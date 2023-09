Beste ontwikkelingsplatforms zonder code met slepen en neerzetten

Ontwikkelplatforms No-code zijn de afgelopen jaren aanzienlijk populair geworden. Met deze platforms kunnen gebruikers met weinig of geen programmeerkennis web-, mobiele en backend-applicaties maken met behulp van intuïtieve visuele interfaces en drag-and-drop- tools. Ze nemen technische barrières weg en stellen bedrijven in staat hun ideeën sneller en kosteneffectiever tot leven te brengen.

De functionaliteit voor slepen en neerzetten is een cruciaal aspect van veel platforms zonder code . Het draagt ​​bij aan het gebruiksgemak, waardoor het voor niet-ontwikkelaars eenvoudig wordt om applicaties te ontwerpen en bouwen zonder enige codeerervaring. Dankzij de in deze platforms geïntegreerde drag-and-drop functie kunnen gebruikers interfaces, lay-outelementen en datamodellen creëren door componenten eenvoudigweg naar een canvas te slepen en neer te zetten. Deze visuele benadering van applicatieontwikkeling versnelt het proces, verkleint de kans op fouten en verhoogt de productiviteit enorm.

Categorisering van platforms No-Code

Er is een overvloed aan no-code platforms beschikbaar op de markt, waarbij sommige specifieke functionaliteiten bieden en zich richten op specifieke niches, terwijl andere uitgebreidere oplossingen bieden. Ontwikkelplatforms No-code kunnen grofweg in de volgende groepen worden onderverdeeld:

Web- en mobiele app-bouwers

Deze platforms richten zich primair op de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties en zijn ideaal voor het creëren van volledig functionele en responsieve websites, mobiele apps of zelfs Progressive Web Apps (PWA's) . Ze bieden functies zoals vooraf gebouwde sjablonen, thema's en componenten om het ontwerpproces te stroomlijnen en het snel bouwen van applicaties mogelijk te maken zonder dat u code hoeft te schrijven.

Backend en databases

Deze categorie omvat platforms die backend-applicaties maken en databases beheren no-code. Ze verzorgen bewerkingen aan de serverzijde en database-interacties, waardoor gebruikers eenvoudig datamodellen kunnen beheren, REST API's en webservices kunnen bouwen en workflows kunnen creëren.

Automatisering van workflows en bedrijfsprocessen

Deze platforms gebruiken een visuele aanpak no-code om dagelijkse zakelijke taken, processen en workflows te automatiseren. Ze zijn uiterst nuttig voor organisaties die de productiviteit willen verbeteren, menselijke fouten willen verminderen en de operationele kosten willen verlagen door repetitieve taken te automatiseren en bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Integraties en API-platforms

Deze no-code platforms richten zich op het mogelijk maken van naadloze integratie tussen verschillende applicaties en services door de kracht van API's te benutten. Ze bieden een visuele interface voor het verbinden, beheren en orkestreren van API's, waardoor het eenvoudig wordt om complexe integraties te creëren zonder enige codeerexpertise.

De beste ontwikkelingsplatforms No-Code met slepen en neerzetten

Er zijn veel ontwikkelingsplatforms no-code met drag-and-drop functionaliteit op de markt beschikbaar, die tegemoetkomen aan verschillende behoeften en een scala aan toepassingen dekken. Hier is een lijst met enkele van de meest populaire en gewaardeerde platforms:

Wix

Wix is ​​een toonaangevend webontwikkelingsplatform no-code dat een krachtige websitebouwer drag-and-drop biedt, waardoor gebruikers gemakkelijk in een mum van tijd visueel aantrekkelijke en responsieve websites kunnen maken. Het wordt geleverd met een uitgebreide bibliotheek met vooraf gebouwde sjablonen, widgets en ontwerpelementen die het bouwproces van de website stroomlijnen. Wix is ​​geschikt voor het bouwen van verschillende websites, van eenvoudige blogs en portfolio's tot websites voor e-commerce en kleine bedrijven.

Bubble

Bubble is een alles-in-één platform no-code waarmee gebruikers eenvoudig webapplicaties en workflows kunnen bouwen. Dankzij de intuïtieve drag-and-drop interface van Bubble kunnen gebruikers zeer aangepaste webapplicaties ontwerpen, ontwikkelen en implementeren zonder dat hiervoor enige technische expertise vereist is. Het biedt ook een ingebouwde database- en API-integratiemogelijkheden en verschillende plug-ins en extensies, waardoor de bruikbaarheid wordt vergroot.

OutSystems

OutSystems is een populair low-code ontwikkelplatform dat drag-and-drop functionaliteit biedt voor het bouwen van web- en mobiele applicaties. Met een uitgebreide set vooraf gebouwde componenten, sjablonen en schermen maakt OutSystems het creëren van responsieve, moderne en schaalbare applicaties eenvoudig. De visuele ontwikkelomgeving maakt snellere prototyping en implementatie mogelijk, waardoor het een topkeuze is voor organisaties die op zoek zijn naar snelle en efficiënte applicatieontwikkeling.

Appgyver

Appgyver is een ontwikkelingsplatform no-code dat is ontworpen om mobiele en webapplicaties te bouwen met behulp van een drag-and-drop editor. Het biedt veel vooraf gebouwde componenten, visuele gegevensmodellering en een krachtige expressie-editor voor het maken van app-logica op maat. Appgyver is ideaal voor gebruikers die complexe applicaties willen bouwen met minimale ontwikkeltijd en lage kosten.

AppMaster.io

AppMaster.io is een uitgebreid no-code platform waarmee gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties kunnen creëren via een visuele drag-and-drop interface. Het biedt een breed scala aan functies en mogelijkheden voor het bouwen van applicaties en helpt gebruikers krachtige en schaalbare softwareoplossingen te ontwikkelen zonder de noodzaak van programmeerkennis. AppMaster.io stelt gebruikers in staat datamodellen , bedrijfslogica en REST API- endpoints te creëren, waardoor het een sterke concurrent wordt in de ontwikkelingsruimte no-code.

Vergelijking van opmerkelijke platforms

Er zijn talloze ontwikkelingsplatforms no-code op de markt beschikbaar, elk met hun unieke reeks functies, sterke en zwakke punten. Om u te helpen deze platforms beter te begrijpen, hebben we enkele van de meest opvallende beschikbare platforms vergeleken:

Platform Drag-and-drop-interface Platformondersteuning Visueel databasebeheer API-integratie Prijzen AppMaster .io Ja Web, backend, Android, iOS Ja Ja Meerdere abonnementen, waaronder een gratis abonnement en verschillende betaalde abonnementen Bubble .io Ja Web Ja Ja Meerdere abonnementen, waaronder een gratis abonnement en verschillende betaalde abonnementen Wix.com Ja Web Nee Ja (beperkt) Meerdere abonnementen, waaronder een gratis abonnement en verschillende betaalde abonnementen Vierkante ruimte Ja Web Nee Nee Meerdere betaalde abonnementen, geen gratis abonnement Appy taart Ja Web, Android, iOS Ja Ja Meerdere betaalde abonnementen, gratis proefperiode beschikbaar

Het is belangrijk om te onthouden dat deze vergelijking niet uitputtend is en dat meer platforms verschillende functies hebben die het overwegen waard zijn. Het cruciale aspect is het begrijpen van uw vereisten en het kiezen van een platform op basis van die criteria.

Kies het juiste ontwikkelingsplatform No-Code voor uw behoeften

Het selecteren van het juiste no-code ontwikkelplatform voor uw behoeften kan een uitdaging zijn, gezien de talloze beschikbare opties. Hier zijn enkele factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een platform no-code:

Gebruiksgemak en gebruikerservaring: Zorg ervoor dat het platform een ​​intuïtieve gebruikersinterface en drag-and-drop functionaliteit biedt die het proces van het bouwen van applicaties vereenvoudigt. Platformondersteuning: Kies een platform no-code dat uw doelapparaten zoals internet, Android of iOS ondersteunt. Sommige platforms bieden mogelijk platformonafhankelijke compatibiliteit, wat van cruciaal belang kan zijn als u uw applicatie op meerdere platforms wilt implementeren. Visueel databasebeheer: Zoek naar platforms die visueel databasebeheer bieden voor een naadloze overgang van spreadsheets of andere gegevensbronnen naar uw nieuwe applicatie. API-integratie: Naadloze API-integratie is essentieel omdat u hiermee uw applicatie kunt verbinden met externe services en de gegevensoverdracht kunt automatiseren. Prijzen: Evalueer en vergelijk prijsplannen op verschillende platforms. Sommige platforms bieden gratis abonnementen met beperkte functies, terwijl andere een reeks betaalde abonnementen bieden om aan verschillende vereisten te voldoen. Schaalbaarheid en aanpassing: Selecteer een platform waarmee uw applicatie mee kan groeien met uw bedrijf en een hoog aanpassingsniveau biedt om aan specifieke zakelijke behoeften te voldoen. Ondersteuning en community: Een sterk ondersteuningssysteem en een betrokken community kunnen van onschatbare waarde zijn bij het bouwen van uw applicatie, het geven van antwoorden op uw vragen en het bieden van inzicht in best practices.

Houd er rekening mee dat het juiste no-code platform subjectief is, en wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor de andere. Het is essentieel om rekening te houden met uw projectvereisten en verschillende platforms te verkennen om het platform te vinden dat het beste aansluit bij uw behoeften.

Een goed ontworpen applicatie maken met behulp van platforms No-Code

Bij het bouwen van een goed ontworpen applicatie met behulp van no-code platforms is een combinatie van factoren nodig die leiden tot een indrukwekkende gebruikerservaring en een succesvol product. Hier volgen enkele stappen die u moet volgen bij het gebruik van platforms no-code voor de ontwikkeling van applicaties:

Bepaal uw doelen: begin met het definiëren van de doelstellingen en het doel van uw toepassing. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in uw doelgroep en hun behoeften, zodat u uw app dienovereenkomstig kunt ontwerpen. Maak een blauwdruk: Maak een ruwe schets of schets van de schermen en flow van uw applicatie, rekening houdend met het gebruikerstraject en de interacties binnen de app. Deze blauwdruk zal als leidraad dienen gedurende het gehele ontwikkelingsproces. Selecteer het juiste platform: Onderzoek en kies een ontwikkelingsplatform no-code met drag-and-drop functionaliteit dat het beste aansluit bij uw doelen, vereisten en middelen. Het juiste platform moet u in staat stellen een applicatie te bouwen die aansluit bij uw behoeften en doelstellingen. Ontwerp de gebruikersinterface: gebruik de drag-and-drop interface van het geselecteerde platform om uw applicatie te ontwerpen. Houd uw doelgroep in gedachten en geef prioriteit aan bruikbaarheid, esthetiek en gebruikerservaring. App-functionaliteit configureren: Implementeer de gewenste functionaliteit en functies, zoals database-integratie en API-integraties, door gebruik te maken van de tools en bouwstenen van uw no-code platform. Testen en herhalen: Lanceer een prototype of minimaal levensvatbaar product (MVP) van uw applicatie en verzamel gebruikersfeedback om gebieden te identificeren die baat kunnen hebben bij verdere optimalisatie of aanpassingen. Publiceer en breng uw applicatie op de markt: zodra deze is gepolijst en geoptimaliseerd, implementeert u deze met behulp van de tools van het platform voor internet, Android of iOS, en promoot u deze onder uw doelgroep.

Het creëren van een goed ontworpen applicatie met behulp van platforms no-code kan tijd, geld en middelen besparen, terwijl gebruikers zich kunnen concentreren op het leveren van een product dat tegemoetkomt aan de behoeften van hun doelgroep. Met platforms als AppMaster.io en andere die krachtige functies bieden, kunnen zelfs niet-technische gebruikers professionele applicaties ontwikkelen en hun ideeën werkelijkheid maken.

AppMaster.io: een krachtige concurrent in de ruimte No-Code

Onder de enorme hoeveelheid no-code ontwikkelingsplatforms die vandaag de dag beschikbaar zijn, onderscheidt AppMaster.io zich als een van de grootste concurrenten. Opgericht in 2020 en mogelijk gemaakt door een innovatieve benadering van applicatieontwikkeling, heeft AppMaster snel erkenning gekregen als een krachtig no-code platform in verschillende categorieën door G2, zoals No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag -and-Drop App-bouwers, API-ontwerp en applicatie-ontwikkelingsplatforms.

AppMaster.io kunnen gebruikers backend-, web- en mobiele applicaties maken zonder codeervaardigheden, met behulp van een visuele drag-and-drop interface. Het platform ondersteunt vele soorten applicaties, waaronder applicaties met één pagina, progressieve webapps en native mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten. Bovendien kunnen AppMaster.io-applicaties werken met elke PostgreSQL -compatibele primaire database, waardoor uitgebreide compatibiliteit en flexibiliteit met betrekking tot gegevensopslag en -beheer wordt gegarandeerd.

De visuele hulpmiddelen van het platform voor het ontwerpen en bouwen van applicaties zijn onder meer:

Ontwerp van gegevensmodellen: Creëer en beheer eenvoudig databaseschema's met behulp van de visuele editor van het platform.

Creëer en beheer eenvoudig databaseschema's met behulp van de visuele editor van het platform. Business Process (BP)-ontwerper: Definieer en implementeer bedrijfslogica voor web-, mobiele en backend-applicaties met behulp van een visuele, op stroomdiagrammen gebaseerde interface.

Definieer en implementeer bedrijfslogica voor web-, mobiele en backend-applicaties met behulp van een visuele, op stroomdiagrammen gebaseerde interface. API- en WSS-eindpunten: Definieer en beheer eenvoudig REST API- en WSS- endpoints voor backend-services.

Definieer en beheer eenvoudig REST API- en WSS- voor backend-services. UI/UX-componenten: Ontwerp visueel aantrekkelijke en intuïtieve gebruikersinterfaces met behulp van een bibliotheek met vooraf gebouwde componenten die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de vereisten van uw toepassing.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van AppMaster.io is het vermogen om technische schulden te elimineren – een veelvoorkomend probleem bij traditionele softwareontwikkeling. Telkens wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de vereisten van een applicatie, regenereert AppMaster automatisch de volledige applicatie helemaal opnieuw, waardoor te allen tijde optimale prestaties en onderhoudbaarheid worden gegarandeerd.

AppMaster biedt een reeks abonnementen voor verschillende gebruikers, van beginners die het platform gratis willen uitproberen (Learn & Explore) tot grotere bedrijven en ondernemingen die oplossingen op maat nodig hebben (Enterprise-abonnement). Met een gebruikersbestand van meer dan 60.000 in april 2023 breidt AppMaster.io zijn aanbod voortdurend uit en stemt het zijn platformfuncties af op de veranderende behoeften van zijn klanten.

Om het volledige potentieel van het platform te ervaren, kunt u een gratis account aanmaken en de verschillende functies en mogelijkheden uit de eerste hand verkennen.

Trends en de toekomst van ontwikkelingsplatforms No-Code

Ontwikkelplatforms No-code zijn de afgelopen jaren dramatisch geëvolueerd, en de toenemende investeringen in deze technologie duiden op een aanzienlijke aanhoudende groei in de toekomst. Naarmate no-code platforms volwassener worden en krachtiger worden, wordt verwacht dat verschillende trends hun evolutie vorm zullen geven:

Integratie van kunstmatige intelligentie en machinaal leren: het integreren van AI- en ML-technologieën in no-code -platforms kan het applicatieontwikkelingsproces slimmer en efficiënter maken. Dit kan het verbeteren van de automatisering van ontwerpbeslissingen, gegevensverwerking en -analyse en zelfs het genereren van code omvatten. Meer maatwerk: Naarmate meer bedrijven no-code platforms adopteren voor hun applicatieontwikkelingsbehoeften, zal de vraag naar meer aanpassingsmogelijkheden groeien. Platforms zullen een breder scala aan gebruiksscenario's moeten kunnen accommoderen en tools moeten bieden om applicaties af te stemmen op de specifieke vereisten van hun gebruikers. Verbeterde beveiligingsfuncties: Met de wijdverbreide adoptie van tools no-code zal beveiliging een topprioriteit blijven voor zowel platformaanbieders als gebruikers. Verbeterde beveiligingsfuncties, zoals op rollen gebaseerde toegangscontrole en veilige gegevensopslag, zullen standaard worden, waardoor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid worden gegarandeerd van applicaties die zijn gebouwd met behulp van no-code platforms. Verbeterde samenwerkingshulpmiddelen: Naarmate externe en gedistribueerde teams steeds gebruikelijker worden, zal de behoefte aan effectieve samenwerkingshulpmiddelen binnen no-code platforms toenemen. De mogelijkheid om tegelijkertijd aan complexe applicaties te werken en deze door meerdere teamleden te beheren, zal van cruciaal belang worden voor gestroomlijnde ontwikkelingsprocessen en projectsucces. Compatibiliteit tussen platforms: ontwikkeltools No-code zullen zich richten op naadloze platformonafhankelijke compatibiliteit om tegemoet te komen aan gebruikers die zich op meerdere platforms willen richten. Hierdoor kunnen ontwikkelaars applicaties één keer maken en deze met minimale aanpassingen op verschillende apparaten en besturingssystemen implementeren.

Naarmate no-code ontwikkeling zich blijft ontwikkelen, zullen deze trends waarschijnlijk de toekomst bepalen van de manier waarop we applicaties bouwen en beheren. Platformen zoals AppMaster.io maken al gebruik van deze trends om vooruitstrevende, krachtige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor applicatieontwikkeling te leveren. Investeren in ontwikkelingsplatforms no-code kan nu aanzienlijke voordelen op de lange termijn opleveren door het snel, kosteneffectief en aanpasbaar bouwen van applicaties op de concurrerende markt mogelijk te maken.