Daha güçlü bir marka yaratmak, etkili iş stratejileri gerektirir. Bir web sitesinin içeriği ve düzeni, bir marka oluşturmada hayati bir rol oynar. Güçlü bir marka, çalışanınız ve müşterileriniz arasındaki bağlantıya bağlıdır. Markanıza bir kulüp, içeriğe tasarım ve deneyime anlatı olarak bakın.

Web sitesi deneyimini karmaşık bir sayı biçimi olarak görmek, daha iyi bir marka geliştirmenize yardımcı olmaz. Bunun yerine, uygulama tasarımınızı anlatı penceresinden görmek, zihniyetinizi tamamen değiştirecektir. Uygulama içeriğiniz aracılığıyla anlatılar ve hikayeler her zaman insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olur.

Kod gerektirmeyen araçlar ve verimli içerik kullanarak daha güçlü bir marka nasıl oluşturulur?



Web sitenizin anlatısının temsil etmesi gereken duygusal konuları ve kuralları bulmaya çalışın. Tutarlılık, mantıksal akış ve net bir hedef anlatınızda olmalıdır. Ayrıca, içerik tasarım ekibinizi en başından dahil edin. Bu şekilde işbirliği yapacaklar ve aynı sayfada kalacaklar. Aksi takdirde web tasarım içeriğiniz ve grafikleriniz uyuşmayabilir.

Göz önünde bulundurmanız gereken şeyler şunlardır:

Tasarım olarak içerik:



Kelimeleri kullanarak web sitenizi temsil eden web sitesi içerik yazarınızla konuşun. Bazı ayrıntıları içerik olarak doldurmak için içerik tasarımını kullanırsanız, web sitenizde asla ilgi çekici bir deneyim yaşamayacaksınız. Bu nedenle, içeriğinizin kelimeleri bir ifade olarak kullanmak için nitelikli olması gerektiğini anlamak çok önemlidir.

İçerik tasarımı yazarlarının kendilerini özgür hissetmelerini sağlayın. İçerik tasarım yazarlarınızı kısıtlarsanız web tasarımını etkili bir şekilde ifade edemezler. Lütfen içerik tasarımı yazarlarının web sitesi düzenine katılmasına ve onlardan geri bildirim almasına izin verdiğinizden emin olun. Benzer şekilde, grafik ekibiniz de içeriğe dahil olmalıdır. İçeriğin başlığının anlatımızı ifade edip etmediği konusunda en iyi geri bildirimi verebilirler.

Sitenin amacı:



Site haritalarını kullanmak yerine amacınızı ifade etmek için bir site taslağı kullanın. Bir site taslağı oluşturmak, ekibin aynı sayfada bulunmasına yardımcı olur. Site haritalarını teknik bilgisi olmayan kişiler için anlamak zordur. Bu nedenle, içerik tasarımınız etkili bir şekilde iletişim kuramaz. Müşteriniz bir site haritasının nasıl çalıştığını anlamayabileceğinden, web tasarım amacınızı site anahatlarını kullanarak müşteriye kolayca ifade edebilirsiniz. Sonuç olarak, markanızın içeriğiyle daha iyi bağlantı kurarlar.

Kavramsal tasarımın kullanımı:



Ruh hali panoları gibi kavramsal web tasarım teknikleri, temel lorem ipsum'u (yer tutucu metin) ortadan kaldırır. Ek olarak, içerik tasarımı yazarlarını güçlendirmeye yardımcı olan belirli bir yönlendirme metni alacaksınız. Ürününüzün amacını tam olarak tanımlayan etkili ancak ilgi çekici içerik tasarlamak için doğru yönü bulacaklardır.

Marka bir kulüptür:



Markanızı bir kulüp olarak görmekten bahsettiğimizde, insanların markanıza katılmak istemesi için markanızı çekici kılan gerçeğini zorluyoruz. Tıpkı insanları kendilerine çekmeyi bilen diğer kulüpler gibi. Bu temel tasarım konseptini anlamak çok karmaşıktır. Basitlik için üç öğeye ayrılabilir: vibe, konum ve hikaye.

Vibe, markanızın sesi, kişiliği ve tonudur. Vibe, markanızı nasıl çalıştırdığınıza ve web sitenizdeki etkinliğe bağlıdır. Rakiplerinizden, hedef kitlenizden ve trendlerden elde ettiğiniz stratejik hesaplama ile markanızın konumu hesaplanır. Hikaye, ürününüzün temsil ettiği anlatıyı anlatır. Amaç, bu faktörlere uyum sağlamak ve müşterileri cezbeden bir hikaye yaratmaktır.

İşin zor yanı, markaların hikayelerini ve kişiliklerini de değiştirmeleri. Ancak ne yazık ki, marka genellikle evrimini göstermek için bunu güncellemez.

Tutarlı anlatı:



Tutarlı bir anlatıma sahip olmak için ekibinizin her adımda araştırma ve marka stratejisini dikkate aldığından emin olmalısınız. Bu şekilde fikirlerinizi daha iyi anlayabilecek ve ürün stratejinizi nasıl daha iyi oluşturacağınız konusunda size geri bildirimde bulunabilecekler.

Bir içerik tasarımı oluşturmak, işbirliğine dayalı bir yaklaşıma ulaşmada yardımcı olur. Herkesin katkıda bulunmasına ve uygulama geliştirmeye katılmasına olanak tanır. En son teknoloji ve kod gerektirmeyen araçlarla böyle bir zihniyete ulaşmak zahmetsizdir. No-code, uygulamaları herkesin anlatı oluşturmaya dahil etmesine yardımcı olacak şekilde geliştirir. Tasarımcılar ayrı çalışırlarsa, düzenleri çekici olmayacaktır. İçerik tasarımı yazarları, müşterilerin ilgisini çekmek yerine kelimeleri dolduracak. Kodsuz tasarımcılar, herkesin birbirinin çalışmasını görmesini sağlar. Bu, tüm ekibi meşgul eder ve herkes aynı hedeflere ulaşmaya çalışır.

Kodsuz platformun kullanımı:



Kodsuz platform, kullanıcının amacı göz önünde bulundurularak oluşturulduğu için başarılıdır. Kodsuz platformdan önce, çoğu yazılım kodlaması yalnızca geliştiriciler için oluşturuldu. Bu yazılım kodlaması tamamen geliştirici ekibinin kodlamasına dayanır ve ekibin geri kalanı, yazarlar gibi geliştiricilere bağlıdır. Kodsuz tasarımcılar tüm ekibi meşgul eder ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (SDLC) hızlandırır. Sonuç olarak, bir bütçeye, geliştiricileri ve insan sermayesi kaynaklarını koordine etmeye çok fazla zaman harcamanıza gerek olmadığı için yazılım geliştirme yaşam döngüsü hızlanır.

Kodsuz yazılım, sürükle ve bırak işlevi, şablonlar ve yaygın sorunlara anında çözümler gibi yerleşik kodlama işlevlerine sahiptir. Bu kodsuz işlevler, markanıza birden çok işlev katmanı eklemenize yardımcı olur.

Kodsuz olmanın faydaları



Kodsuz tasarımcıların umut verici bir geleceği var. Bunun nedeni, BT geliştirme, mühendislik ve farklı kodlama ihtiyaçları arasında bir köprü görevi görmesidir.

Diğer iş süreçleriyle uyumlu hale getirme:



Kodsuz, yöneticiler gibi diğer iş kişiliklerinin sürece dahil olmasına izin verir. Kariyerli iş adamları, son derece gelişmiş teknik veya kodlama dilini anlamıyor. Kodsuz, herhangi bir iş adamının anlayabileceği farklı istatistikler sağlar.

BT birikimini temizleme:



Kodsuz araçlar, biriktirme listesi site biletleriniz için birisini atamanıza izin verir veya kodsuz geliştiricilerden biriktirme listesi talebini yönetmesini isteyebilirsiniz. Bu, önemli görevlere odaklanabilecek BT ekibinizi serbest bırakacaktır.

Düşük maliyetli:



Kodsuz araçlar, kodlama geliştiricilerinizin gücünü artırmanıza olanak tanır. Bu nedenle, kod kullanmadan uygulamayı daha az geliştiriciyle oluşturabilirsiniz. Öte yandan, kodsuz, bütçenizi artırmak için daha fazla geliştirici kiralamanız gerekir.

Proje Yönetimi:



Kodsuz uygulama size proje yönetimi araçları sağlar. Bu araçlar, görevi başarmanıza ve mevcut ilerleme durumunuzu ekibinizle paylaşmanıza olanak tanır.

Pazarlama teknikleri



Pazarlama, herhangi bir markanın önemli bir parçasıdır. Pazarlama olmadan ürününüz önemli bir atılım yapamaz. No-code, farklı pazarlama türlerine ayrılmış birden fazla araca sahiptir. Sosyal medya içerik tasarımı pazarlaması, e-posta pazarlaması ve konuşma pazarlaması araçları.

Müşteri Hizmetleri



Bir marka oluştururken müşteri hizmetleri çok önemlidir. Kodsuz araçlarda, müşteri hizmetlerinizi rahatça yönetmenize olanak tanıyan bir müşteri hizmetleri aracı bulunur. İyi müşteri hizmetleri size yeni müşteriler kazandıracaktır.

SSS



Kodsuz ne oluşturabilirim?



Platform, üç tür uygulama oluşturmak için kullanılır.

Web uygulaması.

Mobil uygulama.

Veritabanı uygulaması.

Herhangi bir kod yazmadan nasıl bir teknoloji şirketi kurabilirim?



Kodlama olmadan bir teknoloji şirketi kurmak bugünlerde sorun değil. Kodsuz her türlü uygulamayı oluşturabilirsiniz. Ancak, platformu nasıl kullanacağınızı ve uygulamanızda hangi özelliklerin gerekli olduğunu anlamalısınız. Müşterileri çekmek için uygulamanın özelleştirilmesi de gereklidir.

Startup yapmak için kod yazmanız mı gerekiyor?



İşinizi başlatmak istiyorsanız kodsuz araçlar mükemmeldir. Ancak, karmaşık bir uygulama geliştiriyorsanız, kodlama ve yazılım geliştirme protokollerinden anlayan birine sahip olmanız önerilir.

Kodlama olmadan nasıl kodlarsınız?



Kodsuz platformların grafiksel bir kullanıcı arayüzü vardır. Grafiksel bir arayüz, birkaç tıklama ve komutla bir uygulama oluşturmanıza olanak tanır. Kolayca işlevler, metinler, videolar ekleyebilir ve renkleri düzenleyebilirsiniz. Tek yapman gereken bir stratejiye sahip olmak ve gitmeye hazırsın.

Girişimciler kodlamayı öğrenmeli mi?



Kodlamayı öğrenmek çok zor. Günümüzde, bir uygulama oluşturmak için profesyonel bir programcı olmanıza gerek yok. Kodsuz tasarımcı platformları, uygulamanızın durumunu kontrol etmenize ve buna göre kararlar vermenize olanak tanır. Bir girişimci kodlama yapmak istiyorsa, buna çok zaman ayırması gerekir. Bunun yerine kodsuz bir uygulama kullanabilir ve iş geliştirmeye odaklanabilir.

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