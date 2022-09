Projetos bem-sucedidos são 31% mais propensos a empregar plataformas de desenvolvimento de aplicativos móveis e 35% mais propensos a usar plataformas baseadas em nuvem do que iniciativas fracassadas. Para oferecer aos usuários móveis, operadoras de rede e provedores de computação em nuvem recursos computacionais substanciais, uma combinação de computação móvel, computação em nuvem e redes sem fio é chamada de "computação em nuvem móvel", ou MCC.

Graças à computação em nuvem móvel, aplicativos móveis avançados são projetados para funcionar em vários dispositivos móveis. Com essa tecnologia, o processamento e o armazenamento de dados acontecem de forma independente dos dispositivos móveis. Os aplicativos são distribuídos para dispositivos móveis por meio da nuvem na computação em nuvem móvel. A entrega remota desses aplicativos móveis é possível com o uso de ferramentas de desenvolvimento. Aplicativos móveis em nuvem podem ser desenvolvidos ou revisados rapidamente graças aos serviços em nuvem. Eles podem ser enviados para uma variedade de dispositivos com diferentes sistemas operacionais, poder de computação e armazenamento de dados. Agora os usuários podem acessar aplicativos que podem não estar disponíveis antes.

Os clientes modernos desejam a conveniência do acesso remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao site e aos aplicativos de uma empresa de qualquer lugar. As empresas empregam aplicativos móveis de computação em nuvem para atender a essa expectativa com eficiência e sucesso. Eles realizam atividades complexas usando recursos de nuvem para que os usuários não sejam limitados pelos sistemas operacionais ou capacidades de armazenamento de seus dispositivos. A computação em nuvem móvel permite aos desenvolvedores a flexibilidade de que precisam para compartilhar com eficiência o processamento e o armazenamento de dados entre o dispositivo e a nuvem para maximizar a velocidade e a escalabilidade. A mobilidade e a facilidade de uso dos dispositivos móveis, juntamente com a rápida flexibilidade dos serviços baseados em nuvem, proporcionam uma experiência de usuário positiva que promove a fidelidade do cliente.

Os aplicativos móveis usam computação em nuvem?

Todos os dados, softwares e serviços baseados em nuvem projetados especificamente para dispositivos móveis são chamados coletivamente de "Nuvem Móvel". Como resultado, aplicativos e serviços podem ser acessados por usuários móveis que têm acesso a um servidor ou ambiente de nuvem distante. A computação em nuvem móvel é um tipo específico de computação em nuvem que se aplica a dispositivos portáteis como smartphones e tablets. Os usuários móveis podem acessar dados e aplicativos de qualquer local e a qualquer momento, integrando tecnologias móveis e de computação em nuvem.

O Mobile Cloud combina a criação de aplicativos móveis com serviços baseados em nuvem. No contexto da nuvem móvel, o armazenamento, os aplicativos, a computação e os serviços geralmente são fornecidos por meio da nuvem. Mesmo que os dispositivos móveis contenham recursos e aplicativos nativos, quase todo o processamento é feito em um servidor de nuvem distante e todos os programas são acessíveis por meio de navegadores e não localmente.

A computação em nuvem móvel alterna perfeitamente entre recursos em dispositivos móveis e no ambiente de nuvem para melhorar a experiência do usuário para usuários móveis. As solicitações de dados feitas por aplicativos móveis são transmitidas para a nuvem por meio da internet. As solicitações são tratadas por servidores distantes, que fornecem a resposta necessária, que é mostrada aos usuários móveis. Os quatro tipos fundamentais de recursos baseados em nuvem utilizados pela arquitetura de computação em nuvem móvel são os seguintes.

Nuvens imóveis distantes - Nuvens imóveis remotas referem-se aos servidores virtuais que os provedores de serviços de computação em nuvem gerenciam. Itens como instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) se enquadram nessa categoria. Os desenvolvedores constroem o código do aplicativo, que eles implantam posteriormente nesses servidores virtuais. As solicitações de dados móveis são então tratadas e respondidas pelos servidores.

As entidades de computação imóveis próximas são dispositivos de servidor de back-end que estão fisicamente mais próximos de seus usuários móveis. Eles superam os problemas de lentidão da rede e aceleram a MCC. Você pode, por exemplo, configurar suas instâncias do Amazon EC2 para residir em uma região da AWS mais próxima de seus usuários finais.

Entidades de computação móvel próximas – Alguns aplicativos móveis baseados em nuvem podem aproveitar o poder de processamento adicional de dispositivos móveis próximos para melhorar o desempenho. Gadgets móveis, como smartphones e wearables, são chamados de dispositivos de computação móvel próximos.

Soluções híbridas – As soluções MCC híbridas combinam os três recursos mencionados acima para atender melhor aos seus aplicativos de negócios.

A MCC usa a tecnologia em nuvem para criar aplicativos móveis , que nada mais são do que aplicativos móveis para distribuição de aplicativos móveis. Ele permite que todos criem aplicativos móveis para dispositivos sem restrição de espaço de armazenamento ou sistemas operacionais móveis. Um navegador móvel pode se conectar a qualquer servidor web remoto para aplicativos móveis em nuvem. Esse método elimina a necessidade de instalar aplicativos cliente em dispositivos móveis. Gerenciamento, conexão, interface e segurança são fatores significativos ao implantar a computação em nuvem móvel.

A arquitetura de computação em nuvem móvel é composta por dois elementos essenciais. O primeiro componente importante é o núcleo de computação virtualizado (VC), um serviço de nuvem hospedado que hospeda vários serviços de computação em nuvem necessários para funcionar no dispositivo móvel. Os aplicativos MCC são executados no dispositivo host por meio do aplicativo do lado do cliente (CSA), que é o segundo componente crucial. O CSA faz uso de um serviço de execução em nuvem para executar programas para um cliente. Enquanto estiver operando na CES, o software MCC pode fazer uso de vários serviços em nuvem para aumentar sua funcionalidade.

Por que precisamos de computação em nuvem?

Os clientes modernos desejam a conveniência do acesso remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao site e aos aplicativos de uma empresa de qualquer lugar. As empresas empregam aplicativos móveis de computação em nuvem para atender a essa expectativa com eficiência e sucesso. Cargas de trabalho sofisticadas são executadas em recursos de nuvem para garantir que a capacidade do sistema operacional ou do dispositivo não restrinja os usuários.

Os aplicativos são distribuídos para dispositivos móveis por meio da nuvem na computação em nuvem móvel. Esses aplicativos móveis podem ser implantados remotamente com o uso de ferramentas de desenvolvimento. Aplicativos móveis em nuvem podem ser desenvolvidos ou revisados rapidamente graças aos serviços em nuvem. Eles podem ser enviados para uma variedade de dispositivos com diferentes sistemas operacionais, poder de computação e armazenamento de dados. Aplicativos que antes eram inacessíveis aos usuários agora estão disponíveis para eles. A utilização da computação em nuvem móvel tem vários benefícios.

Velocidade e flexibilidade – A criação ou alteração rápida de aplicativos móveis em nuvem é possibilitada pelos serviços em nuvem. Eles podem ser disponibilizados para muitos tipos diferentes de dispositivos com muitos sistemas operacionais diferentes.

Recursos compartilhados – O poder de armazenamento e processamento de um dispositivo não é uma restrição para aplicativos móveis baseados em nuvem. A nuvem pode ser usada para conduzir processos que exigem muitos dados.

Dados integrados – aplicativos móveis que usam a nuvem não são limitados pelo armazenamento ou poder de processamento de um dispositivo. A nuvem pode ser usada para realizar processos que precisam de muitos dados.

A computação em nuvem móvel (MCC) é única em seu design, pois combina o smartphone comumente usado com o mercado de aplicativos de computação em nuvem em rápido crescimento. As vantagens de adotar a computação em nuvem móvel foram reconhecidas e adotadas por usuários móveis e provedores de serviços baseados em nuvem.

Graças à interface MCC, este pequeno gadget sempre com você conhecido como smartphone agora pode combinar filmes, arquivos de música, fotografias e muito mais. Colocar aplicativos móveis na nuvem, que ocupa pouco espaço de armazenamento no dispositivo do usuário, permite que eles interajam diretamente com a nuvem para transmissão de dados e outros usos. Os 5 principais motivos pelos quais os aplicativos móveis em nuvem são bem-sucedidos estão descritos abaixo, mesmo se você estiver ciente dos vários benefícios que a computação em nuvem oferece.

Não é necessário baixar o aplicativo

Não limitado pelo SO ou dispositivo

Custo-beneficio

Segurança de dados avançada

A integração do banco de dados é simples

O que é melhor, computação em nuvem ou computação móvel?

A computação móvel é a capacidade de acessar informações e aplicativos de qualquer local, a qualquer momento e com qualquer dispositivo. É uma tecnologia que possibilita o envio de dados, som e vídeo por meio de hardware e software móvel. O simples início do processo de criação de um aplicativo envolve várias etapas. A computação em nuvem móvel é um subconjunto exclusivo da computação em nuvem projetada especificamente para dispositivos portáteis, como smartphones e tablets.

Os usuários móveis podem ter acesso a dados e aplicativos de qualquer lugar a qualquer momento devido à convergência das tecnologias móveis e de computação em nuvem. A computação em nuvem móvel é uma tecnologia de ponta que permite aos programadores criar e executar aplicativos de classe mundial em dispositivos móveis, independentemente de seu sistema operacional, capacidade de armazenamento ou requisitos computacionais. Qual tipo de aplicativo melhor corresponde ao seu conceito será uma das decisões mais importantes que você terá que tomar.

Tanto os usuários finais quanto os desenvolvedores de aplicativos se beneficiam do desempenho e da flexibilidade aprimorados da computação em nuvem móvel. Ao fundir o desenvolvimento de aplicativos móveis e serviços baseados em nuvem, ele permite que os desenvolvedores forneçam serviços e aplicativos em nuvem para seus clientes por meio de smartphones. Os data centers remotos que hospedam dados relevantes são onde os aplicativos são usados.

Isso possibilita que aplicativos móveis em nuvem sejam executados mais com a força dos servidores em nuvem do que com o dispositivo físico. O maior desempenho é devido ao processamento de dados mais rápido e armazenamento de dados menos dependente do processador. A única semelhança entre essas duas frases é que ambas envolvem a transferência de dados usando dispositivos sem fio. Usar um aplicativo de nuvem móvel é apenas uma das várias opções. Como mostrado abaixo, ele oferece muita flexibilidade e escalabilidade.

A computação em nuvem permite a conexão de redes locais ou fechadas dos clientes, bem como seus próprios sistemas de armazenamento e backup de dados. Inúmeros recursos, como acesso à Internet baseado em navegador, a capacidade de executar vários aplicativos de software em um sistema operacional e a troca de muitos tipos de dados diferentes, são possibilitados pela computação móvel.

Os consumidores são o público-alvo normal dos serviços de computação móvel. Por outro lado, um amplo espectro de empresas e organizações seleciona a computação em nuvem como sua primeira escolha.

A base da computação em nuvem é o desenvolvimento de novas plataformas e serviços que fornecem transmissão de dados com ou sem fio por meio de redes descentralizadas. A computação em nuvem móvel está conectada ao novo hardware e às interfaces de usuário que estão sendo desenvolvidas.

Com o advento da computação em nuvem, as empresas agora têm a oportunidade de empregar recursos e serviços que antes eram acessíveis apenas por meio de conexões com fio. O objetivo da nuvem móvel é fornecer acesso ao serviço por meio de várias operadoras de rede móvel.

A computação em nuvem serve como um ponto de entrada integrado que dá às pessoas acesso a uma ampla gama de recursos de computador fundamentalmente complexos, permitindo que armazenem e gerenciem seus dados. No entanto, a rede inteligente tem precedência sobre hospedagem virtual e compartilhamento de recursos na computação móvel.

Quais são algumas vantagens da computação em nuvem móvel?

Dado o rápido avanço da tecnologia móvel e o enorme aumento de usuários móveis, as empresas devem se adaptar à computação em nuvem móvel. Quase 89% das pessoas no planeta utilizam a computação em nuvem agora e têm acesso a ela. Todos os setores adotaram a nuvem, e empresas e clientes se beneficiam. Muitas empresas optaram por adotar serviços de armazenamento em nuvem porque agora percebem o quão seguros podem ser. O MCC tem muitos benefícios.

Por serem mais baratos, é mais fácil manter o orçamento - Se você fosse desenvolver um aplicativo móvel para o seu negócio, você deve ter pesquisado os custos envolvidos e o orçamento que precisaria configurar. Você está ciente do fato de que esta é uma soma considerável de dinheiro e que você pode precisar rever todas as suas alternativas de planejamento. Qual você acha que é o custo de criar um aplicativo móvel nativo? O custo varia de aplicativo para aplicativo, dependendo da complexidade, funcionalidade, design e vários outros fatores, portanto, não há uma resposta para esse problema, mas também não será um empreendimento barato.

- Se você fosse desenvolver um aplicativo móvel para o seu negócio, você deve ter pesquisado os custos envolvidos e o orçamento que precisaria configurar. Você está ciente do fato de que esta é uma soma considerável de dinheiro e que você pode precisar rever todas as suas alternativas de planejamento. Qual você acha que é o custo de criar um aplicativo móvel nativo? O custo varia de aplicativo para aplicativo, dependendo da complexidade, funcionalidade, design e vários outros fatores, portanto, não há uma resposta para esse problema, mas também não será um empreendimento barato. Uso de API - Interfaces de programação de aplicativos, ou APIs , são uma maneira comum de acessar armazenamento de dados e fontes de dados de terceiros. Os aplicativos em nuvem podem ser mantidos menores, pois os dados são fornecidos a esses serviços de back-end baseados em API para processamento ou cálculos analíticos, e os resultados são retornados ao aplicativo em nuvem.

- Interfaces de programação de aplicativos, ou APIs , são uma maneira comum de acessar armazenamento de dados e fontes de dados de terceiros. Os aplicativos em nuvem podem ser mantidos menores, pois os dados são fornecidos a esses serviços de back-end baseados em API para processamento ou cálculos analíticos, e os resultados são retornados ao aplicativo em nuvem. Esses aplicativos não precisam ser instalados - O fato de os usuários de aplicativos em nuvem não precisarem baixá-los e instalá-los em seus dispositivos móveis para usá-los é bastante vantajoso. Toda a interface do usuário pode ser visualizada e usada pelos usuários do aplicativo na janela do navegador sem problemas. Os aplicativos nativos devem primeiro ser baixados para os dispositivos móveis dos usuários antes que eles possam começar a operar. Os aplicativos também virão em várias versões, o que alterará a experiência de cada usuário dependendo do tipo de dispositivo que estiver usando.

- O fato de os usuários de aplicativos em nuvem não precisarem baixá-los e instalá-los em seus dispositivos móveis para usá-los é bastante vantajoso. Toda a interface do usuário pode ser visualizada e usada pelos usuários do aplicativo na janela do navegador sem problemas. Os aplicativos nativos devem primeiro ser baixados para os dispositivos móveis dos usuários antes que eles possam começar a operar. Os aplicativos também virão em várias versões, o que alterará a experiência de cada usuário dependendo do tipo de dispositivo que estiver usando. Facilmente escalável - Se você acha que seu trabalho está concluído depois que seu aplicativo é publicado, você pode simplesmente sentar e apreciar a visualização enquanto seu aplicativo cuida de tudo. A manutenção e a atualização contínuas são necessárias ao mesmo tempo em que aprimoram o aplicativo e a experiência do aplicativo. Essa manutenção e aprimoramento têm um preço, mesmo que sejam essenciais. Naturalmente, você deseja expandir sua empresa e, ao fazê-lo, deseja dimensionar seu aplicativo.

- Se você acha que seu trabalho está concluído depois que seu aplicativo é publicado, você pode simplesmente sentar e apreciar a visualização enquanto seu aplicativo cuida de tudo. A manutenção e a atualização contínuas são necessárias ao mesmo tempo em que aprimoram o aplicativo e a experiência do aplicativo. Essa manutenção e aprimoramento têm um preço, mesmo que sejam essenciais. Naturalmente, você deseja expandir sua empresa e, ao fazê-lo, deseja dimensionar seu aplicativo. O banco de dados pode ser integrado perfeitamente - Se você estiver criando um aplicativo para uso comercial, deverá incluir algum tipo de banco de dados. Esse processo pode acabar sendo um dos aspectos mais difíceis, demorados e confusos do desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo. O tempo é crucial, como mencionamos. Portanto, ao escolher o período de desenvolvimento do aplicativo nativo, você precisaria alocar uma quantidade considerável de tempo. Mas os aplicativos em nuvem facilitam consideravelmente esse procedimento, pois todos esses dados podem ser sincronizados por meio do servidor em nuvem.

- Se você estiver criando um aplicativo para uso comercial, deverá incluir algum tipo de banco de dados. Esse processo pode acabar sendo um dos aspectos mais difíceis, demorados e confusos do desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo. O tempo é crucial, como mencionamos. Portanto, ao escolher o período de desenvolvimento do aplicativo nativo, você precisaria alocar uma quantidade considerável de tempo. Mas os aplicativos em nuvem facilitam consideravelmente esse procedimento, pois todos esses dados podem ser sincronizados por meio do servidor em nuvem. Recuperação de dados - Todos os dados do programa são mantidos em um servidor local, como você certamente sabe se já usou um aplicativo nativo. O que aconteceria, porém, se o servidor sofresse danos ou perecesse? Você deve levar isso em consideração, mesmo que não queira. Desastres naturais podem danificar seu servidor local, resultando na perda permanente de seus dados. No entanto, se você criasse um aplicativo em nuvem, todos os seus dados seriam armazenados em vários servidores e estariam muito mais protegidos contra perdas.

Todos os dados do programa são mantidos em um servidor local, como você certamente sabe se já usou um aplicativo nativo. O que aconteceria, porém, se o servidor sofresse danos ou perecesse? Você deve levar isso em consideração, mesmo que não queira. Desastres naturais podem danificar seu servidor local, resultando na perda permanente de seus dados. No entanto, se você criasse um aplicativo em nuvem, todos os seus dados seriam armazenados em vários servidores e estariam muito mais protegidos contra perdas. Economize tempo - Você acredita que desenvolver um aplicativo móvel tradicional e nativo requer tempo? Mais uma vez, não há uma resposta clara para essa pergunta. Devido a variações nos recursos, complexidade, elementos de design necessários e uma variedade de outras considerações, cada um leva um tempo variado para ser construído. Os fundadores e empreendedores de negócios são excelentes em compreender a importância do timing. Deve haver um cronograma claro e justo para o desenvolvimento, dependendo do tipo de aplicativo que você está construindo. O desenvolvimento de um aplicativo nativo leva vários meses para ser concluído.

Quais são alguns desafios da computação em nuvem móvel?

Mesmo que se diga que a MCC oferece todos os benefícios conhecidos pelo homem, ela também tem desvantagens. Um dos principais problemas da computação em nuvem móvel é a falta de largura de banda. As conexões sem fio usam ondas de rádio irrestritas, mas a nuvem móvel usa ondas de rádio confinadas. Vários dispositivos portáteis podem utilizar diferentes comprimentos de onda. Sua velocidade de acesso é, portanto, três vezes mais lenta que a de uma rede cabeada. Aqui estão algumas dificuldades encontradas durante a implementação da MCC.

Segurança e privacidade - Encontrar e eliminar riscos em dispositivos portáteis é mais desafiador, pois a perda de informações por meio de uma conexão sem fio é mais provável do que em um computador desktop.

Encontrar e eliminar riscos em dispositivos portáteis é mais desafiador, pois a perda de informações por meio de uma conexão sem fio é mais provável do que em um computador desktop. Disponibilidade do serviço - Os usuários frequentemente mencionam problemas com a rede, tráfego, cobertura e outros problemas. Os clientes experimentam esporadicamente sinais de baixa frequência, que diminuem o acesso e o armazenamento de dados.

- Os usuários frequentemente mencionam problemas com a rede, tráfego, cobertura e outros problemas. Os clientes experimentam esporadicamente sinais de baixa frequência, que diminuem o acesso e o armazenamento de dados. Mudanças nas redes - A computação em nuvem móvel é usada em plataformas que executam vários sistemas operacionais, incluindo Apple iOS, Android e Windows Phone. Como resultado, deve ser compatível com várias plataformas. A tecnologia IRNA (Intelligent Radio Network Access) gerencia diversas funcionalidades de redes de plataformas móveis.

Conclusão

A MCC é uma abordagem de ponta para computação móvel que oferece aos usuários maior liberdade e opções, para resumir. Os usuários podem explorar plenamente os recursos de seus smartphones ou tablets graças ao MCC, que combina o poder de computação desses dispositivos com o fornecido pela nuvem. Os usuários podem ter acesso a outros serviços que não estão disponíveis apenas em cada dispositivo, bem como mais energia do que obteriam utilizando apenas um dos dispositivos.

No mundo da tecnologia, computação em nuvem, aplicativos em nuvem, computação em nuvem móvel e aplicativos em nuvem móvel são tópicos importantes. No entanto, isso é mais do que apenas uma coleção de termos da moda; tem muita substância, e a tendência parece estar aqui para ficar. Embora essa tecnologia tenha muitos benefícios, também existem certas armadilhas que você deve estar ciente e evitar. Apesar do fato de que essa tecnologia ainda está em sua infância, seu alcance e potencial parecem ótimos.

