählten Plattform, um Ihre Anwendung zu entwerfen. Behalten Sie Ihre Zielgruppe im Auge und legen Sie Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik und Benutzererfahrung. App-Funktionalität konfigurieren: Implementieren Sie die gewünschten Funktionen und Features, wie z. B. Datenbankintegration und API-Integrationen, indem Sie die Tools und Bausteine ​​Ihrer no-code Plattform nutzen. Testen und iterieren: Starten Sie einen Prototyp oder ein Minimum Viable Product (MVP) Ihrer Anwendung und sammeln Sie Benutzerfeedback, um Bereiche zu identifizieren, die von weiteren Optimierungen oder Anpassungen profitieren können. Veröffentlichen und vermarkten Sie Ihre Anwendung: Sobald sie ausgefeilt und optimiert ist, stellen Sie sie mit den Tools der Plattform für Web, Android oder iOS bereit und bewerben Sie sie bei Ihrer Zielgruppe.

Durch die Erstellung einer gut gestalteten Anwendung mithilfe von no-code -Plattformen können Zeit, Geld und Ressourcen gespart werden, während sich Benutzer gleichzeitig auf die Bereitstellung eines Produkts konzentrieren können, das den Anforderungen ihrer Zielgruppe entspricht. Mit Plattformen wie AppMaster.io und anderen, die leistungsstarke Funktionen bieten, können auch technisch nicht versierte Benutzer professionelle Anwendungen entwickeln und ihre Ideen in die Realität umsetzen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster.io: Ein starker Konkurrent im No-Code Bereich

Unter der großen Auswahl an no-code Entwicklungsplattformen, die heute verfügbar sind, sticht AppMaster.io als Spitzenkandidat hervor. AppMaster wurde im Jahr 2020 gegründet und basiert auf einem innovativen Ansatz zur Anwendungsentwicklung. AppMaster hat sich in verschiedenen Kategorien von G2 schnell Anerkennung als leistungsstarke no-code Plattform erworben, darunter No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API-Management und Drag -and-Drop-App-Builder, API-Design und Anwendungsentwicklungsplattformen.

AppMaster.io können Benutzer mithilfe einer visuellen drag-and-drop Oberfläche Backend-, Web- und Mobilanwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen. Die Plattform unterstützt viele Anwendungstypen, darunter Single-Page-Anwendungen, progressive Web-Apps und native mobile Apps für iOS- und Android-Geräte. Darüber hinaus können AppMaster.io-Anwendungen mit jeder PostgreSQL -kompatiblen Primärdatenbank arbeiten, was eine umfassende Kompatibilität und Flexibilität hinsichtlich der Datenspeicherung und -verwaltung gewährleistet.

Zu den visuellen Tools der Plattform zum Entwerfen und Erstellen von Anwendungen gehören:

Datenmodelldesign: Erstellen und verwalten Sie Datenbankschemata ganz einfach mit dem visuellen Editor der Plattform.

Erstellen und verwalten Sie Datenbankschemata ganz einfach mit dem visuellen Editor der Plattform. Business Process (BP)-Designer: Definieren und implementieren Sie Geschäftslogik für Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mithilfe einer visuellen, auf Flussdiagrammen basierenden Schnittstelle.

Definieren und implementieren Sie Geschäftslogik für Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mithilfe einer visuellen, auf Flussdiagrammen basierenden Schnittstelle. API- und WSS-Endpunkte: Definieren und verwalten Sie einfach REST-API- und WSS- endpoints für Backend-Dienste.

Definieren und verwalten Sie einfach REST-API- und WSS- für Backend-Dienste. UI/UX-Komponenten: Entwerfen Sie optisch ansprechende und intuitive Benutzeroberflächen mithilfe einer Bibliothek vorgefertigter Komponenten, die einfach an die Anforderungen Ihrer Anwendung angepasst werden können.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung AppMaster.io ist die Möglichkeit, technische Schulden zu beseitigen – ein häufiges Problem bei der traditionellen Softwareentwicklung. Immer wenn Änderungen an den Anforderungen einer Anwendung vorgenommen werden, generiert AppMaster automatisch die gesamte Anwendung von Grund auf neu und sorgt so jederzeit für optimale Leistung und Wartbarkeit.

AppMaster bietet eine Reihe von Abonnementplänen für unterschiedliche Benutzer an, von Anfängern, die die Plattform kostenlos ausprobieren möchten (Learn & Explore), bis hin zu größeren Unternehmen und Konzernen, die individuelle Lösungen benötigen (Enterprise-Plan). Mit einer Nutzerbasis von über 60.000 im April 2023 erweitert AppMaster.io sein Angebot kontinuierlich und passt seine Plattformfunktionen an die sich verändernden Bedürfnisse seiner Kunden an.

Um das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen, können Sie ein kostenloses Konto erstellen und die verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten aus erster Hand erkunden.

Trends und die Zukunft von No-Code Entwicklungsplattformen

No-code Entwicklungsplattformen haben sich in den letzten Jahren dramatisch weiterentwickelt, und die zunehmenden Investitionen in diese Technologie lassen auf ein erhebliches weiteres Wachstum in der Zukunft schließen. Da no-code Plattformen immer ausgereifter und leistungsfähiger werden, wird erwartet, dass mehrere Trends ihre Entwicklung prägen werden:

Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen: Die Integration von KI- und ML-Technologien in no-code -Plattformen kann den Anwendungsentwicklungsprozess intelligenter und effizienter machen. Dazu kann die Verbesserung der Automatisierung von Designentscheidungen, der Datenverarbeitung und -analyse und sogar der Codegenerierung gehören. Stärkere Anpassung: Da immer mehr Unternehmen no-code Plattformen für ihre Anwendungsentwicklungsanforderungen einsetzen, wird die Nachfrage nach erweiterten Anpassungsoptionen steigen. Plattformen müssen ein breiteres Spektrum an Anwendungsfällen abdecken und Tools bereitstellen, um Anwendungen an die spezifischen Anforderungen ihrer Benutzer anzupassen. Verbesserte Sicherheitsfunktionen: Mit der weit verbreiteten Einführung von no-code Tools wird Sicherheit sowohl für Plattformanbieter als auch für Benutzer weiterhin höchste Priorität haben. Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie rollenbasierte Zugriffskontrolle und sichere Datenspeicherung werden zum Standard und gewährleisten die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Anwendungen, die auf no-code Plattformen erstellt wurden. Verbesserte Tools für die Zusammenarbeit: Da Remote- und verteilte Teams immer häufiger vorkommen, wird der Bedarf an effektiven Tools für die Zusammenarbeit auf no-code Plattformen steigen. Die Fähigkeit, komplexe Anwendungen gleichzeitig über mehrere Teammitglieder hinweg zu bearbeiten und zu verwalten, wird für optimierte Entwicklungsprozesse und den Projekterfolg immer wichtiger. Plattformübergreifende Kompatibilität: No-code Entwicklungstools konzentrieren sich auf nahtlose plattformübergreifende Kompatibilität, um Benutzern gerecht zu werden, die auf mehrere Plattformen abzielen möchten. Dadurch können Entwickler Anwendungen einmal erstellen und sie mit minimalen Anpassungen auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen bereitstellen.

Da sich no-code Entwicklung weiter weiterentwickelt, werden diese Trends wahrscheinlich die Zukunft der Art und Weise prägen, wie wir Anwendungen erstellen und verwalten. Plattformen wie AppMaster.io nutzen diese Trends bereits, um zukunftsweisende, leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösungen für die Anwendungsentwicklung bereitzustellen. Die Investition in no-code Entwicklungsplattformen kann jetzt erhebliche langfristige Vorteile bringen, indem sie eine schnelle, kostengünstige und anpassungsfähige Anwendungsentwicklung auf dem wettbewerbsintensiven Markt ermöglicht.