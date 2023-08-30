Лучшие no-code платформы для разработки с функцией перетаскивания

В последние годы платформы разработки No-code приобрели значительную популярность. Эти платформы позволяют пользователям с небольшими знаниями программирования или вообще без них создавать веб-, мобильные и серверные приложения, используя интуитивно понятные визуальные интерфейсы и инструменты перетаскивания . Они устраняют технические барьеры и позволяют предприятиям быстрее и с меньшими затратами воплощать свои идеи в жизнь.

Функциональность перетаскивания является важнейшим аспектом многих no-code платформ. Он упрощает использование, упрощая проектирование и создание приложений неразработчикам без какого-либо опыта программирования. Функция drag-and-drop интегрированная в эти платформы, позволяет пользователям создавать интерфейсы, элементы макета и модели данных, просто перетаскивая компоненты на холст. Такой визуальный подход к разработке приложений ускоряет процесс, снижает вероятность ошибок и значительно повышает производительность.

Категоризация платформ No-Code

На рынке доступно множество платформ no-code, некоторые из которых предлагают конкретные функции и ориентированы на определенные ниши, в то время как другие предлагают более комплексные решения. Платформы разработки No-code можно разделить на следующие группы:

Разработчики веб-приложений и мобильных приложений

Эти платформы в первую очередь ориентированы на разработку веб-приложений и мобильных приложений и идеально подходят для создания полнофункциональных и адаптивных веб-сайтов, мобильных приложений или даже прогрессивных веб-приложений (PWA) . Они предлагают такие функции, как готовые шаблоны, темы и компоненты, которые упрощают процесс проектирования и позволяют быстро создавать приложения без необходимости писать какой-либо код.

Бэкэнд и базы данных

В эту категорию входят платформы, которые создают серверные приложения и управляют базами данных no-code. Они управляют операциями на стороне сервера и взаимодействием с базой данных, позволяя пользователям легко управлять моделями данных, создавать REST API и веб-сервисы, а также создавать рабочие процессы.

Автоматизация рабочих процессов и бизнес-процессов

Эти платформы используют визуальный подход no-code для автоматизации повседневных бизнес-задач, процессов и рабочих процессов. Они чрезвычайно полезны для организаций, стремящихся повысить производительность, уменьшить человеческие ошибки и снизить эксплуатационные расходы за счет автоматизации повторяющихся задач и оптимизации бизнес-процессов.

Интеграции и API-платформы

Эти платформы no-code ориентированы на обеспечение плавной интеграции между различными приложениями и сервисами за счет использования возможностей API . Они предоставляют визуальный интерфейс для подключения, управления и оркестрации API, что позволяет легко создавать сложные интеграции без каких-либо знаний в области кодирования.

Лучшие платформы разработки No-Code с функцией перетаскивания

На рынке доступно множество платформ разработки no-code с функцией drag-and-drop, отвечающих различным потребностям и охватывающих широкий спектр приложений. Вот список некоторых из самых популярных и уважаемых платформ:

Викс

Wix — это ведущая платформа веб no-code, которая предлагает мощный конструктор веб-сайтов drag-and-drop, позволяющий пользователям легко создавать визуально привлекательные и адаптивные веб-сайты в кратчайшие сроки. Он поставляется с обширной библиотекой готовых шаблонов, виджетов и элементов дизайна, которые упрощают процесс создания веб-сайта. Wix подходит для создания различных веб-сайтов: от простых блогов и портфолио до сайтов электронной коммерции и малого бизнеса.

Bubble

Bubble — это универсальная платформа no-code, которая позволяет пользователям легко создавать веб-приложения и рабочие процессы. Интуитивно понятный интерфейс Bubble drag-and-drop позволяет пользователям проектировать, разрабатывать и развертывать специализированные веб-приложения, не требуя каких-либо технических знаний. Он также предлагает встроенную базу данных и возможности интеграции API, а также различные плагины и расширения, повышающие его полезность.

OutSystems

OutSystems — это популярная платформа разработки low-code, предлагающая функции drag-and-drop для создания веб-приложений и мобильных приложений. Благодаря обширному набору готовых компонентов, шаблонов и экранов OutSystems упрощает создание адаптивных, современных и масштабируемых приложений. Его среда визуальной разработки позволяет быстрее создавать прототипы и развертывать, что делает его лучшим выбором для организаций, которым требуется быстрая и эффективная разработка приложений.

Appgyver

Appgyver — это платформа разработки no-code, предназначенная для создания мобильных и веб-приложений с помощью редактора drag-and-drop. Он предлагает множество готовых компонентов, визуальное моделирование данных и мощный редактор выражений для создания собственной логики приложения. Appgyver идеально подходит для пользователей, желающих создавать сложные приложения с минимальным временем разработки и низкой стоимостью.

AppMaster.io

AppMaster.io — это комплексная платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью визуального интерфейса drag-and-drop. Предлагая широкий спектр функций и возможностей для создания приложений, он помогает пользователям разрабатывать мощные и масштабируемые программные решения без необходимости знаний программирования. AppMaster.io позволяет пользователям создавать модели данных , бизнес-логику и endpoints REST API, что делает его сильным конкурентом в области разработки no-code.

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Сравнение известных платформ

На рынке доступно множество платформ разработки no-code, каждая из которых имеет свой уникальный набор функций, сильных и слабых сторон. Чтобы помочь вам лучше понять эти платформы, мы сравнили некоторые из наиболее известных доступных платформ:

Платформа Интерфейс перетаскивания Поддержка платформы Визуальное управление базами данных API-интеграция Цены AppMaster .io Да Веб, Серверная часть, Android, iOS Да Да Несколько планов, включая бесплатный план и различные платные планы. Bubble .io Да Интернет Да Да Несколько планов, включая бесплатный план и различные платные планы. Wix.com Да Интернет Нет Да (ограничено) Несколько планов, включая бесплатный план и различные платные планы. Квадратное пространство Да Интернет Нет Нет Несколько платных планов, нет бесплатного плана Аппи пирог Да Интернет, Android, iOS Да Да Несколько платных планов, доступна бесплатная пробная версия

Важно помнить, что это сравнение не является исчерпывающим, и многие платформы имеют различные функции, которые стоит учитывать. Важнейшим аспектом является понимание ваших требований и выбор платформы на основе этих критериев.

Выбор подходящей платформы разработки No-Code для ваших нужд

Выбор подходящей платформы разработки no-code для ваших нужд может оказаться непростой задачей, учитывая множество доступных вариантов. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе платформы no-code:

Удобство использования и взаимодействие с пользователем: убедитесь, что платформа предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс и функцию drag-and-drop , которая упрощает процесс создания приложений. Поддержка платформы: выберите платформу no-code , которая поддерживает ваши целевые устройства, такие как Интернет, Android или iOS. Некоторые платформы могут обеспечивать кроссплатформенную совместимость, что может иметь решающее значение, если вы хотите развернуть свое приложение на нескольких платформах. Визуальное управление базами данных. Ищите платформы, которые обеспечивают визуальное управление базами данных для плавного перехода от электронных таблиц или других источников данных к вашему новому приложению. Интеграция API. Бесшовная интеграция API имеет важное значение, поскольку она позволяет подключать ваше приложение к внешним службам и автоматизировать передачу данных. Цены: оцените и сравните тарифные планы на разных платформах. Некоторые платформы предлагают бесплатные планы с ограниченными функциями, в то время как другие предлагают ряд платных планов, отвечающих различным требованиям. Масштабируемость и настройка: выберите платформу, которая позволит вашему приложению расти вместе с вашим бизнесом и предлагает высокий уровень настройки для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Поддержка и сообщество. Сильная система поддержки и заинтересованное сообщество могут оказаться неоценимыми при создании приложения, предоставляя ответы на ваши вопросы и предлагая идеи передового опыта.

Помните, что правильная платформа no-code является субъективной, и то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Очень важно учитывать требования вашего проекта и изучать различные платформы, чтобы найти ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Создание хорошо спроектированного приложения с использованием платформ No-Code

Создание хорошо спроектированного приложения с использованием платформ no-code предполагает сочетание факторов, которые приводят к впечатляющему пользовательскому опыту и успешному продукту. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить при использовании платформ no-code для разработки приложений:

Установите свои цели: начните с определения целей и задач вашего приложения. Это поможет вам лучше понять вашу целевую аудиторию и ее потребности, что позволит вам соответствующим образом разработать свое приложение. Создайте проект: нарисуйте приблизительный план или эскиз экранов и потока вашего приложения, учитывая путь пользователя и взаимодействия внутри приложения. Этот план будет служить руководством на протяжении всего процесса разработки. Выберите правильную платформу: изучите и выберите платформу для разработки no-code drag-and-drop , которая лучше всего соответствует вашим целям, требованиям и ресурсам. Правильная платформа должна позволить вам создать приложение, соответствующее вашим потребностям и целям. Создайте пользовательский интерфейс: используйте интерфейс drag-and-drop выбранной платформы для разработки своего приложения. Помните о своей целевой аудитории и уделяйте приоритетное внимание удобству использования, эстетике и пользовательскому опыту. Настройте функциональность приложения: реализуйте желаемые функции и функции, такие как интеграция баз данных и интеграция API, используя инструменты и строительные блоки вашей платформы no-code . Тестируйте и повторяйте: запустите прототип или минимально жизнеспособный продукт (MVP) вашего приложения и соберите отзывы пользователей, чтобы определить области, которые могут получить выгоду от дальнейшей оптимизации или корректировки. Публикуйте и продвигайте свое приложение: как только оно будет доработано и оптимизировано, разверните его с помощью инструментов платформы для Интернета, Android или iOS и продвигайте его среди своей целевой аудитории.

Создание хорошо спроектированного приложения с использованием платформ no-code может сэкономить время, деньги и ресурсы, позволяя пользователям сосредоточиться на предоставлении продукта, отвечающего потребностям их целевой аудитории. Благодаря таким платформам, как AppMaster.io и другим, предлагающим мощные функции, даже нетехнические пользователи могут разрабатывать приложения профессионального уровня и воплощать свои идеи в реальность.

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AppMaster.io: мощный конкурент в сфере No-Code

Среди огромного количества доступных сегодня платформ для разработки no-code AppMaster.io выделяется как главный претендент. Основанная в 2020 году и основанная на инновационном подходе к разработке приложений, AppMaster быстро завоевала признание G2 как мощная платформа no-code в различных категориях, таких как платформы разработки No-Code, быстрая разработка приложений (RAD), управление API, перетаскивание. Разработчики приложений, дизайн API и платформы разработки приложений.

AppMaster.io позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения без навыков программирования, используя визуальный интерфейс drag-and-drop. Платформа поддерживает множество типов приложений, включая одностраничные приложения, прогрессивные веб-приложения и собственные мобильные приложения для устройств iOS и Android. Кроме того, приложения AppMaster.io могут работать с любой основной базой данных, совместимой с PostgreSQL , обеспечивая широкую совместимость и гибкость в отношении хранения данных и управления ими.

Визуальные инструменты платформы для проектирования и создания приложений включают в себя:

Проектирование модели данных: легко создавайте схемы базы данных и управляйте ими с помощью визуального редактора платформы.

легко создавайте схемы базы данных и управляйте ими с помощью визуального редактора платформы. Разработчик бизнес-процессов (BP): определите и реализуйте бизнес-логику для веб-, мобильных и серверных приложений с помощью интерфейса на основе визуальных блок-схем.

определите и реализуйте бизнес-логику для веб-, мобильных и серверных приложений с помощью интерфейса на основе визуальных блок-схем. Конечные точки API и WSS. Определяйте и легко управляйте endpoints REST API и WSS для серверных служб.

Определяйте и легко управляйте REST API и WSS для серверных служб. Компоненты UI/UX. Создавайте визуально привлекательные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы, используя библиотеку готовых компонентов, которые можно легко настроить в соответствии с требованиями вашего приложения.

Одним из ключевых преимуществ использования AppMaster.io является его способность устранять техническую задолженность — распространенную проблему при традиционной разработке программного обеспечения. Всякий раз, когда в требования приложения вносятся какие-либо изменения, AppMaster автоматически восстанавливает все приложение с нуля, постоянно обеспечивая оптимальную производительность и удобство обслуживания.

AppMaster предлагает ряд планов подписки, предназначенных для разных пользователей: от новичков, желающих бесплатно опробовать платформу (Learn & Explore), до крупных компаний и предприятий, требующих индивидуальных решений (план Enterprise). Имея по состоянию на апрель 2023 года базу пользователей, насчитывающую более 60 000 человек, AppMaster.io постоянно расширяет свои предложения и адаптирует функции своей платформы для удовлетворения растущих потребностей своих клиентов.

Чтобы полностью раскрыть потенциал платформы, вы можете создать бесплатную учетную запись и изучить ее различные функции и возможности из первых рук.

Тенденции и будущее платформ разработки No-Code

Платформы разработки No-code резко изменились за последние несколько лет, и растущие инвестиции в эту технологию предполагают значительный дальнейший рост в будущем. Поскольку платформы no-code продолжают развиваться и становиться все более мощными, ожидается, что их эволюцию будут определять несколько тенденций:

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения. Включение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в платформы no-code может сделать процесс разработки приложений более разумным и эффективным. Это может включать в себя повышение автоматизации проектных решений, обработки и анализа данных и даже генерации кода. Большая кастомизация. По мере того, как все больше компаний используют платформы no-code для своих нужд разработки приложений, спрос на расширенные возможности кастомизации будет расти. Платформы должны будут учитывать более широкий спектр вариантов использования и предоставлять инструменты для адаптации приложений к конкретным требованиям своих пользователей. Расширенные функции безопасности. Благодаря широкому распространению инструментов no-code безопасность останется главным приоритетом как для поставщиков платформ, так и для пользователей. Расширенные функции безопасности, такие как управление доступом на основе ролей и безопасное хранение данных, станут стандартными, обеспечивая конфиденциальность, целостность и доступность приложений, созданных с использованием платформ no-code . Улучшенные инструменты совместной работы. Поскольку удаленные и распределенные команды становятся все более распространенными, потребность в эффективных инструментах совместной работы на платформах no-code будет возрастать. Возможность одновременной работы над сложными приложениями и управления ими несколькими членами команды станет более важной для оптимизации процессов разработки и успеха проекта. Межплатформенная совместимость. Инструменты разработки No-code будут ориентированы на безупречную межплатформенную совместимость, чтобы удовлетворить пользователей, желающих работать на нескольких платформах. Это позволит разработчикам один раз создавать приложения и развертывать их на разных устройствах и операционных системах с минимальными корректировками.

Поскольку разработка no-code продолжает развиваться, эти тенденции, вероятно, будут определять будущее того, как мы создаем приложения и управляем ими. Такие платформы, как AppMaster.io, уже используют эти тенденции для предоставления дальновидных, мощных и удобных решений для разработки приложений. Инвестиции в платформы разработки no-code теперь могут принести значительные долгосрочные выгоды, обеспечивая быстрое, экономически эффективное и адаптируемое создание приложений на конкурентном рынке.