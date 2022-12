Scrivere un business plan non è così complicato come può sembrare. Non è necessario essere abili scrittori o avere una laurea. Al contrario, è possibile crearli facilmente, poiché sono piuttosto semplici e lineari. Ora, alcuni di voi si staranno chiedendo perché avete bisogno di un business plan? La risposta è piuttosto semplice, poiché vi guida in ogni fase dell'avvio e della gestione della vostra attività. È una tabella di marcia che vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi desiderati. Può anche portare un nuovo partner o un finanziamento, poiché è uno strumento potente per convincere le persone a investire nelle vostre idee. Vediamo come creare un business plan e perché è importante per la vostra azienda se volete ottenere finanziamenti.

Cosa sono i business plan?

I business plan sono documenti scritti che descrivono come una nuova impresa raggiungerà i propri obiettivi. Includono le strategie di marketing, le proiezioni finanziarie e una descrizione dettagliata delle operazioni e del team di gestione. Un business plan ben scritto è molto più di un documento statico; deve essere aggiornato regolarmente in base alla crescita e ai cambiamenti dell'azienda. Se volete presentare la vostra idea di business a potenziali investitori, rendetelo più dettagliato e approfondito.

Quanto deve essere lungo il business plan di una startup?

Non esiste una risposta esatta alla domanda sulla lunghezza dei business plan. L'elenco degli elementi varia a seconda della portata della vostra azienda e dei vostri obiettivi commerciali. Tuttavia, la maggior parte di essi rientra in due categorie: un business lean startup e un modello di business tradizionale. Un business plan per startup snello è un documento di una sola pagina che contiene solo la descrizione più essenziale dell'azienda. È perfetto per le imprese appena avviate e che non hanno molta esperienza.

Un business plan tradizionale è un documento più completo che può avere dalle 10 alle 50 pagine. Questo tipo di documento è perfetto per le imprese che hanno acquisito esperienza nel loro settore. Tuttavia, il piano tradizionale non è in uso al giorno d'oggi. Se state appena avviando un'azienda, potete utilizzare il formato di business plan "lean startup". Molte aziende famose come Google, Amazon, Airbnb, ecc. hanno utilizzato i business plan lean startup nella loro fase di sviluppo. Il documento aziendale tradizionale non è adatto nemmeno alle nuove imprese. In rete sono disponibili molte risorse gratuite e a pagamento che forniscono un ottimo formato di business plan lean startup.

Quali sono i cinque elementi di base di un business plan?

Per scrivere un business plan adeguato, è necessario aggiungere i seguenti 5 elementi chiave del formato di business plan lean e tradizionale.

Descrizione dell'azienda

Uno degli elementi chiave dei business plan per startup tradizionali e lean è la descrizione dell'azienda, che fornisce una breve panoramica della storia della società, del numero di dipendenti e della sede dell'azienda. Inoltre, scrivete un business plan che includa le informazioni sul proprietario e sul fondatore e i dettagli sui loro ruoli nell'azienda, in quanto è essenziale se state per richiedere un finanziamento per la vostra attività. Dettagli su prodotti e servizi

Questa sezione del documento aziendale deve contenere i dettagli sui prodotti o sui servizi offerti dall'azienda. Inoltre, nel vostro business plan potete elencare informazioni sulle caratteristiche, sui piani di marketing, sui prezzi e sui vantaggi. Molte aziende preferiscono anche elencare i loro cataloghi. È possibile esplorare diversi piani o modelli per farsi un'idea. Analisi di mercato

L'analisi di mercato è uno studio dettagliato del mercato di riferimento ed è importante per il successo dell'azienda. Nel documento aziendale è possibile elencare la descrizione dei clienti target e il loro comportamento d'acquisto. Inoltre, potete includere le persone a cui state commercializzando il vostro prodotto e le loro statistiche per aiutarle a ottenere finanziamenti. L'analisi di mercato è una caratteristica fondamentale di qualsiasi azienda, quindi fate tutte le ricerche sull'analisi di mercato se avete intenzione di competere con loro. Attuazione

Sarebbe meglio se scriveste un business plan con strategie di implementazione complete. La sezione dedicata all'implementazione è una spiegazione dettagliata di come si intende raggiungere gli obiettivi di crescita dell'azienda. In questa sezione si possono elencare le strategie di marketing e di vendita, nonché le attività promozionali. Inoltre, è necessario aggiungere le scadenze per ogni attività per rendere il formato del business plan più accattivante. Dettagli finanziari

Se siete in attesa di richieste di finanziamento, dovete scrivere un business plan che includa tutti i dettagli finanziari. Questo vi aiuterà a guadagnare la fiducia dei potenziali investitori e a dare loro un'idea dei vostri piani di spesa. In questo modo otterrete il massimo dei finanziamenti. Inoltre, è possibile aggiungere i dettagli fiscali dell'azienda, i rapporti di credito, i rendiconti finanziari, ecc.

Questi sono i cinque elementi chiave che i business plan dovrebbero seguire. Tuttavia, se necessario, potete chiedere al vostro scrittore di aggiungere altre sezioni per renderlo più completo.

Quali sono le 7 parti di un business plan?

Non esiste una regola o un formato specifico per la stesura di un modello di business snello o tradizionale. Tuttavia, ecco i 7 punti chiave per la stesura dei business plan:

Riassunto esecutivo

Iniziate scrivendo un riassunto esecutivo per introdurre la vostra attività e il suo scopo. Ad esempio, supponiamo che l'azienda sia stata creata per attrarre investimenti di capitale. In questo caso, dovrete spiegare il sommario esecutivo e renderlo abbastanza convincente per gli investitori interessati al vostro progetto. Dovreste anche spiegare di quanti investimenti avete bisogno e come pensate di pagare i prestiti della vostra azienda. Inoltre, aggiungete i risultati ottenuti finora dalla vostra azienda. Descrizione dell'azienda

Nella sezione dedicata alla descrizione dell'azienda, dovete aggiungere i dettagli della vostra impresa. Ad esempio, è possibile aggiungere informazioni sulla storia dell'azienda, sul numero di dipendenti e sulla sede dell'azienda. Inoltre, è necessario spiegare il valore finanziario dell'azienda e come le tendenze del mercato possono influenzare l'attività. Per rendere il vostro piano più convincente, dovreste aggiungere informazioni positive e negative per fornire dettagli accurati. Inoltre, è necessario aggiungere se si è una ditta individuale, una società di capitali, una SRL o un semplice principiante per ottenere un profilo aziendale completo. Analisi del mercato e opportunità

La maggior parte delle nuove aziende ha bisogno di fare ricerche per comprendere il proprio mercato di riferimento, in quanto si tratta di un elemento fondamentale se si vuole fare colpo sugli investitori. Pertanto, questa sezione deve contenere i dettagli del vostro mercato di riferimento. Non solo, ma è necessario spiegare anche l'ambiente competitivo per dimostrare come la vostra azienda sarà in grado di sopravvivere nel lungo periodo. È inoltre fondamentale aggiungere dettagli demografici come l'età, l'ubicazione e il sesso. Spiegate anche i dati relativi al comportamento d'acquisto del vostro mercato target. Infine, dedicate il vostro tempo a questa sezione per catturare l'attenzione degli investitori finanziari o dei clienti. Analisi della concorrenza

Per sopravvivere nel mercato odierno, dovete fare un'analisi competitiva completa su ciò che vi differenzia dai vostri concorrenti. Dovete quindi elencare la vostra proposta di vendita unica o USP che rende la vostra attività migliore di altre sul mercato. Inoltre, scrivete un business plan con i nomi dei concorrenti insieme ai loro prodotti e servizi per renderlo più attraente. Inoltre, approfondite la storia dei vostri concorrenti diretti e indiretti, i loro prodotti e i costi operativi. In questo modo, potrete aggiungere modi per competere con loro nel lungo periodo. Piano di esecuzione

Il piano di esecuzione è una parte essenziale del vostro documento, perché determinerà il modo in cui raggiungerete gli obiettivi aziendali. Il piano di esecuzione deve spiegare chi, cosa, quando, dove e come raggiungerà gli obiettivi. Questa sezione dovrebbe anche includere i dettagli delle qualifiche e dell'esperienza del vostro team di gestione. Strategie di marketing

È questa la parte più cruciale di ogni impresa: il marketing. Dovete includere tutte le informazioni sul vostro prodotto o servizio e su come lo promuoverete. Dovete anche fare delle ricerche di mercato per capire il vostro mercato di riferimento e le sue esigenze. Su questa base, si possono creare strategie e condividerle con gli stakeholder. Aggiungete le risorse di marketing, la messaggistica del marchio e la tempistica per coinvolgere i clienti su diversi canali. Anche l'analisi SWOT del marketing è essenziale da aggiungere a questa sezione. Potete utilizzarla per comprendere i fattori interni ed esterni che influenzano le vostre strategie di marketing. Proiezioni finanziarie

Le proiezioni finanziarie sono una parte della vostra azienda per la quale la maggior parte degli investitori mostra interesse. Vogliono conoscere le entrate e le spese della vostra azienda. Per questo motivo, dovreste sempre aggiungere un'analisi dei bilanci passati e delle proiezioni future. Inoltre, dovreste aggiungere informazioni sul vostro modello di ricavi, sulla strategia dei prezzi e sui margini lordi. In questo modo, i vostri potenziali investitori potranno comprendere la vostra azienda e la sua solidità finanziaria.

Cosa deve contenere un business plan?

Il business plan tradizionale deve contenere tutti gli elementi sopra citati, come la sintesi, i dettagli finanziari, le strategie di marketing, ecc. Inoltre, deve essere ben scritto, privo di errori grammaticali e spiegare tutti i dettagli cruciali. Per farlo in modo efficiente, si può ricorrere a risorse online o assumere uno scrittore professionista. Inoltre, se volete richiedere fondi ai vostri investitori, rendetelo più dettagliato e preciso.

Riflessioni finali

Che siate una startup o un'azienda consolidata, un documento aziendale ben scritto e completo è necessario. Può portare la vostra attività a un livello superiore, raggiungendo obiettivi a lungo termine. Dovete investire tempo ed energie perché è un fattore chiave per il successo della vostra azienda. Scegliete un formato di business lean startup perché è un'opzione migliore di un business plan tradizionale, soprattutto se siete agli inizi. Inoltre, se volete richiedere un finanziamento, assicuratevi di includere tutti gli elementi importanti per attirare l'attenzione dei vostri potenziali investitori. Quindi, cosa state aspettando? Scrivete un business plan per dare il via alla vostra azienda!