أفضل منصات التطوير بدون تعليمات برمجية مع السحب والإفلات

اكتسبت منصات التطوير No-code شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة. تتيح هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين الذين لديهم معرفة قليلة أو معدومة في البرمجة إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية باستخدام واجهات مرئية بديهية وأدوات السحب والإفلات . إنها تزيل الحواجز التقنية وتسمح للشركات بتنفيذ أفكارها بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

تعد وظيفة السحب والإفلات جانبًا مهمًا للعديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية . إنه يزيد من سهولة الاستخدام، مما يجعل من السهل على غير المطورين تصميم وبناء التطبيقات دون أي خبرة في البرمجة. تتيح ميزة drag-and-drop المدمجة في هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين إنشاء واجهات وعناصر تخطيط ونماذج بيانات بمجرد سحب المكونات وإفلاتها على اللوحة القماشية. يعمل هذا النهج المرئي لتطوير التطبيقات على تسريع العملية، ويقلل من مساحة الخطأ، ويعزز الإنتاجية بشكل كبير.

تصنيف المنصات No-Code

هناك وفرة من المنصات no-code متاحة في السوق، حيث يقدم بعضها وظائف محددة ويركز على مجالات معينة، بينما يقدم البعض الآخر حلولاً أكثر شمولاً. يمكن تصنيف منصات التطوير No-code على نطاق واسع إلى المجموعات التالية:

منشئو تطبيقات الويب والجوال

تركز هذه الأنظمة الأساسية في المقام الأول على تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وهي مثالية لإنشاء مواقع ويب أو تطبيقات جوال أو حتى تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) كاملة الاستجابة وسريعة الاستجابة. إنها توفر ميزات مثل القوالب والموضوعات والمكونات المعدة مسبقًا لتبسيط عملية التصميم وتمكين إنشاء التطبيقات بسرعة دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.

الخلفية وقواعد البيانات

تتضمن هذه الفئة الأنظمة الأساسية التي تنشئ تطبيقات خلفية وتدير قواعد البيانات من خلال نهج no-code. إنهم يتعاملون مع العمليات من جانب الخادم وتفاعلات قاعدة البيانات، مما يتيح للمستخدمين إدارة نماذج البيانات بسهولة، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST وخدمات الويب، وإنشاء مهام سير العمل.

سير العمل وأتمتة العمليات التجارية

تستخدم هذه الأنظمة الأساسية نهجًا مرئيًا no-code لأتمتة مهام العمل اليومية والعمليات وسير العمل. إنها مفيدة للغاية للمؤسسات التي تسعى إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء البشرية وخفض تكاليف التشغيل من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط العمليات التجارية.

عمليات التكامل ومنصات API

تركز هذه الأنظمة no-code على تمكين التكامل السلس بين التطبيقات والخدمات المختلفة من خلال تسخير قوة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) . إنها توفر واجهة مرئية للاتصال بواجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتنسيقها، مما يجعل من السهل إنشاء عمليات تكامل معقدة دون أي خبرة في البرمجة.

أفضل منصات التطوير No-Code تتميز بالسحب والإفلات

تتوفر العديد من منصات التطوير no-code مع وظيفة drag-and-drop في السوق، مما يلبي الاحتياجات المختلفة ويغطي مجموعة واسعة من التطبيقات. فيما يلي قائمة ببعض المنصات الأكثر شهرة وتقديرًا:

ويكس

Wix عبارة عن منصة رائدة لتطوير الويب no-code توفر أداة إنشاء مواقع ويب قوية drag-and-drop ، مما يجعل من السهل على المستخدمين إنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة في أي وقت من الأوقات. يأتي مزودًا بمكتبة واسعة من القوالب والأدوات وعناصر التصميم المعدة مسبقًا والتي تعمل على تبسيط عملية إنشاء موقع الويب. يعد Wix مناسبًا لإنشاء مواقع ويب متنوعة، بدءًا من المدونات والمحافظ البسيطة وحتى مواقع التجارة الإلكترونية ومواقع الأعمال الصغيرة.

Bubble

Bubble عبارة عن منصة شاملة no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب وسير العمل بسهولة. تتيح واجهة drag-and-drop البديهية الخاصة بـ Bubble للمستخدمين تصميم تطبيقات ويب مخصصة للغاية وتطويرها ونشرها دون الحاجة إلى أي خبرة فنية. كما أنه يوفر قاعدة بيانات مدمجة وقدرات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) والعديد من المكونات الإضافية والإضافات، مما يعزز فائدته.

خارج الأنظمة

OutSystems عبارة عن منصة تطوير مشهورة low-code توفر وظائف drag-and-drop لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول. بفضل مجموعة واسعة من المكونات والقوالب والشاشات المعدة مسبقًا، تجعل OutSystems إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وحديثة وقابلة للتطوير أمرًا سهلاً. تسمح بيئة التطوير المرئية الخاصة به بإعداد النماذج الأولية ونشرها بشكل أسرع، مما يجعلها الخيار الأفضل للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير التطبيقات بسرعة وكفاءة.

Appgyver

Appgyver عبارة عن منصة تطوير no-code مصممة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب باستخدام محرر drag-and-drop. فهو يوفر العديد من المكونات المعدة مسبقًا ونمذجة البيانات المرئية ومحرر تعبير قوي لإنشاء منطق تطبيق مخصص. يعد Appgyver مثاليًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات معقدة بأقل وقت للتطوير وتكلفة منخفضة.

AppMaster.io

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي شامل no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول من خلال واجهة drag-and-drop المرئية. تقدم مجموعة واسعة من الميزات والإمكانيات لبناء التطبيقات، وتساعد المستخدمين على تطوير حلول برمجية قوية وقابلة للتطوير دون الحاجة إلى خبرة برمجية. يسمح AppMaster.io للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API، مما يجعله منافسًا قويًا في مجال التطوير no-code.

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مقارنة بين المنصات البارزة

هناك العديد من منصات التطوير no-code متاحة في السوق، ولكل منها مجموعة فريدة من الميزات ونقاط القوة والضعف. ولمساعدتك على فهم هذه المنصات بشكل أفضل، قمنا بمقارنة بعض أبرز المنصات المتاحة:

منصة واجهة السحب والإفلات دعم المنصة إدارة قواعد البيانات المرئية تكامل واجهة برمجة التطبيقات التسعير AppMaster .io نعم الويب، الواجهة الخلفية، أندرويد، iOS نعم نعم خطط متعددة، بما في ذلك الخطة المجانية والخطط المدفوعة المتنوعة Bubble .io نعم ويب نعم نعم خطط متعددة، بما في ذلك الخطة المجانية والخطط المدفوعة المتنوعة Wix.com نعم ويب لا نعم (محدودة) خطط متعددة، بما في ذلك الخطة المجانية والخطط المدفوعة المتنوعة مساحة مربعة نعم ويب لا لا خطط مدفوعة متعددة، لا توجد خطة مجانية فطيرة التطبيقي نعم الويب، أندرويد، iOS نعم نعم خطط مدفوعة متعددة، نسخة تجريبية مجانية متاحة

من المهم أن تتذكر أن هذه المقارنة ليست شاملة، وأن المزيد من المنصات لديها ميزات مختلفة تستحق النظر فيها. الجانب الحاسم هو فهم متطلباتك واختيار النظام الأساسي بناءً على تلك المعايير.

اختيار منصة التطوير No-Code المناسبة لاحتياجاتك

قد يكون تحديد منصة التطوير المناسبة لاحتياجاتك no-code صعبًا، نظرًا لعدد لا يحصى من الخيارات المتاحة. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة no-code:

سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم: تأكد من أن النظام الأساسي يوفر واجهة مستخدم بديهية ووظيفة drag-and-drop التي تبسط عملية إنشاء التطبيقات. دعم النظام الأساسي: اختر نظامًا no-code يدعم أجهزتك المستهدفة مثل الويب أو Android أو iOS. قد توفر بعض الأنظمة الأساسية توافقًا بين الأنظمة الأساسية، وهو ما قد يكون أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في نشر تطبيقك على أنظمة أساسية متعددة. إدارة قواعد البيانات المرئية: ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر إدارة قواعد البيانات المرئية للانتقال السلس من جداول البيانات أو مصادر البيانات الأخرى إلى تطبيقك الجديد. تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API): يعد التكامل السلس لواجهة برمجة التطبيقات (API) أمرًا ضروريًا لأنه يتيح لك ربط تطبيقك بالخدمات الخارجية وأتمتة نقل البيانات. التسعير: تقييم ومقارنة خطط التسعير عبر منصات مختلفة. تقدم بعض المنصات خططًا مجانية بميزات محدودة، بينما يقدم البعض الآخر مجموعة من الخطط المدفوعة لتناسب المتطلبات المختلفة. قابلية التوسع والتخصيص: حدد نظامًا أساسيًا يسمح لتطبيقك بالنمو جنبًا إلى جنب مع عملك ويوفر مستوى عالٍ من التخصيص لتلبية احتياجات العمل المحددة. الدعم والمجتمع: يمكن أن يكون وجود نظام دعم قوي ومجتمع مشارك أمرًا لا يقدر بثمن أثناء إنشاء تطبيقك، وتوفير إجابات لأسئلتك وتقديم رؤى حول أفضل الممارسات.

تذكر أن النظام الأساسي الصحيح no-code هو أمر شخصي، وما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر. من الضروري مراعاة متطلبات مشروعك واستكشاف الأنظمة الأساسية المختلفة للعثور على النظام الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتك.

إنشاء تطبيق مصمم جيدًا باستخدام منصات No-Code

يتضمن إنشاء تطبيق مصمم جيدًا باستخدام منصات no-code مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى تجربة مستخدم رائعة ومنتج ناجح. فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند استخدام الأنظمة الأساسية no-code لتطوير التطبيقات:

حدد أهدافك: ابدأ بتحديد أهداف التطبيق الخاص بك والغرض منه. سيساعدك هذا على فهم جمهورك المستهدف واحتياجاته بشكل أفضل، مما يتيح لك تصميم تطبيقك وفقًا لذلك. إنشاء مخطط: قم بإعداد مخطط تقريبي أو رسم تخطيطي لشاشات تطبيقك وتدفقه، مع الأخذ في الاعتبار رحلة المستخدم والتفاعلات داخل التطبيق. سيكون هذا المخطط بمثابة دليل طوال عملية التطوير. حدد النظام الأساسي المناسب: ابحث واختر نظامًا أساسيًا للتطوير no-code مع وظيفة drag-and-drop التي تتوافق بشكل أفضل مع أهدافك ومتطلباتك ومواردك. يجب أن يمكّنك النظام الأساسي الصحيح من إنشاء تطبيق يتوافق مع احتياجاتك وأهدافك. تصميم واجهة المستخدم: استخدم واجهة drag-and-drop الخاصة بالنظام الأساسي المحدد لتصميم التطبيق الخاص بك. ضع جمهورك المستهدف في الاعتبار وأعط الأولوية لسهولة الاستخدام والجماليات وتجربة المستخدم. تكوين وظائف التطبيق: قم بتنفيذ الوظائف والميزات المطلوبة، مثل تكامل قاعدة البيانات وتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، من خلال استخدام أدوات النظام الأساسي no-code وكتل البناء. الاختبار والتكرار: إطلاق نموذج أولي أو الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) لتطبيقك وجمع تعليقات المستخدمين لتحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد من المزيد من التحسين أو التعديلات. نشر تطبيقك وتسويقه: بمجرد صقله وتحسينه، انشره باستخدام أدوات النظام الأساسي للويب أو Android أو iOS، وقم بالترويج له لجمهورك المستهدف.

يمكن أن يؤدي إنشاء تطبيق مصمم جيدًا باستخدام منصات no-code إلى توفير الوقت والمال والموارد مع السماح للمستخدمين بالتركيز على تقديم منتج يلبي احتياجات جمهورهم المستهدف. مع منصات مثل AppMaster.io وغيرها التي تقدم ميزات قوية، يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين تطوير تطبيقات ذات مستوى احترافي وتحويل أفكارهم إلى واقع.

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AppMaster.io: منافس قوي في مجال No-Code

من بين مجموعة واسعة من منصات التطوير no-code المتاحة اليوم، يميز AppMaster.io نفسه باعتباره المنافس الأول. تأسست AppMaster في عام 2020 ومدعومة بنهج مبتكر لتطوير التطبيقات، وسرعان ما اكتسبت شهرة كمنصة قوية no-code في فئات مختلفة بواسطة G2، مثل منصات تطوير No-Code ، وتطوير التطبيقات السريعة (RAD)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، والسحب -and-Drop منشئو التطبيقات، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات، ومنصات تطوير التطبيقات.

يتيح AppMaster.io للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة دون الحاجة إلى مهارات البرمجة، وذلك باستخدام واجهة drag-and-drop المرئية. يدعم النظام الأساسي العديد من أنواع التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات الصفحة الواحدة وتطبيقات الويب التقدمية وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لأجهزة iOS وAndroid. علاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات AppMaster.io العمل مع أي قاعدة بيانات أساسية متوافقة مع PostgreSQL ، مما يضمن التوافق الشامل والمرونة فيما يتعلق بتخزين البيانات وإدارتها.

تشمل الأدوات المرئية للمنصة لتصميم وبناء التطبيقات ما يلي:

تصميم نموذج البيانات: يمكنك إنشاء مخططات قاعدة البيانات وإدارتها بسهولة باستخدام المحرر المرئي للنظام الأساسي.

يمكنك إنشاء مخططات قاعدة البيانات وإدارتها بسهولة باستخدام المحرر المرئي للنظام الأساسي. مصمم عمليات الأعمال (BP): تحديد وتنفيذ منطق الأعمال لتطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية باستخدام واجهة قائمة على مخطط انسيابي مرئي.

تحديد وتنفيذ منطق الأعمال لتطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية باستخدام واجهة قائمة على مخطط انسيابي مرئي. نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) ونقاط نهاية WSS: يمكنك تحديد endpoints REST API وWSS وإدارتها بسهولة للخدمات الخلفية.

يمكنك تحديد REST API وWSS وإدارتها بسهولة للخدمات الخلفية. مكونات واجهة المستخدم/تجربة المستخدم: صمم واجهات مستخدم جذابة وبديهية باستخدام مكتبة من المكونات المعدة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب متطلبات التطبيق الخاص بك.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام AppMaster.io هي قدرته على التخلص من الديون التقنية - وهي مشكلة شائعة في تطوير البرامج التقليدية. كلما تم إجراء أي تعديلات على متطلبات التطبيق، يقوم AppMaster تلقائيًا بإعادة إنشاء التطبيق بالكامل من البداية، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية الصيانة في جميع الأوقات.

يقدم AppMaster مجموعة من خطط الاشتراك التي تلبي احتياجات مختلف المستخدمين، بدءًا من المبتدئين الذين يرغبون في تجربة النظام الأساسي مجانًا (التعلم والاستكشاف) وحتى الشركات والمؤسسات الكبرى التي تتطلب حلولًا مخصصة (خطة المؤسسات). مع قاعدة مستخدمين تزيد عن 60.000 مستخدم في أبريل 2023، تعمل AppMaster.io باستمرار على توسيع عروضها وتصميم ميزات نظامها الأساسي لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.

لتجربة الإمكانات الكاملة للمنصة، يمكنك إنشاء حساب مجاني واستكشاف ميزاته وإمكانياته المتنوعة بشكل مباشر.

الاتجاهات ومستقبل منصات التطوير No-Code

لقد تطورت منصات التطوير No-code بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ويشير الاستثمار المتزايد في هذه التكنولوجيا إلى نمو مستمر كبير في المستقبل. مع استمرار نضج المنصات no-code وتصبح أكثر قوة، من المتوقع أن تشكل العديد من الاتجاهات تطورها:

تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يمكن أن يؤدي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منصات no-code إلى جعل عملية تطوير التطبيقات أكثر ذكاءً وكفاءة. يمكن أن يشمل ذلك تعزيز أتمتة قرارات التصميم، ومعالجة البيانات وتحليلها، وحتى إنشاء التعليمات البرمجية. تخصيص أكبر: مع زيادة عدد الشركات التي تتبنى منصات no-code لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بها، سينمو الطلب على خيارات التخصيص المتزايدة. ستحتاج المنصات إلى استيعاب نطاق أوسع من حالات الاستخدام وتوفير الأدوات اللازمة لتصميم التطبيقات لتناسب المتطلبات المحددة لمستخدميها. ميزات الأمان المحسنة: مع الاعتماد الواسع النطاق للأدوات no-code ، سيظل الأمان أولوية قصوى لكل من موفري النظام الأساسي والمستخدمين. ستصبح ميزات الأمان المحسنة، مثل التحكم في الوصول المستند إلى الدور والتخزين الآمن للبيانات، قياسية، مما يضمن سرية وسلامة وتوافر التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصات no-code . أدوات التعاون المحسنة: نظرًا لأن الفرق البعيدة والموزعة أصبحت أكثر شيوعًا، ستزداد الحاجة إلى أدوات تعاون فعالة داخل الأنظمة الأساسية no-code . ستصبح القدرة على العمل على التطبيقات المعقدة وإدارتها في الوقت نفسه عبر العديد من أعضاء الفريق أكثر أهمية لتبسيط عمليات التطوير ونجاح المشروع. التوافق عبر الأنظمة الأساسية: ستركز أدوات التطوير No-code على التوافق السلس عبر الأنظمة الأساسية لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في استهداف منصات متعددة. سيسمح هذا للمطورين بإنشاء التطبيقات مرة واحدة ونشرها على أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة بأقل قدر من التعديلات.

ومع استمرار تطور تطوير التطبيقات no-code ، فمن المرجح أن تشكل هذه الاتجاهات مستقبل كيفية بناء التطبيقات وإدارتها. تقوم منصات مثل AppMaster.io بالفعل بتسخير هذه الاتجاهات لتقديم حلول متقدمة وقوية وسهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات. يمكن أن يؤدي الاستثمار في منصات التطوير no-code الآن إلى تحقيق فوائد كبيرة على المدى الطويل من خلال تمكين إنشاء تطبيقات سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتكيف في السوق التنافسية.