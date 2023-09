As melhores plataformas de desenvolvimento sem código com arrastar e soltar

As plataformas de desenvolvimento No-code ganharam popularidade significativa nos últimos anos. Essas plataformas permitem que usuários com pouco ou nenhum conhecimento de programação criem aplicativos web, móveis e back-end usando interfaces visuais intuitivas e ferramentas de arrastar e soltar . Eles removem barreiras técnicas e permitem que as empresas dêem vida às suas ideias de forma mais rápida e econômica.

A funcionalidade de arrastar e soltar é um aspecto crítico de muitas plataformas sem código . Ele aumenta a facilidade de uso, tornando simples para não desenvolvedores projetar e construir aplicativos sem qualquer experiência em codificação. O recurso drag-and-drop integrado a essas plataformas permite aos usuários criar interfaces, elementos de layout e modelos de dados simplesmente arrastando e soltando componentes em uma tela. Essa abordagem visual para o desenvolvimento de aplicativos acelera o processo, reduz a margem para erros e aumenta tremendamente a produtividade.

Categorização de plataformas No-Code

Existem inúmeras plataformas no-code disponíveis no mercado, algumas oferecendo funcionalidades específicas e focadas em nichos específicos, enquanto outras oferecem soluções mais abrangentes. As plataformas de desenvolvimento No-code podem ser amplamente categorizadas nos seguintes grupos:

Construtores de aplicativos para web e dispositivos móveis

Essas plataformas se concentram principalmente no desenvolvimento de aplicativos web e móveis e são ideais para criar sites totalmente funcionais e responsivos, aplicativos móveis ou até mesmo Progressive Web Apps (PWAs) . Eles oferecem recursos como modelos, temas e componentes pré-construídos para agilizar o processo de design e permitir a construção rápida de aplicativos sem a necessidade de escrever nenhum código.

Back-end e bancos de dados

Esta categoria inclui plataformas que criam aplicativos backend e gerenciam bancos de dados com uma abordagem no-code. Eles lidam com operações do lado do servidor e interações de banco de dados, permitindo que os usuários gerenciem facilmente modelos de dados, construam APIs REST e serviços web e criem fluxos de trabalho.

Fluxo de trabalho e automação de processos de negócios

Essas plataformas usam uma abordagem visual e no-code para automatizar tarefas, processos e fluxos de trabalho diários de negócios. Eles são extremamente benéficos para organizações que buscam melhorar a produtividade, reduzir erros humanos e diminuir custos operacionais, automatizando tarefas repetitivas e simplificando processos de negócios.

Integrações e plataformas API

Essas plataformas no-code se concentram em permitir a integração perfeita entre vários aplicativos e serviços, aproveitando o poder das APIs . Eles fornecem uma interface visual para conectar, gerenciar e orquestrar APIs, facilitando a criação de integrações complexas sem qualquer conhecimento de codificação.

Principais plataformas de desenvolvimento No-Code com arrastar e soltar

Muitas plataformas de desenvolvimento no-code com funcionalidade drag-and-drop estão disponíveis no mercado, atendendo a diversas necessidades e cobrindo uma variedade de aplicações. Aqui está uma lista de algumas das plataformas mais populares e conceituadas:

Wix

Wix é uma plataforma líder de desenvolvimento web no-code que oferece um poderoso construtor de sites drag-and-drop, tornando mais fácil para os usuários criar sites visualmente atraentes e responsivos em pouco tempo. Ele vem com uma extensa biblioteca de modelos, widgets e elementos de design pré-construídos que agilizam o processo de construção de sites. Wix é adequado para construir vários sites, desde simples blogs e portfólios até sites de comércio eletrônico e pequenas empresas.

Bubble

Bubble é uma plataforma completa no-code que permite aos usuários criar aplicativos da web e fluxos de trabalho facilmente. A interface intuitiva drag-and-drop Bubble permite aos usuários projetar, desenvolver e implantar aplicativos da web altamente personalizados sem a necessidade de qualquer conhecimento técnico. Ele também oferece um banco de dados integrado e recursos de integração de API e vários plug-ins e extensões, aprimorando sua utilidade.

OutSystems

OutSystems é uma plataforma popular de desenvolvimento low-code que oferece funcionalidade drag-and-drop para a construção de aplicativos web e móveis. Com um extenso conjunto de componentes, modelos e telas pré-construídos, o OutSystems facilita a criação de aplicativos responsivos, modernos e escaláveis. Seu ambiente de desenvolvimento visual permite prototipagem e implantação mais rápidas, tornando-o a melhor escolha para organizações que buscam desenvolvimento de aplicativos rápido e eficiente.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Appgyver

Appgyver é uma plataforma de desenvolvimento no-code projetada para construir aplicativos móveis e web usando um editor drag-and-drop. Ele oferece muitos componentes pré-construídos, modelagem visual de dados e um poderoso editor de expressões para criar lógica de aplicativo personalizada. Appgyver é ideal para usuários que buscam construir aplicações complexas com tempo mínimo de desenvolvimento e baixo custo.

AppMaster

AppMaster.io é uma plataforma abrangente no-code que permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis por meio de uma interface visual drag-and-drop. Oferecendo uma ampla gama de recursos e capacidades para a construção de aplicativos, ele ajuda os usuários a desenvolver soluções de software poderosas e escaláveis ​​sem a necessidade de conhecimentos de programação. AppMaster.io permite que os usuários criem modelos de dados , lógica de negócios e endpoints de API REST, tornando-o um forte concorrente no espaço de desenvolvimento no-code.

Comparação de plataformas notáveis

Existem inúmeras plataformas de desenvolvimento no-code disponíveis no mercado, cada uma com seu conjunto exclusivo de recursos, pontos fortes e fracos. Para ajudá-lo a entender melhor essas plataformas, comparamos algumas das plataformas mais notáveis ​​disponíveis:

Plataforma Interface de arrastar e soltar Suporte de plataforma Gerenciamento de banco de dados visual Integração de API Preços AppMaster Sim Web, back-end, Android, iOS Sim Sim Vários planos, incluindo plano gratuito e vários planos pagos Bubble Sim Rede Sim Sim Vários planos, incluindo plano gratuito e vários planos pagos Wix.com Sim Rede Não Sim (limitado) Vários planos, incluindo plano gratuito e vários planos pagos Espaço quadrado Sim Rede Não Não Vários planos pagos, nenhum plano gratuito Torta Appy Sim Web, Android, iOS Sim Sim Vários planos pagos, teste gratuito disponível

É importante lembrar que esta comparação não é exaustiva e que mais plataformas possuem recursos diferentes que valem a pena considerar. O aspecto crítico é compreender suas necessidades e escolher uma plataforma com base nesses critérios.

Escolhendo a plataforma de desenvolvimento No-Code certa para suas necessidades

Selecionar a plataforma de desenvolvimento no-code certa para suas necessidades pode ser um desafio, dada a infinidade de opções disponíveis. Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao escolher uma plataforma no-code:

Usabilidade e experiência do usuário: certifique-se de que a plataforma ofereça uma interface de usuário intuitiva e uma funcionalidade drag-and-drop que simplifique o processo de construção de aplicativos. Suporte de plataforma: escolha uma plataforma no-code que suporte seus dispositivos de destino, como web, Android ou iOS. Algumas plataformas podem oferecer compatibilidade entre plataformas, o que pode ser crucial se você deseja implantar seu aplicativo em múltiplas plataformas. Gerenciamento visual de banco de dados: procure plataformas que forneçam gerenciamento visual de banco de dados para uma transição perfeita de planilhas ou outras fontes de dados para seu novo aplicativo. Integração de API: A integração perfeita de API é essencial, pois permite conectar seu aplicativo a serviços externos e automatizar a transferência de dados. Preços: avalie e compare planos de preços em várias plataformas. Algumas plataformas oferecem planos gratuitos com recursos limitados, enquanto outras oferecem uma variedade de planos pagos para atender a diversos requisitos. Escalabilidade e personalização: Selecione uma plataforma que permita que seu aplicativo cresça junto com seu negócio e ofereça um alto nível de personalização para atender às necessidades específicas do negócio. Suporte e comunidade: um sistema de suporte forte e uma comunidade engajada podem ser inestimáveis ​​à medida que você cria seu aplicativo, fornecendo respostas às suas perguntas e oferecendo insights sobre as melhores práticas.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Lembre-se de que a plataforma no-code certa é subjetiva e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. É essencial considerar os requisitos do seu projeto e explorar diversas plataformas para encontrar aquela que melhor se adapta às suas necessidades.

Criando um aplicativo bem projetado usando plataformas No-Code

Construir um aplicativo bem projetado usando plataformas no-code envolve uma combinação de fatores que levam a uma experiência de usuário impressionante e a um produto de sucesso. Aqui estão algumas etapas a seguir ao usar plataformas no-code para desenvolvimento de aplicativos:

Estabeleça seus objetivos: comece definindo os objetivos e a finalidade da sua aplicação. Isso o ajudará a entender melhor seu público-alvo e suas necessidades, permitindo que você projete seu aplicativo de acordo. Crie um blueprint: elabore um esboço ou esboço das telas e do fluxo do seu aplicativo, considerando a jornada do usuário e as interações dentro do aplicativo. Este modelo servirá como guia durante todo o processo de desenvolvimento. Selecione a plataforma certa: pesquise e escolha uma plataforma de desenvolvimento no-code com funcionalidade drag-and-drop que melhor atenda aos seus objetivos, requisitos e recursos. A plataforma certa deve permitir que você crie um aplicativo alinhado às suas necessidades e objetivos. Projete a interface do usuário: Use a interface drag-and-drop da plataforma selecionada para projetar seu aplicativo. Tenha em mente o seu público-alvo e priorize a usabilidade, a estética e a experiência do usuário. Configurar a funcionalidade do aplicativo: implemente as funcionalidades e os recursos desejados, como integração de banco de dados e integrações de API, utilizando as ferramentas e os blocos de construção da sua plataforma no-code . Teste e itere: lance um protótipo ou produto mínimo viável (MVP) de seu aplicativo e obtenha feedback do usuário para identificar áreas que podem se beneficiar de otimizações ou ajustes adicionais. Publique e comercialize seu aplicativo: Depois de polido e otimizado, implante-o usando as ferramentas da plataforma para web, Android ou iOS e promova-o para seu público-alvo.

Criar um aplicativo bem projetado usando plataformas no-code pode economizar tempo, dinheiro e recursos, ao mesmo tempo que permite que os usuários se concentrem na entrega de um produto que atenda às necessidades de seu público-alvo. Com plataformas como AppMaster.io e outras que oferecem recursos poderosos, até mesmo usuários não técnicos podem desenvolver aplicativos de nível profissional e transformar suas ideias em realidade.

AppMaster.io: um concorrente poderoso no espaço No-Code

Entre a vasta gama de plataformas de desenvolvimento no-code disponíveis atualmente, AppMaster.io se destaca como um dos principais concorrentes. Fundada em 2020 e impulsionada por uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de aplicativos, AppMaster rapidamente ganhou reconhecimento como uma poderosa plataforma no-code em várias categorias da G2, como plataformas de desenvolvimento No-Code, desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), gerenciamento de API, arrastar Construtores de aplicativos, design de API e plataformas de desenvolvimento de aplicativos.

AppMaster.io permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis sem habilidades de codificação, usando uma interface visual drag-and-drop. A plataforma oferece suporte a muitos tipos de aplicativos, incluindo aplicativos de página única, aplicativos da web progressivos e aplicativos móveis nativos para dispositivos iOS e Android. Além disso, os aplicativos AppMaster.io podem funcionar com qualquer banco de dados primário compatível com PostgreSQL , garantindo ampla compatibilidade e flexibilidade em relação ao armazenamento e gerenciamento de dados.

As ferramentas visuais da plataforma para projetar e construir aplicativos incluem:

Design de modelo de dados: crie e gerencie facilmente esquemas de banco de dados usando o editor visual da plataforma.

crie e gerencie facilmente esquemas de banco de dados usando o editor visual da plataforma. Designer de processos de negócios (BP): defina e implemente lógica de negócios para aplicativos da web, móveis e back-end usando uma interface visual baseada em fluxograma.

defina e implemente lógica de negócios para aplicativos da web, móveis e back-end usando uma interface visual baseada em fluxograma. Endpoints de API e WSS: defina e gerencie facilmente endpoints de API REST e WSS para serviços de back-end.

defina e gerencie facilmente de API REST e WSS para serviços de back-end. Componentes UI/UX: Projete interfaces de usuário visualmente atraentes e intuitivas usando uma biblioteca de componentes pré-construídos que podem ser facilmente personalizados para atender aos requisitos do seu aplicativo.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Um dos principais benefícios de usar AppMaster.io é a capacidade de eliminar dívidas técnicas – um problema comum no desenvolvimento de software tradicional. Sempre que qualquer modificação é feita nos requisitos de um aplicativo, AppMaster regenera automaticamente todo o aplicativo do zero, garantindo desempenho e capacidade de manutenção ideais em todos os momentos.

AppMaster oferece uma variedade de planos de assinatura voltados para diferentes usuários, desde iniciantes que desejam experimentar a plataforma gratuitamente (Aprenda e Explore) até empresas maiores e empresas que exigem soluções personalizadas (plano Empresarial). Com uma base de usuários de mais de 60.000 em abril de 2023, AppMaster.io está expandindo consistentemente suas ofertas e adaptando os recursos de sua plataforma para atender às necessidades crescentes de seus clientes.

Para experimentar todo o potencial da plataforma, você pode criar uma conta gratuita e explorar seus diversos recursos e capacidades em primeira mão.

Tendências e o futuro das plataformas de desenvolvimento No-Code

As plataformas de desenvolvimento No-code evoluíram dramaticamente nos últimos anos, e o investimento crescente nesta tecnologia sugere um crescimento contínuo significativo no futuro. À medida que as plataformas no-code continuam a amadurecer e a tornar-se mais poderosas, prevêem-se várias tendências que moldarão a sua evolução:

Integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina: incorporar tecnologias de IA e ML em plataformas no-code pode tornar o processo de desenvolvimento de aplicativos mais inteligente e eficiente. Isso pode incluir o aprimoramento da automação de decisões de design, processamento e análise de dados e até mesmo geração de código. Maior personalização: à medida que mais empresas adotam plataformas no-code para suas necessidades de desenvolvimento de aplicativos, a demanda por maiores opções de personalização aumentará. As plataformas terão de acomodar uma gama mais ampla de casos de utilização e fornecer ferramentas para adaptar as aplicações às necessidades específicas dos seus utilizadores. Recursos de segurança aprimorados: Com a adoção generalizada de ferramentas no-code , a segurança continuará sendo uma prioridade para provedores e usuários de plataformas. Recursos de segurança aprimorados, como controle de acesso baseado em função e armazenamento seguro de dados, se tornarão padrão, garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade de aplicativos criados usando plataformas no-code . Ferramentas de colaboração aprimoradas: à medida que equipes remotas e distribuídas se tornam mais comuns, aumentará a necessidade de ferramentas de colaboração eficazes em plataformas no-code . A capacidade de trabalhar e gerenciar simultaneamente aplicativos complexos entre vários membros da equipe se tornará mais crucial para processos de desenvolvimento simplificados e para o sucesso do projeto. Compatibilidade entre plataformas: as ferramentas de desenvolvimento No-code se concentrarão na compatibilidade perfeita entre plataformas para atender aos usuários que desejam atingir múltiplas plataformas. Isso permitirá que os desenvolvedores criem aplicativos uma vez e os implantem em diferentes dispositivos e sistemas operacionais com ajustes mínimos.

À medida que o desenvolvimento no-code continua a evoluir, essas tendências provavelmente moldarão o futuro da forma como construímos e gerenciamos aplicativos. Plataformas como AppMaster.io já estão aproveitando essas tendências para fornecer soluções inovadoras, poderosas e fáceis de usar para o desenvolvimento de aplicativos. Investir em plataformas de desenvolvimento no-code agora pode gerar benefícios significativos a longo prazo, permitindo a construção de aplicativos rápida, econômica e adaptável no mercado competitivo.