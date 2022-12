Entrambe le piattaforme low-code e no-code promettono di rendere lo sviluppo di applicazioni più semplice dell'uso di Excel, in modo che qualsiasi utente possa creare progetti senza conoscenze di programmazione, costi aggiuntivi o aiuto di esperti.

Low-code e no-code promettono la stessa cosa, tuttavia dovrebbe esserci una differenza. Scopriamola esaminando attentamente le definizioni, i vantaggi e i limiti di entrambe le nozioni.

Definizione di Low-code e No-code

Abbiamo già parlato della definizione e dei vantaggi del no-code nell'articolo precedente. In breve, il no-code elimina completamente il requisito della codifica e lo sostituisce con elementi visivi e drag & drop. In questo modo, lo sviluppo di software è possibile per chiunque non abbia conoscenze di programmazione.

A differenza delle piattaforme no-code, le piattaforme low-code richiedono comunque competenze di codifica, ma in misura minore, grazie alle linee di codice pre-scritte che offrono. Anche se il low-code è solitamente commercializzato come strumento per gli sviluppatori, è comunque più semplice e veloce, rispetto alla codifica tradizionale, che anche un programmatore junior o un principiante può provare a lavorare sulla piattaforma low-code e personalizzare le linee di codice pre-scritte.

3 punti di differenziazione tra no-code e low-code

Target di riferimento

Le piattaforme no-code si rivolgono a chiunque abbia un background non tecnico e il più delle volte si rivolgono agli utenti aziendali che vogliono risparmiare sul team tecnico, riducendo il costo complessivo e il tempo necessario per lo sviluppo dell'app. Queste piattaforme hanno un'interfaccia più semplice e applicano una tecnica visiva di drag & drop per costruire un'applicazione. Per questo motivo, i progetti e gli MVP possono essere realizzati e pubblicati in pochi minuti.

Le piattaforme low-code, invece, servono ai codificatori per lavorare più velocemente. Accelera il tempo complessivo impiegato per la generazione delle linee di codice, quindi è comprensibile solo per le persone coinvolte nel campo della programmazione.

Limitazioni

I problemi principali della maggior parte delle piattaforme no-code sono le opzioni limitate e la dipendenza dalla piattaforma. Gli utenti possono costruire applicazioni funzionanti su piattaforme no-code, ma il loro aspetto e la loro funzionalità saranno sempre limitati alle offerte della piattaforma. Anche se questo riduce il tempo e la quantità di possibili errori, le possibilità di migliorare l'applicazione fino a renderla più complessa sono piuttosto basse. Inoltre, per mantenere un'applicazione e apportare ulteriori modifiche, gli utenti devono sempre tornare alla piattaforma originale, dove l'applicazione è stata costruita. Qualsiasi trasferimento ad altri strumenti o all'indipendenza dell'applicazione è di solito molto complicato e talvolta addirittura impossibile.

Le piattaforme low-code forniscono inizialmente linee di codice pre-scritte e permettono all'utente di personalizzarle come desidera. Gli strumenti low-code offrono il pieno controllo dell'applicazione e non limitano il processo di sviluppo. Tuttavia, questa libertà non protegge l'utente da molti potenziali errori e la creazione dell'applicazione potrebbe richiedere più tempo.

Apertura del sistema

Un sistema aperto consente agli utenti di apportare modifiche al suo funzionamento, in pratica di personalizzarlo.

Le piattaforme no-code hanno un sistema chiuso. Come si è detto in precedenza, le piattaforme no-code di solito non consentono una personalizzazione al 100% e circondano i loro utenti con strumenti e funzioni preselezionati per l'applicazione. Questo viene fatto in parte per evitare che l'aggiornamento della piattaforma modifichi o rompa le applicazioni costruite e che gli utenti debbano preoccuparsi di spendere tempo per testarle e modificarle di nuovo.

Il vantaggio del low-code è il sistema aperto che permette di aggiungere codice personalizzato, rendendolo applicabile a più casi d'uso. Tuttavia, lo svantaggio del sistema aperto è che con ogni nuova versione della piattaforma, gli utenti devono provare e modificare le loro applicazioni, a causa del codice personalizzato che ognuno possiede. Solo dopo le modifiche, se necessarie, gli utenti possono aggiornare la versione della piattaforma;

Cosa usiamo in Appmaster.io?

AppMaster.io è originariamente una piattaforma no-code. Tuttavia, è stata creata per combinare parzialmente le caratteristiche del low-code. Pertanto, la piattaforma condivide la stessa interfaccia user-friendly e la logica drag & drop di tutti gli strumenti no-code, ma consente anche la personalizzazione, grazie all'editor dei processi aziendali che permette di aggiungere qualsiasi funzionalità, come nel low-code, ma attraverso l'uso di blocchi visivi. La piattaforma valorizza anche l'indipendenza di ogni applicazione e, dopo che un'applicazione è pronta per essere pubblicata, l'utente riceve i diritti di amministrazione e un foglio di codice generato dalla piattaforma. Per questi motivi, qualsiasi applicazione può essere personalizzata e mantenuta sulla piattaforma così come con i mezzi della programmazione tradizionale.

Siete pronti a costruire qualcosa di nuovo? Vi consigliamo di consultare la documentazione per comprendere meglio le funzionalità della piattaforma Appmaster.io o di iniziare subito a sviluppare gratuitamente la vostra applicazione.