Ondernemingsplannen schrijven is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Je hoeft geen ervaren schrijver te zijn of een diploma te hebben. In plaats daarvan kunt u ze gemakkelijk maken, omdat ze vrij eenvoudig en ongecompliceerd zijn. Nu zullen sommigen van u zich wel afvragen waarom u in de eerste plaats ondernemingsplannen nodig hebt? Het antwoord is vrij eenvoudig, omdat het u door elke stap van het starten en runnen van uw bedrijf leidt. Het is een routekaart die u zal helpen uw gewenste doelen te bereiken. Het kan u ook een nieuwe partner of financiering opleveren, want het is een krachtig instrument om mensen te overtuigen in uw ideeën te investeren. Laten we bespreken hoe u ondernemingsplannen kunt maken en waarom het belangrijk is voor uw bedrijf als u financiering wilt aantrekken.

Wat zijn ondernemingsplannen?

Businessplannen zijn schriftelijke documenten die beschrijven hoe een nieuw bedrijf zijn doelen zal bereiken. Het bevat marketingstrategieën, financiële prognoses en een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en het managementteam. Een goed geschreven ondernemingsplan is veel meer dan een statisch document; het moet regelmatig worden bijgewerkt naarmate uw bedrijf groeit en verandert. Als u uw bedrijfsconcept wilt presenteren aan potentiële investeerders, maak het dan gedetailleerder en grondiger.

Hoe lang moet een ondernemingsplan voor een startup zijn?

Er is geen exact antwoord op de vraag hoe lang een ondernemingsplan moet zijn. De lijst van elementen varieert afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en uw bedrijfsdoelstellingen. De meeste vallen echter in twee categorieën: een lean startup business plan en een traditioneel business template. Een lean startup business plan is een document van één pagina dat alleen de meest essentiële bedrijfsbeschrijving bevat. Het is perfect voor bedrijven die net beginnen en niet veel ervaring hebben.

Een traditioneel ondernemingsplan is een uitgebreider document dat 10 tot 50 pagina's kan tellen. Dit type is perfect voor bedrijven die ervaring hebben opgedaan in hun branche. Het traditionele plan wordt tegenwoordig echter niet meer gebruikt. Als je net een bedrijf begint, kun je het lean startup business plan format gebruiken. Veel bekende bedrijven zoals Google, Amazon, Airbnb, etc., hebben lean startup businessplannen gebruikt in hun ontwikkelingsfase. Het traditionele bedrijfsdocument is ook niet geschikt voor nieuwe bedrijven. Er zijn online veel gratis en betaalde bronnen beschikbaar die een geweldig lean startup business plan format bieden.

Wat zijn de vijf basiselementen van een ondernemingsplan?

Om een goed bedrijfsplan te schrijven, moet je de volgende 5 sleutelelementen van lean en traditioneel bedrijfsplanformaat toevoegen.

Uw bedrijfsomschrijving

Een van de belangrijkste elementen van uw traditionele en lean startup businessplannen is de bedrijfsbeschrijving, omdat het een kort overzicht geeft van de geschiedenis van uw bedrijf, het aantal werknemers en uw bedrijfslocatie(s). Schrijf bovendien een ondernemingsplan met informatie over de eigenaar en oprichter en hun rol in het bedrijf, want dat is essentieel als u financiering voor uw bedrijf gaat aanvragen. Details over producten en diensten

Dit deel van uw bedrijfsdocument moet de details bevatten over het product of de dienst die u aanbiedt in uw bedrijf. Daarnaast kunt u informatie over kenmerken, marketing plannen, prijsplannen, en voordelen in uw business plan. Veel bedrijven geven er ook de voorkeur aan hun catalogi op te sommen. U kunt verschillende plannen of sjablonen onderzoeken om een idee te krijgen. Marktanalyse

De marktanalyse is een gedetailleerde studie van uw doelmarkt, en is belangrijk voor het succes van uw bedrijf. U kunt de beschrijving van uw beoogde klanten en hun koopgedrag opnemen in uw bedrijfsdocument. Daarnaast kunt u de mensen aan wie u uw product op de markt brengt en hun statistieken opnemen om hen te helpen bij het verkrijgen van financiering. Marktanalyse is een belangrijk kenmerk van elk bedrijf, dus doe overal onderzoek naar marktanalyse als u van plan bent om met hen te concurreren. Uitvoering

Het zou het beste zijn als u een ondernemingsplan schreef met complete implementatiestrategieën. Het implementatiegedeelte is een gedetailleerde uitleg van hoe u uw doelen voor de groei van uw bedrijf gaat bereiken. U kunt uw marketing- en verkoopstrategieën, samen met promotionele activiteiten, in dit gedeelte opsommen. Bovendien moet u de tijdlijnen voor elke activiteit toevoegen om uw bedrijfsplan aantrekkelijker te maken. Financiële details

Als u uitkijkt naar financieringsaanvragen, moet u een ondernemingsplan schrijven dat alle financiële details bevat. Het zal u helpen het vertrouwen van de potentiële investeerders te winnen en hen een idee te geven van uw geldbestedingsplannen. Zo krijgt u de maximale financiering. Daarnaast kunt u bedrijfsbelastinggegevens, kredietrapporten, financiële overzichten, enz. toevoegen.

Dit zijn de vijf sleutelelementen die bedrijfsplannen moeten volgen. U kunt uw schrijver echter vragen om andere onderdelen toe te voegen om het uitgebreider te maken als dat nodig is.

Wat zijn de 7 onderdelen van een ondernemingsplan?

Er is geen specifieke regel of formaat voor het schrijven van een sober of traditioneel bedrijfsplan. Hier zijn echter de 7 belangrijkste punten voor het schrijven van ondernemingsplannen:

Samenvatting

Begin met het schrijven van een samenvatting om uw bedrijf en het doel ervan te introduceren. Stel bijvoorbeeld dat u het opricht om kapitaalinvesteringen aan te trekken. In dat geval moet u de samenvatting toelichten en overtuigend genoeg maken voor de investeerders die geïnteresseerd zijn in uw project. Je moet ook uitleggen hoeveel investering je nodig hebt en hoe je je bedrijfskredieten gaat betalen. Voeg bovendien de prestaties toe die uw bedrijf tot nu toe heeft geleverd. Bedrijfsomschrijving

In de sectie bedrijfsbeschrijving moet u details van uw bedrijf toevoegen. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over uw bedrijfsgeschiedenis, het aantal werknemers en uw bedrijfslocatie(s). Daarnaast moet u de financiële waarde van uw bedrijf uitleggen en hoe de markttrends uw bedrijf kunnen beïnvloeden. Om uw plan overtuigender te maken, moet u positieve en negatieve informatie toevoegen om nauwkeurige details te verstrekken. Bovendien moet u ook toevoegen of u een eenmanszaak, vennootschap, LLC, of gewoon een nieuweling bent voor een uitgebreid bedrijfsprofiel. Marktanalyse en kansen

De meeste nieuwe bedrijven moeten onderzoek doen om hun doelmarkt te begrijpen, omdat het een belangrijk element is als u indruk wilt maken op uw investeerders. Daarom moet dit gedeelte details bevatten over uw doelmarkt. Niet alleen dat, maar u moet ook de concurrentieomgeving uitleggen om te laten zien hoe uw bedrijf op de lange termijn zal kunnen overleven. Het is ook cruciaal om demografische gegevens zoals leeftijd, locatie en geslacht toe te voegen. Leg ook gegevens uit over het koopgedrag van uw doelgroep. Besteed tenslotte tijd aan dit onderdeel om de aandacht van uw financiële investeerders of klanten te trekken. Concurrentieanalyse

Om te overleven in de huidige markt, moet u een volledige concurrentieanalyse uitvoeren over wat u onderscheidt van uw concurrenten. Vervolgens moet u uw unique selling proposition of USP dat maakt uw bedrijf beter dan anderen in de markt. Schrijf ook een businessplan met de namen van concurrenten, samen met hun producten en diensten om het aantrekkelijker te maken. Graaf bovendien dieper in de geschiedenis van uw directe en indirecte concurrenten, hun producten en operationele kosten. Zo kunt u manieren toevoegen om op lange termijn met hen te concurreren. Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan is een essentieel onderdeel van uw document omdat het bepaalt hoe u uw bedrijfsdoelstellingen gaat bereiken. Daarom moet u aangeven hoe u en uw team gaan uitvoeren wat er in het document staat. Het uitvoeringsplan moet uitleggen wie, wat, wanneer, waar en hoe u uw doelen gaat bereiken. Dit deel moet ook details bevatten over de kwalificaties en ervaring van uw managementteam. Marketingstrategieën

Hier komt het meest cruciale deel van elk bedrijf: marketing. U moet alle informatie opnemen over uw product of dienst en hoe u het gaat promoten. U moet ook marktonderzoek doen om uw doelgroep en hun behoeften te begrijpen. Op basis daarvan kunt u strategieën creëren en deze delen met uw stakeholders. Voeg marketingmiddelen, merkberichten en de tijdlijn toe om uw klanten via verschillende kanalen te betrekken. Marketing SWOT-analyse is ook essentieel om toe te voegen aan deze sectie. U kunt het gebruiken om de interne en externe factoren te begrijpen die uw marketingstrategieën beïnvloeden. Financiële projecties

Een financiële projectie is een onderdeel van uw bedrijf waar de meeste investeerders hun interesse tonen. Ze willen weten wat de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf zijn. U moet dus altijd een zakelijke analyse toevoegen van uw financiële overzichten uit het verleden en toekomstprojecties. Daarnaast moet u ook informatie toevoegen over uw inkomstenmodel, prijsstrategie en brutomarges. Op deze manier kunnen uw potentiële investeerders uw bedrijf en de financiële kracht ervan begrijpen.

Wat moet een ondernemingsplan bevatten?

Uw traditionele businessplan moet alle bovengenoemde elementen bevatten, zoals een samenvatting, financiële details, marketingstrategieën, enz. Bovendien moet het ook goed geschreven zijn, vrij van grammaticale fouten, en alle cruciale details uitleggen. U kunt ook hulp krijgen van online bronnen of een professionele schrijver inhuren om het efficiënt gedaan te krijgen. Bovendien, als je geld wilt vragen aan je investeerders, maak het dan meer gedetailleerd en to the point.

Laatste gedachten

Of u nu een startup bent of een gevestigd bedrijf, een goed geschreven en uitgebreid bedrijfsdocument is noodzakelijk. Het kan uw bedrijf naar een hoger niveau tillen door langetermijndoelen te bereiken. U moet uw tijd en energie investeren omdat het een belangrijke voorspeller is van het succes van uw bedrijf. Kies een lean startup business format omdat het een betere optie is dan een traditioneel business plan, vooral als je net begint. Bovendien, als je financiering wilt aanvragen, zorg er dan voor dat je alle belangrijke elementen opneemt om de aandacht van je potentiële investeerders te krijgen. Dus, waar wacht je nog op? Schrijf een ondernemingsplan om je bedrijf een kickstart te geven!