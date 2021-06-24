تعمل كل من الأنظمة الأساسية منخفضة الكود ولا تحتوي على تعليمات برمجية على تبذير وعود لجعل تطوير التطبيقات أسهل من استخدام Excel بحيث يمكن لأي مستخدم إنشاء مشاريع دون معرفة برمجية أو تكلفة إضافية أو مساعدة خبير.

يعد الكود المنخفض وعدم وجود رمز يعد بالشيء نفسه ، ومع ذلك ، يجب أن يكون هناك فرق. دعنا نكتشف ذلك من خلال الفحص الدقيق للتعريفات والفوائد والقيود الخاصة بكلا المفهومين.

تعريف رمز منخفض و لا رمز

لقد تحدثنا بالفعل عن تعريف وفوائد عدم وجود كود في المقالة السابقة . باختصار ، لا يوجد رمز يلغي تمامًا متطلبات الترميز ويستبدلها بالعناصر المرئية والسحب والإفلات. وبالتالي ، يمكن لأي شخص لديه معرفة غير برمجية تطوير البرمجيات.

على عكس الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، لا تزال الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية تتطلب مهارات تشفير ، ولكن أقل ، نظرًا لخطوط التعليمات البرمجية المكتوبة مسبقًا التي تقدمها. على الرغم من أن الكود المنخفض يتم تسويقه عادةً كأداة للمطورين ، إلا أنه لا يزال أبسط وأسرع ، مقارنةً بالتشفير التقليدي ، حتى أنه حتى المبرمج المبتدئ أو المبتدئ يمكنه محاولة العمل على النظام الأساسي منخفض التعليمات البرمجية وتخصيص ما قبل- سطور مكتوبة من التعليمات البرمجية.

3 نقاط تمايز بين no-code و low-code

الجمهور المستهدف

تستهدف الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أي شخص لديه خلفية غير تقنية ، وغالبًا ما تكون جذابة لمستخدمي الأعمال الذين يرغبون في الاقتصاد في الفريق الفني ، وتقليل التكلفة الإجمالية والوقت المطلوب لتطوير التطبيق. تتمتع هذه المنصات بواجهة أسهل وتطبق تقنية السحب والإفلات المرئية لإنشاء تطبيق. لهذا السبب ، يمكن بناء المشاريع و MVPs ونشرها في دقائق.

بدلاً من ذلك ، تُستخدم الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية للمبرمجين للعمل بشكل أسرع. يعمل على تسريع الوقت الإجمالي الذي يقضيه إنشاء خطوط الشفرة ، وبالتالي لا يمكن فهمه إلا للأشخاص المشاركين في مجال البرمجة.

محددات

المشاكل الرئيسية لمعظم المنصات التي لا تحتوي على كود هي الخيارات المحدودة والاعتماد على النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات عملية على منصات لا تحتوي على كود ، ومع ذلك ، فإن مظهرها ووظائفها سيقتصران دائمًا على عروض النظام الأساسي. على الرغم من أنه يقلل من الوقت ومقدار الأخطاء المحتملة ، إلا أن فرص تحسين التطبيق إلى تطبيق أكثر تعقيدًا منخفضة جدًا. أيضًا ، للحفاظ على التطبيق وإجراء بعض التغييرات الإضافية ، يتعين على المستخدمين العودة دائمًا إلى النظام الأساسي الأصلي ، حيث تم إنشاء التطبيق. عادة ما يكون أي نقل إلى أدوات أخرى أو استقلالية التطبيق معقدًا للغاية وأحيانًا مستحيل.

تعطي الأنظمة الأساسية منخفضة الكود في البداية سطورًا مكتوبة مسبقًا من التعليمات البرمجية وتسمح للمستخدم بتخصيصها بالطريقة التي يريدها. تمنح أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة تحكمًا كاملاً في التطبيق ولا تحد من عملية التطوير. ومع ذلك ، فإن هذه الحرية لا تحمي المستخدم من العديد من الأخطاء المحتملة وقد يستغرق إنشاء التطبيق وقتًا أطول.

انفتاح النظام

يسمح النظام المفتوح لمستخدميه بإجراء تغييرات في كيفية عمله ، ويتيح التخصيص بشكل أساسي.

الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود لها نظام مغلق. كما ذكرنا سابقًا ، لا تسمح الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية عادةً بالتخصيص بنسبة 100٪ وتحيط مستخدميها بأدوات ووظائف محددة مسبقًا للتطبيق. يتم إجراء مثل هذا الشيء جزئيًا حتى لا تؤدي ترقية النظام الأساسي إلى تغيير التطبيقات المبنية أو كسرها ولن يضطر المستخدمون إلى القلق بشأن قضاء الوقت في اختباره وتغييره مرة أخرى.

ميزة الكود المنخفض هي النظام المفتوح الذي يسمح بإضافة كود مخصص ، مما يجعله قابلاً للتطبيق على المزيد من حالات الاستخدام. ومع ذلك ، فإن عيب النظام المفتوح هو أنه مع كل إصدار جديد من النظام الأساسي ، يتعين على المستخدمين تجربة تطبيقاتهم وتعديلها ، بسبب الكود المخصص الذي يمتلكه الجميع. فقط بعد التعديلات ، إذا لزم الأمر ، يمكن للمستخدمين تحديث إصدار النظام الأساسي. # nbsp؛

ماذا نستخدم في Appmaster.io؟

AppMaster.io هو في الأصل نظام أساسي بدون رمز. ومع ذلك ، فقد تم إنشاؤه لدمج ميزات الرمز المنخفض فيه جزئيًا. وبالتالي ، تشترك المنصة في نفس الواجهة سهلة الاستخدام ومنطق السحب والإفلات مثل كل أداة بدون رمز ، كما أنها تتيح التخصيص ، بسبب محرر عمليات الأعمال الذي يسمح بإضافة أي وظيفة ، كما هو الحال في التعليمات البرمجية المنخفضة ، ولكن من خلال استخدام الكتل البصرية. تقدر المنصة أيضًا استقلالية كل تطبيق ، وبعد أن يصبح التطبيق جاهزًا للنشر ، سيتلقى المستخدم حقوق المسؤول وصفحة من التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي. لهذه الأسباب ، يمكن تخصيص أي تطبيق وصيانته على النظام الأساسي وكذلك عن طريق البرمجة التقليدية.

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