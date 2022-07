Les plates-formes low-code et no-code promettent de rendre le développement d'applications plus facile que d'utiliser Excel afin que tout utilisateur puisse créer des projets sans connaissances en programmation, sans frais supplémentaires ou sans l'aide d'un expert.

Low-code et no-code promettant la même chose, cependant, il devrait y avoir une différence. Découvrons-le en examinant attentivement les définitions, les avantages et les limites des deux notions.

Définition du Low-code et du No-code

Nous avons déjà parlé de la définition et des avantages du no-code dans l' article précédent . En bref, le no-code élimine complètement l'exigence de codage et le remplace par des éléments visuels et par glisser-déposer. Ainsi, permettant à toute personne n'ayant pas de connaissances en programmation de développer des logiciels.

Contrairement aux plates-formes sans code, les plates-formes à faible code nécessitent toujours des compétences en codage, mais moins, en raison des lignes de code pré-écrites qu'elles offrent. Même si le low-code est généralement commercialisé comme un outil pour les développeurs, il est toujours plus simple et plus rapide, par rapport au codage traditionnel, que même un programmeur junior ou un débutant puisse essayer de travailler sur la plate-forme low-code et personnaliser le pré-code. lignes de code écrites.

3 points de différenciation entre no-code et low-code

Public cible

Les plates-formes sans code ciblent toute personne n'ayant pas de connaissances techniques et le plus souvent elles séduisent les utilisateurs professionnels qui souhaitent économiser sur l'équipe technique, réduire le coût global et le temps requis pour le développement d'applications. Ces plates-formes ont une interface plus simple et appliquent une technique visuelle de glisser-déposer pour créer une application. Pour cette raison, les projets et les MVP peuvent être construits et publiés en quelques minutes.

Les plates-formes low-code, à la place, sont utilisées pour que les codeurs travaillent plus rapidement. Il accélère le temps global consacré à la génération de lignes de code, ce qui n'est donc compréhensible que pour les personnes impliquées dans le domaine de la programmation.

Limites

Les principaux problèmes de la plupart des plates-formes sans code sont les options limitées et la dépendance à la plate-forme. Les utilisateurs peuvent créer des applications exploitables sur des plates-formes sans code, cependant, leur apparence et leurs fonctionnalités seront toujours limitées aux offres de la plate-forme. Bien que cela réduise le temps et la quantité d'erreurs possibles, les chances d'améliorer l'application en une application plus complexe sont assez faibles. De plus, pour maintenir une application et apporter d'autres modifications, les utilisateurs doivent toujours revenir à la plate-forme d'origine, sur laquelle l'application a été créée. Tout transfert vers d'autres outils ou indépendance applicative est généralement très compliqué et parfois même impossible.

Les plates-formes low-code fournissent initialement des lignes de code pré-écrites et permettent à l'utilisateur de les personnaliser comme il le souhaite. Les outils low-code donnent un contrôle total de l'application et ne limitent pas le processus de développement. Cependant, une telle liberté ne protège pas l'utilisateur de nombreuses erreurs potentielles et la création de l'application peut prendre plus de temps.

Ouverture du système

Un système ouvert, permet à ses utilisateurs d'apporter des modifications à son fonctionnement, permet essentiellement la personnalisation.

Les plateformes sans code ont un système fermé. Comme cela a été mentionné précédemment, les plates-formes sans code ne permettent généralement pas une personnalisation à 100% et entourent leurs utilisateurs d'outils et de fonctions présélectionnés pour l'application. Une telle chose est partiellement faite afin que la mise à niveau de la plate-forme ne modifie pas ou ne casse pas les applications construites et que les utilisateurs n'aient pas à s'inquiéter de passer du temps à tester et à modifier à nouveau.

L'avantage du code bas est le système ouvert qui permet d'ajouter du code personnalisé, le rendant applicable à plus de cas d'utilisation. Cependant, l'inconvénient du système ouvert est qu'à chaque nouvelle version de la plate-forme, les utilisateurs doivent essayer et modifier leurs applications, en raison du code personnalisé que tout le monde possède. Ce n'est qu'après des modifications, si nécessaire, que les utilisateurs peuvent mettre à jour la version de la plateforme.#nbsp;

Qu'est-ce qu'on utilise sur Appmaster.io ?

AppMaster.io est à l'origine une plate-forme sans code. Cependant, il a été créé pour y combiner partiellement les fonctionnalités du low-code. Ainsi, la plate-forme partage la même interface conviviale et la même logique de glisser-déposer que tous les outils sans code, elle permet également la personnalisation, grâce à l'éditeur de processus métier qui permet d'ajouter n'importe quelle fonctionnalité, comme en low-code, mais par le utilisation de blocs visuels. La plate-forme valorise également l'indépendance de chaque application, et une fois qu'une application est prête à être publiée, l'utilisateur recevra les droits d'administrateur et une feuille de code généré par la plate-forme. Pour ces raisons, toute application peut être personnalisée et maintenue sur la plate-forme ainsi que par le biais de la programmation traditionnelle.

Prêt à construire quelque chose de nouveau ? Nous vous recommandons de consulter la documentation pour mieux comprendre les fonctionnalités de la plate-forme Appmaster.io ou de commencer à développer votre application gratuitement dès maintenant .