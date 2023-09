Meilleures plates-formes de développement sans code avec glisser-déposer

Les plateformes de développement No-code ont gagné en popularité ces dernières années. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances en programmation de créer des applications Web, mobiles et backend à l'aide d'interfaces visuelles intuitives et d'outils de glisser-déposer . Ils suppriment les barrières techniques et permettent aux entreprises de donner vie à leurs idées plus rapidement et de manière plus rentable.

La fonctionnalité glisser-déposer est un aspect essentiel de nombreuses plates -formes sans code . Il ajoute à la facilité d'utilisation, permettant aux non-développeurs de concevoir et de créer facilement des applications sans aucune expérience en codage. La fonction drag-and-drop intégrée à ces plates-formes permet aux utilisateurs de créer des interfaces, des éléments de mise en page et des modèles de données en faisant simplement glisser et en déposant des composants sur un canevas. Cette approche visuelle du développement d'applications accélère le processus, réduit la marge d'erreur et améliore considérablement la productivité.

Catégorisation des plateformes No-Code

Il existe une abondance de plates no-code disponibles sur le marché, certaines offrant des fonctionnalités spécifiques et se concentrant sur des niches particulières, tandis que d'autres proposent des solutions plus complètes. Les plates-formes de développement No-code peuvent être globalement classées dans les groupes suivants :

Générateurs d'applications Web et mobiles

Ces plates-formes se concentrent principalement sur le développement d'applications Web et mobiles et sont idéales pour créer des sites Web entièrement fonctionnels et réactifs, des applications mobiles ou même des applications Web progressives (PWA) . Ils offrent des fonctionnalités telles que des modèles, des thèmes et des composants prédéfinis pour rationaliser le processus de conception et permettre une création rapide d'applications sans avoir besoin d'écrire de code.

Backend et bases de données

Cette catégorie comprend les plateformes qui créent des applications backend et gèrent des bases de données avec une approche no-code. Ils gèrent les opérations côté serveur et les interactions avec les bases de données, permettant aux utilisateurs de gérer facilement des modèles de données, de créer des API REST et des services Web et de créer des flux de travail.

Automatisation des flux de travail et des processus métier

Ces plates-formes utilisent une approche visuelle et no-code pour automatiser les tâches, processus et flux de travail quotidiens. Ils sont extrêmement bénéfiques pour les organisations qui cherchent à améliorer leur productivité, à réduire les erreurs humaines et à réduire leurs coûts opérationnels en automatisant les tâches répétitives et en rationalisant les processus métier.

Intégrations et plateformes API

Ces plates no-code visent à permettre une intégration transparente entre diverses applications et services en exploitant la puissance des API . Ils fournissent une interface visuelle pour connecter, gérer et orchestrer les API, facilitant ainsi la création d'intégrations complexes sans aucune expertise en codage.

Principales plates No-Code avec glisser-déposer

De nombreuses plates no-code dotées de fonctionnalités drag-and-drop sont disponibles sur le marché, répondant à divers besoins et couvrant une gamme d'applications. Voici une liste de certaines des plateformes les plus populaires et les plus appréciées :

Wix

Wix est une plate no-code de premier plan qui offre un puissant créateur de sites Web drag-and-drop, permettant aux utilisateurs de créer facilement des sites Web visuellement attrayants et réactifs en un rien de temps. Il est livré avec une vaste bibliothèque de modèles, de widgets et d'éléments de conception prédéfinis qui rationalisent le processus de création de sites Web. Wix convient à la création de divers sites Web, des simples blogs et portefeuilles aux sites Web de commerce électronique et de petites entreprises.

Bubble

Bubble est une plate-forme tout-en-un no-code qui permet aux utilisateurs de créer facilement des applications Web et des flux de travail. L'interface intuitive drag-and-drop de Bubble permet aux utilisateurs de concevoir, développer et déployer des applications Web hautement personnalisées sans nécessiter aucune expertise technique. Il offre également une base de données intégrée et des capacités d'intégration d'API ainsi que divers plugins et extensions, améliorant ainsi son utilité.

Systèmes externes

OutSystems est une plate-forme de développement low-code populaire qui offre une fonctionnalité drag-and-drop pour créer des applications Web et mobiles. Avec un ensemble complet de composants, de modèles et d'écrans prédéfinis, OutSystems facilite la création d'applications réactives, modernes et évolutives. Son environnement de développement visuel permet un prototypage et un déploiement plus rapides, ce qui en fait un choix idéal pour les organisations recherchant un développement d'applications rapide et efficace.

Appgyver

Appgyver est une plateforme de développement no-code conçue pour créer des applications mobiles et Web à l'aide d'un éditeur drag-and-drop. Il propose de nombreux composants prédéfinis, une modélisation visuelle des données et un puissant éditeur d'expression pour créer une logique d'application personnalisée. Appgyver est idéal pour les utilisateurs cherchant à créer des applications complexes avec un temps de développement minimum et un faible coût.

AppMaster.io

AppMaster.io est une plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles via une interface visuelle drag-and-drop. Offrant un large éventail de fonctionnalités et de capacités pour la création d'applications, il aide les utilisateurs à développer des solutions logicielles puissantes et évolutives sans avoir besoin d'une expertise en programmation. AppMaster.io permet aux utilisateurs de créer des modèles de données , une logique métier et endpoints d'API REST, ce qui en fait un concurrent sérieux dans l'espace de développement no-code.

Comparaison des plateformes notables

Il existe de nombreuses plates no-code disponibles sur le marché, chacune avec son ensemble unique de fonctionnalités, de forces et de faiblesses. Pour vous aider à mieux comprendre ces plateformes, nous avons comparé certaines des plateformes les plus remarquables disponibles :

Plate-forme Interface glisser-déposer Prise en charge de la plateforme Gestion visuelle de la base de données Intégration d'API Tarifs AppMaster .io Oui Web, back-end, Android, iOS Oui Oui Plusieurs forfaits, dont un forfait gratuit et divers forfaits payants Bubble .io Oui la toile Oui Oui Plusieurs forfaits, dont un forfait gratuit et divers forfaits payants Wix.com Oui la toile Non Oui (limité) Plusieurs forfaits, dont un forfait gratuit et divers forfaits payants Espace carré Oui la toile Non Non Plusieurs forfaits payants, pas de forfait gratuit Tarte Appy Oui Web, Android, iOS Oui Oui Plusieurs forfaits payants, essai gratuit disponible

Il est important de se rappeler que cette comparaison n’est pas exhaustive et que de plus en plus de plateformes présentent des fonctionnalités différentes qui méritent d’être prises en compte. L'aspect essentiel est de comprendre vos besoins et de choisir une plateforme basée sur ces critères.

Choisir la plateforme de développement No-Code adaptée à vos besoins

Choisir la plateforme de développement no-code adaptée à vos besoins peut s'avérer difficile, compte tenu de la myriade d'options disponibles. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix d’une plateforme no-code :

Convivialité et expérience utilisateur : assurez-vous que la plate-forme offre une interface utilisateur intuitive et une fonctionnalité drag-and-drop qui simplifie le processus de création d'applications. Prise en charge de la plate-forme : choisissez une plate no-code qui prend en charge vos appareils cibles comme le Web, Android ou iOS. Certaines plateformes peuvent offrir une compatibilité multiplateforme, ce qui peut être crucial si vous souhaitez déployer votre application sur plusieurs plateformes. Gestion visuelle des bases de données : recherchez des plates-formes offrant une gestion visuelle des bases de données pour une transition transparente des feuilles de calcul ou d'autres sources de données vers votre nouvelle application. Intégration API : une intégration transparente de l'API est essentielle car elle vous permet de connecter votre application à des services externes et d'automatiser le transfert de données. Tarification : évaluez et comparez les plans tarifaires sur différentes plateformes. Certaines plates-formes proposent des forfaits gratuits avec des fonctionnalités limitées, tandis que d'autres proposent une gamme de forfaits payants pour répondre à diverses exigences. Évolutivité et personnalisation : sélectionnez une plate-forme qui permet à votre application de se développer parallèlement à votre entreprise et offre un haut niveau de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Support et communauté : un système de support solide et une communauté engagée peuvent être inestimables lorsque vous créez votre candidature, en fournissant des réponses à vos questions et en offrant un aperçu des meilleures pratiques.

N'oubliez pas que la bonne plate no-code est subjective et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Il est essentiel de prendre en compte les exigences de votre projet et d’explorer différentes plateformes pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Créer une application bien conçue à l'aide de plates No-Code

Construire une application bien conçue à l'aide de plates no-code implique une combinaison de facteurs qui conduisent à une expérience utilisateur impressionnante et à un produit réussi. Voici quelques étapes à suivre lors de l’utilisation de plateformes no-code pour le développement d’applications :

Établissez vos objectifs : commencez par définir les objectifs et le but de votre candidature. Cela vous aidera à mieux comprendre votre public cible et ses besoins, vous permettant ainsi de concevoir votre application en conséquence. Créez un plan : rédigez un aperçu ou un croquis des écrans et du flux de votre application, en tenant compte du parcours utilisateur et des interactions au sein de l'application. Ce plan servira de guide tout au long du processus de développement. Sélectionnez la bonne plateforme : recherchez et choisissez une plateforme de développement no-code avec une fonctionnalité drag-and-drop qui correspond le mieux à vos objectifs, vos exigences et vos ressources. La bonne plateforme doit vous permettre de créer une application qui correspond à vos besoins et objectifs. Concevoir l'interface utilisateur : utilisez l'interface drag-and-drop de la plateforme sélectionnée pour concevoir votre application. Gardez votre public cible à l’esprit et donnez la priorité à la convivialité, à l’esthétique et à l’expérience utilisateur. Configurer les fonctionnalités de l'application : implémentez les fonctionnalités et fonctionnalités souhaitées, telles que l'intégration de bases de données et les intégrations d'API, en utilisant les outils et les éléments de base de votre plate-forme no-code . Testez et itérez : lancez un prototype ou un produit minimum viable (MVP) de votre application et recueillez les commentaires des utilisateurs pour identifier les domaines qui peuvent bénéficier d'une optimisation ou d'ajustements supplémentaires. Publiez et commercialisez votre application : une fois qu'elle est peaufinée et optimisée, déployez-la à l'aide des outils de la plateforme pour le Web, Android ou iOS, et faites-en la promotion auprès de votre public cible.

La création d'une application bien conçue à l'aide de plates no-code peut permettre d'économiser du temps, de l'argent et des ressources tout en permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la fourniture d'un produit qui répond aux besoins de leur public cible. Avec des plates-formes comme AppMaster.io et d'autres offrant des fonctionnalités puissantes, même les utilisateurs non techniques peuvent développer des applications de qualité professionnelle et transformer leurs idées en réalité.

AppMaster.io : un concurrent puissant dans l'espace No-Code

Parmi la vaste gamme de plateformes de développement no-code disponibles aujourd'hui, AppMaster.io se distingue comme l'un des principaux concurrents. Fondée en 2020 et propulsée par une approche innovante du développement d'applications, AppMaster a rapidement été reconnue comme une puissante plateforme no-code dans diverses catégories par G2, telles que les plateformes de développement No-Code, le développement rapide d'applications (RAD), la gestion d'API, le Drag Générateurs d'applications "and-Drop", conception d'API et plates-formes de développement d'applications.

AppMaster.io permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles sans compétences en codage, à l'aide d'une interface visuelle drag-and-drop. La plateforme prend en charge de nombreux types d'applications, notamment les applications monopage, les applications Web progressives et les applications mobiles natives pour les appareils iOS et Android. De plus, les applications AppMaster.io peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données primaire compatible PostgreSQL , garantissant une compatibilité et une flexibilité étendues en matière de stockage et de gestion des données.

Les outils visuels de la plateforme pour la conception et la création d'applications comprennent :

Conception de modèles de données : créez et gérez facilement des schémas de base de données à l'aide de l'éditeur visuel de la plateforme.

créez et gérez facilement des schémas de base de données à l'aide de l'éditeur visuel de la plateforme. Concepteur de processus métier (BP) : définissez et implémentez une logique métier pour les applications Web, mobiles et back-end à l'aide d'une interface basée sur un organigramme visuel.

définissez et implémentez une logique métier pour les applications Web, mobiles et back-end à l'aide d'une interface basée sur un organigramme visuel. Points de terminaison API et WSS : définissez et gérez facilement endpoints API REST et WSS pour les services backend.

définissez et gérez facilement API REST et WSS pour les services backend. Composants UI/UX : concevez des interfaces utilisateur visuellement attrayantes et intuitives à l'aide d'une bibliothèque de composants prédéfinis qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux exigences de votre application.

L'un des principaux avantages de l'utilisation AppMaster.io est sa capacité à éliminer la dette technique, un problème courant dans le développement de logiciels traditionnels. Chaque fois que des modifications sont apportées aux exigences d'une application, AppMaster régénère automatiquement l'intégralité de l'application à partir de zéro, garantissant ainsi des performances et une maintenabilité optimales à tout moment.

AppMaster propose une gamme de plans d'abonnement adaptés à différents utilisateurs, des débutants souhaitant essayer la plateforme gratuitement (Learn & Explore) aux grandes entreprises et entreprises nécessitant des solutions personnalisées (plan Entreprise). Avec une base d'utilisateurs de plus de 60 000 en avril 2023, AppMaster.io élargit constamment ses offres et adapte les fonctionnalités de sa plateforme pour répondre aux besoins changeants de ses clients.

Pour découvrir tout le potentiel de la plateforme, vous pouvez créer un compte gratuit et explorer ses différentes fonctionnalités et capacités.

Tendances et avenir des plateformes de développement No-Code

Les plates-formes de développement No-code ont considérablement évolué au cours des dernières années, et les investissements croissants dans cette technologie suggèrent une croissance continue et significative à l'avenir. Alors que les plateformes no-code continuent de mûrir et de devenir plus puissantes, plusieurs tendances devraient façonner leur évolution :

Intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique : l'intégration des technologies d'IA et de ML dans des plates no-code peut rendre le processus de développement d'applications plus intelligent et plus efficace. Cela peut inclure l’amélioration de l’automatisation des décisions de conception, du traitement et de l’analyse des données, et même de la génération de code. Une plus grande personnalisation : à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent des plates no-code pour leurs besoins de développement d'applications, la demande d'options de personnalisation accrues va croître. Les plates-formes devront s'adapter à un plus large éventail de cas d'utilisation et fournir des outils permettant d'adapter les applications aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs. Fonctionnalités de sécurité améliorées : avec l'adoption généralisée d'outils no-code , la sécurité restera une priorité absolue tant pour les fournisseurs de plateformes que pour les utilisateurs. Des fonctionnalités de sécurité améliorées, telles que le contrôle d'accès basé sur les rôles et le stockage sécurisé des données, deviendront la norme, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des applications créées à l'aide de plates no-code . Outils de collaboration améliorés : à mesure que les équipes distantes et distribuées deviennent plus courantes, le besoin d'outils de collaboration efficaces au sein des plates no-code va augmenter. La capacité de travailler et de gérer simultanément des applications complexes entre plusieurs membres de l’équipe deviendra de plus en plus cruciale pour la rationalisation des processus de développement et la réussite des projets. Compatibilité multiplateforme : les outils de développement No-code se concentreront sur une compatibilité multiplateforme transparente pour répondre aux utilisateurs qui souhaitent cibler plusieurs plates-formes. Cela permettra aux développeurs de créer des applications une seule fois et de les déployer sur différents appareils et systèmes d'exploitation avec un minimum d'ajustements.

À mesure que le développement no-code continue d'évoluer, ces tendances façonneront probablement l'avenir de la façon dont nous construisons et gérons les applications. Des plates-formes comme AppMaster.io exploitent déjà ces tendances pour proposer des solutions avant-gardistes, puissantes et conviviales pour le développement d'applications. Investir dès maintenant dans des plates no-code peut générer des avantages significatifs à long terme en permettant une création d'applications rapide, rentable et adaptable sur un marché concurrentiel.