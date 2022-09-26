与失败的计划相比，成功的项目使用移动应用程序开发平台的可能性高出 31%，使用基于云的平台的可能性高出 35%。为了向移动用户、网络运营商和云计算提供商提供大量计算能力，移动计算、云计算和无线网络的组合被称为“移动云计算”或 MCC。

借助移动云计算，丰富的移动应用程序被设计为可在多种移动设备上运行。借助这项技术，数据处理和存储可以在移动设备之外进行。应用程序通过移动云计算中的云分发到移动设备。使用开发工具可以远程交付这些移动应用程序。借助云服务，可以快速开发或修改移动云应用程序。它们可能被发送到具有不同操作系统、计算能力和数据存储的各种设备。现在用户可以访问以前可能不可用的应用程序。

现代客户希望从任何地方都能方便地 24/7 远程访问公司的网站和应用程序。企业使用移动云计算应用程序来有效和成功地满足这一期望。他们使用云资源执行复杂的活动，以便用户不受其设备的操作系统或存储容量的限制。移动云计算为开发人员提供了在设备和云之间有效共享处理和数据存储所需的灵活性，以最大限度地提高速度和可扩展性。移动设备的移动性和易用性，以及基于云的服务的快速灵活性，提供了积极的用户体验，从而提高了客户忠诚度。

移动应用程序是否使用云计算？

所有专为移动设备设计的基于云的数据、软件和服务统称为“移动云”。因此，可以访问远程云服务器或环境的移动用户可以访问应用程序和服务。移动云计算是一种特定类型的云计算，适用于智能手机和平板电脑等便携式设备。通过集成移动和云计算技术，移动用户可以随时随地访问数据和应用程序。

移动云将移动应用程序的创建与基于云的服务相结合。在移动云的背景下，存储、应用程序、计算和服务通常都是通过云来提供的。即使移动设备包含原生资源和应用程序，几乎所有处理都在远程云服务器上完成，所有程序都可以通过浏览器访问，而不是本地访问。

移动云计算在移动设备和云环境中的资源之间无缝切换，以改善移动用户的用户体验。移动应用程序发出的数据请求通过互联网传输到云端。这些请求由远程服务器处理，然后提供所需的答案，然后将其显示给移动用户。移动云计算架构使用的四种基本云资源类型如下。

远程不动云——远程不动云是指云计算服务提供商管理的虚拟服务器。 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例等项目属于此类别。开发人员构建应用程序代码，随后将其部署到这些虚拟服务器。然后由服务器处理和响应对移动数据的请求。

邻近的固定计算实体是物理上更靠近您的移动用户的后端服务器设备。他们克服了网络缓慢的问题并加速了 MCC。例如，您可以将您的 Amazon EC2 实例配置为驻留在离您的最终用户更近的 AWS 区域中。

邻近的移动计算实体——一些基于云的移动应用程序可以利用附近移动设备的额外处理能力来提高性能。智能手机和可穿戴设备等移动设备被称为邻近移动计算设备。

混合解决方案——混合 MCC 解决方案混合了上述三种资源，以更好地为您的业务应用程序提供服务。

MCC使用云技术创建移动应用程序，无非是用于分发移动应用程序的移动应用程序。它使每个人都可以为设备创建移动应用程序，而不受存储空间或移动操作系统的限制。移动浏览器可以连接到移动云应用程序的任何远程 Web 服务器。此方法无需在移动设备上安装客户端应用程序。管理、连接、接口和安全性都是部署移动云计算时的重要因素。

移动云计算架构由两个基本要素组成。第一个重要组件是虚拟化计算核心 (VC)，它是一种托管云服务，托管在移动设备上运行所需的各种云计算服务。 MCC 应用程序通过客户端应用程序 (CSA) 在主机设备上执行，这是第二个关键组件。 CSA 利用云执行服务为客户运行程序。在 CES 中运行时，MCC 软件可能会利用许多云服务来增加其功能。

为什么我们需要云计算？

现代客户希望从任何地方都能方便地 24/7 远程访问公司的网站和应用程序。企业使用移动云计算应用程序来有效和成功地满足这一期望。复杂的工作负载在云资源上运行，以保证操作系统或设备容量不会限制用户。

应用程序通过移动云计算中的云分发到移动设备。可以使用开发工具远程部署这些移动应用程序。借助云服务，可以快速开发或修改移动云应用程序。它们可能被发送到具有不同操作系统、计算能力和数据存储的各种设备。以前用户无法访问的应用程序现在可供他们使用。利用移动云计算有几个好处。

速度和灵活性——云服务使移动云应用程序的快速创建或修改成为可能。它们可用于具有许多不同操作系统的许多不同类型的设备。

共享资源——设备的存储和处理能力不是基于云的移动应用程序的限制。云可用于执行需要大量数据的流程。

集成数据——使用云的移动应用程序不受设备存储或处理能力的限制。云可用于执行需要大量数据的流程。

移动云计算 (MCC) 在设计上是独一无二的，因为它将常用的智能手机与快速增长的云计算应用市场融为一体。采用移动云计算的优势已得到移动用户和基于云的服务提供商的认可和接受。

多亏了 MCC 界面，这个被称为智能手机的随身小工具现在可以结合电影、音乐文件、照片等等。将移动应用程序推送到云中，在用户设备上占用的存储空间很小，允许他们直接与云交互以进行数据传输和其他用途。下面列出了云移动应用程序成功的 5 大原因，即使您知道云计算提供的多种好处。

不需要下载应用程序

不受操作系统或设备限制

成本效益

高级数据安全

数据库集成很简单

云计算和移动计算哪个更好？

移动计算是从任何位置、任何时间、使用任何设备访问信息和应用程序的能力。它是一种技术，可以通过移动硬件和软件发送数据、声音和视频。简单地开始设计应用程序的过程涉及多个阶段。移动云计算是云计算的一个独特子集，专为智能手机和平板电脑等便携式设备而设计。

由于移动和云计算技术的融合，移动用户可以随时随地访问数据和应用程序。移动云计算是一项尖端技术，使程序员能够在移动设备上创建和执行世界一流的应用程序，而不受其操作系统、存储容量或计算要求的影响。哪种应用类型最符合您的概念将是您必须做出的最关键决定之一。

最终用户和应用程序开发人员都受益于移动云计算改进的性能和灵活性。通过融合移动应用程序开发和基于云的服务，它使开发人员能够通过智能手机向客户提供云服务和应用程序。存放相关数据的远程数据中心是使用应用程序的地方。

这使得移动云应用程序可以更多地依靠云服务器而不是物理设备来运行。更高的性能是由于更快的数据处理和更少依赖处理器的数据存储。这两个句子之间唯一的相似之处在于它们都涉及使用无线设备传输数据。使用移动云应用程序只是多种选择之一。如下所示，它为您提供了大量的灵活性和可扩展性。

云计算允许连接客户的本地或封闭网络，以及他们自己的数据存储和备份系统。移动计算使许多功能成为可能，例如基于浏览器的互联网访问、在一个操作系统上运行多个软件应用程序的能力以及交换许多不同数据类型的能力。

消费者是移动计算服务的正常目标受众。另一方面，广泛的企业和组织选择云计算作为他们的首选。

云计算的基础是开发通过分散网络提供有线或无线数据传输的新型平台和服务。移动云计算连接到正在开发的新硬件和用户界面。

随着云计算的出现，公司现在有机会使用以前只能通过有线连接访问的功能和服务。移动云的目的是通过各种移动网络运营商提供服务访问。

云计算作为一个集成的入口点，使人们能够访问广泛的基本复杂的计算机功能，同时允许他们存储和管理他们的数据。然而，智能网络优先于移动计算中的虚拟主机和资源共享。

移动云计算有哪些优势？

鉴于移动技术的快速发展和移动用户的巨大增长，企业必须适应移动云计算。地球上近 89% 的人现在都在使用云计算并且可以访问它。每个行业都接受了云，公司和客户都从中受益。许多企业选择采用云存储服务，因为他们现在意识到它们的安全性。 MCC 有很多好处。

因为它们更便宜，所以更容易保持预算 - 如果您要为您的企业开发移动应用程序，您必须研究所涉及的成本以及您需要设置的预算。您意识到这是一笔可观的资金，您可能需要审查您的所有计划备选方案。您认为创建原生移动应用程序的成本是多少？成本因应用程序而异，具体取决于复杂性、功能、设计和其他几个因素，因此这个问题没有一个答案，但它也不会是一项廉价的冒险。

- 如果您要为您的企业开发移动应用程序，您必须研究所涉及的成本以及您需要设置的预算。您意识到这是一笔可观的资金，您可能需要审查您的所有计划备选方案。您认为创建原生移动应用程序的成本是多少？成本因应用程序而异，具体取决于复杂性、功能、设计和其他几个因素，因此这个问题没有一个答案，但它也不会是一项廉价的冒险。 API 的使用 - 应用程序编程接口或API是访问数据存储和第三方数据源的常用方式。由于数据被提供给这些基于 API 的后端服务进行处理或分析计算，云应用程序可以保持较小，并将结果返回给云应用程序。

- 应用程序编程接口或API是访问数据存储和第三方数据源的常用方式。由于数据被提供给这些基于 API 的后端服务进行处理或分析计算，云应用程序可以保持较小，并将结果返回给云应用程序。 这些应用程序不需要安装 - 云应用程序的用户无需下载并安装在他们的移动设备上即可使用它们，这一事实非常有利。应用程序用户可以在其浏览器窗口中查看和使用整个 UI，而不会出现任何问题。 本地应用程序必须首先下载到用户的移动设备，然后才能开始运行。这些应用程序还将有多个版本，这将根据他们使用的设备类型改变每个用户的体验。

- 云应用程序的用户无需下载并安装在他们的移动设备上即可使用它们，这一事实非常有利。应用程序用户可以在其浏览器窗口中查看和使用整个 UI，而不会出现任何问题。 本地应用程序必须首先下载到用户的移动设备，然后才能开始运行。这些应用程序还将有多个版本，这将根据他们使用的设备类型改变每个用户的体验。 易于扩展 - 如果您认为在应用发布后您的工作就完成了，您可以坐下来欣赏美景，因为您的应用会处理所有事情。持续的维护和升级是必要的，同时仍要改善应用程序和应用程序体验。这种维护和增强是有代价的，即使它们是必不可少的。自然，您希望发展您的公司，并且在您这样做的同时，您希望扩展您的应用程序。

- 如果您认为在应用发布后您的工作就完成了，您可以坐下来欣赏美景，因为您的应用会处理所有事情。持续的维护和升级是必要的，同时仍要改善应用程序和应用程序体验。这种维护和增强是有代价的，即使它们是必不可少的。自然，您希望发展您的公司，并且在您这样做的同时，您希望扩展您的应用程序。 数据库可以无缝集成 - 如果您正在构建用于商业用途的应用程序，则必须包含某种数据库。这个过程可能最终成为开发原生移动应用程序中最困难、最耗时和最令人困惑的方面之一。正如我们所提到的，时间至关重要。因此，在选择原生应用程序开发周期时，您需要分配大量时间。但是云应用程序使这个过程变得相当容易，因为所有这些数据都可以通过云服务器同步。

- 如果您正在构建用于商业用途的应用程序，则必须包含某种数据库。这个过程可能最终成为开发原生移动应用程序中最困难、最耗时和最令人困惑的方面之一。正如我们所提到的，时间至关重要。因此，在选择原生应用程序开发周期时，您需要分配大量时间。但是云应用程序使这个过程变得相当容易，因为所有这些数据都可以通过云服务器同步。 数据恢复—— 整个程序的数据都保存在本地服务器上，如果你曾经使用过原生应用程序，你肯定知道。但是，如果服务器受到伤害或灭亡，会发生什么？即使您不想考虑，也必须考虑到这一点。自然灾害可能会损坏您的本地服务器，从而导致您的数据永久丢失。但是，如果您要构建一个云应用程序，您的所有数据都将存储在多个服务器上，并且可以更好地防止丢失。

整个程序的数据都保存在本地服务器上，如果你曾经使用过原生应用程序，你肯定知道。但是，如果服务器受到伤害或灭亡，会发生什么？即使您不想考虑，也必须考虑到这一点。自然灾害可能会损坏您的本地服务器，从而导致您的数据永久丢失。但是，如果您要构建一个云应用程序，您的所有数据都将存储在多个服务器上，并且可以更好地防止丢失。 节省时间- 您认为开发传统的原生移动应用程序需要时间吗？再一次，这个问题没有明确的答案。由于功能、复杂性、所需设计元素和各种其他考虑因素的变化，每一个都需要不同的时间来构建。企业创始人和企业家非常善于理解时机的重要性。应该有一个明确而公平的开发时间表，具体取决于您正在构建的应用程序的类型。原生应用的开发需要几个月的时间才能完成。

移动云计算面临哪些挑战？

尽管据说 MCC 提供了人类已知的所有好处，但它也有缺点。移动云计算的主要问题之一是缺乏带宽。无线连接使用不受限制的无线电波，但移动云使用受限的无线电波。几个便携式设备可以使用不同的波长。因此，它的访问速度比有线网络慢三倍。以下是 MCC 实施过程中遇到的一些困难。

安全和隐私—— 发现和消除便携式设备上的风险更具挑战性，因为通过无线连接丢失信息的可能性比台式计算机上的要高。

发现和消除便携式设备上的风险更具挑战性，因为通过无线连接丢失信息的可能性比台式计算机上的要高。 服务可用性 ——用户经常提到网络、流量、覆盖范围和其他问题。客户偶尔会遇到低频信号，这会减慢数据访问和存储速度。

——用户经常提到网络、流量、覆盖范围和其他问题。客户偶尔会遇到低频信号，这会减慢数据访问和存储速度。 网络变化- 移动云计算用于运行各种操作系统的平台，包括 Apple iOS、Android 和 Windows Phone。因此，它必须是跨平台兼容的。 IRNA（智能无线电网络接入）技术管理多个移动平台网络的功能。

结论

总而言之，MCC 是一种尖端的移动计算方法，它为用户提供了更大的自由度和选择权。借助 MCC，用户可以充分利用其智能手机或平板电脑的功能，它将这些设备的计算能力与通过云提供的计算能力相结合。用户可以访问仅在每台设备上不可用的其他服务，以及比仅使用其中一台设备获得的更多功能。

在科技界，云计算、云应用、移动云计算、移动云应用都是热门话题。然而，这不仅仅是流行术语的集合；它有很多实质内容，而且趋势似乎会持续下去。虽然这项技术有很多好处，但也有一些你应该注意和避免的陷阱。尽管这项技术仍处于起步阶段，但它的影响力和潜力看起来很大。

然而，在更多的公司开始使用它并对其进行投资之前，它的真正方向并不完全清楚。今天，为您的企业开发一款应用程序至关重要，如果您缺乏编码或编程技能，也有办法。使用 AppMaster，您可以构建具有尖端 UI、后端和原生移动应用程序的完全可操作的软件。 AppMaster 生成应用程序的源代码，对其进行编译，并将其分发到任何云服务或私有服务器。

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