Pisanie biznesplanów nie jest tak skomplikowane, jak może się wydawać. Nie musisz być wykwalifikowanym pisarzem lub mieć stopień naukowy. Zamiast tego, można stworzyć je łatwo, ponieważ są one dość proste i proste. Teraz, niektórzy z was pewnie zastanawiają się, dlaczego trzeba biznesplany w pierwszej kolejności? Odpowiedź jest dość prosta, ponieważ prowadzi Cię przez każdy etap rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to mapa drogowa, która pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele. Może również przynieść nowego partnera lub finansowanie, ponieważ jest to potężne narzędzie do przekonania ludzi do inwestowania w swoje pomysły. Omówmy, jak można tworzyć plany biznesowe i dlaczego jest to ważne dla Twojego biznesu, jeśli chcesz pozyskać finansowanie.

Co to są biznesplany?

Biznes plany to pisemne dokumenty opisujące, jak nowy biznes osiągnie swoje cele. Obejmuje on strategie marketingowe, projekcje finansowe, a także szczegółowy opis działalności i zespołu zarządzającego. Dobrze napisany biznesplan jest czymś więcej niż statycznym dokumentem; powinien być regularnie aktualizowany w miarę rozwoju i zmian firmy. Jeśli chcesz zaprezentować swoją koncepcję biznesową potencjalnym inwestorom, uczyń ją bardziej szczegółową i dokładną.

Jak długi powinien być biznesplan dla startupu?

Nie ma jednej dokładnej odpowiedzi na to pytanie, jak długi powinien być biznesplan. Lista elementów różni się w zależności od zakresu działalności Twojej firmy i celów biznesowych. Jednak większość z nich dzieli się na dwie kategorie: chudy biznesplan dla startupu i tradycyjny szablon biznesowy. Biznesplan lean startup to jednostronicowy dokument, który zawiera tylko najistotniejszy opis firmy. Jest idealny dla firm, które dopiero zaczynają i nie mają dużego doświadczenia.

Tradycyjny biznesplan jest bardziej kompleksowym dokumentem, który może mieć od 10 do 50 stron. Ten typ jest idealny dla firm, które zdobyły doświadczenie w swojej branży. Jednak tradycyjny plan nie jest obecnie w użyciu. Jeśli dopiero zaczynasz firmę, możesz użyć formatu lean startup business plan. Wiele znanych firm, takich jak Google, Amazon, Airbnb, itp. używało w swojej fazie rozwoju biznesplanów lean startup. Tradycyjny dokument biznesowy nie jest odpowiedni również dla nowych firm. W sieci dostępnych jest wiele darmowych i płatnych zasobów, które zapewniają świetny format biznesplanu lean startup.

Jakie jest pięć podstawowych elementów biznesplanu?

Aby napisać właściwy biznesplan, musisz dodać następujące 5 kluczowych elementów chudego i tradycyjnego formatu biznesplanu.

Opis Twojej działalności

Jednym z kluczowych elementów biznesplanu tradycyjnego i lean startup jest opis firmy, ponieważ zawiera on krótki przegląd historii firmy, liczbę pracowników oraz lokalizację firmy. Co więcej, napisz biznesplan, który zawiera informacje o właścicielu i założycielu oraz szczegóły dotyczące ich ról w firmie, ponieważ jest to niezbędne, jeśli zamierzasz ubiegać się o finansowanie dla swojej firmy. Szczegóły dotyczące produktów i usług

Ta część biznes planu powinna zawierać szczegóły dotyczące produktu lub usługi, którą oferujesz w swojej firmie. Ponadto, w biznesplanie można wymienić informacje o cechach, planach marketingowych, planach cenowych i korzyściach. Wiele firm woli również spisać swoje katalogi. Możesz zbadać różne plany lub szablony, aby uzyskać pomysł. Analiza rynku

Analiza rynku to szczegółowe badanie rynku docelowego, które jest ważne dla sukcesu firmy. Możesz wymienić opis swoich docelowych klientów i ich zachowań zakupowych w swoim dokumencie biznesowym. Ponadto, możesz uwzględnić osoby, do których kierujesz swój produkt i ich statystyki, aby pomóc im w uzyskaniu finansowania. Analiza rynku jest kluczową cechą każdego biznesu, więc zrób całe badania nad analizą rynku, jeśli planujesz z nimi konkurować. Realizacja

Najlepiej byłoby, gdybyś napisał biznesplan z kompletnymi strategiami wdrożeniowymi. Sekcja wdrażania to szczegółowe wyjaśnienie, jak zamierzasz osiągnąć swoje cele związane z rozwojem firmy. W tej sekcji możesz wymienić swoje strategie marketingowe i sprzedażowe, wraz z działaniami promocyjnymi. Ponadto należy dodać harmonogramy dla każdego działania, aby format biznesplanu był bardziej atrakcyjny. Szczegóły finansowe

Jeśli oczekujemy na wnioski o dofinansowanie, należy napisać biznesplan, który zawiera wszystkie szczegóły finansowe. Pomoże Ci to zdobyć zaufanie potencjalnych inwestorów i da im pojęcie o Twoich planach wydawania pieniędzy. W ten sposób uzyskasz maksymalne finansowanie. Ponadto, można dodać szczegóły podatku biznesowego, raporty kredytowe, sprawozdania finansowe, itp.

To jest pięć kluczowych elementów, które biznes plan powinien śledzić. Jednak w razie potrzeby możesz poprosić swojego pisarza o dodanie innych sekcji, aby uczynić go bardziej kompleksowym.

Jakie jest 7 części biznes planu?

Nie ma określonej zasady lub formatu pisania szczupłego lub tradycyjnego szablonu biznesowego. Jednak oto 7 kluczowych punktów do pisania biznesplanów:

Streszczenie

Zacznij od napisania streszczenia, aby przedstawić swój biznes i jego cel. Na przykład, załóżmy, że tworzysz go w celu przyciągnięcia inwestycji kapitałowych. W takim przypadku powinieneś wyjaśnić streszczenie i uczynić je wystarczająco przekonującym dla inwestorów, którzy są zainteresowani twoim projektem. Powinieneś również wyjaśnić, ile inwestycji potrzebujesz i jak zamierzasz spłacić swoje kredyty biznesowe. Ponadto, dodaj osiągnięcia, które Twoja firma ma do tej pory. Opis firmy

W sekcji opisu firmy musisz dodać szczegóły dotyczące Twojej firmy. Na przykład, można dodać informacje o historii firmy, liczbie pracowników i lokalizacji firmy. Ponadto, należy wyjaśnić wartość finansową firmy i jak trendy rynkowe mogą wpłynąć na firmę. Aby Twój plan był bardziej przekonujący, powinieneś dodać pozytywne i negatywne informacje, aby dostarczyć dokładnych szczegółów. Ponadto, należy również dodać, jeśli jesteś jedynym właścicielem, korporacji, LLC, lub po prostu newbie dla kompleksowego profilu firmy. Analiza rynku i możliwości

Większość nowych firm musi badać, aby zrozumieć swój rynek docelowy, ponieważ jest to kluczowy element, jeśli chcesz zaimponować swoim inwestorom. Dlatego ta sekcja powinna mieć szczegóły dotyczące twojego rynku docelowego. Nie tylko to, ale również należy wyjaśnić otoczenie konkurencyjne, aby pokazać, jak firma będzie w stanie przetrwać w dłuższej perspektywie. Kluczowe jest również dodanie szczegółów demograficznych, takich jak wiek, lokalizacja i płeć. Wyjaśnij również dane dotyczące zachowań zakupowych Twojego rynku docelowego. Wreszcie, poświęć czas na tę sekcję, aby przykuć uwagę inwestorów finansowych lub klientów. Analiza konkurencji

Aby przetrwać na dzisiejszym rynku, musisz wykonać kompletną analizę konkurencyjną na temat tego, co odróżnia Cię od konkurencji. Następnie należy wymienić swoją unikalną propozycję sprzedaży lub USP, która sprawia, że Twój biznes jest lepszy od innych na rynku. Napisz również biznesplan z nazwami konkurentów wraz z ich produktami i usługami, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym. Co więcej, zagłębić się w historię swoich bezpośrednich i pośrednich konkurentów, ich produktów i kosztów operacyjnych. W ten sposób można dodać sposoby, aby konkurować z nimi w dłuższej perspektywie. Plan wykonawczy

Plan wykonawczy jest istotną częścią dokumentu, ponieważ określi, jak zamierzasz osiągnąć swoje cele biznesowe. Dlatego powinieneś wymienić, jak ty i twój zespół zamierzacie wykonać to, co jest napisane w dokumencie. Plan wykonawczy powinien wyjaśniać, kto, co, kiedy, gdzie i jak zamierzacie osiągnąć swoje cele. Ta sekcja powinna również zawierać szczegóły dotyczące kwalifikacji i doświadczenia Twojego zespołu zarządzającego. Strategie marketingowe

Tutaj pojawia się najbardziej kluczowa część każdego biznesu - marketing. Musisz zawrzeć wszystkie informacje na temat swojego produktu lub usługi i jak będziesz go promować. Należy również przeprowadzić badania rynku, aby zrozumieć rynek docelowy i jego potrzeby. Na tej podstawie możesz stworzyć strategie i podzielić się nimi z zainteresowanymi stronami. Dodaj aktywa marketingowe, komunikaty marki i linię czasu, aby zaangażować swoich klientów w różnych kanałach. Marketingowa analiza SWOT jest również niezbędna do dodania do tej sekcji. Możesz jej użyć, aby zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na Twoje strategie marketingowe. Projekcje finansowe

Projekcja finansowa jest częścią Twojej firmy, w której większość inwestorów wykazuje swoje zainteresowanie. Chcą wiedzieć o przychodach i wydatkach Twojego biznesu. Dlatego zawsze powinieneś dodać analizę biznesową swoich przeszłych sprawozdań finansowych i przyszłych projekcji. Ponadto, powinieneś dodać informacje o swoim modelu przychodów, strategii cenowej i marży brutto. W ten sposób Twoi potencjalni inwestorzy mogą zrozumieć Twój biznes i jego siłę finansową.

Co powinien zawierać biznesplan?

Twój tradycyjny biznesplan powinien mieć wszystkie wyżej wymienione elementy, takie jak streszczenie, szczegóły dotyczące finansów, strategie marketingowe itp. Ponadto, powinien być dobrze napisany, wolny od błędów gramatycznych i wyjaśniać wszystkie kluczowe szczegóły. Możesz również skorzystać z pomocy zasobów internetowych lub zatrudnić profesjonalnego pisarza, aby uzyskać to skutecznie. Ponadto, jeśli chcesz poprosić o fundusze od inwestorów, uczynić go bardziej szczegółowym i do punktu.

Końcowe przemyślenia

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy firmą o ugruntowanej pozycji, dobrze napisany i kompleksowy dokument biznesowy jest niezbędny. Może on przenieść Twój biznes na zupełnie następny poziom poprzez osiągnięcie długoterminowych celów. Powinieneś zainwestować swój czas i energię, ponieważ jest to kluczowy predykator sukcesu Twojej firmy. Wybierz format biznesowy lean startup, ponieważ jest to lepsza opcja niż tradycyjny biznesplan, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz. Ponadto, jeśli chcesz poprosić o finansowanie, upewnij się, że zawiera wszystkie ważne elementy, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych inwestorów. Na co więc czekasz? Napisz biznesplan, aby rozruszać swoją firmę!