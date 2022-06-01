كتابة خطط العمل ليست معقدة كما قد تبدو. لست بحاجة إلى أن تكون كاتبًا ماهرًا أو حاصلاً على شهادة جامعية. بدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاؤها بسهولة ، لأنها بسيطة جدًا ومباشرة. الآن ، يجب أن يتساءل البعض منكم لماذا تحتاج إلى خطط عمل في المقام الأول؟ الإجابة بسيطة جدًا لأنها ترشدك خلال كل خطوة لبدء عملك وإدارته. إنها خارطة طريق ستساعدك على تحقيق أهدافك المرجوة. قد يجلب أيضًا شريكًا أو تمويلًا جديدًا لأنه أداة قوية لإقناع الناس بالاستثمار في أفكارك. دعونا نناقش كيف يمكنك إنشاء خطط عمل ولماذا من المهم لعملك إذا كنت ترغب في زيادة التمويل.

ما هي خطط العمل؟



خطط العمل هي وثائق مكتوبة تصف كيف ستحقق الشركة الجديدة أهدافها. ويتضمن استراتيجيات التسويق والتوقعات المالية ووصفًا تفصيليًا لعملياته وفريق إدارته. تعد خطة العمل المصاغة جيدًا أكثر بكثير من مجرد وثيقة ثابتة ؛ يجب تحديثه بانتظام مع نمو عملك وتغيره. إذا كنت ترغب في تقديم مفهوم عملك إلى المستثمرين المحتملين ، فاجعله أكثر تفصيلاً وشمولية.

كم من الوقت يجب أن تكون خطط العمل لبدء التشغيل؟



لا توجد إجابة دقيقة واحدة لهذا السؤال حول المدة التي يجب أن تكون عليها خطط العمل. تختلف قائمة العناصر حسب نطاق شركتك وأهداف عملك. ومع ذلك ، ينقسم معظمهم إلى فئتين: شركة بدء تشغيل بسيطة وقالب أعمال تقليدي. إن خطة الأعمال البسيطة لبدء التشغيل عبارة عن مستند من صفحة واحدة يحتوي فقط على وصف الشركة الأكثر أهمية. إنه مثالي للشركات التي بدأت للتو وليس لديها الكثير من الخبرة.

خطة العمل التقليدية هي وثيقة أكثر شمولاً يمكن أن تتكون من 10 إلى 50 صفحة في أي مكان. هذا النوع مثالي للشركات التي اكتسبت خبرة في صناعتها. ومع ذلك ، فإن الخطة التقليدية ليست قيد الاستخدام هذه الأيام. إذا كنت قد بدأت للتو شركة ، فيمكنك استخدام تنسيق خطة الأعمال البسيطة لبدء التشغيل. استخدمت العديد من الشركات الشهيرة مثل Google و Amazon و Airbnb وما إلى ذلك خطط أعمال بدء تشغيل بسيطة في مرحلة التطوير. وثيقة العمل التقليدية ليست مناسبة للشركات الجديدة كذلك. تتوفر العديد من الموارد المجانية والمدفوعة عبر الإنترنت والتي توفر تنسيقًا رائعًا لخطة أعمال بدء التشغيل.

ما هي العناصر الخمسة الأساسية لخطة العمل؟

لكتابة خطة عمل مناسبة ، يجب عليك إضافة العناصر الخمسة التالية لتنسيق خطة العمل التقليدية والتقليدية.

وصف عملك

يعد وصف الشركة أحد العناصر الرئيسية لخطط الأعمال التجارية التقليدية والهادئة لبدء التشغيل ، حيث يوفر نظرة عامة موجزة عن تاريخ شركتك وعدد الموظفين وموقع (مواقع) شركتك. علاوة على ذلك ، اكتب خطة عمل تتضمن معلومات المالك والمؤسس وتفاصيل أدوارهما في الشركة ، حيث إنه ضروري إذا كنت ستطلب تمويلًا لعملك. تفاصيل حول المنتجات والخدمات

يجب أن يحتوي هذا القسم من مستند عملك على تفاصيل حول المنتج أو الخدمة التي تقدمها في شركتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك سرد معلومات حول الميزات وخطط التسويق وخطط التسعير والفوائد في خطة عملك. تفضل العديد من الشركات أيضًا سرد كتالوجاتهم. يمكنك استكشاف خطط أو قوالب مختلفة للحصول على الفكرة. تحليل السوق

تحليل السوق هو دراسة تفصيلية للسوق المستهدف ، وهو مهم لنجاح شركتك. يمكنك سرد وصف العملاء المستهدفين وسلوكهم الشرائي في مستند عملك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تضمين الأشخاص الذين تقوم بتسويق منتجك إليهم وإحصاءاتهم لمساعدتهم في الحصول على التمويل. يعد تحليل السوق ميزة أساسية لأي عمل تجاري ، لذا قم بإجراء بحث حول تحليل السوق إذا كنت تخطط للتنافس معهم. تطبيق

سيكون من الأفضل أن تكتب خطة عمل باستراتيجيات تنفيذ كاملة. قسم التنفيذ هو شرح مفصل لكيفية تحقيق أهدافك لنمو شركتك. يمكنك سرد استراتيجيات التسويق والمبيعات الخاصة بك ، إلى جانب الأنشطة الترويجية ، في هذا القسم. علاوة على ذلك ، تحتاج إلى إضافة الجداول الزمنية لكل نشاط لجعل تنسيق خطة عملك أكثر جاذبية. التفاصيل المالية

إذا كنت تتطلع إلى طلبات التمويل ، فأنت بحاجة إلى كتابة خطة عمل تتضمن جميع التفاصيل المالية. سوف يساعدك على كسب ثقة المستثمرين المحتملين ويعطيهم فكرة عن خطط إنفاق الأموال. ومن ثم ستحصل على أقصى قدر من التمويل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إضافة تفاصيل ضريبة الأعمال وتقارير الائتمان والبيانات المالية وما إلى ذلك.

هذه هي العناصر الخمسة الرئيسية التي يجب أن تتبعها خطط الأعمال. ومع ذلك ، يمكنك أن تطلب من كاتبك إضافة أقسام أخرى لجعلها أكثر شمولاً إذا لزم الأمر.

ما هي الأجزاء السبعة لخطة العمل؟



لا توجد قاعدة أو تنسيق محدد لكتابة قالب أعمال تقليدي أو بسيط. ومع ذلك ، فيما يلي النقاط السبع الرئيسية لكتابة خطط الأعمال:

ملخص تنفيذي

ابدأ بكتابة ملخص تنفيذي للتعريف بعملك والغرض منه. على سبيل المثال ، افترض أنك تقوم بإنشائه من أجل جذب استثمار رأس المال. في هذه الحالة ، يجب عليك شرح الملخص التنفيذي وجعله مقنعًا بدرجة كافية للمستثمرين المهتمين بمشروعك. يجب عليك أيضًا توضيح مقدار الاستثمار الذي تحتاجه وكيف ستدفع قروض العمل الخاصة بك. علاوة على ذلك ، أضف الإنجازات التي حققها عملك حتى الآن. وصف الشركة

في قسم وصف الشركة ، تحتاج إلى إضافة تفاصيل عن شركتك. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة معلومات حول تاريخ عملك وعدد الموظفين وموقع (مواقع) شركتك. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى شرح القيمة المالية لشركتك وكيف يمكن أن تؤثر اتجاهات السوق على عملك. لجعل خطتك أكثر إقناعًا ، يجب عليك إضافة معلومات إيجابية وسلبية لتقديم تفاصيل دقيقة. علاوة على ذلك ، يجب عليك أيضًا إضافة ما إذا كنت مالكًا وحيدًا أو شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو مجرد مبتدئ للحصول على ملف تعريف شامل للشركة. تحليل السوق والفرص

تحتاج معظم الشركات الجديدة إلى البحث لفهم السوق المستهدفة لأنها عنصر أساسي إذا كنت ترغب في إقناع المستثمرين. لذلك ، يجب أن يحتوي هذا القسم على تفاصيل السوق المستهدفة. ليس ذلك فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى شرح البيئة التنافسية لإظهار كيف سيكون عملك قادرًا على البقاء على المدى الطويل. من الضروري أيضًا إضافة التفاصيل الديموغرافية مثل العمر والموقع والجنس. اشرح أيضًا بيانات حول سلوك الشراء للسوق المستهدف. أخيرًا ، اقض وقتك في هذا القسم لجذب انتباه المستثمرين الماليين أو العملاء. تحليل تنافسي

للبقاء على قيد الحياة في سوق اليوم ، تحتاج إلى إجراء تحليل تنافسي كامل حول ما يميزك عن منافسيك. بعد ذلك ، يجب عليك إدراج عرض البيع الفريد الخاص بك أو USP الذي يجعل عملك أفضل من الآخرين في السوق. اكتب أيضًا خطة عمل بأسماء المنافسين جنبًا إلى جنب مع منتجاتهم وخدماتهم لجعلها أكثر جاذبية. علاوة على ذلك ، تعمق في تاريخ منافسيك المباشر وغير المباشر ومنتجاتهم وتكاليف التشغيل. بهذه الطريقة ، يمكنك إضافة طرق للتنافس معهم على المدى الطويل. خطة التنفيذ

تعد خطة التنفيذ جزءًا أساسيًا من وثيقتك لأنها ستحدد كيف ستحقق أهداف عملك. لذلك ، يجب أن تسرد كيف ستقوم أنت وفريقك بتنفيذ ما هو مكتوب في المستند. يجب أن توضح خطة التنفيذ من وماذا ومتى وأين وكيف ستحقق أهدافك. يجب أن يتضمن هذا القسم أيضًا تفاصيل مؤهلات فريق الإدارة وخبراته. استراتيجيات التسويق

هنا يأتي الجزء الأكثر أهمية في أي عمل تجاري ، مثل التسويق. تحتاج إلى تضمين جميع المعلومات حول منتجك أو خدمتك وكيف ستقوم بالترويج لها. يجب عليك أيضًا إجراء أبحاث السوق لفهم السوق المستهدف واحتياجاته. بناءً على ذلك ، يمكنك إنشاء استراتيجيات ومشاركتها مع أصحاب المصلحة. أضف أصولًا تسويقية ورسائل العلامة التجارية والجدول الزمني لإشراك عملائك عبر قنوات مختلفة. يعد تحليل SWOT التسويقي ضروريًا أيضًا للإضافة إلى هذا القسم. يمكنك استخدامه لفهم العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على استراتيجيات التسويق الخاصة بك. التوقعات المالية

الإسقاط المالي هو جزء من شركتك حيث يُظهر معظم المستثمرين اهتمامهم. يريدون أن يعرفوا عن إيرادات عملك ونفقاتك. لذلك ، يجب عليك دائمًا إضافة تحليل الأعمال لبياناتك المالية السابقة والتوقعات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك أيضًا إضافة معلومات حول نموذج الإيرادات واستراتيجية التسعير والهوامش الإجمالية. بهذه الطريقة ، يمكن للمستثمرين المحتملين فهم عملك وقوتها المالية.

ماذا يجب أن تحتوي خطة العمل؟



يجب أن تحتوي خطة عملك التقليدية على جميع العناصر المذكورة أعلاه مثل الملخص التنفيذي والتفاصيل المالية واستراتيجيات التسويق وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون مكتوبة جيدًا وخالية من الأخطاء النحوية وتشرح جميع التفاصيل المهمة. يمكنك أيضًا المساعدة من الموارد عبر الإنترنت أو استئجار كاتب محترف لإنجازها بكفاءة. علاوة على ذلك ، إذا كنت ترغب في طلب أموال من المستثمرين لديك ، فاجعلها أكثر تفصيلاً وفي صلب الموضوع.

افكار اخيرة



سواء كنت شركة ناشئة أو شركة راسخة ، فمن الضروري وجود مستند عمل مكتوب جيدًا وشامل. يمكن أن يأخذ عملك إلى المستوى التالي بأكمله من خلال تحقيق أهداف طويلة الأجل. يجب أن تستثمر وقتك وطاقتك لأنها مؤشر رئيسي لنجاح شركتك. اختر تنسيق أعمال بدء التشغيل الخالي من الهدر لأنه خيار أفضل من خطة العمل التقليدية ، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو. علاوة على ذلك ، إذا كنت ترغب في طلب تمويل ، فتأكد من تضمين جميع العناصر المهمة لجذب انتباه المستثمرين المحتملين. فما تنتظرون؟ اكتب خطة عمل لبدء شركتك!