Rédiger des plans d'affaires n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Vous n'avez pas besoin d'être un écrivain qualifié ou d'avoir un diplôme. Au lieu de cela, vous pouvez les créer facilement, car ils sont assez simples et directs. Maintenant, certains d'entre vous doivent se demander pourquoi vous avez besoin de plans d'affaires en premier lieu ? La réponse est assez simple car elle vous guide à chaque étape du démarrage et de la gestion de votre entreprise. C'est une feuille de route qui vous aidera à atteindre vos objectifs souhaités. Cela peut également apporter un nouveau partenaire ou un financement car c'est un outil puissant pour persuader les gens d'investir dans vos idées. Discutons de la façon dont vous pouvez créer des plans d'affaires et pourquoi c'est important pour votre entreprise si vous souhaitez lever des fonds.

Qu'est-ce qu'un business plan ?



Les plans d'affaires sont des documents écrits décrivant comment une nouvelle entreprise atteindra ses objectifs. Il comprend ses stratégies de marketing, ses projections financières et une description détaillée de ses opérations et de son équipe de direction. Un plan d'affaires bien rédigé est bien plus qu'un document statique; il doit être mis à jour régulièrement au fur et à mesure que votre entreprise grandit et change. Si vous souhaitez présenter votre concept d'entreprise à des investisseurs potentiels, rendez-le plus détaillé et approfondi.

Combien de temps les plans d'affaires doivent-ils être pour une startup?



Il n'y a pas de réponse exacte à cette question de la durée des plans d'affaires. La liste des éléments varie en fonction de la portée de votre entreprise et de vos objectifs commerciaux. Cependant, la plupart d'entre eux se répartissent en deux catégories : une entreprise de démarrage allégée et un modèle d'entreprise traditionnel. Un plan d'affaires Lean Startup est un document d'une seule page qui ne contient que la description la plus essentielle de l'entreprise. Il est parfait pour les entreprises qui démarrent et qui n'ont pas beaucoup d'expérience.

Un plan d'affaires traditionnel est un document plus complet qui peut compter entre 10 et 50 pages. Ce type est parfait pour les entreprises qui ont acquis de l'expérience dans leur secteur. Cependant, le plan traditionnel n'est pas utilisé de nos jours. Si vous venez de démarrer une entreprise, vous pouvez utiliser le format de plan d'affaires Lean Startup. De nombreuses entreprises célèbres comme Google, Amazon, Airbnb, etc., ont utilisé des plans d'affaires de démarrage lean dans leur phase de développement. Le document commercial traditionnel ne convient pas non plus aux nouvelles entreprises. De nombreuses ressources gratuites et payantes sont disponibles en ligne et offrent un excellent format de plan d'affaires de démarrage allégé.

Quels sont les cinq éléments de base d'un plan d'affaires?

Pour rédiger un plan d'affaires approprié, vous devez ajouter les 5 éléments clés suivants du format de plan d'affaires allégé et traditionnel.

Description de votre entreprise

L'un des éléments clés de vos plans d'affaires de démarrage traditionnels et allégés est la description de l'entreprise, car elle fournit un bref aperçu de l'historique de votre entreprise, du nombre d'employés et du ou des emplacements de votre entreprise. De plus, rédigez un plan d'affaires qui comprend les informations sur le propriétaire et le fondateur et le détail de leurs rôles dans l'entreprise, car il est essentiel si vous allez demander un financement pour votre entreprise. Détails sur les produits et services

Cette section de votre document commercial doit contenir des détails sur le produit ou le service que vous proposez dans votre entreprise. En outre, vous pouvez répertorier des informations sur les fonctionnalités, les plans marketing, les plans tarifaires et les avantages dans votre plan d'affaires. De nombreuses entreprises préfèrent également répertorier leurs catalogues. Vous pouvez explorer différents plans ou modèles pour vous faire une idée. Analyse de marché

L'analyse de marché est une étude détaillée de votre marché cible, et elle est importante pour le succès de votre entreprise. Vous pouvez répertorier la description de vos clients ciblés et leur comportement d'achat dans votre document commercial. De plus, vous pouvez inclure les personnes à qui vous commercialisez votre produit et leurs statistiques pour les aider à obtenir un financement. L'analyse de marché est une caractéristique clé de toute entreprise, alors faites des recherches sur l'analyse de marché si vous envisagez de les concurrencer. Mise en œuvre

Il serait préférable que vous rédigiez un plan d'affaires avec des stratégies de mise en œuvre complètes. La section mise en œuvre est une explication détaillée de la manière dont vous allez atteindre vos objectifs pour la croissance de votre entreprise. Vous pouvez répertorier vos stratégies de marketing et de vente, ainsi que vos activités promotionnelles, dans cette section. De plus, vous devez ajouter les échéanciers de chaque activité pour rendre le format de votre plan d'affaires plus attrayant. Détails financiers

Si vous attendez avec impatience les demandes de financement, vous devez rédiger un plan d'affaires qui comprend tous les détails financiers. Cela vous aidera à gagner la confiance des investisseurs potentiels et leur donnera une idée de vos projets de dépenses. Par conséquent, vous obtiendrez le financement maximal. De plus, vous pouvez ajouter des détails sur la taxe professionnelle, des rapports de solvabilité, des états financiers, etc.

Ce sont les cinq éléments clés que les plans d'affaires doivent suivre. Cependant, vous pouvez demander à votre rédacteur d'ajouter d'autres sections pour le rendre plus complet si nécessaire.

Quelles sont les 7 parties d'un business plan ?



Il n'y a pas de règle ou de format spécifique pour écrire un modèle d'entreprise allégé ou traditionnel. Cependant, voici les 7 points clés pour rédiger des plans d'affaires :

Résumé

Commencez par rédiger un résumé pour présenter votre entreprise et son objectif. Par exemple, supposons que vous le créez afin d'attirer des investissements en capital. Dans ce cas, vous devez expliquer le résumé analytique et le rendre suffisamment convaincant pour les investisseurs intéressés par votre projet. Vous devez également expliquer le montant de l'investissement dont vous avez besoin et comment vous allez rembourser vos prêts commerciaux. De plus, ajoutez les réalisations de votre entreprise jusqu'à présent. Description de l'entreprise

Dans la section de description de l'entreprise, vous devez ajouter les détails de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez ajouter des informations sur l'historique de votre entreprise, le nombre d'employés et le ou les emplacements de votre entreprise. De plus, vous devez expliquer la valeur financière de votre entreprise et comment les tendances du marché peuvent affecter votre entreprise. Afin de rendre votre plan plus convaincant, vous devez ajouter des informations positives et négatives pour fournir des détails précis. De plus, vous devez également ajouter si vous êtes un propriétaire unique, une société, une LLC ou simplement un débutant pour un profil d'entreprise complet. Analyse de marché et opportunités

La plupart des nouvelles entreprises ont besoin de faire des recherches pour comprendre leur marché cible car c'est un élément clé si vous voulez impressionner vos investisseurs. Par conséquent, cette section devrait contenir des détails sur votre marché cible. Non seulement cela, mais vous devez également expliquer l'environnement concurrentiel pour montrer comment votre entreprise pourra survivre à long terme. Il est également crucial d'ajouter des détails démographiques tels que l'âge, le lieu et le sexe. Expliquez également les données sur le comportement d'achat de votre marché cible. Enfin, passez votre temps sur cette rubrique pour capter l'attention de vos investisseurs financiers ou clients. Analyse compétitive

Pour survivre sur le marché actuel, vous devez effectuer une analyse concurrentielle complète de ce qui vous différencie de vos concurrents. Ensuite, vous devez énumérer votre proposition de vente unique ou USP qui rend votre entreprise meilleure que les autres sur le marché. Rédigez également un plan d'affaires avec les noms des concurrents ainsi que leurs produits et services pour le rendre plus attrayant. De plus, approfondissez l'historique de vos concurrents directs et indirects, leurs produits et leurs coûts d'exploitation. De cette façon, vous pouvez ajouter des moyens de rivaliser avec eux à long terme. Plan d'exécution

Le plan d'exécution est une partie essentielle de votre document car il déterminera comment vous allez atteindre vos objectifs commerciaux. Par conséquent, vous devez indiquer comment vous et votre équipe allez exécuter ce qui est écrit dans le document. Le plan d'exécution doit expliquer qui, quoi, quand, où et comment vous allez atteindre vos objectifs. Cette section doit également inclure les détails des qualifications et de l'expérience de votre équipe de direction. Stratégies marketing

Voici la partie la plus cruciale de toute entreprise à savoir le marketing. Vous devez inclure toutes les informations sur votre produit ou service et sur la manière dont vous en ferez la promotion. Vous devriez également faire des études de marché pour comprendre votre marché cible et ses besoins. Sur cette base, vous pouvez créer des stratégies et les partager avec vos parties prenantes. Ajoutez des ressources marketing, des messages de marque et un calendrier pour engager vos clients sur différents canaux. L'analyse SWOT marketing est également essentielle à ajouter à cette section. Vous pouvez l'utiliser pour comprendre les facteurs internes et externes affectant vos stratégies marketing. Projections financières

Une projection financière est une partie de votre entreprise où la plupart des investisseurs manifestent leur intérêt. Ils veulent connaître les revenus et les dépenses de votre entreprise. Ainsi, vous devez toujours ajouter une analyse commerciale de vos états financiers passés et de vos projections futures. En outre, vous devez également ajouter des informations sur votre modèle de revenus, votre stratégie de tarification et vos marges brutes. De cette façon, vos investisseurs potentiels peuvent comprendre votre entreprise et sa solidité financière.

Que doit contenir un business plan ?



Votre plan d'affaires traditionnel doit contenir tous les éléments mentionnés ci-dessus, tels que le résumé analytique, les détails financiers, les stratégies de marketing, etc. De plus, il doit également être bien rédigé, exempt d'erreurs grammaticales et expliquer tous les détails cruciaux. Vous pouvez également vous aider à partir de ressources en ligne ou engager un rédacteur professionnel pour le faire efficacement. De plus, si vous souhaitez demander des fonds à vos investisseurs, rendez-le plus détaillé et précis.

Dernières pensées



Que vous soyez une startup ou une entreprise établie, un document commercial bien rédigé et complet est nécessaire. Cela peut faire passer votre entreprise au niveau supérieur en atteignant des objectifs à long terme. Vous devez investir votre temps et votre énergie car c'est un prédicteur clé du succès de votre entreprise. Choisissez un format d'entreprise de démarrage lean car c'est une meilleure option qu'un plan d'affaires traditionnel, surtout si vous débutez. De plus, si vous souhaitez demander un financement, assurez-vous d'inclure tous les éléments importants pour attirer l'attention de vos investisseurs potentiels. Alors qu'est-ce que tu attends? Rédigez un business plan pour démarrer votre entreprise !