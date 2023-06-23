Düşük Kodlu Geliştirme nedir?

Düşük kod geliştirme, minimum geleneksel el kodlaması ile görsel araçlar, yeniden kullanılabilir bileşenler ve önceden oluşturulmuş şablonlar kullanarak yazılım uygulamaları oluşturmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu, geliştiricilerin genellikle geleneksel uygulama geliştirmeyle ilişkilendirilen teknik ayrıntılar yerine uygulamanın iş mantığına ve işlevselliğine odaklanmasını sağlar.

Low-code platformlar, uygulamaları tasarlamak, oluşturmak ve dağıtmak için görsel bir arabirim sağlar. Bu platformlar genellikle, geliştirme ve entegrasyon süreçlerini basitleştiren ve geliştiricilerin özelleştirilmiş uygulamaları hızla oluşturmasını kolaylaştıran çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler içerir.

Ek olarak, low-code platformlar genellikle uygulamaların test edilmesini, devreye alınmasını ve ölçeklenmesini otomatikleştirmek için araçlar sağlar ve bu da yazılım geliştirmede yer alan toplam maliyeti ve karmaşıklığı azaltmaya yardımcı olabilir.

Vatandaş Geliştiricilerin Ortaya Çıkışı

Kuruluşlar dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmaya çalışırken, özel yazılım uygulamalarına olan talep artıyor. Bununla birlikte, yazılım geliştirmenin doğasında bulunan karmaşıklıklar, genellikle alan bilgisine ve öngörülerine sahip olan ancak uygulama geliştirmek için gerekli programlama becerilerine sahip olmayan teknik olmayan çalışanlar için uzun süredir bir engel olmuştur. Vatandaş geliştiricilerin resme girdiği yer burasıdır.

Vatandaş geliştirici, kapsamlı programlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan low-code veya no-code platformlar kullanarak uygulamalar oluşturan , teknik olmayan bir birey veya işletme kullanıcısıdır . low-code platformların gücünden yararlanan bu vatandaş geliştiriciler, belirli iş ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar oluşturabilir, BT ve iş ekipleri arasındaki boşluğu doldurabilir ve kuruluşun genel yazılım geliştirme çabalarına katkıda bulunabilir.

Vatandaş geliştiricilerin yükselişi birkaç faktör tarafından desteklendi:

Gelişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel uygulamalara yönelik artan talep.

Yetenekli yazılım geliştiricilerin devam eden eksikliği ve artan BT birikimi.

Çok az veya sıfır kodlama bilgisi ile hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılan low-code platformların mevcudiyeti.

platformların mevcudiyeti. Daha geniş bir paydaş yelpazesini içeren yazılım geliştirmeye yönelik daha çevik ve işbirlikçi bir yaklaşım arzusu.

Low-Code Geliştirmenin Faydaları

Low-code geliştirme platformları, vatandaş geliştiricileri güçlendirmek için zorlayıcı araçlar olarak ortaya çıktı ve aynı zamanda kuruluşlar için çeşitli potansiyel faydalar sağladı:

Hızlandırılmış geliştirme ve dağıtım: Low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bir dizi bileşen ve görsel geliştirme araçları sağlayarak uygulama geliştirme sürecini basitleştirir ve kolaylaştırır. Bu, hem geliştiricilerin hem de vatandaş geliştiricilerin uygulamaları daha hızlı oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayarak pazara sunma süresini azaltır ve kuruluşların değişen iş ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlar.

platformlar, önceden oluşturulmuş bir dizi bileşen ve görsel geliştirme araçları sağlayarak uygulama geliştirme sürecini basitleştirir ve kolaylaştırır. Bu, hem geliştiricilerin hem de vatandaş geliştiricilerin uygulamaları daha hızlı oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayarak pazara sunma süresini azaltır ve kuruluşların değişen iş ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlar. Azalan teknik borç: Geleneksel yazılım geliştirme, kötü tasarlanmış veya uygulanmış özellikler nedeniyle genellikle teknik borcun birikmesini içerir ve bakım sorunları zamanla birikebilir. Low-code platformlar, geliştiricilerin standartlaştırılmış bileşenleri ve en iyi uygulamaları kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak bu riski azaltır ve bu da genel kod kalitesini ve sürdürülebilirliği artırabilir.

Geleneksel yazılım geliştirme, kötü tasarlanmış veya uygulanmış özellikler nedeniyle genellikle teknik borcun birikmesini içerir ve bakım sorunları zamanla birikebilir. platformlar, geliştiricilerin standartlaştırılmış bileşenleri ve en iyi uygulamaları kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak bu riski azaltır ve bu da genel kod kalitesini ve sürdürülebilirliği artırabilir. Azaltılmış BT birikimi: Özel yazılım uygulamalarına yönelik artan talep, genellikle BT ekiplerinin teslim etme kapasitesini aşıyor ve bu da proje ve taleplerde birikmeye neden oluyor. Low-code geliştirme, teknik olmayan kullanıcıların uygulama geliştirme çabalarına katkıda bulunmalarını sağlayarak, kıt BT kaynaklarını daha kritik projeler için serbest bırakarak bu yükün hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Özel yazılım uygulamalarına yönelik artan talep, genellikle BT ekiplerinin teslim etme kapasitesini aşıyor ve bu da proje ve taleplerde birikmeye neden oluyor. geliştirme, teknik olmayan kullanıcıların uygulama geliştirme çabalarına katkıda bulunmalarını sağlayarak, kıt BT kaynaklarını daha kritik projeler için serbest bırakarak bu yükün hafifletilmesine yardımcı olabilir. Gelişmiş işbirliği: Low-code platformlar, uygulama geliştirmek için ortak bir platform ve dil sağlayarak BT ve iş ekipleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Bu, bu iki ekip arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir ve daha iyi uyum ve daha etkili yazılım çözümlerine yol açabilir.

platformlar, uygulama geliştirmek için ortak bir platform ve dil sağlayarak BT ve iş ekipleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Bu, bu iki ekip arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir ve daha iyi uyum ve daha etkili yazılım çözümlerine yol açabilir. Artırılmış erişilebilirlik: low-code platformlar, girişin önündeki teknik engeli azaltarak daha çeşitli kullanıcıların uygulama geliştirme sürecine katılmasını sağlar. Bu, kuruluşların inovasyonu teşvik etmek ve iş sorunlarını çözmek için daha geniş bir beceri ve içgörü yelpazesinden yararlanmalarına yardımcı olabilir.

platformlar, girişin önündeki teknik engeli azaltarak daha çeşitli kullanıcıların uygulama geliştirme sürecine katılmasını sağlar. Bu, kuruluşların inovasyonu teşvik etmek ve iş sorunlarını çözmek için daha geniş bir beceri ve içgörü yelpazesinden yararlanmalarına yardımcı olabilir. Ölçeklenebilirlik: Birçok low-code platform, değişen iş yüklerine yanıt olarak uygulamaları otomatik olarak ölçeklendirmek için yetenekler sunar ve bu da kuruluşların gelecekteki büyümeyi ve talebi daha verimli bir şekilde karşılamasına yardımcı olabilir.

Düşük Kodlu Platformların Temel Özellikleri

Low-code platformlar, kullanıcıların minimum kodlama uzmanlığıyla uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına, test etmesine ve devreye almasına olanak tanıyan bir dizi özellikle birlikte gelir. Bu platformlar, uygulama geliştirme sürecini basitleştirmek için tasarlanmış görsel araçlar, önceden oluşturulmuş şablonlar ve diğer yetenekler sağlayarak BT ve iş gereksinimleri arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur. low-code platformların temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

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Görsel Geliştirme Araçları: Low-code platformlar, genellikle uygulamaları tasarlamak ve yapılandırmak için sezgisel sürükle ve bırak arayüzleri sağlar. Bu araçlar, kullanıcıların kapsamlı kodlamaya ihtiyaç duymadan kullanıcı arabirimleri oluşturmasını, veri modellerini tanımlamasını ve iş akışları oluşturmasını kolaylaştırır. Önceden Oluşturulmuş Şablonlar ve Yeniden Kullanılabilir Bileşenler: Geliştirme sürecini hızlandırmak için low-code platformlar, belirli iş gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler sunar. Kullanıcılar, yalnızca istenen şablonları ve bileşenleri seçebilir, özelleştirebilir ve ardından bunları uygulamalarına entegre edebilir. Otomatik Test ve Dağıtım: Low-code platformlar, tipik olarak, uygulamaları doğrulama ve başlatma sürecini kolaylaştıran otomatikleştirilmiş test ve dağıtım özellikleri içerir. Otomasyon ayrıca yazılım güncellemelerinin ve değişikliklerinin minimum insan müdahalesi ile daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Üçüncü Taraf Hizmetleriyle Entegrasyon: Low-code platformlar, genellikle popüler üçüncü taraf hizmetleri ve API'lerle tümleştirme için yerleşik destekle birlikte gelir. Bu, kullanıcıların uygulamalarını özel entegrasyonlar geliştirmeye gerek kalmadan ek işlevlerle genişletmelerini sağlar. Mobil Geliştirme Yetenekleri: Mobil cihazların yaygınlığının artmasıyla, low-code platformlar genellikle mobil uygulama geliştirme özelliklerini bir araya getirerek kullanıcıların tek bir birleşik geliştirme ortamı kullanarak hem web hem de mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ölçeklenebilirlik ve Performans: Low-code platformlar, ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamaları desteklemek için tasarlanmıştır. low-code platformlar, güçlü bir altyapı sağlayarak ve üretilen kodu optimize ederek, kuruluşların büyük kullanıcı yüklerini ve karmaşık iş süreçlerini yönetebilecek uygulamalar oluşturmasına yardımcı olabilir. Güvenlik: Güvenlik, herhangi bir yazılım uygulaması için çok önemli bir gerekliliktir. Low-code platformlar, uygulamaların olası güvenlik açıklarına ve tehditlere karşı güçlü korumayla geliştirilmesini sağlamak için genellikle yerleşik güvenlik özelliklerine ve en iyi uygulamalara sahiptir.

Zorluklar ve Sınırlamalar

low-code geliştirmenin faydalarına rağmen, kuruluşların bu yaklaşımı benimsemeden önce farkında olması gereken zorluklar ve sınırlamalar da vardır. Yaygın kaygılardan bazıları şunlardır:

Potansiyel Performans Sorunları: low-code platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamalar, soyutlama katmanları ve oluşturulan kod nedeniyle performans sorunları yaşayabilir. Ancak, birçok low-code platform, bu endişeyi azaltmak için performans optimizasyon tekniklerini sürekli olarak geliştirir.

platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamalar, soyutlama katmanları ve oluşturulan kod nedeniyle performans sorunları yaşayabilir. Ancak, birçok platform, bu endişeyi azaltmak için performans optimizasyon tekniklerini sürekli olarak geliştirir. Özelleştirme ve Genişletilebilirlik Sınırlamaları: Low-code platformlar, özellikle platformun yerleşik özellikleri ve bileşenleri belirli bir iş gereksinimini tam olarak desteklemiyorsa, özelleştirme ve genişletilebilirliğe bazı sınırlamalar getirebilir. Bu gibi durumlarda, kuruluşların bu sınırlamaları gidermek için özel kodlamaya başvurması veya satıcı desteğine güvenmesi gerekebilir.

platformlar, özellikle platformun yerleşik özellikleri ve bileşenleri belirli bir iş gereksinimini tam olarak desteklemiyorsa, özelleştirme ve genişletilebilirliğe bazı sınırlamalar getirebilir. Bu gibi durumlarda, kuruluşların bu sınırlamaları gidermek için özel kodlamaya başvurması veya satıcı desteğine güvenmesi gerekebilir. Satıcı Desteğine Artan Güven: low-code platformlar, uygulama geliştirmenin birçok yönünü ele aldığından, kuruluşlar sorunları, özelleştirmeleri ve entegrasyonları ele almak için satıcı desteğine daha fazla güvenebilir. Bu, satıcıya bağımlı hale gelebilir ve uygulamanın uzun vadeli sürdürülebilirliğini etkileyebilir.

platformlar, uygulama geliştirmenin birçok yönünü ele aldığından, kuruluşlar sorunları, özelleştirmeleri ve entegrasyonları ele almak için satıcı desteğine daha fazla güvenebilir. Bu, satıcıya bağımlı hale gelebilir ve uygulamanın uzun vadeli sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Satıcıya Kilitlenme Riski: low-code bir platformun benimsenmesi, kuruluşların uygulama geliştirme ihtiyaçları için belirli bir platforma bağımlı hale geldiği satıcıya kilitlenme riskini ortaya çıkarabilir. Bu, gelecekte diğer platformlara veya teknolojilere geçilmesini engelleyebilir ve yenilik fırsatlarını sınırlayabilir.

AppMaster.io: Citizen Geliştiricileri için Çok Yönlü No-Code Bir Platform

AppMaster.io , kullanıcıların programlama uzmanlığı gerektirmeden arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir kodsuz platformdur. Vatandaş geliştiricilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan AppMaster.io, hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak ve teknik borcu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir dizi özellik sunar. AppMaster.io'nun diğer low-code ve no-code platformlar arasında nasıl öne çıktığı aşağıda açıklanmıştır:

Kapsamlı Uygulama Geliştirme

AppMaster.io, arka uç uygulamalarının, web uygulamalarının ve mobil uygulamaların tek bir platformdan oluşturulmasını destekler. Veri modelleme, iş süreçleri, REST API ve WSS endpoints için yerleşik destekle kullanıcılar kolaylıkla güçlü ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilir.

Sezgisel Görsel Araçlar

AppMaster.io, uygulamaları tasarlamak ve yapılandırmak için bir drag-and-drop arabirimi sunarak vatandaş geliştiricilerin kodlama öğrenmek yerine iş mantığına ve işlevselliğe odaklanmasını sağlar. Görsel BP Tasarımcısı ve Web BP tasarımcısı, kullanıcıların her bileşen için iş mantığı oluşturmasına olanak tanıyarak uygulamaları tamamen etkileşimli hale getirir.

Gerçek Uygulama Üretimi

AppMaster.io, arka uç uygulamaları için Go, web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Kotlin ve SwiftUI gibi çeşitli dillerde ve çerçevelerde kaynak koduyla gerçek uygulamalar oluşturur. Bu, kuruluşların şirket içi barındırma için yürütülebilir ikili dosyalar veya kaynak kodu elde etmelerini sağlar.

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Teknik Borcun Hızlandırılmış Gelişimi ve Ortadan Kaldırılması

AppMaster.io, hızlı uygulama yeniden oluşturma yetenekleriyle 30 saniyenin altında yeni bir uygulama grubu oluşturarak, planlarda değişiklik yaparken hiçbir teknik borcun olmamasını sağlar.

Ölçeklenebilirlik ve Uyumluluk

AppMaster.io uygulamaları, küçük işletmelerden işletmelere kadar çeşitli kullanım durumları için uyumluluk ve ölçeklenebilirlik sağlayarak birincil veritabanı olarak herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla çalışabilir.

Çoklu Abonelik Seçenekleri

AppMaster.io, platformu öğrenmeye yeni başlayanlardan büyük ölçekli kurumsal projelere kadar kullanıcılara hitap eden altı abonelik seçeneği sunar. Seçenekler, ücretsiz Öğren ve Keşfet planından tamamen yapılandırılabilir Enterprise planına kadar uzanır.

AppMaster.io'nun güçlü no-code platformunu keşfetmekle ilgilenenler için, ücretsiz bir hesaba kaydolmak, başlamak ve kuruluşların uygulama geliştirme biçiminde nasıl devrim yaratabileceğini keşfetmek için mükemmel bir yoldur.

Düşük Kodlu Bir Geleceğe Hazırlanmak

low-code platformların ve vatandaş geliştiricilerin yükselişi, yazılım geliştirme endüstrisini yeniden tanımlıyor ve teknik olmayan bireyleri yenilikçi iş uygulamalarının yaratıcılarına dönüştürüyor. low-code geleceği kucaklamak için hem kuruluşlar hem de bireysel geliştiriciler, paradigma değişimine uyum sağlamaya ve bu platformları kendi avantajlarına kullanmaya odaklanmalıdır. Hızla gelişen bu sektöre hazırlanmanıza yardımcı olacak bazı adımlar şunlardır:

low-code eğitim ve öğretime yatırım yapın: low-code platformların tüm avantajlarından yararlanmak için işletmeler, ekip üyelerini bu araçların potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkaracakları konusunda eğitmeye ve eğitmeye öncelik vermelidir. Çeşitli low-code platformlarda kaynaklar ve eğitim oturumları sağlamak, vatandaş geliştiricileri güçlendirebilir ve geliştirme yeteneklerini geliştirebilir. Doğru düşük kodlu/ no-code platformu seçin: Piyasada, her biri farklı işletme ve sektör türlerine hitap eden çok sayıda low-code platform bulunmaktadır. Kuruluşunuzun ihtiyaçları ve hedefleri ile en iyi şekilde örtüşen bir platform belirlemek çok önemlidir. Gereksinimlerinize en uygun olanı bulmak için özelliklerine, ölçeklenebilirliğine, özelleştirme seçeneklerine ve fiyat noktalarına göre farklı platformları araştırın, analiz edin ve karşılaştırın. AppMaster .io'nun çok yönlülüğü, onu yeni başlayanlardan işletmelere kadar çok çeşitli işletmeler için uygun bir seçim haline getirir. Uygun kullanım durumlarını belirleyin: Low-code geliştirme platformları her tür proje için uygun olmayabilir. low-code çözümler kullanmanın ne zaman ve nerede en iyi olduğu konusunda seçici olun. Dahili uygulamalar, kavram kanıtı prototipleri ve küçük ölçekli işletme uygulamaları gibi low-code platformların hızlı bir şekilde sonuç sağlayabildiği basit gereksinimlere sahip projeleri belirleyin. İşbirliği kültürünü teşvik edin: Low-code platformlar, yazılım geliştirmedeki engelleri ortadan kaldırarak teknik ve teknik olmayan ekip üyeleri arasındaki işbirliğini teşvik eder. Geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin birlikte çalışabilecekleri, uzmanlıklarını paylaşabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri işbirlikçi bir ortam geliştirin. Proje gereksinimlerinin doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için açık iletişimi teşvik edin ve sorunları verimli bir şekilde çözmek ve değişiklikleri karşılamak için süreçler oluşturun. Bir yönetişim modeli uygulayın: Bir kuruluş içinde vatandaş geliştiricilerin sayısı arttıkça, uygulama geliştirme süreci üzerinde kontrolü sürdürmek için bir yönetişim modeli oluşturmak giderek daha önemli hale geliyor. Sıkı erişim denetimleri uygulayın, izin verilen özelleştirme düzeyini belirleyin ve uygulamaların dağıtımdan önce kapsamlı bir şekilde test edilmesini ve gözden geçirilmesini sağlamak için onay iş akışları oluşturun. low-code platformları mevcut sistemlerle entegre edin: Sorunsuz operasyonlar elde etmek için kuruluşlar, low-code platformların mevcut teknoloji yığınlarıyla uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu platformları mevcut veritabanlarına, API'lere ve üçüncü taraf hizmetlere bağlayarak uygulamalarınızın işlevselliğini genişletebilir ve sistemler arasında veri paylaşımını etkinleştirebilirsiniz. low-code ilgili trendler ve gelişmelerle güncel kalın: low-code geliştirme alanı, yeni teknolojiler ve düzenli olarak ortaya çıkan en iyi uygulamalarla hızla gelişiyor. Sektör haberlerini yakından takip edin, ilgili konferanslara katılın ve ağ oluşturmak ve bilgilerinizi güncel tutmak için çevrimiçi topluluklara katılın.

low-code platformlar yazılım geliştirme endüstrisini bozmaya devam ederken, kuruluşlar ve geliştiriciler bu değişen ortama uyum sağlamalıdır. low-code geliştirmeyi benimseyerek ve yurttaş geliştiricileri güçlendirerek, rekabette bir adım önde olabilir ve işletmenizin sürekli gelişen teknolojik dünyada çevik ve duyarlı kalmasını sağlayabilirsiniz.