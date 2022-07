Hiç bir konumu izlemek için bir uygulama kullandınız mı? EVET ise, GPS uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu neredeyse otomatikleştirilmiş veri odaklı dünyada her şey için bir uygulama var mı? Tarife mi ihtiyacınız var? Bunun için bir uygulama var. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeniz mi gerekiyor? Bunun için de bir uygulama var. Aylık ödemelerinizi planlamakta güçlük çekiyorum ve yardıma mı ihtiyacınız var? Bunun için de bir uygulama var.

Doğru zamanda doğru veriler, bu uygulamaları kullanarak canlı teknolojik çözümlere erişim sağlar. Bu nedenle, dünya çapında insanların, yerlerin ve nesnelerin yerini bulmak için bir uygulamanın olması şaşırtıcı değil! GPS uygulamaları olarak da bilinen konum tabanlı uygulamaları girin. Bu kılavuz, tüm GPS uygulaması geliştirme süreçlerinden ve örneklerinden ödün verir.

Mobil Uygulama Geliştirme Dünyasında GPS Nedir?

GPS, Coğrafi Konum veya Küresel Konumlandırma Sistemleridir; konum, zamanlama ve konumlandırma için kullanıcılarının ayrılmaz bir parçası olan konum tabanlı bir radyo navigasyon sistemidir. GPS konum tabanlı uygulamalar hemen hemen her tür dijital harita veri sisteminde bulunabilir ve teknoloji sistemleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için gerekli olan bir uygulama programlama arabirimini (API) kullanır.

Esasen, coğrafi konum teknolojisi ve harita veri sistemi ile bir API kullanan GPS, 21. yüzyılda dünya çapında yolumuzu bulmamızın yoludur ve konum belirleme teknolojisi ve navigasyon hizmetlerinden gerçek zamanlı verilere erişmesi gereken birçok kullanıcı için, bir GPS uygulaması, onsuz yapamayacakları uygulamalardır! Bu sayısız coğrafi konum haritası hizmetleri, dünya çapındaki GPS kullanıcıları için çeşitli şekillerde faydalıdır ve en çok popüler Google Haritalar GPS uygulaması tarafından örneklendirilir.

Android için En İyi GPS Uygulaması nedir?

Tech Giant, Google, uygulama çözümleri paketinde Google Haritalar'ı oluşturdu ve kullanıcılarına gerçek zamanlı konum tabanlı haritalar ve veriler sağladığı için artık Android kullanıcıları arasında en popüler uygulamalardan biri. Google Haritalar API arayüzü de sorunsuz, kullanımı kolay ve son derece etkileşimlidir; bu da onu mevcut en çok tercih edilen coğrafi konum uygulamalarından biri haline getirir.

Hizmet paketine ek olarak, Google Haritalar'ın kullanımı ücretsizdir ve gelişmiş API'sini çeşitli platformlara sorunsuz bir şekilde entegre eder! Konum hizmetlerine ek olarak, Google Haritalar yalnızca coğrafi konum belirleme teknolojisi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işletme web sitesi gibi ilgili bilgileri bir bakışta görüntülediği için, işletme sahipleri için kişileri işyerlerine yönlendirmede mükemmel bir araçtır. numara, fotoğraflar ve müşteri yorumları.

Google Haritalar API'si ayrıca, işletmenizin çeşitli bölgelerdeki ek konumları veya şubeleri hakkında alakalı veriler sağlar ve bu, bir coğrafi alanda birden fazla işletmesi olan franchise sahipleri veya girişimciler için yardımcı olur.

GPS mobil konum belirleme uygulamalarının kullanımları

Konum Bulmak İçin

Bir GPS uygulamasının en yaygın işlevsellik özelliği, kullanıcısı için konumlara, adreslere veya haritalara erişmektir. Birçok kullanıcı, çok popüler Google Haritalar uygulaması gibi veriye dayalı uygulamaların konum tabanlı uygulama hizmetleri ve coğrafi konum teknolojisi olmadan yapamaz. Bu konum tabanlı navigasyon hizmetleri ve mobil uygulamalar, adreslerin konumlarını bulmak için son derece faydalıdır, daha verimli ve zaman kazandıran bir rota izlemeye yardımcı olur ve ayrıca kullanıcının kaybolmasını önler.

Google Haritalar uygulaması, bir kullanıcının garip konumlara ilk kez gittiğinde telefonuna yükleyebileceği en kullanışlı konum tabanlı uygulama hizmetlerinden biridir. GPS haritaları kullanıcısına, güvenli ve zamanında varmak için doğru haritaları ve rotaları göstererek tehlikeli veya utanç verici durumlara girmesini önleyebilir.

Daha büyük ölçekte, coğrafi konum uygulama sistemleri için API'den konum tabanlı veri haritalarına erişim, belirli iş alanları için çok önemlidir. Bunlara restoran hizmetleri, gelişmiş otomotiv endüstrisi, Google hizmetleri (Google Sürücüsüz otomobiller için API ve Android kullanıcıları için Google Haritalar uygulaması gibi) ve hatta denizcilik, askeriye ve havacılık endüstrisi dahildir. Bu durumlarda, bir coğrafi konum uygulaması tarafından kullanılan API sisteminden doğru konum tabanlı veri haritalarına erişim, yalnızca doğru konumları doğru zamanda bulmak değil, aynı zamanda ölüm kalım arasındaki fark olabilir.

Mülk Bulmak ve İzlemek İçin

Bir mobil GPS konum belirleme uygulaması, bir kişinin veya mülkün konumunun bulunmasında ve izlenmesinde de yararlıdır. Bir aracın çalınması durumunda, önceden kurulmuş bir konum tabanlı GPS uygulama sistemi, karmaşık API konum belirleme özelliklerine ve otomobilin hareketlerini gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyan işlevselliğe sahiptir.

Bu API tabanlı coğrafi konum kullanıcı özelliği, dünya çapında güvenlik şirketleri, sigorta acenteleri ve araç kiralama hizmetleri tarafından çalınan eşyaların kurtarılması için kullanılan bu tür konum tabanlı uygulamanın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Konum belirleme teknolojisi API'si, posta hizmetleri, ikram servisleri ve konum tabanlı verilere dayanan birçok endüstrideki büyük araç filoları gibi alanlarda hareketleri izlemek ve filo yönetimi için de yararlıdır.

İnsanları Bulmak ve İzlemek için

Google Haritalar "telefonumu bul" gibi GPS konum belirleme uygulamalarının navigasyon hizmetlerine yönelik API'si, kullanıcının konumunu tespit etmek için verilere erişen konuma dayalı işlevsellik ve özelliklere sahiptir. Böylece hırsızlık durumunda kolay kurtarma sağlarlar ve adam kaçırma veya diğer büyük suçlar durumunda suçluların hareketlerini takip etmede kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar. Konum tabanlı GPS uygulama hizmetleri, bazı durumlarda kullanıcı konumunu tespit etmek ve birçok sorumsuz gencin veya inatçı eşlerin konumlarını izlemek için bile kullanılmıştır!

İşletmeler için Müşteri Takip Verilerini Sağlamak

Konum tabanlı GPS işlevine sahip API'li mobil uygulamalar ve Groupon Shopping uygulaması gibi konum belirleme teknolojisi, kullanıcılarının alışveriş davranışlarına ve konuma dayalı etkinliklerine ilişkin önemli bilgiler sağlayan konum tabanlı ilgili verileri sağlamada yardımcı olduğunu kanıtladı. Alışveriş ve coğrafi konum için mobil uygulamalar, bir mağazadan alışveriş yapanların çoğunluğunun kullanıcı konumu ve belirli konumlarda hangi ürünleri satın almaya en yatkın olduklarına ilişkin verilere erişebilir.

Belirli bir konumdaki uygulama kullanıcılarının gelir düzeyi, bu kullanıcılar tarafından kullanılan hizmetler ve hatta bu konumları ne sıklıkta ziyaret ettikleri! Bu, girişimcilerin verileri fiyatlandırma, müşteri demografisi, sadakat programları ve pazarlama ile ilgili konum tabanlı iş yönetimi kararları almak için kullanmalarına yardımcı olur.

Varış Zamanını Tahmin Etmek İçin

Zamanın ve doğru verilerin para olduğu bir dünyada, konum tabanlı uygulamalar, veriye dayalı API özellikleri onları zamana duyarlı iş modelleri için oldukça kullanışlı hale getirdiği için burada kalmaya devam ediyor. Bunlar, kullanıcı konumunu tespit eden ve teslimat personelinin iş modellerini güvenilir ve güvenilir kılmak için doğru tahmini varış zamanına (ETA) bağlı olan teslimat hizmetlerini içerir.

Bu tür coğrafi konum veri erişimi, hevesli kullanıcı kolilerini teslim alma zamanına kadar çevrimiçi olarak takip ettiğinden, uluslararası nakliye ve lojistik modellerinde de önemlidir. Unutulmaması gereken şey, binlerce meşgul kullanıcıyı bir yerden diğerine taşıyan Uber veya devlete ait otobüs filosu veya metro taşımacılığı gibi konum tabanlı araç paylaşımı ve ulaşım hizmetleri için API'dir. Yolculuklarıyla ilgili ETA verileri çok önemlidir!

Servis sağlayıcıları

Uygulamanın coğrafi konumunun API özellikleri, temel konum tabanlı hizmetlerin mevcut sağlayıcıları hakkında bilgi vermek için verilere dayanır. Kullanıcılarının bulundukları yere en yakın bu hizmetlerin sağlayıcılarını seçmelerini sağlayan gelişmiş API sistemlerinden konum tabanlı verileri kullanırlar. Bunlar arasında, yalnızca dahil olmak istediğiniz yüklenici hizmetleri için değil, aynı zamanda çocuk bakıcısı, tesisatçı ya da size en yakın kişisel asistan.

Rekreasyon ve Eğlence

GPS konum tabanlı uygulamaların sosyal ağların eğlence dünyasında yeri vardır. Bu sosyal uygulamalar, Tinder gibi sosyal ağlar için bilgilere erişim sağlamak için GPS teknolojisini kullanan platformlarına API yerleştirir. Flört etme ve oyun oynamaya yönelik konum tabanlı uygulamalara yönelik API, eğlence amaçlı buluşmalar için yakındaki uygun kişileri bulmak için kapsamlı verilere ve konum belirleme hizmetlerine erişir. Bu tür mobil GPS uygulamaları konumu söyler ve sosyal ağlardan, flört demografisinden ve potansiyel kullanıcıların ilgi alanlarından gelen verilere erişen ve çapraz referans sağlayan gelişmiş konum tabanlı API özelliklerine sahiptir.

Bu API sistemleri, bu uygulamaların sorunsuz bir şekilde çalışmasına izin vererek ayrılmaz bir bütündür, böylece kullanıcıları tercihlerine en uygun kişilerle iletişim kurar. Oyuncular için, uygulama konum belirleme API sistemleri haritaları o kadar gelişmiştir ki, gerçek zamanlı görev mücadelelerinde (örn. Pokémon Go, Dungeons & Dragons, vb.) onlara yardımcı olabilir ve dünya genelindeki ekip üyelerini gerçek zamanlı olarak bulabilir. Bunlar, konum tabanlı, birinci şahıs nişancı oyunları veya The World of Warcraft gibi fantezi oyunlarını içerir; burada bir kişi, API'sine gömülü diğer ilgili harita verilerinin yanı sıra konumlara, dile ve becerilere dayalı bir GPS uygulaması aracılığıyla ekip üyelerini işe alabilir. .

GPS Uygulaması Nasıl Yapılır?

Bir GPS uygulaması yapmak için geliştirme sürecinde yer alan 5 aşama vardır.

Konum tabanlı bir GPS mobil uygulamasının sayısız kullanımlarından bazılarını tanımladığımıza göre, şunları dikkate almamız gerekiyor: Coğrafi konum hizmetleriyle bir GPS uygulaması oluşturmaya ne gerek var? GPS Uygulaması nasıl oluşturulur? Uygulama Geliştirme Sürecinin 5 aşaması nelerdir?

GPS Uygulaması Proje Tasarımı

Uygun API sistemini kullanarak konum tabanlı GPS uygulama hizmetleri geliştirmek için, uygulamanın potansiyel kullanıcıları için uygulamanın en önemli özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Uygulama projesi ayrıntılarına göre, proje kurulumunun ölçeğine ve kapsamına göre API türüne karar verirsiniz. Ayrıca, bu GPS uygulama sistemini geliştirmeye başlamadan önce ilgili konuma dayalı veri haritalarını ve kaynaklarını bir araya getirmeniz gerekir.

Bu kaynaklar, ne tür coğrafi konum uygulaması teknolojilerinin kullanılacağını, bu GPS uygulamasının hangi platformlar için optimize edileceğini (ör. android, web veya iOS), destekleyici API teknolojik çerçevelerinin (baz istasyonu vb.) ve ayrıca ne tür bir GPS uygulaması geliştirme ekibine ihtiyaç duyacağınız. Elbette, konum tabanlı veriler, mesafe matrisi API işlevi ve bu GPS uygulama hizmetine dahil edilen özellikler, büyük ölçüde bu proje için ayrılan bütçeye bağlı olacaktır.

GPS Uygulaması Özellikleri

Artık mevcut kaynaklar, teknolojik çerçeve, bütçe ve GPS uygulama geliştirme ekibiyle ilgili konuma dayalı uygulama işlevselliği özellikleri belirlendiğine göre, bu hizmet için hedef kullanıcıya göre uygulama özelliklerine ince ayar yapmanız gerekir. Bu konum tabanlı GPS uygulaması, restoran endüstrisi için en işlevsel API'yi yerleştirecek mi? Statik bir API coğrafi konum çerçevesi kullanacak mı?

GPS uygulamalarında, API tasarımından konum belirleme verileri ve konum tabanlı zaman izleme uygulaması özellikleri son derece önemli olacaktır. Bu şekilde, kullanıcı, satın alma işlemiyle birlikte bir teslimat sürücüsünün konumu hakkında ilgili veri haritalarını alabilir veya coğrafi konum uygulamasını kullanarak ETA'larını takip edebilir. Konum tabanlı GPS uygulaması hizmeti, bir araç paylaşım şirketi için mi kullanılacak? Bu durumda, mesafe matrisi API özellikleri, konum tabanlı ETA zaman izleme yeteneklerini ve kullanıcıların bir hizmet incelemesi, gerçek zamanlı konum ve diğer yararlı veriler yoluyla uygulamaya raporlar göndermesine olanak tanıyan bir kullanıcı raporlama sistemini içermelidir.

Diğer hususlar, bu mobil konum tabanlı uygulamaların, potansiyel yol koşulları hakkında doğru gerçek zamanlı veriler sağlamak için özel olarak geliştirilip geliştirilmeyeceğini içerebilir. Örneğin, Google Haritalar uygulamasının, bölgedeki olağandışı trafik hakkında güncel, gerçek zamanlı veriler sağlayan bir API özelliği vardır. Bu konum tabanlı GPS uygulaması, kullanıcıların uygulamanın diğer kullanıcılarına gerçek zamanlı olarak yararlı geri bildirim sağlamasına olanak tanıyan bir API yerleştirecek mi?

Örneğin, Waze gibi GPS mobil konum tabanlı uygulamalar, kullanıcıların bu uygulamadan yalnızca konum belirleme hizmetleri almasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda kısayollar, trafik durakları gibi yararlı ayrıntılarla diğer kullanıcılara yardımcı olacak yol koşulları hakkında rapor verme yeteneği de verilir. , yol onarımı ve hatta çukurlar!

Ortalama bir kullanıcı için GPS uygulama çözümlerinde harita sisteminin özellikleri ne kadar kullanıcı dostu? Örneğin, parlak renkli uygulama arayüzü, okunması kolay yazı tipleri ve kusursuz işlevsellik, teknoloji platformu entegrasyonları ve görsel düzen ile kullanıcı dostu bir görsel panele ek olarak harika teknolojik coğrafi konum veri özelliklerine sahip bir uygulama, uygulama kullanıcısı! Navigasyon kolaylığına ek olarak, bu kullanıcı dostu özellikleri dikkate alan bir coğrafi konum uygulaması, birçok GPS uygulaması kullanıcısının tercih ettiği GPS uygulaması olacaktır.

GPS Uygulama Geliştirme Ekibi

GPS konum tabanlı uygulamalar, ilk uygulama tasarım konseptinde belirtilen API haritalarını yerleştiren kullanıcı özelliklerine sahiptir ve bu nedenle, onu oluşturmak için yetenekli bir uygulama çözümleri proje geliştirme ekibiyle anlaşmanız gerekir. Bu teknik ekip, gerekli coğrafi konum uygulaması çözümlerini ve proje kaynaklarını sağlayacak ve API haritaları yazılım mühendisleri, programcılar, UI / UX Mobil uygulama tasarımcıları, QA mühendisleri, son kullanıcı deneyimi testçileri ve coğrafi konum GPS uygulaması çözümlerini tutmak için yetenekli proje yöneticilerinden oluşacaktır. kullanıma sunulmasına veya lansmanına kadar yolda projelendirin.

GPS APP Başlatma

Coğrafi konum uygulaması geliştirmenin son sunumu, konum belirleme uygulamasının amaçlanan GPS uygulaması hizmeti kullanıcılarından oluşan hedef kitleye tanıtımını içerecektir. Bu konum belirleme uygulaması kullanıcıları, çeşitli sektörlerdeki çeşitli girişimcileri ve ayrıca konum belirleme uygulamasının son kullanıcılarını içerir. Bu mobil konum tabanlı uygulama çözümleri projesinin işlevleri, özellikleri ve kullanımlarıyla ilgili tanıtım faaliyetleri, kullanıcıların konseptini gerçek lansman tarihinden önce satın almaları açısından faydalı olacaktır.

Konum tabanlı mobil uygulamanın kapsamlı tanıtımıyla Google Haritalar'a bile rakip olabilecek bir SEO pazarlama kampanyası kullanmak, mobil coğrafi konum uygulamasının popülaritesini sağlamanın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Mobil konum belirleme uygulaması çözümleri projesinin yumuşak bir şekilde başlatılması, kullanıcı deneyimini test etmenin ve konum belirleme uygulamasının haritalarındaki olası hataları kontrol etmenin harika bir yolu olacaktır.

GPS Uygulaması Geri Bildirimi

Mobil coğrafi konum uygulaması lansmanı için kullanıcıların geri bildirimlerine dayanarak, son kullanıcılar için uygulama özelliklerinin gerçek dünyadaki işlevleri hakkında bir fikriniz olacak ve ayrıca gerekli API yükseltmelerini, uygulama güncellemelerini ve coğrafi konum mobil uygulama işlevsellik özelliklerinizde sorun yaratabilecek hataları düzeltin.

Belki de GPS uygulamasındaki uygulama coğrafi konum verilerinin daha iyi düzenlenmesi veya API'sinin mobil android, IOS ve hatta web tabanlı platformlarla (Google Haritalar gibi) arayüz oluşturması için daha iyi geliştirilmesi gerekiyor, uygulama işlevselliği sorunları da tırsma veya hareket etme gibi sorunlar olmadan. yavaş. Google Haritalar, bu nedenle dünyanın her yerindeki kullanıcılar tarafından tercih edilen en çok kullanılan coğrafi konum uygulaması çözümlerinden biridir! Uygulamanız ne kadar sorunsuz çalışırsa, kullanıcıların coğrafi konum uygulama hizmetlerini mümkün olduğunca sık kullanmak istemeleri de o kadar olasıdır.

Bir GPS Uygulaması Oluşturmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Mobil coğrafi konum GPS haritaları uygulaması için API'nin, son kullanıcıların modern bir GPS uygulamasının sahip olmasını beklediği tüm ilgili veri hizmetleri, özellikler ve işlevlerle birlikte geliştirme maliyeti değişiklik gösterecektir. Coğrafi konum uygulaması geliştirme, bir kullanıcının uygulama özelliklerinden ihtiyaç duyduğu işlevselliğe bağlıdır. Bu, minimum değişken ürüne sahip bir coğrafi konum uygulaması veya daha az gelişmiş haritalara ve statik API özelliklerine sahip bir mobil uygulama oluşturmayı tercih ederseniz, o zaman:

Ölçeğin alt ucundaki coğrafi konum uygulama geliştirme ekibinize ödeme yapmak, uygulama geliştirme ekibinde kişi başına saat başına yaklaşık 28 USD'den başlar.

Bir mobil konum belirleme uygulaması çözümleri projesine başlarken kullanıcınıza minimum düzeyde sağlarsanız, uygulama konum belirleme işlevi özelliklerini entegre ettiğinizde kullanıcılardan alacağınız kadar yüksek bir yatırım getirisi alamayabileceğinizi unutmayın.

Bilgili ve yetenekli bir GPS konum belirleme uygulaması çözümleri ekibine ve proje uzmanlarına yatırım yapmak, gelişmiş API özellikleri ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile işlevsel bir harita uygulaması oluşturmaya yaptığınız yatırımın büyük bir geri dönüşünü almanızı sağlayacaktır. Popüler Google Haritalar uygulaması ölçeğinde olduğu gibi düzgün bir şekilde oluşturulmuş bir coğrafi konum uygulaması elde etmek, bu projenin ölçeğine uygun bir bütçe gerektirecektir.

Üst uçta, geliştiriciler ve proje yöneticileri, geliştirme ekibindeki kişi başına saat başına 75 USD'ye kadar bir başlangıç ücreti alacaktır.

Bununla birlikte, GPS konum belirleme mobil uygulamanız yatırımınızdan daha yüksek bir getiri elde edeceğinden, tam olarak oluşturulmuş bir haritalar API'sine yapılan yatırım buna değecektir. Yetenekli bir uygulama geliştirme ekibi, uygun bir bütçe ve harika bir API coğrafi konum mobil uygulama konsepti ile GPS mobil servis oluşturma dünyasına adım atabilirsiniz!