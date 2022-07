Ambas as plataformas de código baixo e sem código estão exagerando em promessas de tornar o desenvolvimento de aplicativos mais fácil do que usar o Excel, de modo que qualquer usuário possa criar projetos sem conhecimento de programação, custo extra ou ajuda especializada.

Código baixo e nenhum código prometendo o mesmo, entretanto, deve haver uma diferença. Vamos descobrir examinando cuidadosamente as definições, benefícios e limitações de ambas as noções.

Definição de baixo código e sem código

Já falamos sobre a definição e os benefícios do no-code no artigo anterior . Resumindo, o no-code elimina totalmente o requisito de codificação e o substitui por elementos visuais e arrastar e soltar. Assim, possibilitando que qualquer pessoa com conhecimento de não programação desenvolva software.

Ao contrário das plataformas sem código, as plataformas de baixo código ainda exigem habilidades de codificação, mas menos, devido às linhas de código pré-escritas que oferece. Mesmo que o baixo código seja geralmente comercializado como uma ferramenta para desenvolvedores, ainda é mais simples e rápido, em comparação com a codificação tradicional, que mesmo um programador júnior ou um iniciante pode tentar trabalhar na plataforma de baixo código e personalizar o pré- linhas de código escritas.

3 pontos de diferenciação entre sem código e baixo código

Público-alvo

As plataformas sem código têm como alvo qualquer pessoa com formação não técnica e, na maioria das vezes, são atraentes para os usuários de negócios que desejam economizar na equipe técnica, diminuir o custo geral e o tempo necessário para o desenvolvimento de aplicativos. Essas plataformas têm uma interface mais fácil e aplicam uma técnica visual de arrastar e soltar para construir um aplicativo. Por esse motivo, os projetos e MVPs podem ser construídos e publicados em minutos.

Em vez disso, plataformas de baixo código são usadas para que os programadores trabalhem mais rápido. Ele acelera o tempo geral gasto para geração de linhas de código, portanto, apenas compreensível para pessoas envolvidas na área de programação.

Limitações

Os principais problemas da maioria das plataformas sem código são as opções limitadas e a dependência da plataforma. Os usuários podem construir aplicativos viáveis em plataformas sem código, no entanto, sua aparência e funcionalidade serão sempre limitadas às ofertas da plataforma. Embora diminua o tempo e a quantidade de erros possíveis, as chances de melhorar o aplicativo para um mais complexo são bastante baixas. Além disso, para manter um aplicativo e fazer algumas alterações adicionais, os usuários devem sempre voltar à plataforma original, onde o aplicativo foi construído. Qualquer transferência para outras ferramentas ou independência de aplicativo geralmente é altamente complicada e às vezes até impossível.

As plataformas de baixo código inicialmente fornecem linhas de código pré-escritas e permitem que o usuário as personalize da maneira que desejar. Ferramentas de baixo código fornecem controle total do aplicativo e não limitam o processo de desenvolvimento. No entanto, essa liberdade não protege o usuário de muitos erros em potencial e a criação do aplicativo pode demorar mais.

Abertura do sistema

Um sistema aberto, permite que seus usuários façam mudanças em como funciona, basicamente permite a personalização.

As plataformas sem código têm um sistema fechado. Como foi mencionado anteriormente, as plataformas sem código geralmente não permitem 100% de personalização e cercam seus usuários com ferramentas e funções pré-selecionadas para o aplicativo. Isso é feito parcialmente para que a atualização da plataforma não altere ou interrompa os aplicativos construídos e os usuários não tenham que se preocupar em gastar tempo testando e alterando novamente.

A vantagem do baixo código é o sistema aberto que permite a adição de código personalizado, tornando-o aplicável a mais casos de uso. No entanto, a desvantagem do sistema aberto é que a cada nova versão da plataforma, os usuários têm que experimentar e modificar seus aplicativos, devido ao código personalizado que todos possuem. Somente após modificações, se necessário, os usuários podem atualizar a versão da plataforma. # Nbsp;

O que usamos no Appmaster.io?

AppMaster.io é originalmente uma plataforma sem código. No entanto, ele foi criado para combinar parcialmente os recursos de baixo código nele. Assim, a plataforma compartilha a mesma interface amigável e lógica de arrastar e soltar de toda ferramenta sem código, ela também permite customização, por causa do editor de processos de negócios que permite adicionar qualquer funcionalidade, mesmo que em baixo código, mas pelo uso de bloqueios visuais. A plataforma também valoriza a independência de cada aplicativo e, depois que um aplicativo estiver pronto para ser publicado, o usuário receberá direitos de administrador e uma folha de código gerado pela plataforma. Por esses motivos, qualquer aplicativo pode ser customizado e mantido na plataforma, bem como por meio da programação tradicional.

Pronto para construir algo novo?