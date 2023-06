Czym jest programowanie niskokodowe?

Programowanieniskokodowe to podejście do tworzenia aplikacji przy użyciu narzędzi wizualnych, komponentów wielokrotnego użytku i gotowych szablonów, przy minimalnym tradycyjnym kodowaniu ręcznym. Umożliwia to programistom skupienie się na logice biznesowej i funkcjonalności aplikacji, a nie na szczegółach technicznych często związanych z tradycyjnym tworzeniem aplikacji.

Low-code Platformy zapewniają wizualny interfejs do projektowania, budowania i wdrażania aplikacji. Platformy te zazwyczaj zawierają szeroką gamę gotowych komponentów, które upraszczają procesy rozwoju i integracji, ułatwiając programistom szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji.

Ponadto platformy low-code często zapewniają narzędzia do automatyzacji testowania, wdrażania i skalowania aplikacji, co może pomóc w zmniejszeniu ogólnych kosztów i złożoności związanych z tworzeniem oprogramowania.

Pojawienie się deweloperów-obywateli

W miarę jak organizacje starają się przyspieszyć swoje wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej, rośnie zapotrzebowanie na niestandardowe aplikacje. Jednak nieodłączna złożoność tworzenia oprogramowania od dawna stanowi barierę dla pracowników nietechnicznych, którzy często mają wiedzę i wgląd w domenę, ale brakuje im umiejętności programistycznych niezbędnych do tworzenia aplikacji. W tym miejscu do akcji wkraczają programiści-obywatele.

Programista obywatelski to nietechniczna osoba fizyczna lub użytkownik biznesowy, który tworzy aplikacje za pomocą platform low-code lub no-code bez konieczności posiadania rozległej wiedzy programistycznej. Wykorzystując moc platform low-code, ci deweloperzy mogą tworzyć aplikacje, które zaspokajają określone potrzeby biznesowe, wypełniają lukę między zespołami IT i biznesowymi oraz przyczyniają się do ogólnych wysiłków organizacji w zakresie rozwoju oprogramowania.

Rozwój deweloperów-obywateli jest napędzany przez kilka czynników:

Rosnące zapotrzebowanie na niestandardowe aplikacje w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb biznesowych.

Ciągły niedobór wykwalifikowanych programistów i rosnące zaległości IT.

Dostępność platform low-code , które umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji przy niewielkiej lub zerowej znajomości kodowania.

, które umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji przy niewielkiej lub zerowej znajomości kodowania. Pragnienie bardziej zwinnego i opartego na współpracy podejścia do tworzenia oprogramowania, które obejmuje szerszy zakres interesariuszy.

Korzyści płynące z rozwoju niskokodowego

Low-code Platformy programistyczne Low-Code Development stały się atrakcyjnymi narzędziami do wzmocnienia pozycji programistów-obywateli, zapewniając jednocześnie szereg potencjalnych korzyści dla organizacji:

Przyspieszony rozwój i wdrażanie: Platformy Low-code upraszczają i usprawniają proces tworzenia aplikacji, zapewniając szereg gotowych komponentów i wizualnych narzędzi programistycznych. Umożliwia to deweloperom i deweloperom obywatelskim szybsze tworzenie i wdrażanie aplikacji, skracając czas wprowadzania produktów na rynek i umożliwiając organizacjom szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Platformy upraszczają i usprawniają proces tworzenia aplikacji, zapewniając szereg gotowych komponentów i wizualnych narzędzi programistycznych. Umożliwia to deweloperom i deweloperom obywatelskim szybsze tworzenie i wdrażanie aplikacji, skracając czas wprowadzania produktów na rynek i umożliwiając organizacjom szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Zmniejszony dług techniczny: Tradycyjny rozwój oprogramowania często wiąże się z akumulacją długu technicznego, ponieważ źle zaprojektowane lub zaimplementowane funkcje oraz kwestie związane z konserwacją mogą z czasem narastać. Platformy Low-code zmniejszają to ryzyko, umożliwiając programistom tworzenie aplikacji przy użyciu standardowych komponentów i najlepszych praktyk, co może poprawić ogólną jakość kodu i łatwość konserwacji.

Tradycyjny rozwój oprogramowania często wiąże się z akumulacją długu technicznego, ponieważ źle zaprojektowane lub zaimplementowane funkcje oraz kwestie związane z konserwacją mogą z czasem narastać. Platformy zmniejszają to ryzyko, umożliwiając programistom tworzenie aplikacji przy użyciu standardowych komponentów i najlepszych praktyk, co może poprawić ogólną jakość kodu i łatwość konserwacji. Zmniejszenie zaległości IT: Rosnące zapotrzebowanie na niestandardowe aplikacje często przewyższa możliwości zespołów IT, co skutkuje zaległościami w projektach i żądaniach. Low-code może pomóc zmniejszyć to obciążenie, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym udział w tworzeniu aplikacji, uwalniając ograniczone zasoby IT do bardziej krytycznych projektów.

Rosnące zapotrzebowanie na niestandardowe aplikacje często przewyższa możliwości zespołów IT, co skutkuje zaległościami w projektach i żądaniach. może pomóc zmniejszyć to obciążenie, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym udział w tworzeniu aplikacji, uwalniając ograniczone zasoby IT do bardziej krytycznych projektów. Lepsza współpraca: Platformy Low-code ułatwiają współpracę między zespołami IT i biznesowymi, zapewniając wspólną platformę i język do tworzenia aplikacji. Może to pomóc wypełnić lukę między tymi dwoma zespołami, prowadząc do lepszego dostosowania i bardziej efektywnych rozwiązań programowych.

Platformy ułatwiają współpracę między zespołami IT i biznesowymi, zapewniając wspólną platformę i język do tworzenia aplikacji. Może to pomóc wypełnić lukę między tymi dwoma zespołami, prowadząc do lepszego dostosowania i bardziej efektywnych rozwiązań programowych. Zwiększona dostępność: Obniżając techniczną barierę wejścia, platformy low-code umożliwiają bardziej zróżnicowanemu gronu użytkowników udział w procesie tworzenia aplikacji. Może to pomóc organizacjom wykorzystać szerszy zakres umiejętności i spostrzeżeń w celu napędzania innowacji i rozwiązywania problemów biznesowych.

Obniżając techniczną barierę wejścia, platformy umożliwiają bardziej zróżnicowanemu gronu użytkowników udział w procesie tworzenia aplikacji. Może to pomóc organizacjom wykorzystać szerszy zakres umiejętności i spostrzeżeń w celu napędzania innowacji i rozwiązywania problemów biznesowych. Skalowalność: Wiele platform low-code oferuje możliwości automatycznego skalowania aplikacji w odpowiedzi na zmieniające się obciążenia, co może pomóc organizacjom w bardziej efektywnym dostosowaniu się do przyszłego wzrostu i popytu.

Kluczowe cechy platform niskokodowych

Low-code Platformy niskokodowe są wyposażone w zestaw funkcji, które umożliwiają użytkownikom szybkie tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji przy minimalnym doświadczeniu w kodowaniu. Platformy te pomagają wypełnić lukę między wymaganiami IT i biznesowymi, zapewniając narzędzia wizualne, gotowe szablony i inne możliwości zaprojektowane w celu uproszczenia procesu tworzenia aplikacji. Niektóre z kluczowych cech platform low-code są następujące:

Wizualne narzędzia programistyczne: Platformy Low-code często zapewniają intuicyjne interfejsy typu " przeciągnij i upuść " do projektowania i konfigurowania aplikacji. Narzędzia te ułatwiają użytkownikom tworzenie interfejsów użytkownika, definiowanie modeli danych i budowanie przepływów pracy bez konieczności obszernego kodowania. Gotowe szablony i komponenty wielokrotnego użytku: Aby przyspieszyć proces rozwoju, platformy low-code oferują gotowe szablony i komponenty, które można łatwo dostosować do konkretnych wymagań biznesowych. Użytkownicy mogą po prostu wybrać żądane szablony i komponenty, dostosować je, a następnie zintegrować je ze swoimi aplikacjami. Zautomatyzowane testowanie i wdrażanie: Platformy Low-code zazwyczaj zawierają funkcje zautomatyzowanego testowania i wdrażania, usprawniając proces walidacji i uruchamiania aplikacji. Automatyzacja zapewnia również, że aktualizacje i zmiany oprogramowania są wykonywane bardziej efektywnie, przy minimalnej interwencji człowieka. Integracja z usługami innych firm: Platformy Low-code często posiadają wbudowaną obsługę integracji z popularnymi usługami i interfejsami API innych firm. Umożliwia to użytkownikom rozszerzenie ich aplikacji o dodatkowe funkcje, bez konieczności opracowywania niestandardowych integracji. Możliwości rozwoju aplikacji mobilnych: Wraz z rosnącą popularnością urządzeń mobilnych, platformy low-code często zawierają funkcje tworzenia aplikacji mobilnych, umożliwiając użytkownikom tworzenie zarówno aplikacji internetowych, jak i mobilnych za pomocą jednego, ujednoliconego środowiska programistycznego. Skalowalność i wydajność: Platformy Low-code są zaprojektowane do obsługi skalowalnych, wysokowydajnych aplikacji. Zapewniając potężną infrastrukturę i optymalizując generowany kod, platformy low-code mogą pomóc organizacjom w tworzeniu aplikacji zdolnych do obsługi dużych obciążeń użytkowników i złożonych procesów biznesowych. Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest kluczowym wymogiem dla każdej aplikacji. Platformy Low-code mają zwykle wbudowane funkcje bezpieczeństwa i najlepsze praktyki, aby zapewnić, że aplikacje są tworzone z silną ochroną przed potencjalnymi lukami i zagrożeniami.

Wyzwania i ograniczenia

Pomimo korzyści płynących z rozwoju low-code, istnieją również wyzwania i ograniczenia, których organizacje muszą być świadome przed przyjęciem tego podejścia. Niektóre z powszechnych obaw obejmują

Potencjalne problemy z wydajnością: Aplikacje zbudowane przy użyciu platform low-code mogą mieć problemy z wydajnością ze względu na warstwy abstrakcji i wygenerowany kod. Jednak wiele platform low-code stale ulepsza swoje techniki optymalizacji wydajności, aby złagodzić te obawy.

Aplikacje zbudowane przy użyciu platform mogą mieć problemy z wydajnością ze względu na warstwy abstrakcji i wygenerowany kod. Jednak wiele platform stale ulepsza swoje techniki optymalizacji wydajności, aby złagodzić te obawy. Ograniczenia w zakresie dostosowywania i rozszerzalności : Platformy Low-code mogą nakładać pewne ograniczenia w zakresie dostosowywania i rozszerzalności, zwłaszcza jeśli wbudowane funkcje i komponenty platformy nie obsługują w pełni określonych wymagań biznesowych. W takich przypadkach organizacje mogą być zmuszone do korzystania z niestandardowego kodowania lub polegać na wsparciu dostawcy, aby poradzić sobie z tymi ograniczeniami.

w zakresie dostosowywania i rozszerzalności Platformy mogą nakładać pewne ograniczenia w zakresie dostosowywania i rozszerzalności, zwłaszcza jeśli wbudowane funkcje i komponenty platformy nie obsługują w pełni określonych wymagań biznesowych. W takich przypadkach organizacje mogą być zmuszone do korzystania z niestandardowego kodowania lub polegać na wsparciu dostawcy, aby poradzić sobie z tymi ograniczeniami. Zwiększona zależność od wsparcia dostawcy: Ponieważ platformy low-code obsługują wiele aspektów tworzenia aplikacji, organizacje mogą stać się bardziej zależne od wsparcia dostawców w zakresie rozwiązywania problemów, dostosowywania i integracji. Może to prowadzić do uzależnienia od dostawcy i może mieć wpływ na długoterminową stabilność aplikacji.

Ponieważ platformy obsługują wiele aspektów tworzenia aplikacji, organizacje mogą stać się bardziej zależne od wsparcia dostawców w zakresie rozwiązywania problemów, dostosowywania i integracji. Może to prowadzić do uzależnienia od dostawcy i może mieć wpływ na długoterminową stabilność aplikacji. Ryzyko uzależ nienia od dostawcy: Przyjęcie platformy low-code może wprowadzić ryzyko uzależnienia od dostawcy, w którym organizacje stają się zależne od konkretnej platformy dla swoich potrzeb w zakresie rozwoju aplikacji. Może to utrudnić możliwość przejścia na inne platformy lub technologie w przyszłości i może ograniczyć możliwości innowacji.

AppMaster.io: Wszechstronna platforma No-Code dla programistów-obywateli

AppMaster. io to potężna platforma, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej. Zbudowana z myślą o potrzebach deweloperów obywatelskich, AppMaster.io zapewnia kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających szybkie tworzenie aplikacji i eliminację długu technicznego. Oto jak AppMaster.io wyróżnia się na tle innych platform low-code i no-code:

Kompleksowy rozwój aplikacji

AppMaster.io obsługuje tworzenie aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych z poziomu jednej platformy. Dzięki wbudowanej obsłudze modelowania danych, procesów biznesowych, REST API i WSS endpoints, użytkownicy mogą z łatwością tworzyć potężne i skalowalne aplikacje.

Intuicyjne narzędzia wizualne

AppMaster.io oferuje interfejs drag-and-drop do projektowania i konfigurowania aplikacji, umożliwiając programistom obywatelskim skupienie się na logice biznesowej i funkcjonalności, a nie na nauce kodowania. Wizualny BP Designer i Web BP Designer pozwalają użytkownikom tworzyć logikę biznesową dla każdego komponentu, dzięki czemu aplikacje są w pełni interaktywne.

Generowanie rzeczywistych aplikacji

AppMaster.io generuje rzeczywiste aplikacje z kodem źródłowym w różnych językach i frameworkach, takich jak Go dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i SwiftUI dla aplikacji mobilnych. Umożliwia to organizacjom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych lub kodu źródłowego do hostingu lokalnego.

Przyspieszony rozwój i eliminacja długu technicznego

Dzięki możliwości szybkiej regeneracji aplikacji, AppMaster.io może wygenerować nowy zestaw aplikacji w mniej niż 30 sekund, zapewniając brak długu technicznego podczas wprowadzania zmian w planach.

Skalowalność i kompatybilność

AppMasterAplikacje .io mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako podstawową bazą danych, zapewniając kompatybilność i skalowalność dla różnych przypadków użycia, od małych firm po przedsiębiorstwa.

Wiele opcji subskrypcji

AppMaster.io oferuje sześć opcji subskrypcji, skierowanych do użytkowników od początkujących, uczących się platformy, po duże projekty korporacyjne. Opcje obejmują zarówno darmowy plan Learn & Explore, jak i w pełni konfigurowalny plan Enterprise.

no-code Dla osób zainteresowanych poznaniem potężnej platformy AppMaster.io, rejestracja bezpłatnego konta jest idealnym sposobem na rozpoczęcie pracy i odkrycie, w jaki sposób może ona zrewolucjonizować sposób tworzenia aplikacji przez organizacje.

Przygotowania do przyszłości niskokodowej

Rozwój platform low-code i deweloperów obywatelskich na nowo definiuje branżę tworzenia oprogramowania, zmieniając osoby nietechniczne w twórców innowacyjnych aplikacji biznesowych. Aby przyjąć przyszłość low-code, zarówno organizacje, jak i indywidualni programiści powinni skupić się na dostosowaniu się do zmiany paradygmatu i wykorzystaniu tych platform na swoją korzyść. Oto kilka kroków, które pomogą Ci przygotować się do tej szybko rozwijającej się branży:

Zainwestuj w edukację i szkolenia low-code : Aby w pełni wykorzystać platformy low-code , firmy powinny priorytetowo traktować edukację i szkolenie członków swoich zespołów w zakresie maksymalizacji potencjału tych narzędzi. Zapewnienie zasobów i sesji szkoleniowych na różnych platformach low-code może wzmocnić pozycję programistów obywatelskich i zwiększyć ich możliwości rozwoju. Wybór odpowiedniej platformy low-code/ no-code : Na rynku dostępnych jest wiele platform low-code , z których każda obsługuje różne rodzaje firm i branż. Kluczowe znaczenie ma zidentyfikowanie platformy, która najlepiej odpowiada potrzebom i celom organizacji. Zbadaj, przeanalizuj i porównaj różne platformy w oparciu o ich funkcje, skalowalność, opcje dostosowywania i ceny, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. AppMaster Wszechstronność .io sprawia, że jest to realny wybór dla szerokiej gamy firm, od startupów po przedsiębiorstwa. Zidentyfikuj odpowiednie przypadki użycia: platformy programistyczne Low-code mogą nie być odpowiednie dla każdego rodzaju projektu. Zachowaj ostrożność, kiedy i gdzie najlepiej zastosować rozwiązania low-code . Zidentyfikuj projekty o prostych wymaganiach, w których platformy low-code mogą szybko przynieść rezultaty, takie jak aplikacje wewnętrzne, prototypy proof-of-concept i aplikacje biznesowe na małą skalę. Wspieranie kultury współpracy: platformy Low-code zachęcają do współpracy między technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu, przełamując bariery w tworzeniu oprogramowania. Kultywowanie środowiska współpracy, w którym programiści i programiści obywatelscy mogą współpracować, dzieląc się swoją wiedzą i ucząc się od siebie nawzajem. Zachęcanie do otwartej komunikacji w celu zapewnienia, że wymagania projektu są dokładnie przekazywane, oraz ustanowienie procesów skutecznego rozwiązywania problemów i dostosowywania zmian. Wdrożenie modelu zarządzania: Wraz ze wzrostem liczby deweloperów obywatelskich w organizacji, coraz ważniejsze staje się ustanowienie modelu zarządzania w celu utrzymania kontroli nad procesem tworzenia aplikacji. Wdrożenie ścisłej kontroli dostępu, określenie dozwolonego poziomu dostosowywania i ustanowienie przepływów pracy zatwierdzania w celu zapewnienia, że aplikacje są dokładnie testowane i sprawdzane przed wdrożeniem. Integracja platform low-code z istniejącymi systemami: Aby osiągnąć płynne operacje, organizacje powinny upewnić się, że platformy low-code są kompatybilne z ich obecnym stosem technologicznym. Łącząc te platformy z istniejącymi bazami danych, interfejsami API i usługami innych firm, można rozszerzyć funkcjonalność aplikacji i umożliwić udostępnianie danych między systemami. Bądź na bieżąco z trendami i postępami low-code : Sfera rozwoju low-code szybko ewoluuje, a nowe technologie i najlepsze praktyki pojawiają się regularnie. Śledź uważnie wiadomości branżowe, bierz udział w odpowiednich konferencjach i dołączaj do społeczności internetowych, aby nawiązywać kontakty i aktualizować swoją wiedzę.

Ponieważ platformy low-code nadal zakłócają branżę tworzenia oprogramowania, organizacje i programiści muszą dostosować się do tego zmieniającego się środowiska. Wdrażając rozwój low-code i wzmacniając pozycję deweloperów obywatelskich, możesz wyprzedzić konkurencję i zapewnić, że Twoja firma pozostanie zwinna i elastyczna w stale ewoluującym świecie technologii.