Zowel low-code- als no-code-platforms doen beloftes om de ontwikkeling van toepassingen gemakkelijker te maken dan met Excel, zodat elke gebruiker projecten kan creëren zonder programmeerkennis, extra kosten of hulp van deskundigen.

Low-code en no-code beloven hetzelfde, maar er moet een verschil zijn. Laten we het uitzoeken door de definities, voordelen en beperkingen van beide begrippen zorgvuldig te onderzoeken.

Definitie van low-code en no-code

In het vorige artikel hebben we het al gehad over de definitie en de voordelen van no-code. Kort gezegd elimineert no-code volledig de eis van codering en vervangt die door visuele elementen en drag & drop. Zo wordt het voor iedereen met niet-programmeerkennis mogelijk om software te ontwikkelen.

In tegenstelling tot no-code platforms, vereisen low-code platforms nog steeds coderingsvaardigheden, maar minder, vanwege de vooraf geschreven code lijnen die het biedt. Ook al wordt low-code meestal aangeprezen als een hulpmiddel voor ontwikkelaars, toch is het eenvoudiger en sneller dan traditioneel coderen, zodat zelfs een junior programmeur of een beginner kan proberen te werken op het low-code platform en de vooraf geschreven coderegels kan aanpassen.

3 onderscheidende punten tussen no-code en low-code

Doelgroep

No-code-platforms zijn gericht op iedereen met een niet-technische achtergrond, en meestal zijn ze aantrekkelijk voor zakelijke gebruikers die willen besparen op het technische team, waardoor de totale kosten en tijd die nodig zijn voor de ontwikkeling van apps afnemen. Dergelijke platforms hebben een eenvoudigere interface en passen een visuele drag & drop techniek toe om een applicatie te bouwen. Daarom kunnen de projecten en MVP's in enkele minuten worden gebouwd en gepubliceerd.

Low-code platforms worden daarentegen gebruikt om programmeurs sneller te laten werken. Het versnelt de totale tijd die nodig is voor het genereren van coderegels, dus alleen begrijpelijk voor mensen die zich bezighouden met programmeren.

Beperkingen

De belangrijkste problemen van de meeste no-code platforms zijn de beperkte mogelijkheden en de platformafhankelijkheid. Gebruikers kunnen werkbare toepassingen bouwen op no-code platforms, maar hun uiterlijk en functionaliteit zijn altijd beperkt tot het aanbod van het platform. Hoewel het de tijd en het aantal mogelijke fouten vermindert, zijn de kansen om de app te verbeteren tot een complexere app vrij laag. Om een app te onderhouden en verdere wijzigingen aan te brengen, moeten gebruikers altijd terugkeren naar het oorspronkelijke platform, waar de applicatie is gebouwd. Elke overdracht naar andere tools of applicatie-onafhankelijkheid is meestal zeer ingewikkeld en soms zelfs onmogelijk.

De low-code-platforms geven aanvankelijk vooraf geschreven regels code en laten de gebruiker die aanpassen zoals hij wil. Low-code tools geven volledige controle over de toepassing en beperken het ontwikkelingsproces niet. Die vrijheid beschermt de gebruiker echter niet tegen veel potentiële fouten en het bouwen van de app kan langer duren.

Openheid van het systeem

Een open systeem laat zijn gebruikers toe wijzigingen aan te brengen in de manier waarop het werkt, in feite laat het aanpassingen toe.

No-code platforms hebben een gesloten systeem. Zoals eerder vermeld, laten no-code platforms meestal geen 100% maatwerk toe en omringen ze hun gebruikers met voorgeselecteerde tools en functies voor de app. Zoiets wordt gedeeltelijk gedaan zodat de upgrade van het platform de gebouwde toepassingen niet zal veranderen of breken en de gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over het besteden van tijd aan het testen en opnieuw veranderen.

Het voordeel van low-code is het open systeem dat op maat gemaakte code toelaat, waardoor het toepasbaar is voor meer use-cases. Het nadeel van het open systeem is echter dat gebruikers bij elke nieuwe versie van het platform hun applicaties moeten uitproberen en aanpassen, vanwege de aangepaste code die iedereen heeft. Pas na aanpassingen, indien nodig, kunnen de gebruikers de versie van het platform bijwerken.#nbsp;

Wat gebruiken we bij Appmaster.io?

AppMaster.io is oorspronkelijk een no-code platform. Het is echter gemaakt om de functies van low-code er gedeeltelijk in te combineren. Dus, het platform deelt dezelfde gebruiksvriendelijke interface en drag & drop logica als elke no-code tool, het laat ook maatwerk toe, vanwege de business process editor die het mogelijk maakt elke functionaliteit toe te voegen, hetzelfde als in low-code, maar door het gebruik van visuele blokken. Het platform waardeert ook de onafhankelijkheid van elke applicatie, en nadat een app klaar is om gepubliceerd te worden krijgt de gebruiker admin-rechten en een blad met door het platform gegenereerde code. Om deze redenen kan elke app worden aangepast en onderhouden op het platform, maar ook door middel van traditionele programmering.

