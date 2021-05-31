Kodsuz olmanın en iyi yanı sadece “programlama olmaması” değil, bunun yerine insanlara ve tüm sektörlere sağladığı faydalarla ilgilidir.

Kodsuz platformlar, işletmelerin sık karşılaşılan sorunlar için özel çözümler oluşturmasına, test etmesine ve benimsemesine ve uygulama geliştirebilecek kişileri çeşitlendirmesine yardımcı olan kod oluşturuculardır. Böylece olağan iş yükü düzenlemesini bozarlar ve bir işletmenin iç ve dış ortamlarında çeviklik yaratırlar.

İşte İş Dünyasında Kodsuz'un en önemli 3 avantajı:

Zaman verimliliği

Oluşturma Süreci: Olağan uygulama oluşturma süreci ve tasarımı, nihai ürünün yayınlanabilmesine kadar haftalar hatta aylar alır. Kullanıcıların herhangi bir kod satırı yazması gerekmediğinden, kodsuz bu görev süresini dakikalara sıkıştırabilir.

Personel Devir Hızı: Programcılar şu anda talep görüyor, bu nedenle hızlı personel devirleri herhangi bir organizasyonda normal bir şey haline geldi. Bu, yeni işe alınan kişi görevi devralana kadar duraklatılması gerektiğinden işi yavaşlatır. No-code bu sorunu çözer, programlama ile ilgisi olmayan iş adamlarının yazılım uygulamaları oluşturmasına ve normalde programlama dili kullanılarak yapılacak tüm işlemleri yürütmesine olanak tanır.

Maliyet azaltma

Geliştiriciler Ekibi: Kodsuz platformlar tamamen işlevseldir ve geleneksel olarak geliştiricilerin yaptığı uygulamalarla aynı uygulamalar oluşturmasına izin verir. Bu nedenle, böyle bir platformun dahil edilmesi, BT ekibini büyük ölçüde azaltabilir ve teknik olmayan geçmişe sahip, çalışmaya istekli, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan yetenekleri işe alabilir.

Fikir Testi: Herhangi bir kod içermeyen platform yapımı uygulama, 20 dakika içinde ve hiçbir harcama yapılmadan geliştirilebilir ve yayınlanabilir. Kuruluşların risk almasına ve genellikle geleneksel geliştirme ekibi tarafından göz ardı edilebilecek potansiyel olarak karlı tüm fikirleri test etmesine olanak tanır.

kendi kendine yeterlilik

Bağımsızlık: Kodsuz, dijital geliştirme söz konusu olduğunda her işletmenin kendi kendine yeterli ve bağımsız olmasını sağlar. Personel rotasyonu, maliyet ve zaman gibi şeyler artık ana endişe konusu olmayacak, böylece insanlar vizyonlarına odaklanıp çabalayabilirler.

Appmaster.io işletmeniz için ne yapabilir?

Appmaster.io başlangıçta, işletmelerin geliştirme süreçlerinde genellikle karşılaştıkları acıdan yaratılmıştır.#nbsp; İş gücü eksikliği, becerilerin nadirliği, çok fazla zaman ve para tüketen hızlı personel devirleri yaratan pazardaki aşırı rekabet - tüm bunlar kodsuz bir platform çalıştırmaya başlamanın ana faktörleri haline geldi.#nbsp;

Platformun kullanıcı arayüzü, teknik olmayan bir geçmişi olan herkes için kapsamlıdır. Sürükle ve bırak görsel öğelerin kullanılmasıyla kullanıcı, geliştiricilerin yaptığı uygulamadan ayırt edilemeyecek bir uygulama oluşturabilir. Bu nasıl mümkün olaiblir? Kullanıcı görsel bir arayüz ile tasarım yaparken, platform bu eylemleri kod satırlarına (dakikada 22000 satır!) dönüştürür. Daha sonra, uygulama yayınlanmaya hazır olur olmaz, kullanıcılar gerçek kaynak kodunu alacaklardır, bu da uygulamayı kod sayfalarında olduğu kadar platformda da düzenlenebilir hale getirir.#nbsp;

Appmaster.io, uygulama işlevselliğiyle de ilgileniyor. Gelişmiş iş süreci düzenleyicisi sayesinde kullanıcı, olası uygulama özellikleri açısından herhangi bir sınırlama ile karşılaşmaz. Basitçe gerekli herhangi bir eylemi yazabilirsiniz ve görünecektir.

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