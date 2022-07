Sowohl Low-Code- als auch No-Code-Plattformen setzen auf das Versprechen, die Anwendungsentwicklung einfacher zu machen als die Verwendung von Excel, sodass jeder Benutzer Projekte ohne Programmierkenntnisse, zusätzliche Kosten oder Expertenhilfe erstellen kann.

Low-Code und No-Code versprechen das Gleiche, es sollte jedoch einen Unterschied geben. Lassen Sie uns dies herausfinden, indem wir die Definitionen, Vorteile und Einschränkungen beider Begriffe sorgfältig untersuchen.

Definition von Low-Code und No-Code

Wir haben bereits im vorherigen Artikel über die Definition und die Vorteile von No-Code gesprochen. Kurz gesagt, No-Code macht das Codieren vollständig überflüssig und ersetzt es durch visuelle Elemente und Drag & Drop. Somit ist es jedem mit Nicht-Programmierkenntnissen möglich, Software zu entwickeln.

Im Gegensatz zu No-Code-Plattformen erfordern Low-Code-Plattformen immer noch Programmierkenntnisse, jedoch weniger, da sie vorgefertigte Codezeilen bieten. Auch wenn der Low-Code normalerweise als Werkzeug für Entwickler vermarktet wird, ist es im Vergleich zum herkömmlichen Codieren immer noch einfacher und schneller, dass sogar ein Junior-Programmierer oder ein Anfänger versuchen kann, auf der Low-Code-Plattform zu arbeiten und die Voreinstellungen anzupassen. geschriebene Codezeilen.

3 Unterscheidungspunkte zwischen No-Code und Low-Code

Zielgruppe

No-Code-Plattformen richten sich an jeden mit einem nicht technischen Hintergrund, und meistens sind sie für Geschäftsanwender attraktiv, die das technische Team sparen und die Gesamtkosten und den Zeitaufwand für die App-Entwicklung senken möchten. Solche Plattformen haben eine einfachere Benutzeroberfläche und wenden eine visuelle Drag & Drop-Technik an, um eine Anwendung zu erstellen. Aus diesem Grund können die Projekte und MVPs in wenigen Minuten erstellt und veröffentlicht werden.

Stattdessen werden Low-Code-Plattformen verwendet, damit Programmierer schneller arbeiten können. Es beschleunigt die Gesamtzeit für die Generierung von Codezeilen und ist daher nur für Programmierer verständlich.

Einschränkungen

Die Hauptprobleme der meisten No-Code-Plattformen sind begrenzte Optionen und Plattformabhängigkeit. Benutzer können lauffähige Anwendungen auf No-Code-Plattformen erstellen, ihr Aussehen und ihre Funktionalität sind jedoch immer auf die Angebote der Plattform beschränkt. Obwohl es die Zeit und die Anzahl möglicher Fehler verringert, sind die Chancen, die App zu einer komplexeren zu verbessern, ziemlich gering. Auch um eine App zu warten und einige weitere Änderungen vorzunehmen, müssen Benutzer immer auf die ursprüngliche Plattform zurückkehren, auf der die Anwendung erstellt wurde. Eine Übertragung auf andere Tools oder Anwendungsunabhängigkeit ist meist sehr aufwendig und manchmal sogar unmöglich.

Die Low-Code-Plattformen bieten zunächst vorgefertigte Codezeilen und können vom Benutzer nach Belieben angepasst werden. Low-Code-Tools geben die volle Kontrolle über die Anwendung und schränken den Entwicklungsprozess nicht ein. Diese Freiheit schützt den Benutzer jedoch nicht vor vielen möglichen Fehlern und die App-Erstellung kann länger dauern.

Systemoffenheit

Ein offenes System, das es seinen Benutzern ermöglicht, Änderungen an seiner Funktionsweise vorzunehmen, ermöglicht im Grunde eine Anpassung.

No-Code-Plattformen haben ein geschlossenes System. Wie bereits erwähnt, erlauben No-Code-Plattformen in der Regel keine 100%ige Anpassung und umgeben ihre Benutzer mit vorausgewählten Tools und Funktionen für die App. So etwas wird teilweise gemacht, damit das Plattform-Upgrade die erstellten Anwendungen nicht ändert oder kaputt macht und die Benutzer sich nicht darum kümmern müssen, Zeit mit dem Testen und erneuten Ändern zu verbringen.

Der Low-Code-Vorteil ist das offene System, das benutzerdefinierten Code zulässt, wodurch es für mehr Anwendungsfälle anwendbar ist. Der Nachteil des offenen Systems besteht jedoch darin, dass Benutzer mit jeder neuen Version der Plattform ihre Anwendungen aufgrund des benutzerdefinierten Codes, den jeder hat, ausprobieren und ändern müssen. Erst nach Änderungen, falls erforderlich, können die Benutzer die Version der Plattform aktualisieren.#nbsp;

Was verwenden wir bei Appmaster.io?

AppMaster.io ist ursprünglich eine No-Code-Plattform. Es wurde jedoch erstellt, um die Funktionen von Low-Code darin teilweise zu kombinieren. Somit teilt sich die Plattform die gleiche benutzerfreundliche Oberfläche und Drag & Drop-Logik wie jedes No-Code-Tool, sie ermöglicht auch die Anpassung aufgrund des Geschäftsprozesseditors, der das Hinzufügen beliebiger Funktionen ermöglicht, genau wie in Low-Code, aber durch die Verwendung von Sehblöcken. Die Plattform schätzt auch die Unabhängigkeit jeder Anwendung, und nachdem eine App zur Veröffentlichung bereit ist, erhält der Benutzer Admin-Rechte und ein Blatt mit plattformgeneriertem Code. Aus diesen Gründen kann jede App sowohl auf der Plattform als auch über die klassische Programmierung individuell angepasst und gewartet werden.

Bereit, etwas Neues zu bauen? Wir empfehlen Ihnen, sich die Dokumentation anzusehen, um die Funktionalität der Appmaster.io-Plattform besser zu verstehen, oder beginnen Sie gleich mit der kostenlosen Entwicklung Ihrer Anwendung.