Hem düşük kodlu hem de kodsuz platformlar, herhangi bir kullanıcının programlama bilgisi, ekstra maliyet veya uzman yardımı olmadan projeler oluşturabilmesi için uygulama geliştirmeyi Excel kullanmaktan daha kolay hale getirme vaatlerini abartıyor.

Düşük kodlu ve kodsuz aynı şeyi vaat ediyor, ancak bir fark olmalı. Her iki kavramın tanımlarını, faydalarını ve sınırlamalarını dikkatlice inceleyerek öğrenelim.

Düşük Kodlu ve Kodsuz Tanımlama

No-code'un tanımından ve faydalarından bir önceki yazıda bahsetmiştik. Kısacası, kodsuz, kodlama gereksinimini tamamen ortadan kaldırır ve yerine görsel öğeler ve sürükle ve bırak ile değiştirir. Böylece programlama bilgisi olmayan herkesin yazılım geliştirmesini mümkün kılar.

Kodsuz platformların aksine, düşük kodlu platformlar hala kodlama becerileri gerektirir, ancak sunduğu önceden yazılmış kod satırları nedeniyle daha az. Düşük kod genellikle geliştiriciler için bir araç olarak pazarlansa da, geleneksel kodlamaya kıyasla hala daha basit ve daha hızlıdır, genç bir programcı veya yeni başlayan biri bile düşük kod platformunda çalışmayı deneyebilir ve ön- yazılı kod satırları.

Kodsuz ve düşük kodlu arasında 3 farklılaşma noktası

Hedef kitle

Kodsuz platformlar, teknik olmayan bir geçmişe sahip herkesi hedefler ve çoğu zaman teknik ekipten tasarruf etmek isteyen iş kullanıcılarına hitap eder, uygulama geliştirme için gereken toplam maliyeti ve zamanı azaltır. Bu tür platformlar daha kolay bir arayüze sahiptir ve bir uygulama oluşturmak için görsel bir sürükle ve bırak tekniği uygular. Bu nedenle projeler ve MVP'ler dakikalar içinde oluşturulabilir ve yayınlanabilir.

Bunun yerine kodlayıcıların daha hızlı çalışması için düşük kodlu platformlar kullanılır. Kod satırlarının oluşturulması için harcanan toplam süreyi hızlandırır, bu nedenle yalnızca programlama alanında yer alan kişiler için anlaşılabilir.

sınırlamalar

Çoğu kodsuz platformun ana sorunları, sınırlı seçenekler ve platform bağımlılığıdır. Kullanıcılar, kod içermeyen platformlarda uygulanabilir uygulamalar oluşturabilir, ancak görünümleri ve işlevleri her zaman platformun teklifleriyle sınırlı olacaktır. Olası hataların süresini ve miktarını azaltsa da, uygulamayı daha karmaşık hale getirme şansı oldukça düşüktür. Ayrıca, bir uygulamayı sürdürmek ve bazı değişiklikler yapmak için, kullanıcıların her zaman uygulamanın oluşturulduğu orijinal platforma geri dönmeleri gerekir. Diğer araçlara herhangi bir aktarım veya uygulama bağımsızlığı genellikle oldukça karmaşıktır ve hatta bazen imkansızdır.

Düşük kodlu platformlar başlangıçta önceden yazılmış kod satırları verir ve kullanıcının bunları istediği şekilde özelleştirmesine izin verir. Düşük kodlu araçlar, uygulamanın tam kontrolünü sağlar ve geliştirme sürecini sınırlamaz. Ancak bu özgürlük, kullanıcıyı birçok olası hatadan korumaz ve uygulama oluşturma daha uzun sürebilir.

Sistem açıklığı

Açık bir sistem, kullanıcılarının nasıl çalıştığına dair değişiklikler yapmasına izin verir, temel olarak kişiselleştirmeye izin verir.

Kodsuz platformlar kapalı bir sisteme sahiptir. Daha önce de belirtildiği gibi, kodsuz platformlar genellikle %100 özelleştirmeye izin vermez ve kullanıcılarını uygulama için önceden seçilmiş araçlar ve işlevlerle çevreler. Böyle bir şey kısmen yapılır, böylece platform yükseltmesi, yerleşik uygulamaları değiştirmez veya bozmaz ve kullanıcılar, test etmek ve tekrar değiştirmek için zaman harcama konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.

Düşük kod avantajı, özel olarak eklenen koda izin veren ve onu daha fazla kullanım durumu için geçerli kılan açık sistemdir. Bununla birlikte, açık sistemin dezavantajı, platformun her yeni sürümünde, herkesin sahip olduğu özel kod nedeniyle kullanıcıların uygulamalarını denemek ve değiştirmek zorunda olmasıdır. Yalnızca değişiklikler yapıldıktan sonra, gerekirse kullanıcılar platformun sürümünü güncelleyebilir.#nbsp;

Appmaster.io'da ne kullanıyoruz?

AppMaster.io aslen kodsuz bir platformdur. Ancak, içindeki düşük kodun özelliklerini kısmen birleştirmek için oluşturuldu. Böylece platform, her kodsuz araçla aynı kullanıcı dostu arayüzü ve sürükle ve bırak mantığını paylaşır, aynı zamanda düşük kodda olduğu gibi herhangi bir işlevsellik eklemeye izin veren iş süreci düzenleyicisi nedeniyle özelleştirmeye de izin verir, ancak görsel blokların kullanımı. Platform ayrıca her uygulamanın bağımsızlığına değer verir ve bir uygulama yayınlanmaya hazır olduktan sonra kullanıcı, yönetici hakları ve platform tarafından oluşturulan bir kod sayfası alır. Bu nedenlerle, herhangi bir uygulama, geleneksel programlamanın yanı sıra platformda özelleştirilebilir ve korunabilir.

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