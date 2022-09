Les projets réussis sont 31 % plus susceptibles d'utiliser des plates- formes de développement d'applications mobiles et 35 % plus susceptibles d'utiliser des plates-formes basées sur le cloud que les initiatives qui ont échoué. Afin d'offrir aux utilisateurs mobiles, aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs d'informatique en nuage des capacités de calcul substantielles, une combinaison d'informatique mobile, d'informatique en nuage et de réseaux sans fil est appelée «informatique en nuage mobile» ou MCC.

Grâce au cloud computing mobile, les applications mobiles riches sont conçues pour fonctionner sur plusieurs appareils mobiles. Avec cette technologie, le traitement et le stockage des données se font en dehors des appareils mobiles. Les applications sont distribuées aux appareils mobiles via le cloud dans le cloud computing mobile. La livraison à distance de ces applications mobiles est possible grâce à l'utilisation d'outils de développement. Les applications cloud mobiles peuvent être développées ou révisées rapidement grâce aux services cloud. Ils peuvent être envoyés à une variété d'appareils avec différents systèmes d'exploitation, puissance de calcul et stockage de données. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à des applications qui n'étaient peut-être pas disponibles auparavant.

Les clients modernes veulent la commodité d'un accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au site Web et aux applications d'une entreprise depuis n'importe quel endroit. Les entreprises utilisent des applications mobiles de cloud computing pour répondre efficacement et avec succès à cette attente. Ils réalisent des activités complexes en utilisant des ressources cloud afin que les utilisateurs ne soient pas limités par les systèmes d'exploitation ou les capacités de stockage de leurs appareils. Le cloud computing mobile offre aux développeurs la flexibilité dont ils ont besoin pour partager efficacement le traitement et le stockage des données entre l'appareil et le cloud afin de maximiser la vitesse et l'évolutivité. La mobilité et la facilité d'utilisation des appareils mobiles, ainsi que la flexibilité rapide des services basés sur le cloud, offrent une expérience utilisateur positive qui favorise la fidélité des clients.

Les applications mobiles utilisent-elles le cloud computing ?

Toutes les données, tous les logiciels et tous les services basés sur le cloud conçus spécifiquement pour les appareils mobiles sont collectivement appelés "Mobile Cloud". Par conséquent, les applications et les services peuvent être accessibles par les utilisateurs mobiles qui ont accès à un serveur ou à un environnement cloud distant. Le cloud computing mobile est un type spécifique de cloud computing qui s'applique aux appareils portables tels que les smartphones et les tablettes. Les utilisateurs mobiles peuvent accéder aux données et aux applications depuis n'importe quel endroit et à tout moment en intégrant les technologies de l'informatique mobile et du cloud.

Mobile Cloud associe la création d'applications mobiles à des services basés sur le cloud. Dans le contexte du cloud mobile, le stockage, les applications, l'informatique et les services sont souvent tous fournis via le cloud. Même si les appareils mobiles contiennent des ressources et des applications natives, presque tout le traitement est effectué sur un serveur cloud distant et tous les programmes sont accessibles via des navigateurs plutôt que localement.

Le cloud computing mobile passe de manière transparente entre les ressources sur les appareils mobiles et dans l'environnement cloud pour améliorer l'expérience utilisateur des utilisateurs mobiles. Les demandes de données effectuées par les applications mobiles sont transmises au cloud via Internet. Les requêtes sont traitées par des serveurs distants, qui fournissent ensuite la réponse requise, qui est ensuite montrée aux utilisateurs mobiles. Les quatre types fondamentaux de ressources basées sur le cloud utilisées par l'architecture de cloud computing mobile sont les suivants.

Nuages immobiles distants - Les nuages immobiles distants font référence aux serveurs virtuels gérés par les fournisseurs de services de cloud computing. Des éléments tels que les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) entrent dans cette catégorie. Les développeurs construisent le code de l'application, qu'ils déploient ensuite sur ces serveurs virtuels. Les demandes de données mobiles sont ensuite traitées et traitées par les serveurs.

Les entités informatiques immobiles proches sont des périphériques de serveur back-end qui sont physiquement plus proches de vos utilisateurs mobiles. Ils surmontent les problèmes de lenteur du réseau et accélèrent le MCC. Vous pouvez, par exemple, configurer vos instances Amazon EC2 pour qu'elles résident dans une région AWS plus proche de vos utilisateurs finaux.

Entités informatiques mobiles à proximité – Certaines applications mobiles basées sur le cloud peuvent tirer parti de la puissance de traitement supplémentaire des appareils mobiles à proximité pour améliorer les performances. Les gadgets mobiles tels que les smartphones et les appareils portables sont appelés appareils informatiques mobiles de proximité.

Solutions hybrides – Les solutions MCC hybrides combinent les trois ressources mentionnées ci-dessus pour mieux servir vos applications métier.

MCC utilise la technologie cloud pour créer des applications mobiles , qui ne sont rien de plus que des applications mobiles pour la distribution d'applications mobiles. Il permet à chacun de créer des applications mobiles pour les appareils sans restriction d'espace de stockage ou de systèmes d'exploitation mobiles. Un navigateur mobile peut se connecter à n'importe quel serveur Web distant pour les applications cloud mobiles. Cette méthode élimine le besoin d'installer des applications clientes sur des appareils mobiles. La gestion, la connexion, l'interface et la sécurité sont tous des facteurs importants lors du déploiement du cloud computing mobile.

L'architecture du cloud computing mobile est composée de deux éléments essentiels. Le premier composant important est le cœur de calcul virtualisé (VC), un service cloud hébergé qui héberge divers services de cloud computing nécessaires pour fonctionner sur l'appareil mobile. Les applications MCC sont exécutées sur le périphérique hôte via l'application côté client (CSA), qui est le deuxième composant crucial. Le CSA utilise un service d'exécution cloud pour exécuter des programmes pour un client. Pendant qu'il fonctionne dans le CES, le logiciel MCC peut utiliser un certain nombre de services cloud pour augmenter ses fonctionnalités.

Pourquoi avons-nous besoin du cloud computing ?

Les clients modernes veulent la commodité d'un accès à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au site Web et aux applications d'une entreprise depuis n'importe quel endroit. Les entreprises utilisent des applications mobiles de cloud computing pour répondre efficacement et avec succès à cette attente. Des charges de travail sophistiquées sont exécutées sur des ressources cloud pour garantir que la capacité du système d'exploitation ou de l'appareil ne limite pas les utilisateurs.

Les applications cloud mobiles peuvent être développées ou révisées rapidement grâce aux services cloud. Ils peuvent être envoyés à une variété d'appareils avec différents systèmes d'exploitation, puissance de calcul et stockage de données. Des applications auparavant inaccessibles aux utilisateurs sont désormais à leur disposition. L'utilisation du cloud computing mobile présente plusieurs avantages.

Rapidité et flexibilité – La création ou la modification rapide d'applications cloud mobiles est rendue possible par les services cloud. Ils peuvent être mis à disposition pour de nombreux types d'appareils différents avec de nombreux systèmes d'exploitation différents.

Ressources partagées – La puissance de stockage et de traitement d'un appareil ne constitue pas une restriction pour les applications mobiles basées sur le cloud. Le cloud peut être utilisé pour mener des processus qui nécessitent beaucoup de données.

Données intégrées – Les applications mobiles qui utilisent le cloud ne sont pas limitées par la capacité de stockage ou de traitement d'un appareil. Le cloud peut être utilisé pour effectuer des processus qui nécessitent beaucoup de données.

Le cloud computing mobile (MCC) est unique dans sa conception, car il associe le smartphone couramment utilisé au marché des applications de cloud computing en pleine croissance. Les avantages de l'adoption du cloud computing mobile ont été reconnus et adoptés à la fois par les utilisateurs mobiles et les fournisseurs de services basés sur le cloud.

Grâce à l'interface MCC, ce petit gadget toujours avec vous connu sous le nom de smartphone peut désormais combiner des films, des fichiers musicaux, des photographies et bien plus encore. Pousser les applications mobiles dans le cloud, qui prend peu d'espace de stockage sur l'appareil de l'utilisateur, leur permet d'interagir directement avec le cloud pour la transmission de données et d'autres utilisations. Les 5 principales raisons pour lesquelles les applications mobiles cloud réussissent sont indiquées ci-dessous, même si vous êtes conscient des multiples avantages du cloud computing.

Pas nécessaire pour télécharger l'application

Non limité par le système d'exploitation ou l'appareil

Rentable

Sécurité avancée des données

L'intégration de la base de données est simple

Quel est le meilleur, le cloud computing ou l'informatique mobile ?

L'informatique mobile est la capacité d'accéder à des informations et à des applications depuis n'importe quel endroit, à tout moment et avec n'importe quel appareil. Il s'agit d'une technologie qui permet d'envoyer des données, du son et de la vidéo via du matériel et des logiciels mobiles. Le simple démarrage du processus de conception d'une application implique un certain nombre d'étapes. Le cloud computing mobile est un sous-ensemble unique du cloud computing spécialement conçu pour les appareils portables tels que les smartphones et les tablettes.

Les utilisateurs mobiles peuvent accéder aux données et aux applications de n'importe où et à tout moment grâce à la convergence des technologies de l'informatique mobile et du cloud. L'informatique en nuage mobile est une technologie de pointe qui permet aux programmeurs de créer et d'exécuter des applications de classe mondiale sur des appareils mobiles, indépendamment de leur système d'exploitation, de leur capacité de stockage ou de leurs exigences de calcul. Le type d'application qui correspond le mieux à votre concept sera l'une des décisions les plus cruciales que vous devrez prendre.

Les utilisateurs finaux et les développeurs d'applications bénéficient des performances et de la flexibilité améliorées du cloud computing mobile. En fusionnant le développement d'applications mobiles et les services basés sur le cloud, il permet aux développeurs de fournir des services et des applications cloud à leurs clients via des smartphones. Les centres de données distants qui hébergent les données pertinentes sont l'endroit où les applications sont utilisées.

Cela permet aux applications cloud mobiles de fonctionner davantage sur la force des serveurs cloud que sur l'appareil physique. Les performances supérieures sont dues à un traitement des données plus rapide et à un stockage de données moins dépendant du processeur. La seule similitude entre ces deux phrases est qu'elles impliquent toutes deux le transfert de données à l'aide d'appareils sans fil. L'utilisation d'une application cloud mobile n'est qu'un choix parmi d'autres. Comme indiqué ci-dessous, il vous offre une tonne de flexibilité et d'évolutivité.

Le cloud computing permet de connecter les réseaux locaux ou fermés des clients, ainsi que leurs propres systèmes de stockage et de sauvegarde des données. De nombreuses fonctionnalités, telles que l'accès Internet par navigateur, la possibilité d'exécuter plusieurs applications logicielles sur un seul système d'exploitation et l'échange de nombreux types de données différents, sont rendues possibles par l'informatique mobile.

Les consommateurs sont le public cible normal des services informatiques mobiles. D'autre part, un large éventail d'entreprises et d'organisations choisissent le cloud computing comme premier choix.

Le fondement du cloud computing est le développement de nouvelles plates-formes et de nouveaux services qui fournissent une transmission de données filaire ou sans fil via des réseaux décentralisés. Le cloud computing mobile est connecté à de nouveaux matériels et interfaces utilisateur en cours de développement.

Avec l'avènement du cloud computing, les entreprises ont désormais la possibilité d'utiliser des fonctionnalités et des services qui n'étaient auparavant accessibles que via des connexions filaires. L'objectif du cloud mobile est de fournir un accès aux services via différents opérateurs de réseaux mobiles.

L'informatique en nuage sert de point d'entrée intégré qui donne aux gens l'accès à un large éventail de capacités informatiques fondamentalement complexes tout en leur permettant de stocker et de gérer leurs données. Cependant, la mise en réseau intelligente prend le pas sur l'hébergement virtuel et le partage des ressources dans l'informatique mobile.

Quels sont les avantages du cloud computing mobile ?

Compte tenu des progrès rapides de la technologie mobile et de l'énorme augmentation du nombre d'utilisateurs mobiles, les entreprises doivent s'adapter au cloud computing mobile. Près de 89 % des habitants de la planète utilisent désormais le cloud computing et y ont accès. Tous les secteurs ont adopté le cloud, et les entreprises et les clients en bénéficient. De nombreuses entreprises ont choisi d'adopter des services de stockage en nuage car elles réalisent maintenant à quel point ils peuvent être sûrs. Le MCC présente de nombreux avantages.

Parce qu'ils sont moins chers, il est plus facile de respecter un budget - Si vous deviez développer une application mobile pour votre entreprise, vous devez avoir étudié les coûts impliqués et le budget que vous auriez besoin de mettre en place. Vous êtes conscient du fait qu'il s'agit d'une somme d'argent considérable et que vous devrez peut-être revoir toutes vos alternatives de planification. Selon vous, quel est le coût de la création d'une application mobile native ? Le coût varie d'une application à l'autre en fonction de la complexité, des fonctionnalités, de la conception et de plusieurs autres facteurs. Il n'y a donc pas de réponse unique à ce problème, mais ce ne sera pas non plus une entreprise bon marché.

- Si vous deviez développer une application mobile pour votre entreprise, vous devez avoir étudié les coûts impliqués et le budget que vous auriez besoin de mettre en place. Vous êtes conscient du fait qu'il s'agit d'une somme d'argent considérable et que vous devrez peut-être revoir toutes vos alternatives de planification. Selon vous, quel est le coût de la création d'une application mobile native ? Le coût varie d'une application à l'autre en fonction de la complexité, des fonctionnalités, de la conception et de plusieurs autres facteurs. Il n'y a donc pas de réponse unique à ce problème, mais ce ne sera pas non plus une entreprise bon marché. Utilisation d'API - Les interfaces de programmation d'application, ou API , sont un moyen courant d'accéder au stockage de données et aux sources de données tierces. Les applications cloud peuvent être réduites puisque les données sont fournies à ces services dorsaux basés sur API pour le traitement ou les calculs d'analyse, et les résultats sont renvoyés à l'application cloud.

- Les interfaces de programmation d'application, ou API , sont un moyen courant d'accéder au stockage de données et aux sources de données tierces. Les applications cloud peuvent être réduites puisque les données sont fournies à ces services dorsaux basés sur API pour le traitement ou les calculs d'analyse, et les résultats sont renvoyés à l'application cloud. Ces applications n'ont pas besoin d'être installées - Le fait que les utilisateurs d'applications cloud n'aient pas à les télécharger et à les installer sur leurs appareils mobiles pour les utiliser est très avantageux. L'ensemble de l'interface utilisateur peut être visualisé et utilisé par les utilisateurs de l'application dans la fenêtre de leur navigateur sans aucun problème. Les applications natives doivent d'abord être téléchargées sur les appareils mobiles des utilisateurs avant même de pouvoir commencer à fonctionner. Les applications seront également disponibles en plusieurs versions, ce qui modifiera l'expérience de chaque utilisateur en fonction du type d'appareil qu'il utilise.

- Le fait que les utilisateurs d'applications cloud n'aient pas à les télécharger et à les installer sur leurs appareils mobiles pour les utiliser est très avantageux. L'ensemble de l'interface utilisateur peut être visualisé et utilisé par les utilisateurs de l'application dans la fenêtre de leur navigateur sans aucun problème. Les applications natives doivent d'abord être téléchargées sur les appareils mobiles des utilisateurs avant même de pouvoir commencer à fonctionner. Les applications seront également disponibles en plusieurs versions, ce qui modifiera l'expérience de chaque utilisateur en fonction du type d'appareil qu'il utilise. Facilement évolutif - Si vous pensez que votre travail est terminé après la publication de votre application, vous pouvez simplement vous asseoir et profiter de la vue car votre application s'occupe de tout. Une maintenance et une mise à niveau continues sont nécessaires tout en améliorant l'application et l'expérience de l'application. Cet entretien et cette mise en valeur ont un prix même s'ils sont indispensables. Naturellement, vous souhaitez développer votre entreprise et, ce faisant, vous souhaitez faire évoluer votre application.

- Si vous pensez que votre travail est terminé après la publication de votre application, vous pouvez simplement vous asseoir et profiter de la vue car votre application s'occupe de tout. Une maintenance et une mise à niveau continues sont nécessaires tout en améliorant l'application et l'expérience de l'application. Cet entretien et cette mise en valeur ont un prix même s'ils sont indispensables. Naturellement, vous souhaitez développer votre entreprise et, ce faisant, vous souhaitez faire évoluer votre application. La base de données peut être intégrée de manière transparente - Si vous créez une application à des fins commerciales, vous devez inclure une base de données quelconque. Ce processus pourrait finir par être l'un des aspects les plus difficiles, les plus longs et les plus déroutants du développement d'une application mobile native. Le temps est crucial, comme nous l'avons mentionné. Par conséquent, lors du choix de la période de développement de l'application native, vous devrez allouer un temps considérable. Mais les applications cloud facilitent considérablement cette procédure car toutes ces données peuvent être synchronisées via le serveur cloud.

- Si vous créez une application à des fins commerciales, vous devez inclure une base de données quelconque. Ce processus pourrait finir par être l'un des aspects les plus difficiles, les plus longs et les plus déroutants du développement d'une application mobile native. Le temps est crucial, comme nous l'avons mentionné. Par conséquent, lors du choix de la période de développement de l'application native, vous devrez allouer un temps considérable. Mais les applications cloud facilitent considérablement cette procédure car toutes ces données peuvent être synchronisées via le serveur cloud. Récupération de données - Toutes les données du programme sont conservées sur un serveur local, comme vous le savez sûrement si vous avez déjà utilisé une application native. Que se passerait-il, cependant, si le serveur devait subir un préjudice ou périr ? Vous devez en tenir compte même si vous ne le souhaitez pas. Les catastrophes naturelles peuvent endommager votre serveur local, entraînant la perte permanente de vos données. Cependant, si vous deviez créer une application cloud, toutes vos données seraient stockées sur plusieurs serveurs et seraient beaucoup plus protégées contre la perte.

Toutes les données du programme sont conservées sur un serveur local, comme vous le savez sûrement si vous avez déjà utilisé une application native. Que se passerait-il, cependant, si le serveur devait subir un préjudice ou périr ? Vous devez en tenir compte même si vous ne le souhaitez pas. Les catastrophes naturelles peuvent endommager votre serveur local, entraînant la perte permanente de vos données. Cependant, si vous deviez créer une application cloud, toutes vos données seraient stockées sur plusieurs serveurs et seraient beaucoup plus protégées contre la perte. Gagnez du temps - Pensez-vous que le développement d'une application mobile traditionnelle et native nécessite du temps ? Encore une fois, il n'y a pas de réponse claire à cette question. En raison des variations de fonctionnalités, de la complexité, des éléments de conception requis et de diverses autres considérations, chacun prend un temps variable à construire. Les fondateurs d'entreprise et les entrepreneurs sont excellents pour comprendre l'importance du timing. Il devrait y avoir un calendrier de développement clair et équitable, en fonction du type d'application que vous construisez. Le développement d'une application native prend plusieurs mois.

Quels sont les défis du cloud computing mobile ?

Même si le MCC est censé offrir tous les avantages connus de l'homme, il présente également des inconvénients. L'un des principaux problèmes du cloud computing mobile est le manque de bande passante. Les connexions sans fil utilisent des ondes radio sans restriction, mais le cloud mobile utilise des ondes radio confinées. Plusieurs appareils portables peuvent utiliser différentes longueurs d'onde. Sa vitesse d'accès est ainsi trois fois plus lente que celle d'un réseau filaire. Voici quelques difficultés rencontrées lors de la mise en place du MCC.

Sécurité et confidentialité - Trouver et éliminer les risques sur les appareils portables est plus difficile car la perte d'informations via une connexion sans fil est plus probable que sur un ordinateur de bureau.

Trouver et éliminer les risques sur les appareils portables est plus difficile car la perte d'informations via une connexion sans fil est plus probable que sur un ordinateur de bureau. Disponibilité du service - Les utilisateurs mentionnent fréquemment des problèmes de réseau, de trafic, de couverture et d'autres problèmes. Les clients subissent sporadiquement des signaux basse fréquence, qui ralentissent l'accès et le stockage des données.

- Les utilisateurs mentionnent fréquemment des problèmes de réseau, de trafic, de couverture et d'autres problèmes. Les clients subissent sporadiquement des signaux basse fréquence, qui ralentissent l'accès et le stockage des données. Changements dans les réseaux - Le cloud computing mobile est utilisé sur des plates-formes exécutant divers systèmes d'exploitation, notamment Apple iOS, Android et Windows Phone. Il doit donc être compatible multiplateforme. La technologie IRNA (Intelligent Radio Network Access) gère les fonctionnalités de plusieurs réseaux de plateformes mobiles.

Conclusion

MCC est une approche de pointe de l'informatique mobile qui offre aux utilisateurs une plus grande liberté et des options, pour résumer. Les utilisateurs peuvent exploiter pleinement les capacités de leurs smartphones ou tablettes grâce au MCC, qui combine la puissance de calcul de ces appareils avec celle fournie via le cloud. Les utilisateurs pourraient avoir accès à d'autres services qui ne sont pas disponibles sur chaque appareil seul, ainsi qu'à plus de puissance qu'ils n'obtiendraient en utilisant un seul des appareils.

Dans le monde de la technologie, le cloud computing, les applications cloud, le cloud computing mobile et les applications cloud mobiles sont tous des sujets d'actualité. Cependant, c'est plus qu'une simple collection de termes à la mode ; il a beaucoup de substance et la tendance semble être là pour rester. Bien que cette technologie présente de nombreux avantages, il existe également certains pièges que vous devez connaître et éviter. Malgré le fait que cette technologie en soit encore à ses balbutiements, sa portée et son potentiel semblent excellents.

