Tanto las plataformas de código bajo como las sin código están promocionando las promesas de facilitar el desarrollo de aplicaciones que el uso de Excel para que cualquier usuario pueda crear proyectos sin conocimientos de programación, costos adicionales o ayuda de expertos.

Low-code y sin código prometen lo mismo, sin embargo, debería haber una diferencia. Descubrámoslo examinando cuidadosamente las definiciones, los beneficios y las limitaciones de ambas nociones.

Definición de código bajo y sin código

Ya hablamos sobre la definición y los beneficios de no-code en el artículo anterior . En resumen, no-code elimina por completo el requisito de codificación y lo sustituye con elementos visuales y arrastrar y soltar. Por lo tanto, hacer posible que cualquier persona sin conocimientos de programación desarrolle software.

A diferencia de las plataformas sin código, las plataformas de código bajo aún requieren habilidades de codificación, pero menos, debido a las líneas de código preescritas que ofrece. Aunque el código bajo generalmente se comercializa como una herramienta para desarrolladores, sigue siendo más simple y rápido, en comparación con la codificación tradicional, que incluso un programador joven o un principiante pueda intentar trabajar en la plataforma de código bajo y personalizar la pre líneas escritas de código.

3 puntos de diferenciación entre no-code y low-code

Público objetivo

Las plataformas sin código se dirigen a cualquier persona sin experiencia técnica y, en la mayoría de los casos, son atractivas para los usuarios comerciales que desean economizar en el equipo técnico, disminuir el costo general y el tiempo requerido para el desarrollo de aplicaciones. Estas plataformas tienen una interfaz más sencilla y aplican una técnica visual de arrastrar y soltar para crear una aplicación. Por esta razón, los proyectos y MVP se pueden construir y publicar en minutos.

Las plataformas de código bajo, en cambio, se utilizan para que los codificadores trabajen más rápido. Acelera el tiempo total dedicado a la generación de líneas de código, por lo que solo es comprensible para las personas involucradas en el campo de la programación.

Limitaciones

Los principales problemas de la mayoría de las plataformas sin código son las opciones limitadas y la dependencia de la plataforma. Los usuarios pueden crear aplicaciones viables en plataformas sin código, sin embargo, su apariencia y funcionalidad siempre estarán limitadas a las ofertas de la plataforma. Aunque disminuye el tiempo y la cantidad de posibles errores, las posibilidades de mejorar la aplicación a una más compleja son bastante bajas. Además, para mantener una aplicación y realizar algunos cambios adicionales, los usuarios siempre deben volver a la plataforma original, donde se creó la aplicación. Cualquier transferencia a otras herramientas o independencia de la aplicación suele ser muy complicada y, a veces, incluso imposible.

Las plataformas de código bajo inicialmente brindan líneas de código preescritas y permiten que el usuario las personalice de la forma que desee. Las herramientas de bajo código brindan un control total de la aplicación y no limitan el proceso de desarrollo. Sin embargo, tal libertad no protege al usuario de muchos errores potenciales y la creación de la aplicación puede llevar más tiempo.

Apertura del sistema

Un sistema abierto, permite a sus usuarios realizar cambios en su funcionamiento, básicamente permite la personalización.

Las plataformas sin código tienen un sistema cerrado. Como se mencionó anteriormente, las plataformas sin código generalmente no permiten la personalización al 100% y rodean a sus usuarios con herramientas y funciones preseleccionadas para la aplicación. Esto se hace parcialmente, por lo que la actualización de la plataforma no cambiará ni interrumpirá las aplicaciones creadas y los usuarios no tendrán que preocuparse por perder tiempo probando y cambiando de nuevo.

La ventaja del código bajo es el sistema abierto que permite agregar código personalizado, lo que lo hace aplicable a más casos de uso. Sin embargo, el inconveniente del sistema abierto es que con cada nueva versión de la plataforma, los usuarios tienen que probar y modificar sus aplicaciones, debido al código personalizado que todos tienen. Solo después de modificaciones, si es necesario, los usuarios pueden actualizar la versión de la plataforma. # Nbsp;

¿Qué usamos en Appmaster.io?

AppMaster.io es originalmente una plataforma sin código. Sin embargo, fue creado para combinar parcialmente las características del código bajo en él. Por lo tanto, la plataforma comparte la misma interfaz fácil de usar y la misma lógica de arrastrar y soltar que todas las herramientas sin código, también permite la personalización, debido al editor de procesos de negocios que permite agregar cualquier funcionalidad, igual que en low-code, pero por el uso de bloques visuales. La plataforma también valora la independencia de cada aplicación, y una vez que una aplicación está lista para publicarse, el usuario recibirá derechos de administrador y una hoja de código generado por la plataforma. Por estos motivos, cualquier aplicación se puede personalizar y mantener en la plataforma, así como mediante la programación tradicional.

¿Listo para construir algo nuevo? Le recomendamos que consulte la documentación para comprender mejor la funcionalidad de la plataforma Appmaster.io o comience a desarrollar su aplicación de forma gratuita ahora mismo .