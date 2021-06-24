低代码和无代码平台都在大肆宣传使应用程序开发比使用 Excel 更容易的承诺，这样任何用户都可以在没有编程知识、额外成本或专家帮助的情况下创建项目。

低代码和无代码承诺相同，但是，应该有区别。让我们通过仔细检查这两个概念的定义、优点和局限性来找出它。

低码和无码的定义

我们在上一篇文章中已经谈到了无代码的定义和好处。简而言之，无代码完全消除了编码的要求，并用视觉元素和拖放来代替它。因此，任何具有非编程知识的人都可以开发软件。

与无代码平台不同，低代码平台仍然需要编码技能，但较少，因为它提供了预先编写的代码行。尽管低代码通常是作为开发人员的工具销售的，但与传统编码相比，它仍然更简单、更快捷，即使是初级程序员或初学者也可以尝试在低代码平台上工作并定制预写的代码行。

无码与低码的3个区别点

目标观众

无代码平台面向具有非技术背景的任何人，通常它们吸引希望节省技术团队、降低应用程序开发所需的总体成本和时间的业务用户。此类平台具有更简单的界面，并应用可视化拖放技术来构建应用程序。因此，项目和 MVP 可以在几分钟内构建和发布。

相反，低代码平台用于让编码人员更快地工作。它加快了代码行生成所花费的总时间，因此只有参与编程领域的人才能理解。

限制

大多数无代码平台的主要问题是有限的选项和平台依赖性。用户可以在无代码平台上构建可行的应用程序，但是，他们的外观和功能将始终受限于平台的产品。尽管它减少了可能出现的错误的时间和数量，但将应用程序改进为更复杂的应用程序的机会非常低。此外，为了维护应用程序并进行一些进一步的更改，用户必须始终回到构建应用程序的原始平台。任何转移到其他工具或应用程序独立性通常都非常复杂，有时甚至是不可能的。

低代码平台最初提供预先编写的代码行，并让用户以他们想要的任何方式自定义它们。低代码工具可以完全控制应用程序，而不是限制开发过程。但是，这种自由并不能保护用户免受许多潜在错误的影响，并且应用程序构建可能需要更长的时间。

系统开放

一个开放系统，允许它的用户改变它的工作方式，基本上允许定制。

无代码平台有一个封闭的系统。正如前面提到的，无代码平台通常不允许 100% 定制，并为用户提供应用程序的预选工具和功能。这样的事情是部分完成的，所以平台升级不会改变或破坏构建的应用程序，用户不必担心花时间测试和再次更改它。

低代码优势是开放系统，允许自定义添加代码，使其适用于更多用例。然而，开放系统的缺点是，随着平台的每个新版本，用户都必须尝试和修改他们的应用程序，因为每个人都有自定义代码。只有在修改后，如果需要，用户才能更新平台的版本。#nbsp;

我们在 Appmaster.io 使用什么？

AppMaster.io最初是一个无代码平台。但是，它的创建是为了部分结合其中的低代码功能。因此，该平台与每个无代码工具共享相同的用户友好界面和拖放逻辑，它还允许自定义，因为业务流程编辑器允许添加任何功能，与低代码相同，但通过视觉块的使用。该平台还重视每个应用程序的独立性，在应用程序准备好发布后，用户将获得管理员权限和平台生成的代码表。由于这些原因，任何应用程序都可以在平台上以及通过传统编程的方式进行定制和维护。

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