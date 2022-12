Zarówno platformy low-code, jak i no-code szumnie obiecują, że tworzenie aplikacji będzie prostsze niż korzystanie z Excela, tak aby każdy użytkownik mógł tworzyć projekty bez wiedzy programistycznej, dodatkowych kosztów czy pomocy ekspertów.

Low-code i no -code obiecują to samo, jednak powinna istnieć różnica. Dowiedzmy się tego, dokładnie analizując definicje, korzyści i ograniczenia obu pojęć.

Definicja Low-code i No-code

O definicji i korzyściach no-code mówiliśmy już w poprzednim artykule. W skrócie, no-code całkowicie eliminuje wymóg kodowania i zastępuje go elementami wizualnymi oraz drag & drop. Tym samym umożliwiając tworzenie oprogramowania każdemu, kto nie posiada wiedzy programistycznej.

W przeciwieństwie do platform bez kodu, platformy low-code nadal wymagają umiejętności kodowania, ale mniej, ze względu na wstępnie napisane linie kodu, które oferuje. Nawet jeśli low-code jest zwykle sprzedawany jako narzędzie dla programistów, to nadal jest prostszy i szybszy, w porównaniu do tradycyjnego kodowania, że nawet młodszy programista lub początkujący może spróbować pracować na platformie low-code i dostosować wstępnie napisane linie kodu.

3 punkty różnicujące pomiędzy no-code a low-code

Docelowa publiczność

Platformy bez kodu są skierowane do każdego z nietechnicznym zapleczem, a najczęściej są atrakcyjne dla użytkowników biznesowych, którzy chcą zaoszczędzić na zespole technicznym, zmniejszając ogólny koszt i czas potrzebny do rozwoju aplikacji. Takie platformy mają łatwiejszy interfejs i stosują wizualną technikę drag & drop do budowania aplikacji. Z tego powodu projekty i MVP mogą być budowane i publikowane w ciągu kilku minut.

Platformy low-code, zamiast tego, są używane dla koderów, aby pracować szybciej. Przyspiesza ogólny czas poświęcony na generowanie linii kodu, dzięki czemu jest zrozumiały tylko dla osób zaangażowanych w dziedzinę programowania.

Ograniczenia

Głównymi problemami większości platform no-code są ograniczone opcje i zależność od platformy. Użytkownicy mogą budować działające aplikacje na platformach no-code, jednak ich wygląd i funkcjonalność będą zawsze ograniczone do oferty platformy. Chociaż zmniejsza to czas i ilość możliwych błędów, szanse na ulepszenie aplikacji do bardziej złożonej są dość niskie. Ponadto, aby utrzymać aplikację i dokonać dalszych zmian, użytkownicy muszą zawsze wracać do oryginalnej platformy, na której aplikacja została zbudowana. Wszelkie przeniesienia na inne narzędzia lub niezależność aplikacji są zwykle bardzo skomplikowane, a czasem wręcz niemożliwe.

Platformy low-code dają na początku wstępnie napisane linie kodu i pozwalają użytkownikowi dostosować je w dowolny sposób. Narzędzia low-code dają pełną kontrolę nad aplikacją i nie ograniczają procesu rozwoju. Jednak taka swoboda nie chroni użytkownika przed wieloma potencjalnymi błędami, a tworzenie aplikacji może zająć więcej czasu.

Otwartość systemu

System otwarty, pozwala swoim użytkownikom na wprowadzanie zmian w sposobie jego działania, czyli w zasadzie pozwala na personalizację.

No-code platformy mają zamknięty system. Jak wspomniano wcześniej, no-code platformy zwykle nie pozwalają 100% dostosowania i otaczają swoich użytkowników z pre-selected narzędzi i funkcji dla aplikacji. Takie coś jest częściowo zrobione, więc aktualizacja platformy nie zmieni lub złamie zbudowanych aplikacji, a użytkownicy nie będą musieli się martwić o spędzanie czasu na testowaniu i ponownym zmienianiu.

Zaletą low-code jest otwarty system, który pozwala na dodawanie kodu na zamówienie, dzięki czemu można go zastosować do większej liczby przypadków użycia. Jednak wadą otwartego systemu jest to, że z każdą nową wersją platformy użytkownicy muszą wypróbować i zmodyfikować swoje aplikacje, ze względu na niestandardowy kod, który każdy ma. Dopiero po modyfikacjach, jeśli jest to wymagane, użytkownicy mogą zaktualizować wersję platformy.#nbsp;

Z czego korzystamy w AppMaster.io?

AppMaster.i o jest pierwotnie platformą bez kodu. Została jednak stworzona, aby częściowo połączyć w niej cechy low-code. Tak więc platforma posiada ten sam przyjazny interfejs i logikę drag & drop jak każde narzędzie no-code, pozwala również na dostosowanie, dzięki edytorowi procesów biznesowych, który pozwala na dodanie dowolnej funkcjonalności, tak samo jak w low-code, ale poprzez użycie wizualnych bloków. Platforma ceni również niezależność każdej aplikacji, a po przygotowaniu jej do publikacji użytkownik otrzymuje prawa administratora oraz arkusz z wygenerowanym przez platformę kodem. Z tych powodów każda aplikacja może być dostosowana i utrzymywana na platformie tak samo jak za pomocą tradycyjnego programowania.

Gotowy na zbudowanie czegoś nowego? Polecamy zapoznać się z dokumentacją, aby lepiej zrozumieć funkcjonalność platformy Appmaster.io lub zacząć tworzyć swoją aplikację za darmo już teraz.