Escrever planos de negócios não é tão complicado como pode parecer. Não é necessário ser um escritor qualificado ou ter uma licenciatura. Em vez disso, pode criá-los facilmente, pois são bastante simples e directos. Agora, alguns de vós devem estar a perguntar-se porque precisam de planos de negócios em primeiro lugar? A resposta é bastante simples, pois guia-o através de cada passo do início e gestão do seu negócio. É um roteiro que o ajudará a alcançar os seus objectivos desejados. Pode também trazer um novo parceiro ou financiamento, uma vez que é uma ferramenta poderosa para persuadir as pessoas a investir nas suas ideias. Vamos discutir como pode criar planos de negócios e porque é importante para o seu negócio se quiser angariar financiamento.

O que são planos de negócios?

Quanto tempo devem ter os planos de negócio para um arranque?



Planos de negócios são documentos escritos descrevendo como um novo negócio irá atingir os seus objectivos. Inclui as suas estratégias de marketing, projecções financeiras, e uma descrição detalhada das suas operações e equipa de gestão. Um plano de negócios bem escrito é muito mais do que um documento estático; deve ser actualizado regularmente à medida que o seu negócio cresce e muda. Se quiser apresentar o seu conceito de negócio a potenciais investidores, faça-o mais detalhado e minucioso.

Não há uma resposta exacta a esta questão de quanto tempo devem ter os planos de negócio. A lista de elementos varia em função do âmbito da sua empresa e dos seus objectivos de negócio. No entanto, a maioria deles divide-se em duas categorias: um negócio de arranque enxuto e um modelo de negócio tradicional. Um plano de negócios lean start-up é um documento de página única que contém apenas a descrição mais essencial da empresa. É perfeito para empresas recém-criadas e que não têm muita experiência.

Um plano de negócios tradicional é um documento mais abrangente que pode ter de 10 a 50 páginas. Este tipo é perfeito para empresas que tenham adquirido experiência na sua indústria. Contudo, o plano tradicional não está a ser utilizado nos dias de hoje. se estiver apenas a iniciar uma empresa, pode utilizar o formato de plano de negócios lean startup. Muitas empresas famosas como Google, Amazon, Airbnb, etc., utilizaram o plano de negócio de arranque enxuto na sua fase de desenvolvimento. O documento empresarial tradicional também não é adequado para novas empresas. muitos recursos gratuitos e pagos estão disponíveis online que fornecem um grande formato de plano de negócios lean startup.

Quais são os cinco elementos básicos de um plano de negócios?

Para escrever um plano de negócios adequado, é necessário acrescentar os seguintes 5 elementos-chave do formato lean e tradicional do plano de negócios.

Sua Descrição de Negócio
Um dos elementos-chave dos seus planos de negócios tradicionais e lean de arranque é a descrição da empresa, pois fornece uma breve visão geral da história da sua empresa, do número de empregados, e da(s) localização(ões) da sua empresa. Além disso, escreva um plano de negócios que inclua as informações do proprietário e do fundador e detalhes das suas funções na empresa, pois é essencial se vai solicitar financiamento para o seu negócio.

Detalhes sobre Produtos e Serviços
Esta secção do seu documento empresarial deve ter os detalhes sobre o produto ou serviço que está a oferecer na sua empresa. Além disso, pode listar informações sobre características, planos de marketing, planos de preços, e benefícios no seu plano de negócios. Muitas empresas também preferem enumerar os seus catálogos. Pode explorar diferentes planos ou modelos para obter a ideia.

Análise de mercado
A análise de mercado é um estudo detalhado do seu mercado-alvo, e é importante para o sucesso da sua empresa. Pode listar a descrição dos seus clientes alvo e o seu comportamento de compra no seu documento comercial. Além disso, pode incluir as pessoas a quem está a comercializar o seu produto e as suas estatísticas para as ajudar a obter financiamento. A análise de mercado é uma característica chave de qualquer negócio, por isso faça ao longo da investigação sobre análise de mercado se planeia competir com eles.

Implementação
Seria melhor se escrevesse um plano de negócios com estratégias de implementação completas. A secção de implementação é uma explicação detalhada de como vai atingir os seus objectivos para o crescimento da sua empresa. Pode listar as suas estratégias de marketing e vendas, juntamente com actividades promocionais, nesta secção. Além disso, precisa de adicionar os prazos para cada actividade para tornar o formato do seu plano de negócios mais apelativo.

Detalhes financeiros
Se estiver ansioso por pedidos de financiamento, precisa de escrever um plano de negócios que inclua todos os detalhes financeiros. Ajudá-lo-á a ganhar a confiança dos potenciais investidores e dar-lhes-á uma ideia dos seus planos de gasto de dinheiro. Assim, obterá o financiamento máximo. Além disso, pode acrescentar detalhes de impostos comerciais, relatórios de crédito, declarações financeiras, etc.

Estes são os cinco elementos-chave que os planos de negócios devem seguir. Contudo, pode solicitar ao seu redactor que acrescente outras secções para o tornar mais abrangente se necessário.

Quais são as 7 partes de um plano de negócios?

Não há nenhuma regra ou formato específico para escrever um modelo de negócios magro ou tradicional. No entanto, aqui estão os 7 pontos-chave para escrever planos de negócios:

Resumo executivo
Comece por escrever um resumo executivo para introduzir o seu negócio e o seu objectivo. Por exemplo, suponha que está a criá-lo de modo a atrair investimento de capital. Nesse caso, deve explicar o resumo executivo e torná-lo suficientemente convincente para os investidores que estão interessados no seu projecto. Deve também explicar quanto investimento precisa e como vai pagar os seus empréstimos comerciais. Além disso, acrescente as realizações que o seu negócio tem até agora.

Descrição da empresa
Na secção descrição da empresa, precisa de acrescentar detalhes da sua empresa. Por exemplo, pode adicionar informações sobre o histórico da sua empresa, o número de empregados, e a(s) localização(ões) da sua empresa. Além disso, precisa de explicar o valor financeiro da sua empresa e como as tendências do mercado podem afectar o seu negócio. A fim de tornar o seu plano mais convincente, deve acrescentar informações positivas e negativas para fornecer detalhes precisos. Além disso, também deve acrescentar se for um único proprietário, empresa, LLC, ou apenas um novato para um perfil de empresa abrangente.

Análise de mercado e oportunidades
Mais novas empresas precisam de pesquisar para compreender o seu mercado-alvo, pois é um elemento chave se quiser impressionar os seus investidores. Por conseguinte, esta secção deve ter detalhes sobre o seu mercado-alvo. Não só isso, mas também precisa de explicar o ambiente competitivo para mostrar como o seu negócio será capaz de sobreviver a longo prazo. É também crucial acrescentar detalhes demográficos como idade, localização, e sexo. Explique também dados sobre o comportamento de compra do seu mercado-alvo. Finalmente, gaste o seu tempo nesta secção para captar a atenção dos seus investidores financeiros ou clientes.

Análise competitiva
Para sobreviver no mercado actual, precisa de fazer uma análise competitiva completa sobre o que o diferencia dos seus concorrentes. Depois, deve listar a sua proposta de venda única ou USP que torna o seu negócio melhor do que outros no mercado. Além disso, escreva um plano de negócios com os nomes dos concorrentes juntamente com os seus produtos e serviços para o tornar mais atractivo. Além disso, aprofundar a história dos seus concorrentes directos e indirectos, os seus produtos, e os custos operacionais. Desta forma, pode acrescentar formas de competir com eles a longo prazo.

Plano de execução
O plano de execução é uma parte essencial do seu documento porque determinará como vai atingir os seus objectivos comerciais. Portanto, deve listar como você e a sua equipa vão executar o que está escrito no documento. O plano de execução deve explicar quem, o quê, quando, onde, e como vão atingir os vossos objectivos. Esta secção deve também incluir os detalhes das qualificações e experiência da sua equipa de gestão.

Estratégias de Marketing
Aqui vem a parte mais crucial de qualquer marketing i-e empresarial. Tem de incluir toda a informação sobre o seu produto ou serviço e sobre a forma como o irá promover. Deve também fazer pesquisas de mercado para compreender o seu mercado-alvo e as suas necessidades. Com base nisso, pode criar estratégias e partilhá-las com os seus interessados. Adicione activos de marketing, mensagens de marca e a linha temporal para envolver os seus clientes através de diferentes canais. A análise de marketing SWOT é também essencial para acrescentar a esta secção. Pode utilizá-la para compreender os factores internos e externos que afectam as suas estratégias de marketing.

Projecções financeiras
Uma projecção financeira é uma parte da sua empresa onde a maioria dos investidores demonstra o seu interesse. Eles querem saber sobre as receitas e despesas da sua empresa. Por isso, deve sempre acrescentar uma análise empresarial das suas demonstrações financeiras passadas e projecções futuras. Além disso, deve também acrescentar informações sobre o seu modelo de receitas, estratégia de preços, e margens brutas. Desta forma, os seus potenciais investidores podem compreender o seu negócio e a sua força financeira.

O que deve conter um plano de negócios?

Pensamentos Finais

Pensamentos Finais

Se for uma empresa em fase de arranque ou estabelecida, é necessário um documento empresarial bem escrito e abrangente. Pode levar o seu negócio para o nível seguinte, atingindo objectivos a longo prazo. Deve investir o seu tempo e energia, uma vez que é um preditor chave do sucesso da sua empresa. Escolha um formato de negócio de arranque enxuto, pois é uma opção melhor do que um plano de negócio tradicional, especialmente se estiver apenas a começar. Além disso, se quiser solicitar financiamento, certifique-se de incluir todos os elementos importantes para chamar a atenção dos seus potenciais investidores. Então, de que é que está à espera? Escreva um plano de negócios para dar o pontapé de saída à sua empresa!

O seu plano de negócios tradicional deve ter todos os elementos acima mencionados, como resumo executivo, detalhes financeiros, estratégias de marketing, etc. Além disso, deve também estar bem escrito, livre de erros gramaticais, e explicar todos os detalhes cruciais. Pode também ajudar a partir de recursos em linha ou contratar um escritor profissional para o fazer de forma eficiente. Além disso, se quiser solicitar fundos aos seus investidores, faça-o mais pormenorizadamente e ao ponto.