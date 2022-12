Cả hai nền tảng mã thấp và không mã đều đang thổi phồng hứa hẹn giúp phát triển ứng dụng dễ dàng hơn so với sử dụng Excel để bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo dự án mà không cần kiến thức lập trình, tốn thêm chi phí hoặc sự trợ giúp của chuyên gia.

Mã thấp và không mã hứa hẹn giống nhau, tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt. Chúng ta hãy tìm hiểu nó bằng cách xem xét cẩn thận các định nghĩa, lợi ích và hạn chế của cả hai khái niệm.

Định nghĩa mã thấp và không mã

Chúng ta đã nói về định nghĩa và lợi ích của no-code trong bài viết trước . Nói tóm lại, no-code loại bỏ hoàn toàn yêu cầu viết mã và thay thế nó bằng các yếu tố trực quan và kéo và thả. Do đó, bất kỳ ai không có kiến thức về lập trình cũng có thể phát triển phần mềm.

Không giống như các nền tảng không mã, các nền tảng ít mã vẫn yêu cầu các kỹ năng viết mã, nhưng ít hơn, do các dòng mã được viết sẵn mà nó cung cấp. Mặc dù mã thấp thường được tiếp thị như một công cụ dành cho các nhà phát triển, nó vẫn đơn giản và nhanh hơn, so với mã hóa truyền thống, mà ngay cả một lập trình viên cơ sở hoặc người mới bắt đầu cũng có thể cố gắng làm việc trên nền tảng mã thấp và tùy chỉnh các dòng mã được viết.

3 điểm phân biệt giữa mã không có mã và mã thấp

Khán giả mục tiêu

Nền tảng không mã nhắm mục tiêu đến bất kỳ ai có nền tảng không phải là kỹ thuật và thường là chúng hấp dẫn người dùng doanh nghiệp muốn tiết kiệm cho đội kỹ thuật, giảm chi phí tổng thể và thời gian cần thiết để phát triển ứng dụng. Các nền tảng như vậy có giao diện dễ dàng hơn và áp dụng kỹ thuật kéo và thả trực quan để xây dựng ứng dụng. Vì lý do này, các dự án và MVP có thể được xây dựng và xuất bản trong vài phút.

Thay vào đó, các nền tảng mã thấp được sử dụng để các lập trình viên hoạt động nhanh hơn. Nó tăng tốc thời gian tổng thể dành cho việc tạo dòng mã, do đó chỉ những người liên quan đến lĩnh vực lập trình mới có thể hiểu được.

Hạn chế

Các vấn đề chính của hầu hết các nền tảng không mã là các tùy chọn hạn chế và sự phụ thuộc vào nền tảng. Người dùng có thể xây dựng các ứng dụng khả thi trên nền tảng không mã, tuy nhiên, giao diện và chức năng của chúng sẽ luôn bị giới hạn đối với các dịch vụ của nền tảng. Mặc dù nó làm giảm thời gian và số lượng lỗi có thể xảy ra, nhưng cơ hội để cải thiện ứng dụng thành một ứng dụng phức tạp hơn là khá thấp. Ngoài ra, để duy trì một ứng dụng và thực hiện một số thay đổi tiếp theo, người dùng phải luôn quay lại nền tảng ban đầu, nơi ứng dụng đã được xây dựng. Bất kỳ sự chuyển giao nào sang các công cụ khác hoặc tính độc lập của ứng dụng thường rất phức tạp và đôi khi thậm chí là không thể.

Các nền tảng mã thấp ban đầu cung cấp các dòng mã được viết sẵn và cho phép người dùng tùy chỉnh chúng theo bất kỳ cách nào họ muốn. Các công cụ mã thấp cung cấp toàn quyền kiểm soát ứng dụng và không giới hạn quá trình phát triển. Tuy nhiên, sự tự do như vậy không bảo vệ người dùng khỏi nhiều lỗi tiềm ẩn và việc xây dựng ứng dụng có thể mất nhiều thời gian hơn.

Tính mở của hệ thống

Một hệ thống mở, cho phép người dùng thay đổi cách thức hoạt động, về cơ bản cho phép tùy chỉnh.

Nền tảng không mã có một hệ thống khép kín. Như đã đề cập trước đây, các nền tảng không mã thường không cho phép tùy chỉnh 100% và bao quanh người dùng của họ bằng các công cụ và chức năng được chọn trước cho ứng dụng. Điều này được thực hiện một phần nên việc nâng cấp nền tảng sẽ không làm thay đổi hoặc phá vỡ các ứng dụng đã xây dựng và người dùng sẽ không phải lo lắng về việc dành thời gian thử nghiệm và thay đổi nó một lần nữa.

Lợi thế của mã thấp là hệ thống mở cho phép mã được thêm tùy chỉnh, làm cho nó có thể áp dụng cho nhiều trường hợp sử dụng hơn. Tuy nhiên, hạn chế của hệ thống mở là với mỗi phiên bản mới của nền tảng, người dùng phải dùng thử và sửa đổi các ứng dụng của họ, do mã tùy chỉnh mà mọi người đều có. Chỉ sau khi sửa đổi, nếu được yêu cầu, người dùng mới có thể cập nhật phiên bản của nền tảng. # Nbsp;

Chúng tôi sử dụng gì tại Appmaster.io?

AppMaster.io ban đầu là một nền tảng không mã. Tuy nhiên, nó được tạo ra để kết hợp một phần các tính năng của mã thấp trong đó. Do đó, nền tảng chia sẻ cùng một giao diện thân thiện với người dùng và logic kéo và thả như mọi công cụ không mã, nó cũng cho phép tùy chỉnh, vì trình chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ cho phép thêm bất kỳ chức năng nào, giống như trong mã thấp, nhưng bằng cách sử dụng các khối trực quan . Nền tảng này cũng coi trọng tính độc lập của mọi ứng dụng và sau khi một ứng dụng sẵn sàng được xuất bản, người dùng sẽ nhận được quyền quản trị viên và một bảng mã do nền tảng tạo ra. Vì những lý do này, bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể được tùy chỉnh và duy trì trên nền tảng cũng như bằng các phương tiện lập trình truyền thống.

Sẵn sàng để xây dựng một cái gì đó mới? Chúng tôi khuyên bạn nên xem tài liệu để hiểu rõ hơn về chức năng của nền tảng Appmaster.io hoặc bắt đầu phát triển ứng dụng của bạn miễn phí ngay bây giờ .