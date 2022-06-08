Написание бизнес-плана не так сложно, как может показаться. Вам не нужно быть опытным писателем или иметь степень. Вместо этого вы можете легко создавать их, так как они довольно просты и понятны. Теперь некоторые из вас, должно быть, задаются вопросом, зачем вообще нужны бизнес-планы? Ответ довольно прост, поскольку он проведет вас через каждый шаг запуска и ведения вашего бизнеса. Это дорожная карта, которая поможет вам достичь желаемых целей. Это также может принести нового партнера или финансирование, поскольку это мощный инструмент, чтобы убедить людей инвестировать в ваши идеи. Давайте обсудим, как вы можете создавать бизнес-планы и почему это важно для вашего бизнеса, если вы хотите привлечь финансирование.

Что такое бизнес-планы?



Бизнес-планы — это письменные документы, описывающие, как новый бизнес будет достигать своих целей. Он включает в себя маркетинговые стратегии, финансовые прогнозы и подробное описание операций и управленческой команды. Хорошо написанный бизнес-план — это гораздо больше, чем статичный документ; его следует регулярно обновлять по мере роста и изменений вашего бизнеса. Если вы хотите представить свою бизнес-концепцию потенциальным инвесторам, сделайте ее более подробной и тщательной.

Как долго должен быть бизнес-план для стартапа?



На этот вопрос о том, какой продолжительности должны быть бизнес-планы, нет однозначного ответа. Список элементов варьируется в зависимости от сферы деятельности вашей компании и целей вашего бизнеса. Однако большинство из них можно разделить на две категории: бережливый стартап и традиционный бизнес-шаблон. Бизнес-план бережливого стартапа — это одностраничный документ, содержащий только самое необходимое описание компании. Он идеально подходит для компаний, которые только начинают свою деятельность и не имеют большого опыта.

Традиционный бизнес-план — это более полный документ, который может занимать от 10 до 50 страниц. Этот тип идеально подходит для предприятий, которые приобрели опыт в своей отрасли. Однако в наши дни традиционный план не используется. Если вы только начинаете компанию, вы можете использовать формат бизнес-плана бережливого стартапа. Многие известные компании, такие как Google, Amazon, Airbnb и т. д., использовали бизнес-планы бережливого стартапа на этапе своего развития. Традиционный деловой документ не подходит и для новых компаний. В Интернете доступно множество бесплатных и платных ресурсов, которые предлагают отличный формат бизнес-плана для бережливого стартапа.

Каковы пять основных элементов бизнес-плана?

Чтобы написать правильный бизнес-план, вы должны добавить следующие 5 ключевых элементов бережливого и традиционного формата бизнес-плана.

Описание вашего бизнеса

Одним из ключевых элементов ваших традиционных и бережливых бизнес-планов для стартапов является описание компании, поскольку оно дает краткий обзор истории вашей компании, количества сотрудников и местонахождения вашей компании. Кроме того, напишите бизнес-план, который включает информацию о владельце и основателе и детали их роли в компании, так как это важно, если вы собираетесь запрашивать финансирование для своего бизнеса. Подробная информация о продуктах и услугах

Этот раздел вашего делового документа должен содержать подробную информацию о продукте или услуге, которые вы предлагаете в своей компании. Кроме того, вы можете перечислить информацию о функциях, маркетинговых планах, тарифных планах и преимуществах в своем бизнес-плане. Многие компании также предпочитают перечислять свои каталоги. Вы можете изучить различные планы или шаблоны, чтобы получить представление. Анализ рынка

Анализ рынка — это подробное изучение вашего целевого рынка, и он важен для успеха вашей компании. Вы можете перечислить описание своих целевых клиентов и их покупательское поведение в своем бизнес-документе. Кроме того, вы можете включить людей, которым вы продаете свой продукт, и их статистику, чтобы помочь им в получении финансирования. Анализ рынка является ключевой особенностью любого бизнеса, поэтому проводите исследования по анализу рынка, если планируете конкурировать с ними. Реализация

Было бы лучше, если бы вы написали бизнес-план с полной стратегией реализации. Раздел «Внедрение» представляет собой подробное объяснение того, как вы собираетесь достичь своих целей для роста вашей компании. В этом разделе вы можете перечислить свои стратегии маркетинга и продаж, а также рекламные мероприятия. Кроме того, вам нужно добавить сроки для каждого действия, чтобы сделать формат вашего бизнес-плана более привлекательным. Финансовые детали

Если вы с нетерпением ждете запросов на финансирование, вам необходимо написать бизнес-план, включающий все финансовые детали. Это поможет вам завоевать доверие потенциальных инвесторов и дать им представление о ваших планах расходования денег. Таким образом, вы получите максимальное финансирование. Кроме того, вы можете добавить сведения о налогах на прибыль, кредитные отчеты, финансовые отчеты и т. д.

Это пять ключевых элементов, которым должны следовать бизнес-планы. Однако вы можете попросить своего автора добавить другие разделы, чтобы сделать его более полным, если это необходимо.

Из каких 7 частей состоит бизнес-план?



Не существует определенного правила или формата для написания бережливого или традиционного бизнес-шаблона. Тем не менее, вот 7 ключевых моментов для написания бизнес-планов:

Управляющее резюме

Начните с написания резюме, чтобы представить свой бизнес и его цель. Например, предположим, что вы создаете его для привлечения капиталовложений. В этом случае вы должны объяснить резюме и сделать его достаточно убедительным для инвесторов, заинтересованных в вашем проекте. Вы также должны объяснить, сколько инвестиций вам нужно и как вы собираетесь оплачивать свои бизнес-кредиты. Кроме того, добавьте достижения вашего бизнеса. Описание Компании

В разделе описания компании вам необходимо добавить информацию о вашей компании. Например, вы можете добавить информацию о своей истории бизнеса, количестве сотрудников и местонахождении вашей компании. Кроме того, вам необходимо объяснить финансовую ценность вашей компании и то, как тенденции рынка могут повлиять на ваш бизнес. Чтобы сделать ваш план более убедительным, вы должны добавить положительную и отрицательную информацию, чтобы предоставить точные детали. Кроме того, вы также должны добавить, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем, корпорацией, ООО или просто новичком, чтобы получить исчерпывающий профиль компании. Анализ рынка и возможности

Большинству новых компаний необходимо провести исследование, чтобы понять свой целевой рынок, поскольку это ключевой элемент, если вы хотите произвести впечатление на своих инвесторов. Поэтому в этом разделе должна быть подробная информация о вашем целевом рынке. Не только это, но вам также необходимо объяснить конкурентную среду, чтобы показать, как ваш бизнес сможет выжить в долгосрочной перспективе. Также важно добавить демографические данные, такие как возраст, местоположение и пол. Кроме того, объясните данные о покупательском поведении вашего целевого рынка. Наконец, потратьте свое время на этот раздел, чтобы привлечь внимание ваших финансовых инвесторов или клиентов. Конкурентный анализ

Чтобы выжить на современном рынке, вам необходимо провести полный конкурентный анализ того, что отличает вас от конкурентов. Затем вы должны указать свое уникальное торговое предложение или УТП, которое сделает ваш бизнес лучше других на рынке. Кроме того, напишите бизнес-план с именами конкурентов вместе с их продуктами и услугами, чтобы сделать его более привлекательным. Более того, изучите историю своих прямых и косвенных конкурентов, их продукты и операционные расходы. Таким образом, вы можете добавить способы конкурировать с ними в долгосрочной перспективе. План выполнения

План выполнения является неотъемлемой частью вашего документа, поскольку он определяет, как вы собираетесь достичь своих бизнес-целей. Поэтому вы должны перечислить, как вы и ваша команда собираетесь выполнять то, что написано в документе. План выполнения должен объяснять, кто, что, когда, где и как вы собираетесь достичь своих целей. Этот раздел должен также включать сведения о квалификации и опыте вашей управленческой команды. Рыночные стратегии

А вот и самая важная часть любого бизнеса, то есть маркетинг. Вы должны включить всю информацию о вашем продукте или услуге и о том, как вы будете продвигать их. Вы также должны провести исследование рынка, чтобы понять свой целевой рынок и его потребности. На основе этого вы можете создавать стратегии и делиться ими со своими заинтересованными сторонами. Добавьте маркетинговые ресурсы, обмен сообщениями о бренде и временную шкалу, чтобы привлечь клиентов по разным каналам. Маркетинговый SWOT-анализ также необходимо добавить в этот раздел. Вы можете использовать его, чтобы понять внутренние и внешние факторы, влияющие на ваши маркетинговые стратегии. Финансовые прогнозы

Финансовый прогноз — это та часть вашей компании, к которой проявляют интерес большинство инвесторов. Они хотят знать о доходах и расходах вашего бизнеса. Таким образом, вы всегда должны добавлять бизнес-анализ ваших прошлых финансовых отчетов и будущих прогнозов. Кроме того, вы также должны добавить информацию о своей модели доходов, стратегии ценообразования и валовой прибыли. Таким образом, ваши потенциальные инвесторы смогут понять ваш бизнес и его финансовую устойчивость.

Что должен содержать бизнес-план?



Ваш традиционный бизнес-план должен содержать все вышеупомянутые элементы, такие как резюме, финансовые детали, маркетинговые стратегии и т. д. Кроме того, он также должен быть хорошо написан, без грамматических ошибок и объяснять все важные детали. Вы также можете помочь с онлайн-ресурсами или нанять профессионального писателя, чтобы сделать это эффективно. Более того, если вы хотите запросить средства у своих инвесторов, сделайте это более подробно и по существу.

Последние мысли



Независимо от того, являетесь ли вы стартапом или устоявшейся компанией, вам необходим хорошо написанный и исчерпывающий деловой документ. Это может вывести ваш бизнес на совершенно новый уровень, достигнув долгосрочных целей. Вы должны инвестировать свое время и энергию, так как это ключевой показатель успеха вашей компании. Выберите бизнес-формат бережливого стартапа, так как это лучший вариант, чем традиционный бизнес-план, особенно если вы только начинаете. Кроме того, если вы хотите запросить финансирование, обязательно включите все важные элементы, чтобы привлечь внимание ваших потенциальных инвесторов. Так чего же ты ждешь? Напишите бизнес-план, чтобы начать свою компанию!