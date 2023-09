Najlepsze platformy programistyczne bez kodu z funkcją „przeciągnij i upuść”

Platformy programistyczne No-code zyskały w ostatnich latach znaczną popularność. Platformy te umożliwiają użytkownikom z niewielką wiedzą programistyczną lub żadną wiedzą programistyczną tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych przy użyciu intuicyjnych interfejsów wizualnych oraz narzędzi typu „przeciągnij i upuść” . Usuwają bariery techniczne i pozwalają przedsiębiorstwom szybciej i taniej realizować swoje pomysły.

Funkcja „przeciągnij i upuść” jest krytycznym aspektem wielu platform niewymagających kodu . Zwiększa łatwość użycia, ułatwiając osobom niebędącym programistami projektowanie i tworzenie aplikacji bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Funkcja drag-and-drop zintegrowana z tymi platformami umożliwia użytkownikom tworzenie interfejsów, elementów układu i modeli danych poprzez proste przeciąganie i upuszczanie komponentów na płótno. To wizualne podejście do tworzenia aplikacji przyspiesza proces, ogranicza miejsce na błędy i ogromnie zwiększa produktywność.

Kategoryzacja platform No-Code

Na rynku dostępnych jest wiele platform no-code, niektóre oferują określone funkcjonalności i skupiają się na określonych niszach, inne natomiast oferują bardziej kompleksowe rozwiązania. Platformy programistyczne No-code można ogólnie podzielić na następujące grupy:

Twórcy aplikacji internetowych i mobilnych

Platformy te skupiają się przede wszystkim na tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych i idealnie nadają się do tworzenia w pełni funkcjonalnych i responsywnych stron internetowych, aplikacji mobilnych, a nawet progresywnych aplikacji internetowych (PWA) . Oferują funkcje, takie jak gotowe szablony, motywy i komponenty, które usprawniają proces projektowania i umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji bez konieczności pisania kodu.

Backend i bazy danych

Ta kategoria obejmuje platformy tworzące aplikacje backendowe i zarządzające bazami danych no-code. Obsługują operacje po stronie serwera i interakcje z bazami danych, umożliwiając użytkownikom łatwe zarządzanie modelami danych, tworzenie interfejsów API REST i usług internetowych oraz tworzenie przepływów pracy.

Automatyzacja przepływu pracy i procesów biznesowych

Platformy te wykorzystują podejście wizualne i no-code do automatyzacji codziennych zadań biznesowych, procesów i przepływów pracy. Są niezwykle korzystne dla organizacji pragnących poprawić produktywność, ograniczyć błędy ludzkie i obniżyć koszty operacyjne poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i usprawnienie procesów biznesowych.

Integracje i platformy API

Te platformy no-code skupiają się na umożliwieniu bezproblemowej integracji różnych aplikacji i usług poprzez wykorzystanie mocy interfejsów API . Zapewniają wizualny interfejs do łączenia, zarządzania i orkiestrowania interfejsów API, ułatwiając tworzenie złożonych integracji bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania.

Najlepsze platformy programistyczne No-Code, wyposażone w funkcję „przeciągnij i upuść”.

Na rynku dostępnych jest wiele platform programistycznych no-code, wyposażonych w funkcję drag-and-drop, zaspokajających różne potrzeby i obejmujących szereg zastosowań. Oto lista najpopularniejszych i cenionych platform:

Wix

Wix to wiodąca platforma do tworzenia stron internetowych no-code, oferująca potężne narzędzie do tworzenia witryn drag-and-drop, ułatwiające użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i responsywnych witryn internetowych w mgnieniu oka. Zawiera obszerną bibliotekę gotowych szablonów, widżetów i elementów projektowych, które usprawniają proces tworzenia witryny internetowej. Wix nadaje się do tworzenia różnych stron internetowych, od prostych blogów i portfolio po witryny e-commerce i strony małych firm.

Bubble

Bubble to wszechstronna platforma no-code, która umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji internetowych i przepływów pracy. Intuicyjny interfejs Bubble drag-and-drop umożliwia użytkownikom projektowanie, rozwijanie i wdrażanie wysoce niestandardowych aplikacji internetowych bez konieczności posiadania wiedzy technicznej. Oferuje również wbudowane możliwości integracji baz danych i API oraz różne wtyczki i rozszerzenia, zwiększające jego użyteczność.

Systemy zewnętrzne

OutSystems to popularna platforma programistyczna low-code, oferująca funkcję drag-and-drop do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Dzięki obszernemu zestawowi gotowych komponentów, szablonów i ekranów OutSystems ułatwia tworzenie responsywnych, nowoczesnych i skalowalnych aplikacji. Jego wizualne środowisko programistyczne pozwala na szybsze prototypowanie i wdrażanie, co czyni go najlepszym wyborem dla organizacji poszukujących szybkiego i wydajnego tworzenia aplikacji.

Appgyver

Appgyver to platforma programistyczna no-code, przeznaczona do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych za pomocą edytora drag-and-drop. Oferuje wiele gotowych komponentów, wizualne modelowanie danych i potężny edytor wyrażeń do tworzenia niestandardowej logiki aplikacji. Appgyver jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników chcących tworzyć złożone aplikacje przy minimalnym czasie programowania i niskich kosztach.

AppMaster

AppMaster.io to kompleksowa platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych za pomocą wizualnego interfejsu drag-and-drop. Oferując szeroką gamę funkcji i możliwości tworzenia aplikacji, pomaga użytkownikom tworzyć wydajne i skalowalne rozwiązania programowe bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej. AppMaster.io umożliwia użytkownikom tworzenie modeli danych , logiki biznesowej i endpoints API REST, co czyni go silnym konkurentem w przestrzeni programistycznej no-code.

Porównanie godnych uwagi platform

Na rynku dostępnych jest wiele platform programistycznych no-code, każda z nich ma swój unikalny zestaw funkcji, mocnych i słabych stron. Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć te platformy, porównaliśmy niektóre z najbardziej znanych dostępnych platform:

Platforma Interfejs „przeciągnij i upuść”. Wsparcie platformy Wizualne zarządzanie bazą danych Integracja API cennik AppMaster Tak Sieć, backend, Android, iOS Tak Tak Wiele planów, w tym plan bezpłatny i różne plany płatne Bubble Tak Sieć Tak Tak Wiele planów, w tym plan bezpłatny i różne plany płatne Wix.com Tak Sieć NIE Tak (ograniczone) Wiele planów, w tym plan bezpłatny i różne plany płatne Przestrzeń kwadratowa Tak Sieć NIE NIE Wiele płatnych planów, brak darmowego planu Appy Ciasto Tak Internet, Android, iOS Tak Tak Wiele płatnych planów, dostępny bezpłatny okres próbny

Należy pamiętać, że to porównanie nie jest wyczerpujące i więcej platform ma różne funkcje, które warto wziąć pod uwagę. Najważniejszym aspektem jest zrozumienie Twoich wymagań i wybór platformy w oparciu o te kryteria.

Wybór odpowiedniej platformy programistycznej No-Code dla Twoich potrzeb

Wybór odpowiedniej platformy programistycznej no-code dla Twoich potrzeb może być wyzwaniem, biorąc pod uwagę niezliczoną ilość dostępnych opcji. Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy no-code:

Użyteczność i doświadczenie użytkownika: Upewnij się, że platforma oferuje intuicyjny interfejs użytkownika oraz funkcję drag-and-drop , która upraszcza proces tworzenia aplikacji. Obsługa platform: wybierz platformę no-code , która obsługuje Twoje urządzenia docelowe, takie jak Internet, Android lub iOS. Niektóre platformy mogą oferować kompatybilność międzyplatformową, co może mieć kluczowe znaczenie, jeśli chcesz wdrożyć aplikację na wielu platformach. Wizualne zarządzanie bazami danych: Poszukaj platform zapewniających wizualne zarządzanie bazami danych w celu płynnego przejścia z arkuszy kalkulacyjnych lub innych źródeł danych do nowej aplikacji. Integracja API: Bezproblemowa integracja API jest niezbędna, ponieważ umożliwia połączenie aplikacji z usługami zewnętrznymi i automatyzuje przesyłanie danych. Ceny: oceniaj i porównuj plany cenowe na różnych platformach. Niektóre platformy oferują bezpłatne plany z ograniczonymi funkcjami, podczas gdy inne oferują szereg płatnych planów dostosowanych do różnych wymagań. Skalowalność i dostosowywanie: wybierz platformę, która umożliwia rozwój Twojej aplikacji wraz z Twoją firmą i oferuje wysoki poziom dostosowania w celu spełnienia konkretnych potrzeb biznesowych. Wsparcie i społeczność: silny system wsparcia i zaangażowana społeczność mogą być nieocenione podczas tworzenia aplikacji, zapewniając odpowiedzi na pytania i oferując wgląd w najlepsze praktyki.

Pamiętaj, że właściwa platforma no-code jest kwestią subiektywną i to, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wymagania projektu i zapoznać się z różnymi platformami, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Tworzenie dobrze zaprojektowanej aplikacji przy użyciu platform No-Code

Tworzenie dobrze zaprojektowanej aplikacji przy użyciu platform no-code obejmuje kombinację czynników, które prowadzą do imponującego doświadczenia użytkownika i udanego produktu. Oto kilka kroków, które należy wykonać, korzystając z platform no-code do tworzenia aplikacji:

Ustal swoje cele: Zacznij od zdefiniowania celów i celu swojej aplikacji. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć grupę docelową i jej potrzeby, co umożliwi odpowiednie zaprojektowanie aplikacji. Utwórz plan: Narysuj ogólny zarys lub szkic ekranów i przepływu aplikacji, biorąc pod uwagę podróż użytkownika i interakcje w aplikacji. Ten plan będzie służyć jako przewodnik w całym procesie rozwoju. Wybierz odpowiednią platformę: przeszukaj i wybierz platformę programistyczną no-code drag-and-drop , która najlepiej odpowiada Twoim celom, wymaganiom i zasobom. Właściwa platforma powinna umożliwiać zbudowanie aplikacji zgodnej z Twoimi potrzebami i celami. Zaprojektuj interfejs użytkownika: Użyj interfejsu drag-and-drop wybranej platformy, aby zaprojektować swoją aplikację. Pamiętaj o docelowych odbiorcach i traktuj priorytetowo użyteczność, estetykę i doświadczenie użytkownika. Skonfiguruj funkcjonalność aplikacji: Zaimplementuj żądaną funkcjonalność i funkcje, takie jak integracja baz danych i integracja API, wykorzystując narzędzia i elementy składowe platformy no-code . Testuj i wykonuj iteracje: uruchom prototyp lub minimalnie opłacalny produkt (MVP) swojej aplikacji i zbierz opinie użytkowników, aby zidentyfikować obszary, które mogą zyskać na dalszej optymalizacji lub dostosowaniach. Opublikuj i promuj swoją aplikację: po dopracowaniu i optymalizacji wdróż ją za pomocą narzędzi platformy dla Internetu, systemu Android lub iOS i promuj ją wśród docelowych odbiorców.

Stworzenie dobrze zaprojektowanej aplikacji przy użyciu platform no-code może zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby, jednocześnie umożliwiając użytkownikom skupienie się na dostarczaniu produktu odpowiadającego potrzebom docelowych odbiorców. Dzięki platformom takim jak AppMaster.io i innym oferującym zaawansowane funkcje nawet użytkownicy nietechniczni mogą tworzyć aplikacje profesjonalnej klasy i przekształcać swoje pomysły w rzeczywistość.

AppMaster.io: potężny konkurent w przestrzeni No-Code

Wśród szerokiej gamy dostępnych obecnie platform programistycznych no-code, AppMaster.io wyróżnia się jako czołowy konkurent. Założona w 2020 roku i oparta na innowacyjnym podejściu do tworzenia aplikacji, AppMaster szybko zyskała uznanie G2 jako potężna platforma no-code w różnych kategoriach, takich jak platformy programistyczne No-Code, szybkie tworzenie aplikacji (RAD), zarządzanie API, przeciąganie -and-Drop Konstruktorzy aplikacji, projektowanie interfejsów API i platformy do tworzenia aplikacji.

AppMaster.io umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez umiejętności kodowania, przy użyciu wizualnego interfejsu drag-and-drop. Platforma obsługuje wiele typów aplikacji, w tym aplikacje jednostronicowe, progresywne aplikacje internetowe i natywne aplikacje mobilne na urządzenia z systemem iOS i Android. Co więcej, aplikacje AppMaster.io mogą współpracować z dowolną podstawową bazą danych kompatybilną z PostgreSQL , zapewniając szeroką kompatybilność i elastyczność w zakresie przechowywania danych i zarządzania nimi.

Narzędzia wizualne platformy do projektowania i tworzenia aplikacji obejmują:

Projekt modelu danych: łatwo twórz schematy baz danych i zarządzaj nimi za pomocą edytora wizualnego platformy.

łatwo twórz schematy baz danych i zarządzaj nimi za pomocą edytora wizualnego platformy. Projektant procesów biznesowych (BP): definiuj i wdrażaj logikę biznesową dla aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza za pomocą wizualnego interfejsu opartego na schemacie blokowym.

definiuj i wdrażaj logikę biznesową dla aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza za pomocą wizualnego interfejsu opartego na schemacie blokowym. Punkty końcowe API i WSS: Zdefiniuj i łatwo zarządzaj endpoints REST API i WSS dla usług backendu.

Zdefiniuj i łatwo zarządzaj REST API i WSS dla usług backendu. Komponenty UI/UX: Projektuj atrakcyjne wizualnie i intuicyjne interfejsy użytkownika, korzystając z biblioteki gotowych komponentów, które można łatwo dostosować do wymagań aplikacji.

Jedną z kluczowych zalet korzystania AppMaster.io jest możliwość wyeliminowania długu technicznego – częstego problemu w tradycyjnym tworzeniu oprogramowania. Za każdym razem, gdy wprowadzane są jakiekolwiek modyfikacje wymagań aplikacji, AppMaster automatycznie regeneruje całą aplikację od zera, zapewniając przez cały czas optymalną wydajność i łatwość konserwacji.

AppMaster oferuje szereg planów subskrypcji dostosowanych do różnych użytkowników, od początkujących, którzy chcą wypróbować platformę za darmo (Nauka i eksploracja), po większe firmy i przedsiębiorstwa wymagające niestandardowych rozwiązań (plan Enterprise). Mając bazę użytkowników przekraczającą 60 000 w kwietniu 2023 r., AppMaster.io konsekwentnie poszerza swoją ofertę i dopasowuje funkcje platformy do zmieniających się potrzeb swoich klientów.

Aby doświadczyć pełnego potencjału platformy, możesz utworzyć bezpłatne konto i osobiście poznać jej różne funkcje i możliwości.

Trendy i przyszłość platform programistycznych No-Code

W ciągu ostatnich kilku lat platformy programistyczne No-code znacząco ewoluowały, a rosnące inwestycje w tę technologię sugerują znaczny dalszy rozwój w przyszłości. W miarę jak platformy no-code wciąż dojrzewają i stają się coraz potężniejsze, przewiduje się, że kilka trendów będzie kształtować ich ewolucję:

Integracja sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego: Włączenie technologii AI i ML do platform no-code może sprawić, że proces tworzenia aplikacji będzie inteligentniejszy i wydajniejszy. Może to obejmować zwiększenie automatyzacji decyzji projektowych, przetwarzania i analizy danych, a nawet generowania kodu. Większa personalizacja: w miarę jak coraz więcej firm wdraża platformy no-code do swoich potrzeb związanych z tworzeniem aplikacji, będzie rosło zapotrzebowanie na większe opcje dostosowywania. Platformy będą musiały uwzględniać szerszy zakres przypadków użycia i zapewniać narzędzia umożliwiające dostosowanie aplikacji do konkretnych wymagań użytkowników. Ulepszone funkcje bezpieczeństwa: wraz z powszechnym przyjęciem narzędzi no-code , bezpieczeństwo pozostanie najwyższym priorytetem zarówno dla dostawców platform, jak i użytkowników. Udoskonalone funkcje bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu oparta na rolach i bezpieczne przechowywanie danych, staną się standardem, zapewniając poufność, integralność i dostępność aplikacji zbudowanych przy użyciu platform no-code . Ulepszone narzędzia do współpracy: w miarę jak zdalne i rozproszone zespoły staną się coraz bardziej powszechne, wzrośnie zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia do współpracy w ramach platform no-code . Możliwość jednoczesnej pracy nad złożonymi aplikacjami i zarządzania nimi przez wielu członków zespołu stanie się coraz ważniejsza dla usprawnienia procesów programistycznych i powodzenia projektu. Zgodność między platformami: Narzędzia programistyczne No-code będą skupiać się na bezproblemowej kompatybilności między platformami, aby zaspokoić potrzeby użytkowników, którzy chcą kierować reklamy na wiele platform. Umożliwi to programistom jednorazowe tworzenie aplikacji i wdrażanie ich na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych przy minimalnych zmianach.

Ponieważ rozwój oprogramowania no-code stale ewoluuje, trendy te prawdopodobnie ukształtują przyszłość sposobu, w jaki będziemy budować aplikacje i zarządzać nimi. Platformy takie jak AppMaster.io już wykorzystują te trendy, aby dostarczać przyszłościowe, wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania do tworzenia aplikacji. Inwestowanie w platformy programistyczne no-code może teraz przynieść znaczne długoterminowe korzyści, umożliwiając szybkie, opłacalne i elastyczne tworzenie aplikacji na konkurencyjnym rynku.