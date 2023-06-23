ما هو تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة؟

تطوير الكود المنخفض هو نهج لبناء تطبيقات برمجية باستخدام أدوات مرئية ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام وقوالب مسبقة الصنع ، مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي التقليدي. يتيح ذلك للمطورين التركيز على منطق عمل التطبيق ووظائفه ، بدلاً من التفاصيل الفنية المرتبطة غالبًا بتطوير التطبيقات التقليدية.

توفر الأنظمة الأساسية Low-code واجهة مرئية لتصميم وبناء ونشر التطبيقات. تتضمن هذه الأنظمة الأساسية عمومًا مجموعة واسعة من المكونات المبنية مسبقًا التي تبسط عمليات التطوير والتكامل ، مما يسهل على المطورين إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية low-code أدوات لأتمتة الاختبار والنشر وتوسيع نطاق التطبيقات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التكلفة الإجمالية والتعقيد الذي ينطوي عليه تطوير البرامج.

ظهور المطورين المواطنين

بينما تسعى المؤسسات جاهدة لتسريع جهود التحول الرقمي ، يتزايد الطلب على تطبيقات البرامج المخصصة. ومع ذلك ، فإن التعقيدات الكامنة في تطوير البرمجيات كانت منذ فترة طويلة حاجزًا أمام الموظفين غير التقنيين ، الذين غالبًا ما يمتلكون المعرفة والرؤى بالمجال ولكنهم يفتقرون إلى مهارات البرمجة اللازمة لتطوير التطبيقات. هذا هو المكان الذي يأتي فيه المطورون المواطنون إلى الصورة.

المطور المواطن هو فرد غير تقني أو مستخدم تجاري يقوم بإنشاء تطبيقات باستخدام أنظمة أساسية low-code أو no-code دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة. من خلال تسخير قوة الأنظمة الأساسية low-code ، يمكن للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات تلبي احتياجات العمل المحددة ، وسد الفجوة بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال ، والمساهمة في جهود تطوير البرامج الشاملة للمؤسسة.

أدى ظهور المطورين المواطنين إلى عدة عوامل:

زيادة الطلب على التطبيقات المخصصة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.

النقص المستمر في مطوري البرمجيات المهرة وتزايد تراكم تكنولوجيا المعلومات.

توافر الأنظمة الأساسية low-code التي تتيح التطوير السريع للتطبيقات مع معرفة قليلة أو معدومة بالشفرة.

التي تتيح التطوير السريع للتطبيقات مع معرفة قليلة أو معدومة بالشفرة. الرغبة في اتباع نهج أكثر مرونة وتعاونًا لتطوير البرمجيات ، والذي يتضمن نطاقًا أوسع من أصحاب المصلحة.

فوائد تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

ظهرت منصات التطوير Low-code كأدوات مقنعة لتمكين المطورين المواطنين ، مع توفير العديد من الفوائد المحتملة للمؤسسات:

التطوير والنشر المعجل: تعمل الأنظمة الأساسية منخفضة Low-code على تبسيط عملية تطوير التطبيق وتبسيطها من خلال توفير مجموعة من المكونات المبنية مسبقًا وأدوات التطوير المرئي. يتيح ذلك للمطورين والمطورين المواطنين على حد سواء إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل أسرع ، مما يقلل من الوقت اللازم للتسويق ويمكّن المؤسسات من الاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات الأعمال المتطورة.

على تبسيط عملية تطوير التطبيق وتبسيطها من خلال توفير مجموعة من المكونات المبنية مسبقًا وأدوات التطوير المرئي. يتيح ذلك للمطورين والمطورين المواطنين على حد سواء إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل أسرع ، مما يقلل من الوقت اللازم للتسويق ويمكّن المؤسسات من الاستجابة بسرعة أكبر لاحتياجات الأعمال المتطورة. انخفاض الديون التقنية: غالبًا ما ينطوي تطوير البرامج التقليدية على تراكم الديون التقنية ، حيث يمكن أن تتراكم الميزات سيئة التصميم أو التنفيذ ، ويمكن أن تتراكم مشكلات الصيانة بمرور الوقت. تخفف الأنظمة الأساسية Low-code من هذه المخاطر من خلال تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات باستخدام مكونات موحدة وأفضل الممارسات ، والتي يمكن أن تحسن جودة التعليمات البرمجية الشاملة وإمكانية صيانتها.

غالبًا ما ينطوي تطوير البرامج التقليدية على تراكم الديون التقنية ، حيث يمكن أن تتراكم الميزات سيئة التصميم أو التنفيذ ، ويمكن أن تتراكم مشكلات الصيانة بمرور الوقت. تخفف الأنظمة الأساسية من هذه المخاطر من خلال تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات باستخدام مكونات موحدة وأفضل الممارسات ، والتي يمكن أن تحسن جودة التعليمات البرمجية الشاملة وإمكانية صيانتها. تقليل تراكم تكنولوجيا المعلومات: غالبًا ما يفوق الطلب المتزايد على تطبيقات البرامج المخصصة قدرة فرق تقنية المعلومات على التنفيذ ، مما يؤدي إلى تراكم المشاريع والطلبات. يمكن أن يساعد تطوير Low-code في تخفيف هذا العبء من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من المساهمة في جهود تطوير التطبيقات ، وتحرير موارد تكنولوجيا المعلومات النادرة لمشاريع أكثر أهمية.

غالبًا ما يفوق الطلب المتزايد على تطبيقات البرامج المخصصة قدرة فرق تقنية المعلومات على التنفيذ ، مما يؤدي إلى تراكم المشاريع والطلبات. يمكن أن يساعد تطوير في تخفيف هذا العبء من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من المساهمة في جهود تطوير التطبيقات ، وتحرير موارد تكنولوجيا المعلومات النادرة لمشاريع أكثر أهمية. تعزيز التعاون: تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تسهيل التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل من خلال توفير نظام أساسي ولغة مشتركة لتطوير التطبيقات. يمكن أن يساعد ذلك في سد الفجوة بين هذين الفريقين ، مما يؤدي إلى مواءمة أفضل وحلول برمجية أكثر فعالية.

تعمل الأنظمة الأساسية على تسهيل التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق العمل من خلال توفير نظام أساسي ولغة مشتركة لتطوير التطبيقات. يمكن أن يساعد ذلك في سد الفجوة بين هذين الفريقين ، مما يؤدي إلى مواءمة أفضل وحلول برمجية أكثر فعالية. زيادة إمكانية الوصول: من خلال خفض الحاجز التقني أمام الدخول ، تتيح الأنظمة الأساسية low-code لمجموعة أكثر تنوعًا من المستخدمين المشاركة في عملية تطوير التطبيق. يمكن أن يساعد هذا المؤسسات في الاستفادة من مجموعة واسعة من المهارات والرؤى لدفع الابتكار وحل مشاكل العمل.

من خلال خفض الحاجز التقني أمام الدخول ، تتيح الأنظمة الأساسية لمجموعة أكثر تنوعًا من المستخدمين المشاركة في عملية تطوير التطبيق. يمكن أن يساعد هذا المؤسسات في الاستفادة من مجموعة واسعة من المهارات والرؤى لدفع الابتكار وحل مشاكل العمل. قابلية التوسع: توفر العديد من الأنظمة low-code إمكانات لتوسيع نطاق التطبيقات تلقائيًا استجابة لأعباء العمل المتغيرة ، والتي يمكن أن تساعد المؤسسات على استيعاب النمو المستقبلي والطلب بشكل أكثر كفاءة.

الميزات الرئيسية للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية

تأتي الأنظمة الأساسية Low-code مزودة بمجموعة من الميزات التي تمكن المستخدمين من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة بأقل خبرة في الترميز. تساعد هذه الأنظمة الأساسية في سد الفجوة بين تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات العمل من خلال توفير أدوات مرئية وقوالب مسبقة الصنع وإمكانيات أخرى مصممة لتبسيط عملية تطوير التطبيق. بعض الميزات الرئيسية للمنصات low-code هي:

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أدوات التطوير المرئي: غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية Low-code واجهات سحب وإفلات بديهية لتصميم التطبيقات وتكوينها. تسهل هذه الأدوات على المستخدمين إنشاء واجهات مستخدم ، وتعريف نماذج البيانات ، وبناء تدفقات عمل دون الحاجة إلى ترميز مكثف. قوالب مسبقة الصنع ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام: لتسريع عملية التطوير ، توفر الأنظمة الأساسية low-code قوالب ومكونات مسبقة الصنع يمكن تخصيصها بسهولة لتلائم متطلبات العمل المحددة. يمكن للمستخدمين ببساطة تحديد القوالب والمكونات المطلوبة ، وتخصيصها ، ثم دمجها في تطبيقاتهم. الاختبار والنشر الآليين: عادةً ما تتضمن الأنظمة الأساسية Low-code ميزات للاختبار والنشر الآليين ، وتبسيط عملية التحقق من صحة التطبيقات وبدء تشغيلها. تضمن الأتمتة أيضًا تنفيذ تحديثات البرامج والتغييرات بكفاءة أكبر ، بأقل تدخل بشري. التكامل مع خدمات الجهات الخارجية: غالبًا ما تأتي الأنظمة الأساسية Low-code مع دعم مضمن للتكامل مع خدمات الجهات الخارجية الشائعة وواجهات برمجة التطبيقات . يتيح ذلك للمستخدمين توسيع تطبيقاتهم بوظائف إضافية ، دون الحاجة إلى تطوير عمليات تكامل مخصصة. قدرات تطوير الأجهزة المحمولة: مع الانتشار المتزايد للأجهزة المحمولة ، غالبًا ما تتضمن الأنظمة الأساسية low-code ميزات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال باستخدام بيئة تطوير واحدة وموحدة. قابلية التوسع والأداء: تم تصميم الأنظمة الأساسية Low-code لدعم التطبيقات عالية الأداء والقابلة للتطوير. من خلال توفير بنية تحتية قوية وتحسين الكود الذي تم إنشاؤه ، يمكن للأنظمة الأساسية low-code مساعدة المؤسسات في إنشاء تطبيقات قادرة على التعامل مع أحمال المستخدمين الكبيرة والعمليات التجارية المعقدة. الأمان: يعد الأمان مطلبًا أساسيًا لأي تطبيق برمجي. عادةً ما تحتوي الأنظمة الأساسية Low-code على ميزات أمان مضمنة وأفضل الممارسات لضمان تطوير التطبيقات بحماية قوية ضد الثغرات الأمنية والتهديدات المحتملة.

التحديات والقيود

على الرغم من فوائد تطوير low-code ، إلا أن هناك أيضًا تحديات وقيود يجب أن تكون المنظمات على دراية بها قبل اعتماد هذا النهج. تتضمن بعض الاهتمامات الشائعة ما يلي:

مشكلات الأداء المحتملة: قد تعاني التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام الأنظمة الأساسية low-code من مشكلات في الأداء بسبب طبقات التجريد والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها. ومع ذلك ، تعمل العديد من الأنظمة الأساسية low-code باستمرار على تحسين تقنيات تحسين أدائها للتخفيف من هذا القلق.

قد تعاني التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام الأنظمة الأساسية من مشكلات في الأداء بسبب طبقات التجريد والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها. ومع ذلك ، تعمل العديد من الأنظمة الأساسية باستمرار على تحسين تقنيات تحسين أدائها للتخفيف من هذا القلق. قيود التخصيص وقابلية التوسع: قد تفرض الأنظمة Low-code بعض القيود على التخصيص والتوسعة ، خاصةً إذا كانت الميزات والمكونات المضمنة في النظام الأساسي لا تدعم بشكل كامل متطلبات عمل معينة. في مثل هذه الحالات ، قد تحتاج المؤسسات إلى اللجوء إلى الترميز المخصص أو الاعتماد على دعم البائعين لمعالجة هذه القيود.

قد تفرض الأنظمة بعض القيود على التخصيص والتوسعة ، خاصةً إذا كانت الميزات والمكونات المضمنة في النظام الأساسي لا تدعم بشكل كامل متطلبات عمل معينة. في مثل هذه الحالات ، قد تحتاج المؤسسات إلى اللجوء إلى الترميز المخصص أو الاعتماد على دعم البائعين لمعالجة هذه القيود. زيادة الاعتماد على دعم البائعين: نظرًا لأن الأنظمة low-code تتعامل مع العديد من جوانب تطوير التطبيقات ، فقد تصبح المؤسسات أكثر اعتمادًا على دعم البائعين لمعالجة المشكلات والتخصيصات والتكامل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاعتماد على البائع ويمكن أن يؤثر على استدامة التطبيق على المدى الطويل.

نظرًا لأن الأنظمة تتعامل مع العديد من جوانب تطوير التطبيقات ، فقد تصبح المؤسسات أكثر اعتمادًا على دعم البائعين لمعالجة المشكلات والتخصيصات والتكامل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاعتماد على البائع ويمكن أن يؤثر على استدامة التطبيق على المدى الطويل. مخاطر تأمين البائع: قد يؤدي اعتماد نظام low-code إلى مخاطر تقييد البائع ، حيث تصبح المؤسسات معتمدة على نظام أساسي معين لتلبية احتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بهم. يمكن أن يعيق هذا القدرة على التحول إلى منصات أو تقنيات أخرى في المستقبل وقد يحد من فرص الابتكار.

AppMaster .io: نظام أساسي متعدد الاستخدامات No-Code للمطورين المواطنين

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يوفر AppMaster.io ، الذي تم إنشاؤه مع وضع احتياجات المطورين المواطنين في الاعتبار ، مجموعة شاملة من الميزات لتسهيل التطوير السريع للتطبيقات والقضاء على الديون التقنية. وإليك كيف يبرز AppMaster.io بين الأنظمة الأساسية الأخرى low-code no-code:

تطوير التطبيق الشامل

يدعم AppMaster.io إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول من نظام أساسي واحد. من خلال الدعم المدمج لنمذجة البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بسهولة.

أدوات بصرية بديهية

يوفر AppMaster.io واجهة drag-and-drop لتصميم التطبيقات وتكوينها ، مما يتيح للمطورين المواطنين التركيز على منطق الأعمال والوظائف بدلاً من تعلم البرمجة. يسمح مصمم BP المرئي ومصمم Web BP للمستخدمين بإنشاء منطق عمل لكل مكون ، مما يجعل التطبيقات تفاعلية بالكامل.

إنشاء تطبيق حقيقي

ينشئ AppMaster.io تطبيقات حقيقية برمز المصدر بلغات وأطر عمل مختلفة ، مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية و Vue3 لتطبيقات الويب و Kotlin و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. يتيح ذلك للمؤسسات الحصول على الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو التعليمات البرمجية المصدر للاستضافة المحلية.

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الإسراع في التنمية والقضاء على الديون الفنية

بفضل إمكانات التجديد السريع للتطبيق ، يمكن AppMaster.io إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية ، مما يضمن عدم وجود دين تقني أثناء إجراء تغييرات على المخططات.

قابلية التوسع والتوافق

يمكن أن تعمل تطبيقات AppMaster.io مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية ، مما يوفر التوافق وقابلية التوسع لحالات الاستخدام المختلفة ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

خيارات اشتراك متعددة

يقدم AppMaster.io ستة خيارات اشتراك ، تلبي احتياجات المستخدمين من المبتدئين الذين يتعلمون النظام الأساسي إلى مشاريع المؤسسات واسعة النطاق. تتراوح الخيارات من خطة Learn & Explore المجانية إلى خطة Enterprise القابلة للتكوين بالكامل.

للراغبين في استكشاف النظام الأساسي القوي الذي no-code AppMaster.io ، يعد التسجيل للحصول على حساب مجاني هو الطريقة المثلى للبدء واكتشاف كيف يمكن أن يحدث ثورة في طريقة تطوير المؤسسات للتطبيقات.

التحضير لمستقبل منخفض التعليمات البرمجية

أدى ظهور المنصات low-code والمطورين المواطنين إلى إعادة تعريف صناعة تطوير البرمجيات ، وتحويل الأفراد غير التقنيين إلى مبتكرين لتطبيقات الأعمال المبتكرة. لاحتضان المستقبل low-code ، يجب على كل من المؤسسات والمطورين الأفراد التركيز على التكيف مع النقلة النوعية والاستفادة من هذه الأنظمة الأساسية لصالحهم. فيما يلي بعض الخطوات لمساعدتك على الاستعداد لهذه الصناعة سريعة التطور:

الاستثمار في التعليم والتدريب low-code : لجني الفوائد الكاملة للمنصات low-code ، يجب على الشركات إعطاء الأولوية لتعليم أعضاء فريقهم وتدريبهم على كيفية تعظيم إمكانات هذه الأدوات. يمكن أن يؤدي توفير الموارد والدورات التدريبية على مختلف الأنظمة الأساسية low-code إلى تمكين المطورين المواطنين وتعزيز قدراتهم التنموية. حدد النظام الأساسي المناسب ذي الرمز المنخفض / no-code : هناك العديد من المنصات low-code المتاحة في السوق ، كل منها يخدم أنواعًا مختلفة من الأعمال والصناعات. من الأهمية بمكان تحديد النظام الأساسي الذي يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات مؤسستك وأهدافها. قم بالبحث والتحليل والمقارنة بين الأنظمة الأساسية المختلفة بناءً على ميزاتها وقابلية التوسع وخيارات التخصيص ونقاط السعر للعثور على النظام الذي يناسب متطلباتك. يجعل تعدد استخدامات AppMaster .io خيارًا قابلاً للتطبيق لمجموعة واسعة من الشركات ، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات. تحديد حالات الاستخدام المناسبة: قد لا تكون منصات التطوير Low-code مناسبة لكل نوع من أنواع المشاريع. كن متيقظًا بشأن متى وأين يكون من الأفضل استخدام حلول low-code . حدد المشاريع ذات المتطلبات المباشرة حيث يمكن للمنصات low-code تقديم نتائج بسرعة ، مثل التطبيقات الداخلية ، والنماذج الأولية لإثبات المفهوم ، وتطبيقات الأعمال الصغيرة. تعزيز ثقافة التعاون: تشجع الأنظمة Low-code التعاون بين أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين من خلال كسر الحواجز في تطوير البرمجيات. قم بتهيئة بيئة تعاونية حيث يمكن للمطورين والمطورين المواطنين العمل معًا ومشاركة خبراتهم والتعلم من بعضهم البعض. شجع التواصل المفتوح لضمان نقل متطلبات المشروع بدقة ، وإنشاء عمليات لحل المشكلات بكفاءة واستيعاب التغييرات. تنفيذ نموذج الحوكمة: مع نمو عدد المطورين المواطنين داخل المؤسسة ، يصبح من المهم بشكل متزايد إنشاء نموذج حوكمة للحفاظ على السيطرة على عملية تطوير التطبيق. تنفيذ ضوابط وصول صارمة ، وتحديد مستوى التخصيص المسموح به ، وإنشاء مهام سير عمل الموافقة لضمان اختبار التطبيقات ومراجعتها بدقة قبل النشر. دمج الأنظمة الأساسية low-code مع الأنظمة الحالية: لتحقيق عمليات سلسة ، يجب على المؤسسات التأكد من أن الأنظمة الأساسية low-code متوافقة مع مجموعة التقنيات الحالية الخاصة بها. من خلال توصيل هذه الأنظمة الأساسية بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية الموجودة ، يمكنك توسيع وظائف تطبيقاتك وتمكين مشاركة البيانات بين الأنظمة. ابق على اطلاع دائم بالاتجاهات والتطورات low-code : يتطور مجال تطوير low-code بسرعة ، مع ظهور تقنيات جديدة وأفضل الممارسات بانتظام. راقب عن كثب أخبار الصناعة ، واحضر المؤتمرات ذات الصلة ، وانضم إلى المجتمعات عبر الإنترنت للتواصل والحفاظ على معرفتك محدثة.

مع استمرار الأنظمة الأساسية low-code في تعطيل صناعة تطوير البرمجيات ، يجب على المؤسسات والمطورين التكيف مع هذه البيئة المتغيرة. من خلال تبني التطوير low-code وتمكين المطورين المواطنين ، يمكنك البقاء في صدارة المنافسة والتأكد من أن عملك يظل سريع الاستجابة في عالم تكنولوجي دائم التطور.