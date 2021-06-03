Как платформы с низким кодом, так и платформы без кода раздувают обещания упростить разработку приложений, чем использование Excel, чтобы любой пользователь мог создавать проекты без знаний программирования, дополнительных затрат или помощи экспертов.

Low-code и no-code обещают одно и то же, однако разница должна быть. Давайте выясним это, внимательно изучив определения, преимущества и ограничения обоих понятий.

Определение низкого кода и отсутствия кода

Мы уже говорили об определении и преимуществах отсутствия кода в предыдущей статье . Короче говоря, отсутствие кода полностью устраняет необходимость кодирования и заменяет его визуальными элементами и перетаскиванием. Таким образом, позволяя любому человеку, не обладающему знаниями в области программирования, разрабатывать программное обеспечение.

В отличие от платформ без кода, платформы с низким кодом по-прежнему требуют навыков программирования, но в меньшей степени из-за заранее написанных строк кода, которые они предлагают. Несмотря на то, что low-code обычно продается как инструмент для разработчиков, он все же проще и быстрее по сравнению с традиционным кодированием, так что даже младший программист или новичок может попробовать работать на платформе low-code и настроить предварительную версию. написанные строки кода.

3 точки различия между без кода и с низким кодом

Целевая аудитория

Платформы без кода нацелены на всех, кто не имеет технического образования, и чаще всего они обращаются к бизнес-пользователям, которые хотят сэкономить на технической команде, снизить общие затраты и время, необходимые для разработки приложений. Такие платформы имеют более простой интерфейс и используют технику визуального перетаскивания для создания приложения. По этой причине проекты и MVP могут быть созданы и опубликованы за считанные минуты.

Вместо этого для ускорения работы кодеров используются платформы с низким кодом. Это ускоряет общее время, затрачиваемое на создание строк кода, поэтому его понимают только люди, занимающиеся программированием.

Ограничения

Основные проблемы большинства платформ без кода - это ограниченные возможности и зависимость от платформы. Пользователи могут создавать работоспособные приложения на платформах без кода, однако их внешний вид и функциональность всегда будут ограничиваться предложениями платформы. Хотя это уменьшает время и количество возможных ошибок, шансы улучшить приложение до более сложного довольно низки. Кроме того, чтобы поддерживать приложение и вносить некоторые дальнейшие изменения, пользователи должны всегда возвращаться на исходную платформу, на которой было создано приложение. Любой переход на другие инструменты или независимость приложения обычно очень сложен, а иногда даже невозможен.

Платформы с низким кодом изначально предоставляют заранее написанные строки кода и позволяют пользователю настраивать их так, как они хотят. Инструменты с низким кодом дают полный контроль над приложением и не ограничивают процесс разработки. Однако такая свобода не защищает пользователя от многих потенциальных ошибок, и создание приложения может занять больше времени.

Открытость системы

Открытая система позволяет пользователям вносить изменения в то, как она работает, в основном позволяет настраивать.

Платформы без кода имеют закрытую систему. Как уже упоминалось ранее, платформы без кода обычно не допускают 100% -ную настройку и окружают своих пользователей предварительно выбранными инструментами и функциями для приложения. Это сделано частично, поэтому обновление платформы не изменит и не сломает построенные приложения, и пользователям не придется беспокоиться о том, чтобы тратить время на тестирование и повторное изменение.

Преимущество небольшого количества кода - это открытая система, которая позволяет добавлять пользовательский код, что делает его применимым к большему количеству вариантов использования. Однако недостатком открытой системы является то, что с каждой новой версией платформы пользователи должны опробовать и модифицировать свои приложения из-за индивидуального кода, который есть у каждого. Только после внесения изменений, при необходимости, пользователи могут обновить версию платформы. # Nbsp;

Что мы используем в Appmaster.io?

AppMaster.io изначально является платформой без кода. Однако он был создан для частичного совмещения в нем возможностей low-code. Таким образом, платформа использует тот же удобный интерфейс и логику перетаскивания, что и все инструменты без кода, она также позволяет настраивать, благодаря редактору бизнес-процессов, который позволяет добавлять любые функции, такие же, как в low-code, но с помощью использование визуальных блоков. Платформа также ценит независимость каждого приложения, и после того, как приложение будет готово к публикации, пользователь получит права администратора и лист кода, созданного платформой. По этим причинам любое приложение можно настроить и поддерживать на платформе, а также с помощью традиционного программирования.

Готовы построить что-то новое? Мы рекомендуем вам ознакомиться с документацией , чтобы лучше понять функциональность платформы Appmaster.io, или начать разработку своего приложения бесплатно прямо сейчас .