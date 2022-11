Succesvolle projecten maken 31% meer gebruik van platforms voor de ontwikkeling van mobiele toepassingen en 35% meer van cloudgebaseerde platforms dan mislukte initiatieven. Om mobiele gebruikers, netwerkexploitanten en aanbieders van cloud computing aanzienlijke rekenmogelijkheden te bieden, wordt een combinatie van mobile computing, cloud computing en draadloze netwerken "mobile cloud computing" of MCC genoemd.

Dankzij mobile cloud computing zijn rijke mobiele apps ontworpen om op verschillende mobiele apparaten te functioneren. Met deze technologie gebeuren gegevensverwerking en -opslag los van de mobiele apparaten. Bij mobile cloud computing worden applicaties via de cloud gedistribueerd naar mobiele apparaten. Levering op afstand van deze mobiele apps is mogelijk met behulp van ontwikkeltools. Mobiele cloud-apps kunnen dankzij cloud-diensten snel worden ontwikkeld of herzien. Ze kunnen worden verzonden naar verschillende apparaten met verschillende besturingssystemen, rekenkracht en gegevensopslag. Nu hebben gebruikers toegang tot toepassingen die voorheen misschien niet beschikbaar waren.

Moderne klanten willen het gemak van 24/7 toegang op afstand tot de website en applicaties van een bedrijf, waar dan ook. Bedrijven maken gebruik van mobiele cloud computing-apps om efficiënt en succesvol aan deze verwachting te voldoen. Zij voeren complexe activiteiten uit met behulp van cloud resources, zodat gebruikers niet worden beperkt door het besturingssysteem of de opslagcapaciteit van hun apparaten. Mobile cloud computing biedt ontwikkelaars de flexibiliteit die zij nodig hebben om verwerking en gegevensopslag efficiënt te delen tussen het apparaat en de cloud om de snelheid en schaalbaarheid te maximaliseren. De mobiliteit en het gebruiksgemak van mobiele apparaten, samen met de snelle flexibiliteit van clouddiensten, zorgen voor een positieve gebruikerservaring die klantenbinding bevordert.

Maken mobiele apps gebruik van cloud computing?

Alle cloudgebaseerde gegevens, software en diensten die speciaal zijn ontworpen voor mobiele apparaten worden gezamenlijk "Mobile Cloud" genoemd. Dit betekent dat apps en diensten toegankelijk zijn voor mobiele gebruikers die toegang hebben tot een verre cloudserver of -omgeving. Mobiele cloud computing is een specifieke vorm van cloud computing die van toepassing is op draagbare apparaten zoals smartphones en tablets. Mobiele gebruikers hebben vanaf elke locatie en op elk moment toegang tot gegevens en apps door de integratie van mobiele en cloud computing-technologieën.

Mobile Cloud mengt de creatie van mobiele toepassingen met cloud-gebaseerde diensten. In de context van de mobiele cloud worden opslag, toepassingen, computergebruik en diensten vaak allemaal via de cloud aangeboden. Ook al bevatten mobiele apparaten native bronnen en toepassingen, bijna alle verwerking gebeurt op een verre cloudserver, en alle programma's zijn toegankelijk via browsers in plaats van lokaal.

Mobile cloud computing schakelt naadloos tussen bronnen op mobiele apparaten en in de cloudomgeving om de gebruikerservaring voor mobiele gebruikers te verbeteren. Gegevensverzoeken van mobiele toepassingen worden via het internet naar de cloud gestuurd. De verzoeken worden behandeld door verafgelegen servers, die vervolgens het vereiste antwoord geven, dat vervolgens aan de mobiele gebruikers wordt getoond. De vier fundamentele types van cloud-gebaseerde middelen die door de mobiele cloud computing-architectuur worden gebruikt, zijn de volgende.

Verre immobiele wolken - Verre immobiele wolken verwijzen naar de virtuele servers die aanbieders van cloud computing-diensten beheren. Zaken als Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances vallen onder deze categorie. Ontwikkelaars bouwen de applicatiecode, die zij vervolgens op deze virtuele servers inzetten. De verzoeken om mobiele gegevens worden dan behandeld en beantwoord door de servers.

Proximate immobile computing entities zijn backend server devices die fysiek dichter bij uw mobiele gebruikers staan. Zij ondervangen de problemen met netwerk traagheid en versnellen MCC. U kunt bijvoorbeeld uw Amazon EC2-instanties configureren om in een AWS-regio te verblijven die zich dichter bij uw eindgebruikers bevindt.

Nabije mobiele rekenentiteiten - Sommige cloud-gebaseerde mobiele toepassingen kunnen profiteren van de extra verwerkingskracht van nabijgelegen mobiele apparaten om de prestaties te verbeteren. Mobiele gadgets zoals smartphones en wearables worden aangeduid als proximate mobile computing devices.

Hybride oplossingen - Hybride MCC-oplossingen mengen de drie bovengenoemde bronnen om uw bedrijfsapplicaties beter te bedienen.

MCC gebruikt cloud-technologie om mobiele toepassingen te creëren. Het stelt iedereen in staat om mobiele toepassingen te creëren voor apparaten zonder beperking op opslagruimte of mobiele besturingssystemen. Een mobiele browser kan verbinding maken met elke webserver op afstand voor mobiele cloud-apps. Deze methode maakt het installeren van client-apps op mobiele apparaten overbodig. Beheer, verbinding, interface en beveiliging zijn allemaal belangrijke factoren bij het inzetten van mobile cloud computing.

De architectuur voor mobiele cloud computing bestaat uit twee essentiële elementen. De eerste belangrijke component is de gevirtualiseerde computing core (VC), een gehoste clouddienst die verschillende cloudcomputingdiensten host die nodig zijn om te functioneren op het mobiele apparaat. De MCC-toepassingen worden uitgevoerd op het host-apparaat via de client-side applicatie (CSA), die de tweede cruciale component is. De CSA maakt gebruik van een dienst voor clouduitvoering om programma's voor een klant uit te voeren. Terwijl het in de CES draait, kan de MCC-software gebruik maken van een aantal clouddiensten om zijn functionaliteit te vergroten.

Waarom hebben we cloud computing nodig?

Moderne klanten willen het gemak van 24/7 externe toegang tot de website en applicaties van een bedrijf vanaf elke plek. Bedrijven maken gebruik van mobiele cloud computing-apps om efficiënt en succesvol aan deze verwachting te voldoen. Geavanceerde workloads worden uitgevoerd op cloud resources om te garanderen dat het besturingssysteem of de apparaatcapaciteit de gebruikers niet beperkt.

Bij mobile cloud computing worden applicaties via de cloud gedistribueerd naar mobiele apparaten. Deze mobiele apps kunnen op afstand worden ingezet met behulp van ontwikkeltools. Mobiele cloud-apps kunnen dankzij cloud-diensten snel worden ontwikkeld of herzien. Ze kunnen worden verzonden naar verschillende apparaten met verschillende besturingssystemen, rekenkracht en gegevensopslag. Toepassingen die voorheen ontoegankelijk waren voor gebruikers zijn nu voor hen beschikbaar. Het gebruik van mobiele cloud computing heeft verschillende voordelen.

Snelheid en flexibiliteit - Snelle creatie of wijziging van mobiele cloud-apps wordt mogelijk gemaakt door cloud-diensten. Ze kunnen beschikbaar worden gesteld voor veel verschillende soorten apparaten met veel verschillende besturingssystemen.

Gedeelde bronnen - De opslag- en verwerkingskracht van een apparaat vormen geen beperking voor mobiele apps in de cloud. De cloud kan worden gebruikt om processen uit te voeren waarvoor veel gegevens nodig zijn.

Geïntegreerde gegevens - Mobiele apps die gebruikmaken van de cloud worden niet beperkt door de opslag- of verwerkingskracht van een apparaat. De cloud kan worden gebruikt om processen uit te voeren waarvoor veel gegevens nodig zijn.

Mobile cloud computing (MCC) is uniek in zijn opzet omdat het de algemeen gebruikte smartphone combineert met de snel groeiende markt voor cloud computing-toepassingen. De voordelen van mobiele cloud computing zijn erkend en omarmd door zowel mobiele gebruikers als aanbieders van clouddiensten.

Dankzij de MCC-interface kan deze kleine, altijd bij je zijnde gadget, bekend als de smartphone, nu films, muziekbestanden, foto's en nog veel meer combineren. Door mobiele apps in de cloud te plaatsen, die weinig opslagruimte inneemt op het apparaat van de gebruiker, kunnen ze rechtstreeks communiceren met de cloud voor gegevensoverdracht en andere toepassingen. De top 5 redenen voor het succes van mobiele applicaties in de cloud staan hieronder, ook al bent u zich bewust van de vele voordelen die cloud computing biedt.

Niet vereist om de app te downloaden

Niet beperkt door OS of apparaat

Kosteneffectief

Geavanceerde beveiliging van gegevens

Database-integratie is eenvoudig

Wat is beter, cloud computing of mobile computing?

Mobile computing is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie en toepassingen vanaf elke locatie, op elk moment en met elk apparaat. Het is een technologie die het mogelijk maakt om gegevens, geluid en video te versturen via mobiele hardware en software. Het proces van het ontwerpen van een app omvat een aantal stappen. Mobile cloud computing is een unieke subset van cloud computing die speciaal is ontworpen voor draagbare apparaten zoals smartphones en tablets.

Mobiele gebruikers hebben overal en altijd toegang tot gegevens en apps dankzij de convergentie van mobiele en cloud computing-technologieën. Mobile cloud computing is een geavanceerde technologie waarmee programmeurs applicaties van wereldklasse kunnen maken en uitvoeren op mobiele apparaten, onafhankelijk van hun besturingssysteem, opslagcapaciteit of rekenbehoeften. Welk type app het beste bij uw concept past, is een van de meest cruciale beslissingen die u moet nemen.

Zowel eindgebruikers als applicatieontwikkelaars profiteren van de verbeterde prestaties en flexibiliteit van mobile cloud computing. Door mobiele app-ontwikkeling en cloudgebaseerde diensten samen te voegen, kunnen ontwikkelaars clouddiensten en apps via smartphones aan hun klanten aanbieden. De apps worden gebruikt in datacentra op afstand waar relevante gegevens zijn ondergebracht.

Hierdoor kunnen mobiele cloud apps meer op de kracht van de cloud servers draaien dan op het fysieke apparaat. De hogere prestaties zijn het gevolg van snellere gegevensverwerking en minder processorafhankelijke gegevensopslag. De enige overeenkomst tussen deze twee zinnen is dat het in beide gevallen gaat om de overdracht van gegevens met behulp van draadloze apparaten. Het gebruik van een mobiele cloud-app is slechts een van de verschillende keuzes. Zoals hieronder getoond, geeft het je een hoop flexibiliteit en schaalbaarheid.

Cloud computing maakt het mogelijk lokale of gesloten netwerken van klanten aan te sluiten, evenals hun eigen gegevensopslag- en back-upsystemen. Talrijke mogelijkheden, zoals toegang tot internet via een browser, de mogelijkheid om verschillende softwaretoepassingen op één besturingssysteem te draaien en de uitwisseling van veel verschillende soorten gegevens, worden mogelijk gemaakt door mobile computing.

Consumenten zijn de normale doelgroep voor mobiel computergebruik. Anderzijds kiest een breed spectrum van bedrijven en organisaties cloud computing als eerste keuze.

De basis van cloud computing is de ontwikkeling van nieuwe platforms en diensten die voorzien in bedrade of draadloze datatransmissie via gedecentraliseerde netwerken. Mobiele cloud computing is verbonden met nieuwe hardware en gebruikersinterfaces die worden ontwikkeld.

Met de komst van cloud computing hebben bedrijven nu de mogelijkheid om functies en diensten toe te passen die voorheen alleen via bekabelde verbindingen toegankelijk waren. Het doel van de mobiele cloud is het bieden van toegang tot diensten via verschillende mobiele netwerkdragers.

Cloud computing dient als een geïntegreerd toegangspunt dat mensen toegang geeft tot een breed scala van fundamenteel complexe computermogelijkheden en hen tegelijkertijd in staat stelt hun gegevens op te slaan en te beheren. Bij mobile computing heeft intelligente netwerken echter voorrang op virtuele hosting en het delen van middelen.

Wat zijn enkele voordelen van mobiele cloud computing?

Gezien de snelle vooruitgang van mobiele technologie en de enorme toename van mobiele gebruikers moeten bedrijven zich aanpassen aan mobiele cloud computing. Bijna 89 procent van de mensen op aarde maakt nu gebruik van cloud computing en heeft er toegang toe. Elke sector heeft de cloud omarmd, en bedrijven en klanten profiteren ervan. Veel bedrijven hebben gekozen voor cloudopslagdiensten omdat ze nu beseffen hoe veilig ze kunnen zijn. De MCC heeft veel voordelen.

Omdat ze minder duur zijn, is het gemakkelijker om binnen een budget te blijven - Als u een mobiele app voor uw bedrijf gaat ontwikkelen, hebt u vast onderzoek gedaan naar de kosten en het budget dat u daarvoor nodig hebt. Je bent je bewust van het feit dat dit een aanzienlijke som geld is en dat je misschien al je planningsalternatieven moet herzien. Wat denkt u dat de kosten zijn voor het maken van een native mobiele app? De kosten variëren van app tot app, afhankelijk van complexiteit, functionaliteit, ontwerp en diverse andere factoren, dus er is niet één antwoord op deze vraag, maar het zal ook geen goedkope onderneming zijn.

- Als u een mobiele app voor uw bedrijf gaat ontwikkelen, hebt u vast onderzoek gedaan naar de kosten en het budget dat u daarvoor nodig hebt. Je bent je bewust van het feit dat dit een aanzienlijke som geld is en dat je misschien al je planningsalternatieven moet herzien. Wat denkt u dat de kosten zijn voor het maken van een native mobiele app? De kosten variëren van app tot app, afhankelijk van complexiteit, functionaliteit, ontwerp en diverse andere factoren, dus er is niet één antwoord op deze vraag, maar het zal ook geen goedkope onderneming zijn. Gebruik van API - Application programming interfaces, of API's, zijn een gebruikelijke manier om toegang te krijgen tot gegevensopslag en gegevensbronnen van derden. De cloud-toepassingen kunnen kleiner worden gehouden omdat de gegevens worden verstrekt aan deze op API's gebaseerde backend-diensten voor verwerking of analytische berekeningen, en de resultaten worden teruggestuurd naar de cloud-toepassing.

- Application programming interfaces, of API's, zijn een gebruikelijke manier om toegang te krijgen tot gegevensopslag en gegevensbronnen van derden. De cloud-toepassingen kunnen kleiner worden gehouden omdat de gegevens worden verstrekt aan deze op API's gebaseerde backend-diensten voor verwerking of analytische berekeningen, en de resultaten worden teruggestuurd naar de cloud-toepassing. Deze apps hoeven niet te worden geïnstalleerd - Het feit dat gebruikers van cloud-applicaties deze niet hoeven te downloaden en te installeren op hun mobiele apparaten om ze te kunnen gebruiken is een groot voordeel. De hele UI kan door gebruikers van de app zonder problemen in hun browservenster worden bekeken en gebruikt. De native applicaties moeten eerst worden gedownload naar de mobiele apparaten van de gebruikers voordat ze zelfs maar kunnen beginnen te werken. De applicaties komen ook in verschillende versies, waardoor de ervaring voor elke gebruiker verandert, afhankelijk van het soort apparaat dat ze gebruiken.

- Het feit dat gebruikers van cloud-applicaties deze niet hoeven te downloaden en te installeren op hun mobiele apparaten om ze te kunnen gebruiken is een groot voordeel. De hele UI kan door gebruikers van de app zonder problemen in hun browservenster worden bekeken en gebruikt. De native applicaties moeten eerst worden gedownload naar de mobiele apparaten van de gebruikers voordat ze zelfs maar kunnen beginnen te werken. De applicaties komen ook in verschillende versies, waardoor de ervaring voor elke gebruiker verandert, afhankelijk van het soort apparaat dat ze gebruiken. Gemakkelijk schaalbaar - Als u denkt dat uw werk gedaan is nadat uw app is gepubliceerd, kunt u gewoon achterover leunen en van het uitzicht genieten, omdat uw app voor alles zorgt. Voortdurend onderhoud en upgrades zijn nodig terwijl de app en de app-ervaring nog steeds verbeterd worden. Dit onderhoud en deze verbetering hebben een prijs, ook al zijn ze essentieel. Natuurlijk wilt u uw bedrijf laten groeien, en als u dat doet, wilt u uw applicatie schalen.

- Als u denkt dat uw werk gedaan is nadat uw app is gepubliceerd, kunt u gewoon achterover leunen en van het uitzicht genieten, omdat uw app voor alles zorgt. Voortdurend onderhoud en upgrades zijn nodig terwijl de app en de app-ervaring nog steeds verbeterd worden. Dit onderhoud en deze verbetering hebben een prijs, ook al zijn ze essentieel. Natuurlijk wilt u uw bedrijf laten groeien, en als u dat doet, wilt u uw applicatie schalen. Database kan naadloos worden geïntegreerd - Als je een app bouwt voor commercieel gebruik, moet je een soort database opnemen. Dit proces zou wel eens een van de moeilijkste, meest tijdrovende en verwarrende aspecten van het ontwikkelen van een native mobiele app kunnen zijn. Tijd is cruciaal, zoals we al zeiden. Daarom moet u voor de ontwikkeling van een native app een aanzienlijke hoeveelheid tijd uittrekken. Maar cloud apps maken deze procedure aanzienlijk eenvoudiger omdat al deze gegevens kunnen worden gesynchroniseerd via de cloud server.

- Als je een app bouwt voor commercieel gebruik, moet je een soort database opnemen. Dit proces zou wel eens een van de moeilijkste, meest tijdrovende en verwarrende aspecten van het ontwikkelen van een native mobiele app kunnen zijn. Tijd is cruciaal, zoals we al zeiden. Daarom moet u voor de ontwikkeling van een native app een aanzienlijke hoeveelheid tijd uittrekken. Maar cloud apps maken deze procedure aanzienlijk eenvoudiger omdat al deze gegevens kunnen worden gesynchroniseerd via de cloud server. Herstel van gegevens -De gegevens van het hele programma worden bewaard op een lokale server, zoals u ongetwijfeld weet als u ooit een native app hebt gebruikt. Maar wat gebeurt er als de server schade oploopt of vergaat? U moet er rekening mee houden, zelfs als u dat niet wilt. Natuurrampen kunnen uw lokale server beschadigen, waardoor uw gegevens voorgoed verloren gaan. Als u echter een cloud-applicatie zou bouwen, zouden al uw gegevens op verschillende servers worden opgeslagen en veel beter beschermd zijn tegen verlies.

gegevens van het hele programma worden bewaard op een lokale server, zoals u ongetwijfeld weet als u ooit een native app hebt gebruikt. Maar wat gebeurt er als de server schade oploopt of vergaat? U moet er rekening mee houden, zelfs als u dat niet wilt. Natuurrampen kunnen uw lokale server beschadigen, waardoor uw gegevens voorgoed verloren gaan. Als u echter een cloud-applicatie zou bouwen, zouden al uw gegevens op verschillende servers worden opgeslagen en veel beter beschermd zijn tegen verlies. Tijdwinst - Denkt u dat het ontwikkelen van een traditionele, native mobiele app tijd kost? Nogmaals, er is geen duidelijk antwoord op deze vraag. Als gevolg van variaties in functies, complexiteit, vereiste ontwerpelementen, en een verscheidenheid aan andere overwegingen, neemt elk een gevarieerde lengte van de tijd om te bouwen. Oprichters en ondernemers zijn uitstekend in staat het belang van timing te begrijpen. Er moet een duidelijk en eerlijk schema zijn voor de ontwikkeling, afhankelijk van het soort app dat u bouwt. De ontwikkeling van een native app neemt enkele maanden in beslag.

Wat zijn enkele uitdagingen van mobile cloud computing?

Ook al wordt gezegd dat MCC alle bekende voordelen biedt, het heeft ook nadelen. Een van de belangrijkste problemen met mobile cloud computing is een gebrek aan bandbreedte. Draadloze verbindingen maken gebruik van onbeperkte radiogolven, maar de mobiele cloud gebruikt beperkte radiogolven. Verschillende draagbare apparaten kunnen verschillende golflengten gebruiken. De toegangssnelheid is dus drie keer zo laag als die van een bekabeld netwerk. Hieronder volgen enkele moeilijkheden die zich voordoen bij de implementatie van MCC.

Beveiliging en privacy -Het vinden en elimineren van risico's op draagbare apparaten is een grotere uitdaging omdat informatieverlies via een draadloze verbinding waarschijnlijker is dan op een desktopcomputer.

en elimineren van risico's op draagbare apparaten is een grotere uitdaging omdat informatieverlies via een draadloze verbinding waarschijnlijker is dan op een desktopcomputer. Beschikbaarheid van de dienst - Gebruikers maken vaak melding van problemen met het netwerk, het verkeer, de dekking en andere problemen. Klanten hebben sporadisch last van laagfrequente signalen, waardoor de toegang tot en opslag van gegevens wordt vertraagd.

- Gebruikers maken vaak melding van problemen met het netwerk, het verkeer, de dekking en andere problemen. Klanten hebben sporadisch last van laagfrequente signalen, waardoor de toegang tot en opslag van gegevens wordt vertraagd. Veranderingen in netwerken - Mobiele cloud computing wordt gebruikt op platforms met verschillende besturingssystemen, waaronder Apple iOS, Android en Windows Phone. Daarom moet het platformoverschrijdend zijn. De IRNA-technologie (Intelligent Radio Network Access) beheert de functionaliteiten van verschillende mobiele platformnetwerken.

Conclusie

MCC is een geavanceerde benadering van mobiel computergebruik die gebruikers meer vrijheid en opties biedt, kortom. Gebruikers kunnen de mogelijkheden van hun smartphones of tablets volledig benutten dankzij MCC, dat de rekenkracht van deze apparaten combineert met die van de cloud. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot andere diensten die niet beschikbaar zijn op elk apparaat alleen, en meer vermogen krijgen dan wanneer ze slechts één van de apparaten gebruiken.

In de wereld van de technologie zijn cloud computing, cloud toepassingen, mobiele cloud computing en mobiele cloud apps allemaal hot topics. Dit is echter meer dan een verzameling trendy termen; het heeft veel inhoud, en de trend lijkt te blijven. Hoewel deze technologie veel voordelen heeft, zijn er ook bepaalde valkuilen waarvan u zich bewust moet zijn en die u moet vermijden. Ondanks het feit dat deze technologie nog in de kinderschoenen staat, lijken het bereik en het potentieel ervan groot.

Maar totdat meer bedrijven het gaan gebruiken en erin investeren, zal de echte richting die het uitgaat niet volledig duidelijk zijn. Vandaag de dag is een app voor uw bedrijf cruciaal, en er zijn manieren als u geen coderings- of programmeervaardigheden hebt. Met AppMaster kunt u volledig operationele software bouwen met geavanceerde UI, backend en native mobiele toepassingen. AppMaster genereert de broncode van uw applicatie, compileert deze en distribueert deze naar elke cloudservice of privéserver.

Het kost een ingenieur vaak twintig minuten om de concepten die aan AppMaster ten grondslag liggen te begrijpen voordat ze vanzelf gaan. Intern gerichte software, inclusief tools voor verkoop, operations, klantenondersteuning en IT-personeel. AppMaster is ook geschikt voor het creëren van klantgerichte oplossingen, hoewel het andere technologieën kan vereisen om aan alle eisen te voldoen. Geen code! Heel wat toepassingen! Met slechts één klik krijgt u ALLES-in-één. Maak applicaties voor uw team door u aan te melden voor het AppMaster Platform.